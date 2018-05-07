г.Мурманск

7 мая - 11.00

Открытие мини-выставки «Памяти Станислава Наумовича Дащинского». Станислав Наумович Дащинский – известный мурманский краевед, журналист, редактор газет «Ловозерская правда», «Рыбный Мурман», «Полярная кочегарка», «Заполярный труд», первый редактор газеты «Советский Мурман» (с октября 1993 года – «Мурманский вестник»). Он был автором, составителем и председателем редколлегии 7-томной «Книги памяти Мурманской области», в которую вошли десятки тысяч фамилий павших воинов и жертв политических репрессий. Станислав Дащинский выпустил более десяти краеведческих и публицистических книг.

Выставка открывается в рамках цикла «Имена в истории края» и посвящена 80-летию со дня рождения Станислава Дащинского. Выставка продлится до 20 июня.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

7 мая - 12.00

Праздничная программа «И стойкость народа, и доблесть солдат».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 15. Социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и инвалидов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой»; «Модные картинки»; «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц»; «Мои встречи с художественным музеем»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; историко-культурологическая выставка «Русский Север» из собрания Государственного исторического музея; «Живопись Геннадия Герасимова» и «Скульптура Ирины Мариловой» из цикла выставок «С днем рождения, художник!»; «От монокля до бинокля» из цикла выставок «Простые вещи»; «К 100-летию пограничной охраны РФ».

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из новых поступлений археологических предметов»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Бергман 100»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Первая мировая война. 1914-1918»; вставка норвежского фотографа Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому» в рамках фестиваля «Птица Баренц»; «30 лет спустя».

8 мая – 18.00

«Счастливый жребий». К Дню Победы. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

11 мая – 19.00

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Солист Мариинского театра Аскар Абдразаков (бас).

12 мая – 18.00

Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». К 80-летию со дня образования Мурманской области. Программа «Времена года» исполняется без дирижера. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

15 мая – 18.00

Посвящение мастеру «Необъятный Рязанов». Виртуальный зал.

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижёр Сергей Скрипка.

19 мая – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Ведущая Екатерина Ефремова (г.Мурманск).

Прозвучат сочинения Э. Гранадоса, М. де Фалья, А. Пьяццоллы…

20 мая – 14.00

«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

12 мая – 18.00

«Примадонны».

13 мая – 11.00

«Кошкин дом».

13 мая – 18.00

«Такая долгая война».

19 мая – 17.00

Творческий вечер заслуженного артиста РФ О. Цыпляковой «Валентинов день».

20 мая – 18.00

«Домовой».

26 мая – 18.00

«Любовь по-французски».

27 мая – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

9 мая – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

10 мая – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

11 мая – 19.00

«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+

12 мая – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

13 мая – 19.00

«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

16 мая – 19.00

Не бросайте пепел на пол. Драма. Е. Скороходова. 16+

17 мая – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

п.Пушной

17 мая – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

18 мая – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

19 мая – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

19 мая – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

20 мая – 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

20 мая – 19.00

«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+

23 мая – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 мая – 19.00

«Одноклассники. Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

25 мая – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

26 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

26 мая – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

27 мая – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

27 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

31 мая – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

12 мая - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

12 мая - 17.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

13 мая - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

18 мая - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

19 мая - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

19 мая - 17.00

Н. Гернет «День рождения Петрушки»

20 мая - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 мая - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 мая - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

12 мая - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

13 мая - 12.00

П. Васильев. «Умка».

17 мая - 10.30

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

19 мая - 12.00 и 14.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки. А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

20 мая - 12.00 и 14.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

26 мая - 12.00 и 14.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

27 мая - 12.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

Для любого возраста:

17 мая - 17.30

Бадри Цаава. «Волшебное иллюзионное шоу».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».