с.Ловозеро

10 июня – 12.00

Состоится XXXIII традиционный районный праздник «Саамские игры».

Саамские игры стали, своего рода, визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985 году по инициативе саамского писателя, переводчика, общественного деятеля Александры Антоновой и с тех пор проводится ежегодно.

Гостей мероприятия ждет захватывающая спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

В концертной программе примут участие саамская фольклорная группа «Елле», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма», народный самодеятельный коллектив Териберский поморский хор, самодеятельный народный коллектив хор ветеранов «Марьюшка», саамский бард Иван Матрехин, яркая и самобытная исполнительница саамских песен Марина Гринчук, исполнительницы традиционного саамского луввьт Анфиса Агеева и Домна Хомюк.

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Все желающие смогут посетить уличную фотогалерею «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»).

Программа праздника включает в себя: 12.00 - торжественное открытие; 12.30-14.30 - проведение спортивных соревнований (бег с палкой по пересеченной местности, гребля на весельной лодке, метание аркана на рога, стрельба из арбалета, метание копья на дальность, метание камня на дальность); 12.30-15.00 - проведение командных соревнований по саамскому футболу; 12.30 – 15.00 - работа интерактивных и игровых площадок (дерево желаний, рыбалочка, детский саамский футбол, кольцеброс, метание аркана на рога, перетягивание каната, прыжки через нарты, мастер-класс по изготовлению саамского мячика); 12.30-16.00 - работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 12.30-16.00 - работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»); 13.00-14.00 - конкурс профессионального мастерства по вязанию на спицах; 15.30 - торжественное награждение победителей соревнований. Закрытие праздника.

с.Ловозеро, район озера Поповское.

ЗАТО Видяево

6 июня - 11.00

Видеокруиз «Он равен каждому, но он один в природе». Мероприятие приурочено к Пушкинскому дню в России.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

6 июня - 12.00

Игровой калейдоскоп «Что за прелесть эти сказки!». Мероприятие приурочено к Пушкинскому дню в России.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

г.Островной

6 июня - 11.00

Конкурс рисунков на асфальте «Лето – это…» для воспитанников городского оздоровительного лагеря.

г.Островной, ул. Североморская, 1б. Городской Дом культуры.

г.Мурманск

6 июня - 11.00

Открытие фотовыставок Александра Говорова «Планета «А» и «Кольского Севера сказки». Александр Говоров – коренной житель п. Мурмаши. Фотографией увлёкся в 2006. Персональные фотовыставки демонстрировались в Кольском районе, Мурманской областной научной библиотеке, Мурманском областном художественном музее.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

6 июня - 11.00

Квест-игра «Читаем Пушкина на Пушкинской». Специалисты областной «Кировки» проведут квест-игру «Читаем Пушкина на Пушкинской» ко Дню рождения А.С. Пушкина для школьников, мурманчан, гостей города.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, площадь перед ДК.

6 июня – 11.00-15.00

В центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки пройдёт областная литературная акция «С днем рождения, Александр Сергеевич!». Мероприятие приурочено к Пушкинскому дню России и Дню русского языка. В рамках акции в библиотеке пройдут чтения произведений поэта, викторины и литературные часы, посвященные жизни и творчеству Александра Сергеевича Пушкина.

Посетители смогут присоединиться к большому празднику поэзии, чтению вслух любимых стихотворных строчек, просмотру экранизированных сказок и повестей.

В Мурманской области в акции участвуют муниципальные библиотеки, организуя литературные мероприятия для детей и взрослых в рамках областного проекта поддержки чтения «ВМЕСТЕ».

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

6 июня – 11.30

В отделе электронных ресурсов областной детско-юношеской библиотеки состоится первое летнее интерактивное занятие в Музее информации. Школьники, посещающие курсы программирования «1C:Клуба программистов» учебного центра «Корунд», первыми в дни летних каникул увидят новинки коллекции музея, в которую входят различные устройства, занявшие важное место в быту современного человека и предназначенные для хранения, обработки и передачи информации.

