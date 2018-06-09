г.Кандалакша

10 июня - 15.00

На 95-м километре автодороги Кандалакша - Салла (поворот на Алакуртти) - рок-фестиваль «Долина рок».

г.Кандалакша, 95-й километр автодороги Кандалакша – Сала.

12 июня - 14.00

Праздник «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

п.Умба

9 июня - 15:00

Открываются выставки «Радуга Кольского края» и «Гармония красок». Выставки приурочены к 80-летию Мурманской области.

«Радуга Кольского края» представляет работы с камнями членов клуба «Бисерное сияние». Это известный творческий коллектив удивляет своими произведениями с 2006 года. В работах, выставленных в Умбе можно увидеть натуральные камни, жемчуг. Они подобно сказочнику представляют всё геологическое многообразие и великолепие Кольского полуострова.

Клуб «Махаон» представляет выставку «Гармония красок». Название клуба созвучно одной из самых красивых бабочек, которая легко порхает и своими движениями завораживает зрителя. Посетители выставки познакомятся с искусством батика, которые пишется быстрыми движениями.

Проект передвижных выставок декоративно – прикладного искусства организует АНО «Продюсерский Центр «Северный Характер» при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Выставки в Умбе будут работать по 26 августа.

п.Умба, ул. Дзержинского, 78. Территориальный отдел истории, культуры и быта терских поморов.

г.Полярные Зори

12 июня - 13.00-16.00

«Фотосушка», на которой будет представлена выставка работ фотоконкурса «Мой город» и проведено награждение победителей и призеров («Наш парк»).

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

12 июня - 14.00

Концерт «Энергия Севера».

г.Полярные Зори, площадь им. А.С. Андрушечко.

г.Апатиты

10 июня - 16.30

Встреча в клубе «Хорошие фильмы» - просмотр и обсуждение художественных фильмов.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

12 июня - 13.00

Празднование Дня России, концерт творческих коллективов города.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед ДК имени В.К. Егорова.

г.Островной

9 июня - 11.00

Конкурс рисунков и плакатов «Я не курю, и это здорово!».

г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

9 июня - 12.00

Игровая программа «Моя Россия», приуроченная ко Дню России.

г.Островной, ул. Североморская, 1б. Городской Дом культуры.

9 июня - 17.00

Беседа «Россия – родина моя», приуроченная ко Дню России.

г.Островной, ул. Североморская, 1б. Городской Дом культуры.

10 июня - 12.00

Игра-конкурс, посвященная безопасности дорожного движения «Юный пешеход».

г.Островной, ул. Бессонова, 2а. Дом детского творчества, спортивный зал.

с.Ловозеро

10 июня – 12.00

Состоится XXXIII традиционный районный праздник «Саамские игры».

Саамские игры стали, своего рода, визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985 году по инициативе саамского писателя, переводчика, общественного деятеля Александры Антоновой и с тех пор проводится ежегодно.

Гостей мероприятия ждёт захватывающая спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

В концертной программе примут участие саамская фольклорная группа «Елле», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма», народный самодеятельный коллектив Териберский поморский хор, самодеятельный народный коллектив хор ветеранов «Марьюшка», саамский бард Иван Матрехин, яркая и самобытная исполнительница саамских песен Марина Гринчук, исполнительницы традиционного саамского луввьт Анфиса Агеева и Домна Хомюк.

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Все желающие смогут посетить уличную фотогалерею «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»).

Программа праздника включает в себя: 12.00 - торжественное открытие; 12.30-14.30 - проведение спортивных соревнований (бег с палкой по пересеченной местности, гребля на весельной лодке, метание аркана на рога, стрельба из арбалета, метание копья на дальность, метание камня на дальность); 12.30-15.00 - проведение командных соревнований по саамскому футболу; 12.30 – 15.00 - работа интерактивных и игровых площадок (дерево желаний, рыбалочка, детский саамский футбол, кольцеброс, метание аркана на рога, перетягивание каната, прыжки через нарты, мастер-класс по изготовлению саамского мячика); 12.30-16.00 - работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 12.30-16.00 - работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»); 13.00-14.00 - конкурс профессионального мастерства по вязанию на спицах; 15.30 - торжественное награждение победителей соревнований. Закрытие праздника.

с.Ловозеро, район озера Поповское.

пгт.Мурмаши

10 июня - 19.00

Спектакль «Маленькие шалости неверных мужей» (16+).

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

9 июня – 11.00 и 12.00

Пройдет конкурс рисунка на асфальте «Край, в котором мы живем», посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области.

В увлекательной игровой форме ведущие расскажут детям об исторических вехах Мурманской области, а ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 22, смогут нарисовать свои любимые уголки родного края.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Площадь перед Мурманским областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 июня - 15.00

Молодёжный вечер, посвященный Дню молодёжи России. Принимают участие работники сферы молодёжной политики, представители общественных организаций, активисты, представители молодежных объединений. На мероприятии будут подводиться итоги реализации молодежной политики на территории Мурманской области за прошедший год. Состоятся церемонии награждения победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года», конкурсов «Молодёжное признание», «Лучший работник в сфере молодёжной политики Мурманской области».

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика».

9 июня - 18.30

Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященный Дню России.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

10 июня – 14.00

Состоится показ фильма «Природа Мурманской области». Фильм «Природа Мурманской области» знакомит посетителей с краткой характеристикой географического положения, климата, растительного и животного мира Кольского полуострова, а также с природоохраняемыми территориями нашего региона.

