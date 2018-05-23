г.Оленегорск

по 27 мая

В музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» города Оленегорска работают выставки работ членов клубов «Гобелен» и «Русская вышивка» Мурманского областного художественного музея.

г.Оленегорск, Ленинградский просп., 5. Музейно-выставочный зал.

г.Полярный

23 мая - 18.30

«Музыкальная радуга». Концерт класса преподавателя Лазарь Л.В.

г.Полярный, ул. Лунина, 6. Детская школа искусств г.Полярный.

24 мая - 14.00

«Аз и Буки – основа науки». Театрализованная игровая программа для детей в рамках декады славянской письменности и культуры.

г.Полярный, детская площадка «Кораблик».

24 мая - 18.50

«Творчество С.В. Рахманинова», концерт, посвященный 145-летию со дня рождения С.В. Рахманинова.

г.Полярный, ул. Лунина, 6. Детская школа искусств г.Полярный.

25 мая - 12.00

«Хранителям книг это мир благодарен…». Мультимедийная шоу-программа посвященная общероссийскому Дню библиотек.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

26 мая - 14.00

«Формула семьи или сто рецептов счастья». Спортивная игровая программа для семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, посвященная Международному дню семьи

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

по 5 июня

В Городском историко-краеведческом музее работает выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Снежногорск

23 мая - 12.00

«Мурманская область: за годом год…». Видеоэкскурсия, посвященная 80-летию со дня образования Мурманской области и 45-летию Снежногорска, в рамках цикла «Наш край другим на удивление».

г.Снежногорск, ГДБ «Мир Детства.

24 мая - 14.00

«Последний прозвенел звонок». Городской праздник.

г.Снежногорск, площадь имени В.В. Мурко.

27 мая - 12.00

«С любовью к городу родному». Конкурс рисунка на асфальте для взрослых и детей с ОВЗ, посвященный 45-летию Снежногорска.

г.Снежногорск, площадь им. В. Мурко.

26 мая - 17.00

«Здравствуй, лето!». Итоговый фестиваль МСК «Жемчужина».

г.Снежногорск, ул. П. Стеблина, 5. ОМДТ «Роза ветров».

г.Гаджиево

24 мая - 14.00

«Добрые соседи» Развлекательная программа.

г.Гаджиево, ул. Гаджиева, 42. Филиал ЦГПВМ.

24 мая - 16.00

Праздник «Последний звонок» для выпускников школ города.

г.Гаджиево, площадь им. Л.А. Матушкина.

25 мая - 16.50

«Белые ночи – Полярные дни». Интерактивная игра, посвящённая 315-летию со дня основания г. Санкт-Петербурга и 80-летию со дня образования Мурманской области.

г.Гаджиево, ул. Колышкина, 114а. Детская школа искусств г.Гаджиево.

25 мая - 18.00

«Добрые соседи - лучшие друзья!». Городская акция, посвященная Дню соседей.

г.Гаджиево, площадка у дома № 119.

нп.Оленья Губа

23 мая - 16.00

«История азбуки». Брейн - ринг среди детей и подростков посвященный Дню славянской письменности и культуры.

нп.Оленья Губа, ул. строителей, 36/а. Культурно-молодёжный центр нп. Оленья Губа.

25 мая - 17.00

«Добрые соседи». Тематическая программа, посвященная Дню соседей.

нп.Оленья Губа, площадка у школы № 280 нп.Оленья Губа.

ЗАТО Островной

23 мая - 16.00

Конкурс знатоков русского языка «Славянская письменность и её издатели».

г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Мурманск

23 мая - 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу фотовыставка «Друзья человека». «Друзья человека» – выставка, объединяющая как детей, так и взрослых любовью к «братьям нашим меньшим». Посетители музея увидят уникальные моменты из жизни животных и трогательные кадры, которые удалось запечатлеть участникам конкурса.

Для того чтобы стать участником фотовыставки необходимо было в указанные на официальном сайте музея сроки принести художественные фотографии любого жанра, на которой изображен семейный любимец.

Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

Выставка будет работать до 24 июня.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

23 мая – 11.00

Накануне Дня славянской письменности и культуры, в столице Кольского Заполярья состоятся митинги и возложение цветов к памятным доскам писателей Владимира Смирнова, Виталия Маслова, Александра Миланова, Викдана Синицына, Александра Подстаницкого и Николая Блинова.

г.Мурманск, Рыбный проезд, 8; ул. Октябрьская, 23; ул. Коминтерна, 9/1; просп. Кольский, 9; ул. Подстаницкого, 3; ул. Октябрьская, 12.