Познакомятся с новым уникальным экспонатом Compaq Armada 1700 – мощным ноутбуком «все-в-одном» конца 1990-х годов. «Он сочетает в себе лучшие характеристики линейки Intel Pentium II 233-333, удобство для пользователя. Вам не придётся таскать за собой внешние CD, FDD, модем или даже блок питания - всё скомпоновано в одном элегантном корпусе. Все Armada 1700 укомплектованы отличными аккумуляторами (около 2 часов реальной работы). Этот ноутбук не подведёт вас и не разочарует. Отличительная черта ноутбука - встроенные колонки отличного качества. Время автономной работы - до 90 минут. Вес 3800 г . Операционная система Windows 95. Цена 6500 рублей». Так рекламировал это портативный компьютер журнал «Windows Magazine» за 1999 г .

Кроме того, ребята ответят на непростые вопросы «Своей игры» и узнают, кого считают первым программистом, сколько весил первый жёсткий диск и что общего у ткацкого станка Жаккарда и компьютера.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

6 июня - 11.40

литературное путешествие «По дорогам пушкинских сказок», приуроченное к Пушкинскому дню в России (г. Мурманск, ул. Шевченко, 26, специальная библиотека для слепых и слабовидящих)

Дети с ограниченными возможностями здоровья реабилитационного отделения Мурманского центра социальной помощи семье и детям перевоплотятся в любимых сказочных героев, примут участие в викторине «Верни персонаж в сказку», нарисуют портреты невиданных зверей и доверят золотой рыбке свои самые заветные желания. Сотрудники библиотеки представят выставку тактильных книг и творческих работ читателей «Там на неведомых дорожках», а добровольцы-волонтеры прочтут самые захватывающие отрывки из сказок.

6 июня – 14.00

В Мурманском областном краеведческом музее откроется выставка «Театр на краю Земли», посвященная 85-летию Мурманского областного театра кукол. На выставке будут представлены уникальные экспонаты – действующие и исторические афиши театра, современные костюмы артистов, куклы и часть декораций спектаклей последних лет и текущего репертуара. Акцент выставки будет сделан на театр сегодняшнего дня. Мурманчанам выпадет уникальный шанс увидеть театр с другой стороны! Изюминкой выставки станут куклы 30-40-х годов прошлого века.

Мурманскому областному театру кукол 21 августа 2018 года исполняется 85 лет.

За многолетнюю плодотворную деятельность у театра сформировалась насыщенная история. Гастроли по России и за рубежом, участие в международных фестивалях, ну и конечно создание интересных спектаклей – все это регулярно проходит в Мурманском областном театре кукол.

Выставка в краеведческом музее будет работать до конца августа.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

6 июня – 17.00

В Мурманской областной научной библиотеке пройдёт литературный вечер, посвященный памяти мурманского поэта Николая Колычева. Его перу принадлежат поэтические книги, публикации в литературных сборниках. Он - лауреат множества литературных премий и конкурсов. Многие его поэтические произведения стали песнями, написанными им самим и самодеятельными и профессиональными композиторами.

Вспомнить замечательного мурманского поэта придут коллеги по перу, друзья, почитатели его таланта. На вечере будут звучать поэтические строки и песни на стихи Николая Колычева.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, III этаж.

6 июня - 18.00

Показ фильмов в рамках видеоабонемента «Пятое измерение». Показ фильмов «Франс Халс. Евангелист Марк» и «Пьеро делла Франческа и его современники. Образ Мадонны в картинах эпохи Возрождения из музеев Италии» проводится в рамках видеоабонемента «Пятое измерение», авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой, Россия, 2014, 2015. Продолжительность каждого фильма 26 минут.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня).

6 июня - 17.00

Литературный вечер «Я жизнь люблю!», посвященный памяти Николая Колычева. Мурманская областная научная библиотека и Мурманская организация Союза писателей России приглашают любителей поэзии на литературный вечер, посвященный памяти мурманского поэта Николая Колычева. Вспомнить замечательного мурманского поэта придут собратья по перу, друзья, почитатели его таланта.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка живописи Германа Шемякина из цикла «С днем рождения, художник!» (по 10 июня); выставка-конкурс «Друзья человека» (по 24 июня); юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «История пограничной охраны Заполярья», приуроченная к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны; фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); выставка творческих детских работ «В мире балета» (по 11 июля).

