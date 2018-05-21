г.Оленегорск

по 27 мая

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» города Оленегорска работают выставки работ членов клубов «Гобелен» и «Русская вышивка» Мурманского областного художественного музея..

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Музейно-выставочный зал.

г.Полярный

по 5 июня

В Городском историко-краеведческом музее работает выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

21 мая - 12.00

В рамках реализации направления «Театры – детям» партпроекта «Культура малой Родины» состоится экскурсия для воспитанников театральной студии «Круг» ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» в Мурманский областной театр кукол. В ходе экскурсии детям расскажут о театре и покажут, как ведется подготовка к постановке спектаклей.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманский областной театр кукол.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается». Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (по 28 июня); «Виктор Васнецов - главный русский сказочник». Выставка к 170-летию со дня рождения художника (по 30 мая); «Волшебный мир доброй сказочницы». Выставка изданий к 90-летию со дня рождения Софьи Прокофьевой (по 30 мая); «Знаменитые писатели и поэты»: выставка изданий из цикла «ЖЗЛ - 85 лет» (по 30 мая); «Дыхание Арктики - тепло жизни», посвященная Дню полярника (по 30 мая); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой» (по 25 мая); «Пять шагов по трапу»: фотовыставка Юрия Шумилкина, посвященная визиту в Кольское Заполярье Фиделя Кастро (26 мая).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Винсент Ван Гог» из цикла «С днем рождения, художник!» (по 27 мая); юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «К 100-летию пограничной охраны» (по 3 июня); «От монокля до бинокля» (по 3 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля).

Начинают работу выставки:

23 мая

Выставка-конкурс «Друзья человека» (по 24 июня).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Исторический путь военных комиссариатов Мурманской области» (по 21 мая); «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика» (по 27 мая); «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров» (по 30 мая); фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня).

26 мая – 17.00

«Оперетта — любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Ксения Жарко (г.Москва). Солисты театра «Московская оперетта» и Мурманской филармонии

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 мая – 18.00

«Любовь по-французски».

27 мая – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

23 мая – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 мая – 19.00

«Одноклассники. Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

25 мая – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

26 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

26 мая – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

27 мая – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

27 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

31 мая – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

1 июня – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

1 июня – 19.00

Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 июня – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

3 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 июня – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

6 июня – 11.30

Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

6 июня – 19.00

Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

7 июня – 11.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

8 июня – 11.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 мая - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

26 мая - 12.00 и 14.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

27 мая - 12.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».