нп.Белое Море

14 июня - 11.00

Культурно-просветительский проект «День с музеем». Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ и тематические мастер-классы для детей, которые проводят летние каникулы в центре «Гандвиг». Учебная программа «Природа Мурманской области» познакомит ребят с географическим положением, климатом, полезными ископаемыми, растительным и животным миром, природоохраняемыми территориями нашего региона. Учебная программа «История Кольского края» знакомит с историей и освоением края с древнейших времен до наших дней.

нп.Белое Море, Палкина Губа. Оздоровительный центр «Гандвиг».

г.Апатиты

14 июня - 10.00-11.00 и 11.00-12.00

Час краеведения. «Лапландия саамов колыбель».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС центральная городская библиотека.

13 июня - 12.00

Тематическая программа «Песни моей Россия», посвященная Дню России.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 14. МАУ «АГДК», клуб ветеранов «Верность».

14 июня - 10.30

Летние чтения. Квест «Следствие ведут читатели».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

14 июня - 11.00

Литературная игра «Красавицы и Чудовища», посвящённая 160-летию книги «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС городская детско-юношеская библиотека.

14 июня - 11.00

Виртуальное морское путешествие «Суда уходят в плаванье».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС городская детско-юношеская библиотека.

14 июня - 12.00

Игра-викторина «Наш футбольный алфавит», посвящённая Всемирному дню детского футбола, открытию Чемпионата мира по футболу.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС городская детско-юношеская библиотека.

14 июня - 15.00

Акция «Лавочка-читалочка». «Футбольная лихорадка» - книги о футболе: Бахревский В.А. «Футбол».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4, парк. МБУК «ЦБС центральная городская библиотека».

14 июня - 15.00

Торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК», выставочный зал.

14 июня - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС библиотека семейного чтения».

14 июня - 16.00

Летние чтения. Спорт – час «Экстремальные виды спорта».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

15 июня - 10.00 и 11.00

Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

15 июня - 10.30

Интерактивная программа для школьников: «Моя Родина – Россия».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК», выставочный зал.

15 июня - 11.00

Игра-викторина «Наш футбольный алфавит», посвящённая Всемирному деню детского футбола, открытию Чемпионата мира по футболу.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».

15 июня - 11.00 и 12.00

Час информации «И звалась та страна – Русь Великая!»

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».

15 июня - 12.00

Музыкальная беседа-викторина «Театра мир откроет нам свои кулисы…». Посвящена 115-летию со дня рождения Н. И. Сац.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».

15 июня -12.00

Детский праздник «В волшебной пушкинской стране»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4, парк. МБУК «ЦБС центральная городская библиотека».

15 июня – 15.00

Лавочка – читалочка. Детские страшилки от Э. Успенского.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

15 июня - 15.00

Лавочка-читалочка «Вместе с вами почитаем, вместе дружно поиграем». Валерий Кастрючин «Про сома Сёму». Литературно-морская эстафета. ул. г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».

15 июня- 16.00

Летние чтения. Спорт – час «Экстремальные виды спорта».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 июня - 10.30, 11.15 и 16.00

Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 июня – 11.00

Квест- программа для школьников «В краю летучего камня».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК», выставочный зал.

16 июня - 16.00

Литературная игра-викторина. «Сказки братьев Гримм».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС городская библиотека № 1», клуб «Общение».

г.Мурманск

14 июня - 10.40

Информационно-познавательный час «Я другой такой страны не знаю». Юные посетители библиотеки познакомятся с яркими книжками о символах российской государственности, поговорят об истории российских флага и герба и о бережном отношении к государственной атрибутике, вспомнят пословицы, поговорки и загадки о Родине, патриотизме, чести, отваге и защитниках Отчизны. Примут участие в викторине «С чего начинается родина», прочитают стихи о России и узнают от добровольцев-волонтеров десять правил маленького россиянина. Украсит мероприятие книжная выставка «Это всё – Россия».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

14 июня - 10.40

Информационная акция «Люблю тебя, Россия!». Участниками информационной акции «Люблю тебя, Россия!» станут студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий. Ребята познакомятся с символами российской государственности, узнают, для чего они нужны и где их используют, какие народы населяют нашу многонациональную страну и множество других интересных фактов. В ходе интеллектуальной игры «Сделано в России» студенты вспомнят изобретения наших знаменитых соотечественников, которые прославили Россию.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, III этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Фотоботаника». Выставка научной фотографии (по 20 июня); «Русскому Слову посвящается». Выставка изданий, посвященная Дню славянской письменности и культуры и Дню русского языка (по 28 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Внутри себя я в Питере», посвященная 315-летию Санкт-Петербурга (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «В волшебной пушкинской стране». Книжная выставка, посвященная творчеству Александра Сергеевича Пушкина (по 30 июня); «Не отнимай у себя завтра». Выставка изданий к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей». Выставка изданий к 85-летию Северного флота (по 29 июня); «Жанровый портрет как зеркало души». Фотовыставка Светланы Мамакиной (по 30 августа); «Сонеты Солнца». Выставка живописи Елены Паршенковой (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей». На выставке представлены невероятные авторские куклы участников международных выставок Елены и Игоря Паршенковых (по 30 августа).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русский Север» (по 19 августа); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); выставка «Глиптика: искусство резьбы по камню» (до 8 июля); выставка «История России в лицах» воспитанников Детской галереи города Апатиты (до 9 сентября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «История пограничной охраны Заполярья», приуроченной к 100-летию со дня учреждения пограничной охраны; фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина «Берегите женщин» (по 29 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Перстенек мой лазоревый…» из цикла выставок «Простые вещи» (по 1 июля); «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня); Начнёт работу выставка «Глиптика: искусство резьбы по камню».

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 июня – 18.00

«Примадонны».

17 июня – 11.00

«Муха-Цокотуха»

17 июня – 18.00

«Домовой».

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 июня – 11.30

«Иван-царевич и серый волк». Музыкальная сказка. Е. Пермяков. 6+

14 июня –19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. 12+

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

16 июня - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

17 июня – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

17 июня – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 июня - 12.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

17 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

17 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

16 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).

14 июня - 10.00

Передвижная детская библиотека приедет в летний оздоровительный лагерь посёлка Высокий.