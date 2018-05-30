г.Кировск

1 июня - 10.30

В большом зале Дворца культуры Мурманский областной театр кукол подарит детям спектакль по сказке «Колобок». Зрителями станут воспитанники детских садов города, дети летнего оздоровительного лагеря, а также любые желающие. Вход свободный.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1 июня - 12.00-18.00

На площадке у Дворца культуры начнут работать развлекательные аттракционы для детей: батуты, катание на машинках и лошадях, сладкая вата и др.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Полярный

1 июня – 15.00

В Городском историко-краеведческом музее Полярного открываются сразу три выставки. Выставку флористики, приуроченную к 20-летию со дня создания, представит клуб «Белозер». Клуб флористики «Природа и творчество» представит выставку, приуроченную к 40-летию со дня создания. А мастер биссероплетения Надежда Гвоздюк из клуба «Бисерное сияние» порадует жителей и гостей Полярного своей выставкой «Игра цвета». Все выставки приурочены к 80-летию Мурманской области.

Клуб флористов «Белозер» создан в 1995 году. 21 год его возглавляет настоящий подвижник Людмила Кривошеева. Творчество членов клуба отмечено званием «Народный самодеятельный коллектив». Людей разного возраста и профессий объединяет работа с природными материалами: цветами, листьями, стеблями.

Клуб флористов «Природа и творчество» имеет ещё более богатую историю. В 1976 году был создан в Мурманском областном краеведческом музее и первоначально назывался «Природа и фантазия». Сегодня вместе с руководителем Валентиной Чапенко, члены клуба продолжают радовать людей своими яркими, оригинальными работами.

«Игра цвета» — персональная выставка мастера бисероплетения Надежды Гвоздюк. Десять лет она занимается этим видом декоративно-прикладного искусства. Сегодня она активный член клуба «Бисерное сияние» Мурманского областного художественного музея. Изделия из бисера разнообразны: от пасхальных яиц до ваз и дают возможность посетителю выставки своими глазами увидеть полёт творческой фантазии автора.

Проект передвижных выставок декоративно – прикладного искусства организует АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Выставки будут работать по 15 июля.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

по 5 июня

В Городском историко-краеведческом музее работает выставка «История становления и развития моногородов Мурманской области» из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Мурманск

30 мая - 11.00

Начало работы выставки живописи Германа Шемякина из цикла «С днем рождения, художник!» На выставке гости музея увидят одну работу Германа Шемякина из собрания музея – «Портальные краны» 1969 года. Выставка будет работать до 10 июня.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

30 мая - 18.00

Демонстрация фильма «Отечество моё – в моей душе...» в рамках видеоабонемента «Пятое измерение». Видеоабонемент «Пятое измерение» - авторская передача почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

30 мая – 19.00

«Jazz & Blues Cafe» делает летний перерыв. В эту среду в клубе «Ледокол» состоится последнее музыкальное рандеву сезона! На вечеринке выступят: 19.30 - Александр Каримов (cover, acoustic); 19.45 - Станислав Одиноков (cover, acoustic); 20.10 «Черничная Даль» («ЧЕРНИКА» и Наташа Карча cover, acoustic); 20.30 – «The Chimes» (band); 20.40 – «DedNed music» (country, blues) ; 21.10 – «The Hoolz» (indie rock band) и 21.30 – «GlamMusic» (cover band).

г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 17. Клуб «Ледокол».

1 июня – 11.30

В Международный день защиты детей Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных мурманчан на самый детский праздник. На площади Дворца культуры пройдёт конкурс рисунка на асфальте «МЕЛ ФЕСТ», посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. Ребята смогут проявить свою фантазию и нарисовать любимые уголки родного края.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 июня – 12.00

Для всех любознательных детишек специалисты областной «Кировки» приглашают в «Лабораторию детских чудес», где мальчишки и девчонки примут участие в спортивных экспериментах, проявят свои творческие способности на площадке «Полёт», пообщаются со зверятами зооуголка. На площадке «Детские рекорды» детвора сможет узнать, у кого из присутствующих самые широкие объятия, а также кто самый высокий и улыбчивый ребёнок.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

