г.Полярные Зори

14 апреля - 14.00

В городском Дворце культуры состоится фестиваль детского творчества «Единственной маме на свете».

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Апатиты

13 апреля - 19.00

Библиотека приглашает на занятия по русскому языку, организованные для подготовки к Тотальному диктанту, который пройдёт в библиотеке 14 апреля.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

г.Мончегорск

14 апреля - 16.00

В ЦРТДиЮ «Полярис» состоится благотворительный концерт в память о погибших в пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерове.

г.Мончегорск, ул. Ферсмана, 7. ЦРТДиЮ «Полярис».

15 апреля - 13.00

В Центре семейного чтения пройдёт праздник «Красной горки яркий свет».

г.Мончегорск, ул.Лесная, 10. Центр семейного чтения.

15 апреля - 15.00

В ГЦК хор ветеранов войны и труда приглашает на встречу «Музыка нас связала».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. Городской Центр культуры.

17 апреля - 19.00

В городском Центре культуры театр Дениса Матросова (г.Москва) представит комедию «Двое в лифте, не считая текилы».

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30/2. Городской Центр культуры.

г.Оленегорск

13 апреля - 10.00

Акция «Космический десант»: выезд Передвижной детской библиотеки в Оленегорск-2.

г.Оленегорск-2, ул. Октябрьская, 3. Детский сад № 154.

г.Заполярный

14 апреля в 14.00

На центральной площади начнутся проводы русской зимы. Участников праздника ждут концерт, представление, молодецкие забавы и сожжение чучела Зимы.

г.Заполярный, Центральная площадь города.

пгт.Молочный

14 апреля в 14.00

В ДК «Гармония» состоится областной конкурс детских и молодежных фольклорных коллективов «Солнечные веснушки».

пгт.Молочный, Торговая ул., 1а. ДК «Гармония».

пгт.Никель

14 апреля в 15.00

На площади Ленина с открытия ярмарки декоративно-прикладного творчества начнутся народные гулянья «Проводы русской зимы».

пгт.Никель, площадь Ленина.

с.Минькино

18 апреля в 15.30

В Доме культуры артисты Мурманского областного драматического театра представят сказку «Ищи ветра в поле».

с.Минькино, 123. МУ «Минькинский СДК».

ЗАТО г.Североморск

13 апреля – 15.00

В Центре досуга молодёжи состоится концерт детского духового оркестра Школы культуры города Киркенеса (коммуна Сер-Варангер, Норвегия). Дирижер - Эйрик Шлагтерн. В концерте также примет участие ансамбль «Юниор-Бэнд» Североморской детской музыкальной школы имени Э.С. Пастернак. Юные музыканты покажут свое творчество не только в сольных, но и в совместных выступлениях. Вход свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Ломоносова, 4. Центр досуга молодёжи.

14 апреля – 15.00

Состоится городской фестиваль творчества учащихся детских школ искусств ЗАТО г.Североморска «Юные таланты – родному городу». Юные музыканты и художники, уже ставшие премиантами и стипендиатами различных уровней, лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов представят жителям нашего города свое исполнительское мастерство игры на музыкальных инструментах, вокала и живописи. Вход свободный.

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Кола

13 апреля в 18.00

В КРЦК пройдет вечер шансона «Душа болит», посвященный 80-летию Михаила Шуфутинского.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

14 апреля в 15.00

Кольский районный Центр культуры приглашает отметить праздник Красной горки. В программе: концерт, закликание весны, свадебные заигрыши, народные песни и частушки, весенние игры и хороводы.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

г.Мурманск

13 и 14 апреля - 19.00

Премьера спектакля Мурманского областного драматического театра «Спиннинг». «Спиннинг» – это комедия в двух действиях, поставленная по пьесе Николая Ермохина режиссером-постановщиком из Санкт-Петербурга Евгением Зайдом. В спектакле заняты артисты Алексей Воронин, Глеб Глебов, Ольга Заяц, Светлана Лебедева, Ирина Рыдзелева, Наталья Поземина, Олеся Трум, Алексей Худяков.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

14 апреля - 11.30 и 14.00

В Мурманском областном театре кукол перед спектаклем «Все кувырком» известный мурманский художник Мария Важинская научит юных зрителей рисовать акварелью. 12 апреля традиционно отмечается День космонавтики. Ребята перед спектаклем попробуют вместе с художником рисовать вселенную и окружающие солнце планеты, а также пофантазируют на тему космоса в своих рисунках.

Космос всегда был и остается одной из наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле были верными проводниками для путешественников. Поэтому неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

15 апреля - 15.00

Дом Дружбы Мурманской области присоединяется к празднованию Международного дня культуры и приглашает на концертную программу, которую представят студенты Мурманского колледжа искусств по специальности «Инструментальное исполнительство» по классу классической гитары. В программе прозвучат произведения И. С. Баха «Прелюдия D-dur», Н. Паганини - М.Каркасси «Кампанелла», Ю. Йоко «Вариации на тему японской песни «Сакура», В. Бэвэйз «Chicago style blues», Х. Сато «Токатта» и многие другие. В концерте примет участие артистка Мурманской областной филармонии вокалистка Людмила Лаврентьева. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Подстаницкого, 1. Дом Дружбы Мурманской области, 3-й этаж.

