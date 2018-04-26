г.Кировск

26 апреля - 16.00

Открытие областной передвижной выставки «Книги. Время. Люди» из цикла «Фонды Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки – жителям Мурманской области» в Кировске.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Централизованная библиотечная система.

г.Мурманск

26 апреля - 10.30

Брифинг, посвященный премьере спектакля Мурманского областного драматического театра «Телефон доверия». На вопросы журналистов ответит режиссер-постановщик спектакля, и.о. главного режиссера театра Никита Ковалев. «Телефон доверия» – комедия, поставленная по пьесе Максима Чертанова. В спектакле заняты: заслуженная артистка России Елена Царева, артисты Наталья Боброва, Юлия Денежкина, Юлия Гусарова, Сергей Горбунов, Лев Мальцев, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Ксения Ширина. Генеральная репетиция спектакля «Телефон доверия» начнётся в 11.00.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

26 апреля - 14.00

Открытие цикла военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны, в рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

26 апреля - 15.00

Международный культурный фестиваль «Птица Баренц»: открытие выставки «Поэтика. Послание к Тарковскому». В экспозиции представлено около 50 работ норвежского фотографа Аниты Хамремуэн. После открытия выставки состоится мастер-класс автора работ. Выставка продлится до 14 мая.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

26 апреля - 17.00

Начало работы выставки-конкурса «Край, в котором я живу». Выставка детского творчества посвящена 80-летию Мурманской области и продлится до 3 июня.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Отдел народного искусства и ремесел областного художественного музея.

26 апреля - 19.00

Концерт камерного хора «Amadeus», посвященный 145-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. В концерте примут участие студенты специальности «Хоровое дирижирование» Мурманского колледжа искусств и камерный хор «Amadeus». Дирижёр хора – заслуженный артист РФ Валерий Иванов, концертмейстер – лауреат международных конкурсов Роман Рудомётов.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Модные картинки»; «Двое»: фотографии Вячеслава Смоленского (Раякоски); «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко»; «Краеведы Мурмана. Василий Алымов и Станислав Дащинский»; «Талант и судьба. Николай Скромный»; «Ледовое побоище. Александр Невский»; «Выдающиеся учёные»; «Француз, отдавший свой талант России. Мариус Петипа».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из новых поступлений археологических предметов»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

25 апреля - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Европа в объективе»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Русская красавица»; «Резная кость»; «Камень у воды. Графика Василия Дьякова» (Чебаркуль); «Первая мировая война. 1914-1918».

27 апреля - 19.00

Я. Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка».

28 апреля - 15.00 и 18.00

Сказки Пушкина с песочной анимацией.

28 апреля - 18.00

«Лёгкие люди».

29 апреля - 20.00

Симфонический оркестр п/р В. Гергиева.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

28 и 29 апреля – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 апреля - 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях, Ю. Поляков. 16+

27 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 апреля - 12.00

«Зарованное царство». А. Богачева, музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

29 апреля - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки, комедия. 16+

29 апреля - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

27 апреля - 16.30

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

28 апреля - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

29 апреля - 10.00

Н. Гернетю. «Полянка».

29 апреля - 17.00

К. Чукоапрелякий. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

28 апреля - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

29 апреля - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».