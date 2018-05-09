Афиша
г.Полярный
10 мая - 11.00
Начало работы передвижной выставки «История становления и развития моногородов Мурманской области» в Городском историко-краеведческом музее Полярного. В экспозиции представлены фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея и муниципальных музеев Кировска, Ковдора, Мончегорска и Никеля, отражающие историю городов и градообразующих предприятий. Выставка продлится до 5 июня.
г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей Полярного.
г.Мурманск
9 мая - 10.00
Праздничный военный парад, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
г.Мурманск, пл. Пять Углов.
9 мая - 10.40
Шествие к мемориальному комплексу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», торжественный митинг и возложение цветов к мемориалу
г.Мурманск. Мемориальный комплекс «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».
10 мая - 15.00
Праздничное мероприятие «С Днём Великой Победы». Перед ветеранами Великой Отечественной войны выступят артисты драматического театра Северного флота и народного ансамбля «Виола».
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой»; «Модные картинки»; «Виртуальная реальность Анатолия Сергиенко».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
В отделе искусства и творчества открыта выставка «Твоё право выбора». В холле цокольного этажа открыта выставка работ мурманского художника Василия Горохова.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц»; «Мои встречи с художественным музеем»; «Модные картинки»; «Открытое письмо»; историко-культурологическая выставка «Русский Север» из собрания Государственного исторического музея; «Живопись Геннадия Герасимова» и «Скульптура Ирины Мариловой» из цикла выставок «С днем рождения, художник!»; «От монокля до бинокля» из цикла выставок «Простые вещи»; «К 100-летию пограничной охраны РФ».
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Из новых поступлений археологических предметов»; «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области»; «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров»; «Пернатые соседи»; «К 135-летию со дня рождения Василия Кондратьевича Алымова»; «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Бергман 100»; «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский»; «Первая мировая война. 1914-1918»; вставка норвежского фотографа Аниты Хамремуэн «Поэтика. Послание к Тарковскому» в рамках фестиваля «Птица Баренц»; «30 лет спустя».
11 мая – 19.00
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Солист Мариинского театра Аскар Абдразаков (бас).
12 мая – 18.00
Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». К 80-летию со дня образования Мурманской области. Программа «Времена года» исполняется без дирижера. Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».
15 мая – 18.00
Посвящение мастеру «Необъятный Рязанов». Виртуальный зал.
Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижёр Сергей Скрипка.
19 мая – 17.00
«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано). Ведущая Екатерина Ефремова (г.Мурманск).
Прозвучат сочинения Э. Гранадоса, М. де Фалья, А. Пьяццоллы…
20 мая – 14.00
«Да здравствует сюрприз!». Концерт для детей. Ансамбль «Легкие люди». Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
12 мая – 18.00
«Примадонны».
13 мая – 11.00
«Кошкин дом».
13 мая – 18.00
«Такая долгая война».
19 мая – 17.00
Творческий вечер заслуженного артиста РФ О. Цыпляковой «Валентинов день».
20 мая – 18.00
«Домовой».
26 мая – 18.00
«Любовь по-французски».
27 мая – 18.00
«Шампанского».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
9 мая – 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+
10 мая – 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
11 мая – 19.00
«Мурманск. Признание в любви… Голоса родного города». Н. Арно. 100-летию Мурманска посвящается. 12+
12 мая – 19.00
«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+
13 мая – 19.00
«Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+
16 мая – 19.00
Не бросайте пепел на пол. Драма. Е. Скороходова. 16+
17 мая – 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+
п.Пушной
17 мая – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+
18 мая – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
19 мая – 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
19 мая – 19.00
«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+
20 мая – 12.00
«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+
20 мая – 19.00
«Ох уж эта Анна!». Комедия в 2-х действиях. М. Камолетти. 18+
23 мая – 19.00
«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+
24 мая – 19.00
«Одноклассники. Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+
25 мая – 19.00
«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+
26 мая – 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
26 мая – 19.00
«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+
27 мая – 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+
27 мая – 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
31 мая – 19.00
«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
12 мая - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
12 мая - 17.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
13 мая - 10.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
18 мая - 16.30
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
19 мая - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
19 мая - 17.00
Н. Гернет «День рождения Петрушки»
20 мая - 10.00
Н. Гернет. «День рождения Петрушки».
20 мая - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
25 мая - 16.30
К. Чуковский. «Телефон».
26 мая - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
26 мая - 17.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
27 мая - 10.00
В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».
27 мая - 17.00
Т. Волынкина. «Самый лучший день».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
12 мая - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
13 мая - 12.00
П. Васильев. «Умка».
17 мая - 10.30
ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».
19 мая - 12.00 и 14.00
Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки. А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
20 мая - 12.00 и 14.00
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
26 мая - 12.00 и 14.00
А. Усачев. «По разным странам с балаганом».
27 мая - 12.00
ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».
Для любого возраста:
17 мая - 17.30
Бадри Цаава. «Волшебное иллюзионное шоу».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».