23 мая - 11.00

Фотовыставка-конкурс «Друзья человека». Посетители музея увидят уникальные моменты из жизни животных и трогательные кадры, которые удалось запечатлеть участникам конкурса. Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

23 мая - 13.00

День открытых дверей «От глиняной таблички до компьютерной странички». Посетители совершат путешествие в историю возникновения книги и алфавита, потренируются в написании слов на кириллице и чтении старославянского письма, примут участие в викторине «Вопросы древности – ответы современности», попробуют самостоятельно найти исчезнувшие из азбуки буквы, вспомнят пословицы и поговорки о грамоте, о книгах, о знаниях. Добровольцы-волонтеры продекламируют стихи о просветителях и первопечатниках, а сотрудники библиотеки представят обзор книжной выставки «Письмена во все времена».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

23 мая - 13.00

Праздник победителей XXI Международного конкурса детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться». Подведение итогов XXI Международного конкурса детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться», посвященного 80-летнему юбилею образования Мурманской области. Лучшие книги в номинациях «Чудесные истории детства», «Мой мачтовый город», «Мой сильный маленький народ», «Волшебство северной сказки», «Стань природе другом» будут отмечены призами, подарками от организаторов конкурса. Особыми гостями праздника станут победители из Санкт-Петербурга, Ельца Липецкой области, села Подсолнечного Самарской области. Для них в рамках праздника будет организована экскурсия на атомный ледокол «Ленин» и по вечернему Мурманску.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, киноконцертный зал, отдел искусства и творчества.

23 мая - 16.00

Мероприятие в рамках проекта «Крылья любви: письма с фронта». Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота. Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии. Главным лицом этого мероприятия проекта является Герой Советского Союза, летчик Петр Сгибнев, воевавший на Северном флоте с января 1942 г. и ставший после гибели Бориса Сафонова самым молодым командиром истребительного полка. Участники мероприятия познакомятся с героической биографией Петра Сгибнева, увидят кинохронику военных лет. В исполнении студентов Мурманского арктического государственного университета, Мурманского колледжа искусств и сотрудников библиотеки прозвучат фронтовые письма, песни военных лет.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 30. Нахимовское военно-морское училище.

23 мая - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

23 мая - 18.00

Показ фильмов «Ман Рэй. Портреты» и «Александр Солженицын: Из-под глыб». Показ проводится в рамках видеоабонемента «Пятое измерение», авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой. Россия, 2014.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

23 мая - 18.00

Презентация книги Ильи Виноградова «Несанкционированные стихи». Илья Виноградов – поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей России. Лауреат литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого, международного Каверинского литературного конкурса, Всероссийского литературного форума имени Николая Гумилева «Осиянное слово», ряда других литературных и журналистских конкурсов. Автор книг «Невидимые диктаторы», «Сокровища бедных», «Русский ген печали», «Балканский блокнот». «Несанкционированные стихи» - пятая книга Ильи Виноградова. Она издана в Санкт-Петербурге и содержит 40 новых стихотворений.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

24 мая – 11.30

В День славянской письменности и культуры на площади Первоучителей состоится торжественный молебен в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.

24 мая – 12.00

В рамках Дня славянской письменности и культуры состоится шествие школьников, интеллигенции и участников международного конкурса детской рукописной книги от гостиницы «Азимут» к площади Первоучителей.

г.Мурманск, ул.Ленинградская – ул.Софьи Перовской.

24 мая – 12.15

Праздник «Слово» с участием историков, литераторов, учителей, победителей конкурсов, школьников, молодёжи и коллективов художественной самодеятельности.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а.

23 мая - 13.00

В киноконцертном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится праздник победителей XXI Международного конкурса детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться». Около 70 юных писателей будут награждены призами организаторов.

В его заключительном этапе конкурса участвовали 1785 юных авторов, среди них более 100 детей с особенностями здоровья. Это юные писатели из 19 населенных пунктов Мурманской области, а также конкурсанты из Республики Карелия, Архангельской, Липецкой, Самарской областей и города Санкт-Петербурга.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

24 мая – 13.30

В рамках Дня славянской письменности и культуры во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится эрудит-шоу «Аз и Буки – основа науки» для мурманских школьников.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается». Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (по 28 июня); «Виктор Васнецов - главный русский сказочник». Выставка к 170-летию со дня рождения художника (по 30 мая); «Волшебный мир доброй сказочницы». Выставка изданий к 90-летию со дня рождения Софьи Прокофьевой (по 30 мая); «Знаменитые писатели и поэты»: выставка изданий из цикла «ЖЗЛ - 85 лет» (по 30 мая); «Дыхание Арктики - тепло жизни», посвященная Дню полярника (по 30 мая); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Человек и Север. Фотографии Ольги Феофановой» (по 25 мая); «Пять шагов по трапу»: фотовыставка Юрия Шумилкина, посвященная визиту в Кольское Заполярье Фиделя Кастро (26 мая).