15 апреля - 16.00

Литературно-музыкальный вечер «Стартуют в космос корабли...» с участием народного самодеятельного коллектива ансамбля солистов «Орфей» Мурманского областного дворца культуры им.С.М. Кирова. В течение апреля в залах библиотеки будут работать выставки космической тематики. Читателям будут предложены самые интересные издания из фонда библиотеки: книги о космонавтах и великих учёных, журналы по космической технике, фантастика.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мир ненаглядный» - по 15 апреля; «НаМОДнение-2018. Эскизы» - по 15 апреля; «Плакаты Александра Тарановского»; «Рюмка» из цикла «Простые вещи»; «Русский изразец»; «Модные картинки»; «Открытое письмо».

14 и 15 апреля – 17.00

Состоится XIX открытый фестиваль молодых художников-модельеров и дизайнеров одежды «НаМОДнение». Публичные показы коллекций.

15 апреля - 16.00.

Гала-концерт.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Двое»: фотографии Вячеслава Смоленского (Раякоски); «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко»; «Краеведы Мурмана. Василий Алымов и Станислав Дащинский»; «Талант и судьба. Николай Скромный»; «Ледовое побоище. Александр Невский»; «Вода - чудесный дар природы»; «Выдающиеся ученые»; «Француз, отдавший свой талант России. Мариус Петипа».

14 апреля – 15.00

Приглашает на кинопоказ фрагментов художественных фильмов о космосе под общим названием «Через тернии - к звездам: космическая фантастика на экране».

15 апреля – 13.00-17.00

Присоединяется к всероссийской акции «Культурный минимум». Посетителей ждут экскурсии по арт-объектам научки и выставке «Магия комикса», мастер-класс Вероники Вологжанниковой «Создание персонажа комикса», занятие «Основы каллиграфии» от Юрия Шачнева, акустическое выступление Кристины Амелиной и группы «Killer Cat».

15 апреля - 16.00

В конференц-зале пройдёт литературно-музыкальный вечер «Стартуют в космос корабли...» с участием ансамбля солистов «Орфей» областной Кировки.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

по 15 апреля

Проходит VII областной конкурс чтецов, приуроченный к 80-летию Мурманской области. Заявки на участие принимаются по 15 апреля.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Пасхальное настроение» - по 16 апреля; «Из новых поступлений археологических предметов»; «Пылающие сердца»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Вода Заполярья».

14 апреля - 13.00

Состоится день семейного отдыха «Первопроходец космоса», посвященный биографии Юрия Гагарина.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

14 апреля - 17.00

Состоится концерт «Новый формат» ансамбля эстрадного танца «Форсаж».

15 апреля - 11.00-17.00

Пройдёт выставка цветущих комнатных растений «Весенние фантазии».

15 апреля - 15.00

Ансамбли бального танца «Ювента» и «ОНиОНА» приглашают на концерт «Как прекрасен наш мир».

17 апреля - 19.00

Театр Алексея Рыбникова представит рок-оперу «Юнона» и «Авось».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».

15 апреля - 15.00

Приглашает присоединиться к всероссийской акции «Культурный минимум». Гостей ждет экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура ХХ-ХХI века». В 15.30 состоится показ образовательного фильма «Ты пришел в музей».

14 апреля - 18.00

Московский мужской хор «Певчие дьяки» - «Днесь весна благоухает».

15 апреля - 17.00

Квартет Калила Уилсона (США)

22 апреля - 17.00

Три баса-профундо. «Песни о любви».

23 апреля - 19.30

Концерт российских и норвежских музыкантов.

24 апреля - 18.00

Фильм «Оркестр им Осипова».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 апреля – 18.00

«Примадонны».

15 апреля – 11.00

«Муха-Цокотуха».

15 апреля – 18.00

«Домовой».

21 апреля – 18.00

«Валентинов день».

22 апреля – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

22 апреля – 18.00

«Рядовые»

28 и 29 апреля – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

13 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

14 апреля - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. 0+

14 апреля - 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях, Н. Ермохин. 16+

15 апреля - 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях, Ф. Саган. 18+

18 апреля - 15.30

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц, сказка в 2-х действиях. нп.Минькино. 0+

19 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. г.Апатиты. 16+

20 апреля - 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия, Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

20 апреля - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях, Д. Верясова. Малая сцена. 18+

21 апреля - 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков, мелодрама в 2-х действиях. 16+

21 апреля - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

22 апреля - 12.00

«Осторожно. Дети!». А. Богачёва, мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

22 апреля - 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях, А. Островский. 12+

25 апреля - 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях, М. Камолетти. 18+

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

13 апреля - 16.30

С. Харламов. «Золушка».

14 апреля - 10.00

С. Харламо.в «Золушка».

14 апреля - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

15 апреля - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

20 апреля - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

21 апреля - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

22 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

14 апреля - 11.30 и 14.00

Перед спектаклем «Все кувырком» мурманский художник Мария Важинская научит юных зрителей рисовать акварелью. Тема занятия - День космонавтики.

14 апреля - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Апреляе кувырком».

15 апреля - 12.00 14.30

Т. Эгнер. «Кариус и Бактериус».

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

Гастроли Тамбоапрелякого государственного театра кукол:

20 апреля - 10.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

20 апреля - 13.00

А. Вучинович. «Жуча».

21 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Жуча».

22 апреля - 12.00 и 14.30

А. Вучинович. «Красная шапочка».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

18 апреля - 19.00

Санкт-Петербургский театр оперетты приглашает на постановку «Здрасьте, я ваша тетя!» (12+).

ДК «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а)

14 апреля - 15.00

Приглашает на концерт «Откроем сердце для любви» хора украинской песни «Лелеки».+