Также после просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

в Мурманском областном краеведческом музее состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

10 июня – 15.00

Состоится показ фильма – «История Мурманска». Фильм «История Мурманска» познакомит с главными этапами развития города Мурманска с момента его основания до настоящего времени: предпосылки основания города, Первая мировая война, основание Романова-на-Мурмане, интервенция, гражданская война, развитие Мурманска в довоенный период, Великая Отечественная война 1941-1945 гг., послевоенное восстановление города, 1950-1980-е гг., кризис 1990-х гг., 2000 годы.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Фотоботаника». Выставка научной фотографии (по 20 июня); «Русскому Слову посвящается». Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (по 28 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «В волшебной пушкинской стране». Книжная выставка, посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина (по 30 июня); «Не отнимай у себя завтра». Выставка изданий к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей». Выставка изданий к 85-летию Северного флота (по 29 июня); «Жанровый портрет как зеркало души». Фотовыставка Светланы Мамакиной (по 30 августа); «Сонеты Солнца». Выставка живописи Елены Паршенковой (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей». На выставке представлены невероятные авторские куклы участников международных выставок Елены и Игоря Паршенковых (по 30 августа); «Я люблю тебя, Россия!» Информационная акция, посвященная Дню России (по 13 июня).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка живописи Германа Шемякина из цикла «С днем рождения, художник!» (по 10 июня); выставка-конкурс «Друзья человека» (по 24 июня); юбилейная выставка Виктора Кобзева «30 лет спустя» (по 10 июня); «Живопись Геннадия Герасимова» (по 13 июня); «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); выставка «Глиптика: искусство резьбы по камню» (до 8 июля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «История пограничной охраны Заполярья», приуроченной к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны; фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня).

10 июня – 14.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, посвященных природе и истории Кольского края. Состоится показ фильма «Природа Мурманской области».

10 июня – 15.00

Состоится показ фильма «История Мурманска». После просмотра фильмов гости музея смогут проверить свои знания в специальном интерактивном приложении для планшета, которое будет интересно как детям, так и взрослым посетителям.

11 июня

День семейного отдыха. На мероприятии будет представлена мультимедийная презентация «Моя Россия», а также викторина, в ходе которой дети узнают о самых высоких горах в стране, самом большом озере, самой большой и самой маленькой крепостях России. В завершение мероприятия дети посмотрят мультфильм «Гора самоцветов», созданный при поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии, а также соберут тематические пазлы.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

9 июня – 10.00

Мальчишки и девчонки из мурманского лицея № 2 окунутся в мир актерского искусства. Пройдут занятия школы юного актера «Театр Солнца». Занятия проводит руководитель драматического театра «Комедиограф» Михаил Романенко.

9 июня - 11.00 и 12.00

Конкурс рисунка на асфальте «Край, в котором мы живём». Конкурс рисунка на асфальте «Край, в котором мы живём» посвящен 80-летию со дня образования Мурманской области. В увлекательной игровой форме ведущие расскажут детям об исторических вехах Мурманской области, а ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 22, смогут нарисовать свои любимые уголки родного края.

9 июня - 11.00 и 12.00

Познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской гимназии № 9. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду дети познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.

9 июня – 18.30

Пройдёт праздничный концерт, посвященный Дню России. Россия – огромная страна, на территории которой живут разные народы. Независимо от национальности, все мы - россияне. Зрители смогут поближе познакомиться с национальными традициями народностей, проживающих на территории нашей огромной страны.

Искреннюю любовь своей прекрасной стране 9 июня подарят лучшие творческие коллективы и исполнители областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманской области.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Перстенек мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня); Начнёт работу выставка «Глиптика: искусство резьбы по камню».

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

9 июня – 18.00

«Панночка»

10 июня – 11.00

«Маленькая Баба-Яга».

10 июня – 18.00

«Фантазии Фарятьева».

16 июня – 18.00

«Примадонны».

17 июня – 11.00

«Муха-Цокотуха»

17 июня – 18.00

«Домовой».

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

9 июня – 19.00

«Бедность не порок». Комедия в двух действиях. А. Островский. 12+

10 июня – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

10 июня – 19.00

«Палата бизнес-класса». Комедия в двух действиях. А. Коровкин. 16+

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

16 июня - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

17 июня – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

17 июня – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

9 июня - 12.00

Н. Гернет. «Полянка».

10 июня - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 июня - 12.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

17 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

10 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

17 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

8 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

9 июня - 10.30

Д. Биссет. «Всё кувырком».

16 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).

11 июня – 11.00

В канун главного государственного праздника россиян в отделе библиотечного обслуживания обучающихся 1-4-х классов пройдёт познавательно-игровое путешествие «Городов много, а страна одна», посвященное Дню России.

11 июня - 11.30

На площадке перед центральным входом в Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку для обучающихся 1-5-х классов состоится праздник «Россия, я твоя росинка».

13 июня - 11.00

В отделе электронных ресурсов пройдёт интерактивная викторина «Рожден в России» для учащихся 1-2-х классов, посещающих оздоровительный лагерь при школе № 43 г . Мурманска.

14 июня - 10.00

Передвижная детская библиотека приедет в летний оздоровительный лагерь посёлка Высокий.

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

9 июня - 21.00

Концерт мурманской регги-группы «The Jahngle».