23 мая - 18.00

Презентация книги Ильи Виноградова «Несанкционированные стихи». Илья Виноградов – поэт, прозаик, журналист, член Союза писателей России. Лауреат литературной премии губернатора Мурманской области имени Константина Баева и Александра Подстаницкого, международного Каверинского литературного конкурса, Всероссийского литературного форума имени Николая Гумилева «Осиянное слово», ряда других литературных и журналистских конкурсов. Автор книг «Невидимые диктаторы», «Сокровища бедных», «Русский ген печали», «Балканский блокнот». «Несанкционированные стихи» - пятая книга Ильи Виноградова. Она издана в Санкт-Петербурге и содержит 40 новых стихотворений.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Винсент Ван Гог» из цикла «С днем рождения, художник!» (по 27 мая); юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «К 100-летию пограничной охраны» (по 3 июня); «От монокля до бинокля» (по 3 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля).

23 мая - 11.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея начнёт работу фотовыставка «Друзья человека». «Друзья человека» – выставка, объединяющая как детей, так и взрослых любовью к «братьям нашим меньшим». Посетители музея увидят уникальные моменты из жизни животных и трогательные кадры, которые удалось запечатлеть участникам конкурса.

Для того чтобы стать участником фотовыставки необходимо было в указанные на официальном сайте музея сроки принести художественные фотографии любого жанра, на которой изображен семейный любимец.

Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

Выставка будет работать до 24 июня.

23 мая - 11.00

Фотовыставка-конкурс «Друзья человека». Посетители музея увидят уникальные моменты из жизни животных и трогательные кадры, которые удалось запечатлеть участникам конкурса. Победители фотовыставки будут награждены дипломами и памятными подарками.

23 мая - 18.00

Показ фильмов «Ман Рэй. Портреты» и «Александр Солженицын: Из-под глыб». Показ проводится в рамках видеоабонемента «Пятое измерение», авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой. Россия, 2014.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Норвегия и Россия: сила притяжения - Арктика» (по 27 мая); «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров» (по 30 мая); фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

23 мая - 18.00

Вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

24 мая – 13.30

В рамках Дня славянской письменности и культуры во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится эрудит-шоу «Аз и Буки – основа науки» для мурманских школьников.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня).

26 мая – 17.00

«Оперетта — любовь моя!». Мурманский филармонический оркестр. Дирижер — Ксения Жарко (г.Москва). Солисты театра «Московская оперетта» и Мурманской филармонии

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 мая – 18.00

«Любовь по-французски».

27 мая – 18.00

«Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

23 мая – 19.00

«Мимолётом». Мелодрама в двух действиях. А. Беккер. Малая сцена. 18+

24 мая – 19.00

«Одноклассники. Драматическая история в двух действиях. Ю. Поляков. 16+

25 мая – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

26 мая – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

26 мая – 19.00

«Кукла для невесты». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

27 мая – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

27 мая – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

31 мая – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

1 июня – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

1 июня – 19.00

Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 июня – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

3 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 июня – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

6 июня – 11.30

Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

6 июня – 19.00

Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

7 июня – 11.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

8 июня – 11.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

25 мая - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

26 мая - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

27 мая - 17.00

Т. Волынкина. «Самый лучший день».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

26 мая - 12.00 и 14.00

А. Усачев. «По разным странам с балаганом».

27 мая - 12.00

ПРЕМЬЕРА! П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

23 мая - 13.00

В киноконцертном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится праздник победителей XXI Международного конкурса детской рукописной книги «Здесь мне посчастливилось родиться». Около 70 юных писателей будут награждены призами организаторов.

В его заключительном этапе конкурса участвовали 1785 юных авторов, среди них более 100 детей с особенностями здоровья. Это юные писатели из 19 населенных пунктов Мурманской области, а также конкурсанты из Республики Карелия, Архангельской, Липецкой, Самарской областей и города Санкт-Петербурга.