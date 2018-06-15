Афиша
г.Полярные Зори
16 июня - 14.00
Фестиваль семейного отдыха в парке.
г.Полярные Зори, городской парк.
17 июня - 18.00
«10 песен атомных городов в Полярных Зорях». Концертная версия проекта..
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
15 июня - 14.00
Гала-концерт победителей конкурса с участием Михаила Журкова - солиста театра оперы и балета г. Саратова и Валентины Мельничук - исполнительницы народных песен.
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
г.Апатиты
15 июня - 10.00 и 11.00
Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».
15 июня - 10.30
Интерактивная программа для школьников: «Моя Родина – Россия».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК», выставочный зал.
15 июня - 11.00
Игра-викторина «Наш футбольный алфавит», посвящённая Всемирному деню детского футбола, открытию Чемпионата мира по футболу.
г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».
15 июня - 11.00 и 12.00
Час информации «И звалась та страна – Русь Великая!»
г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».
15 июня - 12.00
Музыкальная беседа-викторина «Театра мир откроет нам свои кулисы…». Посвящена 115-летию со дня рождения Н. И. Сац.
г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».
15 июня -12.00
Детский праздник «В волшебной пушкинской стране»
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4, парк. МБУК «ЦБС центральная городская библиотека».
15 июня – 15.00
Лавочка – читалочка. Детские страшилки от Э. Успенского.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».
15 июня - 15.00
Лавочка-читалочка «Вместе с вами почитаем, вместе дружно поиграем». Валерий Кастрючин «Про сома Сёму». Литературно-морская эстафета. ул. г.Апатиты, ул.Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС городская детско-юношеская библиотека».
15 июня- 16.00
Летние чтения. Спорт – час «Экстремальные виды спорта».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».
16 июня - 10.30, 11.15 и 16.00
Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС библиотека имени Л.А. Гладиной».
16 июня – 11.00
Квест- программа для школьников «В краю летучего камня».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК», выставочный зал.
16 июня - 16.00
Литературная игра-викторина. «Сказки братьев Гримм».
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС городская библиотека № 1», клуб «Общение».
г.Гаджиево
15 июня - 12.00
Муниципальная акция «Знакомьтесь - мой папа!», посвященная Международному дню отца.
г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь им. Л. А. Матушкина.
15 июня - 13.00
Станционная игра-квест «Мой город полон приключений».
г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь им. Л. А. Матушкина.15 июня - 16.00
Игровая развлекательная программа «Хорошие друзья» для детей.
г.Гаджиево, ул. Матушкина, 53а. Центральная площадь им. Л. А. Матушкина.17 июня - 12.00
Встреча-диалог «Любопытство ценою в жизнь» в рамках антинаркотической кампании в Вооруженных силах.
г.Гаджиево, наб. Сергея Преминина, 106. ГБ.
17 июня - 15.00
Мастер-класс «Цветы, как люди, на добро щедры», посвященный Международному дню цветка.
г.Гаджиево, ул. Ленина, 39. ГДБ.
г.Полярный
15 июня - 14.00
Муниципальная акция «Белый голубь», посвященная Дню памяти и скорби (ул. Советская - пл. Двух Капитанов). «Этой силе имя есть - Россия». Выставка - говорящая стена, посвященная Дню России, из цикла «Слава России сквозь призму веков».
г.Полярный, ул.Советская, 3. Отдел семейного чтения «СемьЯ».
г.Мурманск
15 июня - 18.00
Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 16 лет посмотрят фильм «Фрида».
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается» (по 28 июня); «В волшебной пушкинской стране» (по 29 июня); «Не отнимай у себя завтра» (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей» (по 29 июня); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); выставка живописи Елены Паршенковой «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей». Выставка изданий к юбилеям Джорджа Оруэлла и Эриха Марии Ремарка (по 29 июня); книжная выставка «Мои географические открытия» (по 29 июня 2019 года); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Фотоботаника» (по 20 июня); «Внутри себя я в Питере» (до 30 июня); «Чудеса науки», две научных выставки в одной (до 31 декабря).
17 июня - 14.00
Чайно-творческий проект Дмитрия Ендураева «Чайная река» приглашает всех желающих на необычное чаепитие (литературная гостиная).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «История России в лицах» (по 9 сентября); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); «Друзья человека» (по 24 июня); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Русский Север» (по 19 августа); «Винсент Ван Гог» (по 16 июня).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (до 12 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Берегите женщин!» Фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина (по 29 августа); «Мурманская область на керамике» (по 30 июня); «В мире балета» (по 11 июля); «Театр на краю земли» (по 6 июля).
16, 24 и 30 июня
Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края.
20 июня - 17.00
Состоится открытие выставки «Дети и война», приуроченной ко Дню памяти и скорби.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
15 и 16 июня - 11.00 и 12.00
Песенный конкурс «Музыкальный хит-парад».
16 июня - 10.00
Конкурс рисунка на асфальте «Край, в котором мы живем».
16 июня - 11.00
Познавательная программа «В гостях у природы».
18-27 июня
Пройдёт акция «Один день на новом месте». В рамках акции молодым жителям региона предоставляется возможность посетить в течение одного дня учреждения, предприятия, органы власти и другие организации в качестве стажера, практиканта.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Три великих портретиста. Рокотов, Левицкий, Боровиковский» (по 17 июня); «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ», фотовыставки Александра Говорова (до 12 августа); «Скульптура» (по 31 декабря).
5 сентября – 18.30
«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.
8 сентября – 19.00
К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.
9 сентября – 17.00
«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.
15 сентября – 17.00
«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.
16 сентября – 17.00
«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.
22 сентября – 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.
23 сентября – 17.00
Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.
29 сентября – 17.00
Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.
30 сентября – 18.00
Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
16 июня – 18.00
«Примадонны».
17 июня – 11.00
«Муха-Цокотуха»
17 июня – 18.00
«Домовой».
23 июня – 18.00
«Такая долгая война».
24 июня – 11.00
«Аленький цветочек».
24 июня – 18.00
«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»
30 июня – 18.00
«Валентинов день».
1 июля – 18.00
Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
15 июня – 11.30
«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. А. Рассев. 6+
15 июня – 19.00
«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+
16 июня - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
17 июня – 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады, М. Береговая. 6+
17 июня – 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
20 июня – 11.30
«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+
20 июня – 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
21 июня – 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+
22 июня – 19.00
«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+
23 июня – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
24 июня – 19.00
«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
16 июня - 12.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
17 июня - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
23 июня - 12.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
24 июня - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
17 июня - 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
24 июня - 12.00
А. Усачев. «Летающий диван»
В дни школьных каникул:
16 июня - 10.30
Н. Шувалов. «Заяц, лиса и петух».
23 июня - 10.30
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).
14 июня - 10.00
Передвижная детская библиотека приедет в летний оздоровительный лагерь посёлка Высокий.