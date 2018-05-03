г.Ковдор

3 мая - 9.00

Начало работы передвижной выставки «Окна «Полярной Правды» в Ковдоре. В экспозиции представлены информационные планшеты с сатирическими плакатами газеты «Полярная Правда», издававшимися в годы Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 2 июля.

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

пгт.Никель

3 мая - 10.00

Открытие передвижной выставки «Страницы Великой Отечественной войны в Заполярье» в Историко-краеведческом музее Печенгского района. Выставка продлится до 1 июня.

пгт.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.

с.Алакуртти

3 мая - 11.00

Культурно-просветительский проект «День с музеем» в Алакуртти. Жители и гости Алакуртти смогут познакомиться с выставками Мурманского областного краеведческого музея, принять участие в мастер-классах и музейных занятиях. Для школьников состоится демонстрация учебных интерактивных программ «Природа Мурманской области», «История Кольского края», «История освоения и развития Арктики».

Культурно-просветительские мероприятия в рамках проекта «День с музеем» приурочены к празднованию 80-летия Мурманской области.

с.Алакуртти, ул. Содружества, 1. Школа № 3.

г.Полярный

3 мая - 11.00

Начало работы передвижной выставки «Памятники военной истории» в Городском историко-краеведческом музее г.Полярный. На выставке, подготовленной по материалам Мурманского областного краеведческого музея и Военно-морского музея Северного флота, представлены фотографии наиболее известных памятников Мурманской области, увековечивших подвиг защитников Кольской земли в годы Великой Отечественной войны.

Выставка продлится до 30 мая.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей г.Полярный.

г.Мурманск

3 мая - 10.00

Старт информационной акции «Вспомним всех поименно!». С помощью специализированных информационных баз данных сотрудники библиотеки помогут узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в Великую Отечественную войну, окажут помощь в сохранении архивов в электронном виде и помогут разместить информацию об участниках Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

3 мая - 11.00

Открытие выставки «От монокля до бинокля» из цикла выставок «Простые вещи». Посетители увидят экспонаты из частных коллекций северян. Выставка будет работать до 3 июня.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

3 мая - 12.00

Фестиваль «Один день в Хогвартсе».

г.Мурманск, ул.Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотек.

3 мая - 13.00

Вечер памяти «Дороги войны – дороги Победы». Ветераны войны и труда, труженики тыла и дети войны поделятся воспоминаниями, а молодые люди исполнят стихи и песни.

г.Мурманск, ул. Марата, 22. Мурманская первичная организация Всероссийского общества слепых.

5 мая - 12.00-20.00

Проходит информационная акция «Вспомним всех поименно!». С помощью специализированных информационных баз данных сотрудники библиотеки помогут узнать судьбу человека, погибшего или пропавшего без вести в Великую Отечественную войну, окажут помощь в сохранении архивов в электронном виде и помогут разместить информацию об участниках Великой Отечественной войны на сайте «Бессмертный полк».

г.Мурманск, просп. Кольский, 158. МФЦ «Северное Нагорное».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой»; «Модные картинки»; «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

3 мая - 12.00

Фестиваль «Один день в Хогвартсе».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц»; «Мои встречи с художественным музеем»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; историко-культурологическая выставка «Русский Север» из собрания Государственного исторического музея; «Живопись Геннадия Герасимова» и «Скульптура Ирины Мариловой» из цикла выставок «С днем рождения, художник!».

3 мая - 11.00

Открытие выставки «От монокля до бинокля» из цикла выставок «Простые вещи». Посетители увидят экспонаты из частных коллекций северян. Выставка будет работать до 3 июня.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из новых поступлений археологических предметов»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Бергман 100»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Первая мировая война. 1914-1918»; вставка норвежского фотографа Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому» в рамках фестиваля «Птица Баренц».

5 мая – 18.00

Энрико Микеланджело Колонна – вокал, Мона Филини — скрипка, Дмитрий Кондрашов (тенор саксофон), Амага Готти (драматическое сопрано) и Энрико Колонна — итальянский певец, гитарист, автор и композитор, потомок старинного рода, уходящего корнями в XIII век. Его бархатный голос и проникновенные тексты любят в Сан-Ремо, Бразилии, Барселоне, Монте-Карло. В свои предыдущие концертные туры он посетил также Данию, Швецию, Норвегию, Исландию, Израиль и Россию, где с 2004 года является почетным членом Международного Союза композиторов.

Широкую известность артист приобрел не только за свое творчество, но и за внешность, Энрико — постоянный участник и ведущий показов мод Gucci, Dolce&Gabbana, Gianfranco Ferre.

Сольная программа артиста очень насыщенна. На сцене прозвучит музыка разных направлений: оперная классика, джаз, блюз, латина, знаменитая итальянская эстрада 80-х.

6 мая – 14.00

Детский концерт-представление «Гамельнский крысолов». Исполнители:

Станислав Ярошевский (флейта), Мария Макаренко (орган), Москва.

В концерте принимают участие воспитанники Детской театральной школы г. Мурманска. Руководитель Татьяна Калиновская, ведущая музыковед Светлана Бобрицкая.

6 мая – 18.00

«Музыкальный сувенир». Станислав Ярошевский — флейта, Мария Макаренко — орган (г.Москва).

8 мая – 18.00

«Счастливый жребий». К Дню Победы. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

11 мая – 19.00

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Солист Мариинского театра Аскар Абдразаков (бас).

12 мая – 18.00

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». К 80-летию со дня образования Мурманской области.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

5 мая – 18.00

«Шампанского».

6 мая – 18.00

«Рядовые».

12 мая – 18.00

«Примадонны».

13 мая – 11.00

«Кошкин дом».

13 мая – 18.00

«Такая долгая война».

19 мая – 17.00

Творческий вечер заслуженного артиста РФ О. Цыпляковой «Валентинов день».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

3 мая – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

4 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?..»». Ю. Поляков,. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

5 мая – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

5 мая – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

6 мая – 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

6 мая – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

9 мая – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

10 мая – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

11 мая – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

12 мая – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

5 мая - 15.00 и 17.00

С. Харламов. «Золушка».

6 мая - 10.00

С. Харламов. «Золушка».

6 мая - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

12 мая - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

12 мая - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

13 мая - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

4 мая - 10.30 и 13.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

5 мая - 10.30 и 13.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

6 мая - 12.00 и 14.30

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

12 мая - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

13 мая - 12.00

П. Васильев. «Умка».

Для любого возраста:

17 мая - 17.30

Бадри Цаава. «Волшебное иллюзионное шоу».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».