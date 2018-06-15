г.Полярные Зори

16 июня - 14.00

Фестиваль семейного отдыха в парке.

г.Полярные Зори, городской парк.

17 июня - 18.00

«10 песен атомных городов в Полярных Зорях». Концертная версия проекта..

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.Кировск

15 июня - 14.00

Гала-концерт победителей конкурса с участием Михаила Журкова - солиста театра оперы и балета г. Саратова и Валентины Мельничук - исполнительницы народных песен.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

г.Апатиты

15 июня - 10.00 и 11.00

Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

15 июня - 10.30

Интерактивная программа для школьников: «Моя Родина – Россия».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК», выставочный зал.

15 июня - 11.00

Игра-викторина «Наш футбольный алфавит», посвящённая Всемирному деню детского футбола, открытию Чемпионата мира по футболу.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».

15 июня - 11.00 и 12.00

Час информации «И звалась та страна – Русь Великая!»

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».

15 июня - 12.00

Музыкальная беседа-викторина «Театра мир откроет нам свои кулисы…». Посвящена 115-летию со дня рождения Н. И. Сац.

г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».

15 июня -12.00

Детский праздник «В волшебной пушкинской стране»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4, парк. МБУК «ЦБС центральная городская библиотека».

15 июня – 15.00

Лавочка – читалочка. Детские страшилки от Э. Успенского.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

15 июня - 15.00

Лавочка-читалочка «Вместе с вами почитаем, вместе дружно поиграем». Валерий Кастрючин «Про сома Сёму». Литературно-морская эстафета. ул. г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».

15 июня- 16.00

Летние чтения. Спорт – час «Экстремальные виды спорта».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 июня - 10.30, 11.15 и 16.00

Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 июня – 11.00

Квест- программа для школьников «В краю летучего камня».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК», выставочный зал.

16 июня - 16.00

Литературная игра-викторина. «Сказки братьев Гримм».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС городская библиотека № 1», клуб «Общение».

г.Гаджиево

15 июня - 12.00

Муниципальная акция «Знакомьтесь - мой папа!», посвященная Международному дню отца.

г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь им. Л. А. Матушкина.

15 июня - 13.00

Станционная игра-квест «Мой город полон приключений».

г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь им. Л. А. Матушкина.15 июня - 16.00

Игровая развлекательная программа «Хорошие друзья» для детей.

г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь им. Л. А. Матушкина.17 июня - 12.00

Встреча-диалог «Любопытство ценою в жизнь» в рамках антинаркотической кампании в Вооруженных силах.

г.Гаджиево, наб. Сергея Преминина, 106. ГБ.

17 июня - 15.00

Мастер-класс «Цветы, как люди, на добро щедры», посвященный Международному дню цветка.

г.Гаджиево, ул. Ленина, 39. ГДБ.

г.Полярный

15 июня - 14.00

Муниципальная акция «Белый голубь», посвященная Дню памяти и скорби (ул. Советская - пл. Двух Капитанов). «Этой силе имя есть - Россия». Выставка - говорящая стена, посвященная Дню России, из цикла «Слава России сквозь призму веков».

г.Полярный, ул.Советская, 3. Отдел семейного чтения «СемьЯ».

г.Мурманск

15 июня - 18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 16 лет посмотрят фильм «Фрида».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается» (по 28 июня); «В волшебной пушкинской стране» (по 29 июня); «Не отнимай у себя завтра» (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей» (по 29 июня); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); выставка живописи Елены Паршенковой «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей». Выставка изданий к юбилеям Джорджа Оруэлла и Эриха Марии Ремарка (по 29 июня); книжная выставка «Мои географические открытия» (по 29 июня 2019 года); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Фотоботаника» (по 20 июня); «Внутри себя я в Питере» (до 30 июня); «Чудеса науки», две научных выставки в одной (до 31 декабря).

17 июня - 14.00

Чайно-творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная река» приглашает всех желающих на необычное чаепитие (литературная гостиная).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «История России в лицах» (по 9 сентября); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); «Друзья человека» (по 24 июня); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Русский Север» (по 19 августа); «Винсент Ван Гог» (по 16 июня).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (до 12 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Берегите женщин!» Фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина (по 29 августа); «Мурманская область на керамике» (по 30 июня); «В мире балета» (по 11 июля); «Театр на краю земли» (по 6 июля).

16, 24 и 30 июня

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края.

20 июня - 17.00

Состоится открытие выставки «Дети и война», приуроченной ко Дню памяти и скорби.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

15 и 16 июня - 11.00 и 12.00

Песенный конкурс «Музыкальный хит-парад».

16 июня - 10.00

Конкурс рисунка на асфальте «Край, в котором мы живем».

16 июня - 11.00

Познавательная программа «В гостях у природы».

18-27 июня

Пройдёт акция «Один день на новом месте». В рамках акции молодым жителям региона предоставляется возможность посетить в течение одного дня учреждения, предприятия, органы власти и другие организации в качестве стажера, практиканта.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня); «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ», фотовыставки Александра Говорова (до 12 августа); «Скульптура» (по 31 декабря).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

16 июня – 18.00

«Примадонны».

17 июня – 11.00

«Муха-Цокотуха»

17 июня – 18.00

«Домовой».

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

15 июня – 11.30

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+

15 июня – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

16 июня - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

17 июня – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+

17 июня – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

16 июня - 12.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

17 июня - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

17 июня - 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

16 июня - 10.30

Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).

14 июня - 10.00

Передвижная детская библиотека приедет в летний оздоровительный лагерь посёлка Высокий.