1 июня – 13.00

Во время развлекательной программы «Когда на планете хозяева дети» всех ребят ждут весёлые игры, шутки, хитовые песни и зажигательные танцы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается». Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (по 28 июня); «Виктор Васнецов - главный русский сказочник». Выставка к 170-летию со дня рождения художника (по 30 мая); «Волшебный мир доброй сказочницы». Выставка изданий к 90-летию со дня рождения Софьи Прокофьевой (по 30 мая); «Знаменитые писатели и поэты»: выставка изданий из цикла «ЖЗЛ - 85 лет» (по 30 мая); «Дыхание Арктики - тепло жизни», посвященная Дню полярника (по 30 мая); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «К 100-летию пограничной охраны» (по 3 июня); «От монокля до бинокля» (по 3 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля).

30 мая - 11.00

Начало работы выставки живописи Германа Шемякина из цикла «С днем рождения, художник!» На выставке гости музея увидят одну работу Германа Шемякина из собрания музея – «Портальные краны» 1969 года. Выставка будет работать до 10 июня.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «История пограничной охраны Заполярья», приуроченной к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны (по 12 августа); фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Великий гражданин. Прямая речь. Сергей Миронович Киров» (по 30 мая); мини-выставка «Мурманская область на керамике»; выставка «Мурманская область: история и современность».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

1 июня – 11.30

В Международный день защиты детей Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных мурманчан на самый детский праздник. На площади Дворца культуры пройдёт конкурс рисунка на асфальте «МЕЛ ФЕСТ», посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. Ребята смогут проявить свою фантазию и нарисовать любимые уголки родного края.

1 июня – 12.00

Для всех любознательных детишек специалисты областной «Кировки» приглашают в «Лабораторию детских чудес», где мальчишки и девчонки примут участие в спортивных экспериментах, проявят свои творческие способности на площадке «Полёт», пообщаются со зверятами зооуголка. На площадке «Детские рекорды» детвора сможет узнать, у кого из присутствующих самые широкие объятия, а также кто самый высокий и улыбчивый ребенок.

1 июня – 13.00

Во время развлекательной программы «Когда на планете хозяева дети» всех ребят ждут веселые игры, шутки, хитовые песни и зажигательные танцы.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Перстенёк мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня).

2 июня 18.00

Концерт индийской музыки. Фестиваль культуры Индии в Мурманске. Концертный зал.

3 сентября – 19.00

Творческий вечер Дины Рубинной. Концертный зал.

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания- Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

2 июня -18.00

«Любовь по-французски».

3 июня – 11.00

«Грибной переполох».

3 июня – 18.00

«Ловушка для одинокого мужчины».

9 июня – 18.00

«Панночка»

10 июня – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

10 июня – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 июня – 18.00

«Примадонны».

17 июня – 11.00

«Муха-Цокотуха»

17 июня – 18.00

«Домовой».

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

31 мая – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Комедия. Р. Куни, М. Куни, перевод М. Мишина. 16+

1 июня – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

1 июня – 19.00

Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 июня – 19.00

«Спиннинг». Комедия в двух действиях. Н. Ермохин. 16+

3 июня – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

3 июня – 19.00

«Загнанная лошадь». Драма в двух действиях. Ф. Саган. 18+

6 июня – 11.30

Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

6 июня – 19.00

Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

7 июня – 11.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

8 июня – 11.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

16 июня - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

17 июня – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

17 июня – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

2 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

2 июня - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

3 июня - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

3 июня - 17.00

В. Сутеев. «Кто сказал «Мяу!»?».

9 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

10 июня - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 июня - 12.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

17 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

2 июня - 12.00 и 14.30

С. Дорожко. «Невезучая курица».

3 июня - 12.00 и 14.30

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

10 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

17 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

6 июня - 10.30

Я. Пулинович «Ангелочек».

7 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

8 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

9 июня - 10.30

Д. Биссет. «Всё кувырком».

16 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».