6 июня - 14.00

Открытие выставки «Театр на краю Земли», посвященной 85-летию Мурманского областного театра кукол. На выставке будут представлены уникальные экспонаты – действующие и исторические афиши театра, современные костюмы артистов, куклы и часть декораций спектаклей последних лет и текущего репертуара.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

6, 8 и 9 июня – 10.00

Мальчишки и девчонки из мурманского лицея № 2 окунутся в мир актерского искусства. Пройдут занятия школы юного актера «Театр Солнца». Занятия проводит руководитель драматического театра «Комедиограф» Михаил Романенко.

7 июня – 11.00

Пройдёт познавательная программа «Символы России и Мурманской области». В игровой форме ребятам, посещающим летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 22, расскажут об официальных символах государства и Мурманской области – гербе, флаге и гимне. Ведущие проведут увлекательную викторину, где дети смогут ответить на вопросы и показать свои знания.

9 июня - 11.00 и 12.00

Познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской гимназии № 9. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду дети познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Перстенек мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня).

6 июня – 11.00

В отделе «Культурно-выставочный центр Русского музея» начнут работу сразу две фотовыставки Александра Говорова - «Планета «А»» и «Кольского Севера СКАЗКИ». Александр Говоров - коренной житель п. Мурмаши Мурманской области. Работает в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

Фотографией увлёкся в 2006 году. Персональные фотовыставки: «Северный край», «Свой взгляд», «НЛО», «Кошкин Дом», «Наш праздник», «Меломан» демонстрировались в Кольском районе, Мурманской областной научной библиотеке, Мурманском областном художественном музее.

Выставки «Планета «А»» и «Кольского Севера СКАЗКИ» посвящены 80-летию Мурманской области и объединены темой любви к природе Кольского Севера. Выставка будет работать до 12 августа. Вход свободный.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания- Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 июня – 18.00

«Панночка»

10 июня – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

10 июня – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 июня – 18.00

«Примадонны».

17 июня – 11.00

«Муха-Цокотуха»

17 июня – 18.00

«Домовой».

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

6 июня – 11.30

Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

6 июня – 19.00

Двое на качелях». Мелодрама. У. Гибсон. Малая сцена. 16+

7 июня – 11.30

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 июня – 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Трагикомедия в двух действиях. Д. Верясова. Малая сцена. 18+

8 июня – 11.30

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

8 июня – 19.00

«Шикарная свадьба». Комедия в двух действиях. Р. Хоудон. 16+

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

16 июня - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

17 июня – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

17 июня – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

10 июня - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 июня - 12.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

17 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

10 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

17 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

6 июня - 10.30

Я. Пулинович «Ангелочек».

7 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

8 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

9 июня - 10.30

Д. Биссет. «Всё кувырком».

16 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «Педагогика лета» (до конца июля).

6 июня - 11.00

Старт областных Летних чтений «Лето с книгой – 2018». На площадке перед библиотекой состоится торжественный старт Летних чтений. Участников мероприятия ждет читательский хоровод, запуск большого воздушного шара с логотипом чтений. Продолжение мероприятия в отделах библиотеки.

6 июня - 11.00

Акция «С днём рождения, Александр Сергеевич!». Акция приурочена к Пушкинскому дню России и Дню русского языка. Читателям библиотеки предлагается присоединиться к большому празднику поэзии, чтению вслух любимых стихотворных строчек, а также литературным играм и викторинам. В Мурманской области в акции участвуют муниципальные библиотеки, организуя литературные мероприятия для детей и взрослых в рамках областного проекта поддержки чтения «ВМЕСТЕ».

6 июня - 11.30

Первое летнее интерактивное занятие в Музее информации. Школьники, посещающие курсы программирования «1C: Клуба программистов» учебного центра «Корунд», первыми в дни летних каникул увидят новинки коллекции музея, в которую входят различные устройства, занявшие важное место в быту современного человека и предназначенные для хранения, обработки и передачи информации.