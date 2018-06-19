Афиша
г.Кандалакша
19 июня - 10.00
Начало работы передвижной выставки «Мурманская область: история и современность» в Кандалакше. Выставка посвящена 80-летию Мурманской области и продлится до 15 июля.
г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40. Музей истории города Кандалакши.
пгт.Кильдинстрой
23 июня - 11.00
Развлекательная программа для школьников «Семь золушек». Ребята из летнего лагеря при Кадетской школе города Мурманска совершат экскурсию по выставке «Мир кукол в мире людей», посмотрят познавательный фильм, примут участие в тематической викторине и мастер-классе. Программа состоится для ребят из Кильдинской средней школы.
пгт.Кильдинстрой, ул.Набережная, 11. Кильдинская средняя школа.
г.Мурманск
19 июня - 11.00
Познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 5. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский кружок.
19 июня -11.00
Флешмоб «#КРУТОТЕЦ», посвященный Международному дню отца. Мальчишки и девчонки, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 22, разучат танец и оригинальным образом признаются в любви своим папам. Кроме того, ребята выяснят, каким должен быть настоящий глава семьи, и смогут создать образ идеального отца.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Фестивальный зал.
20 июня - 11.00
Познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманском лицее № 2. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский кружок.
23 июня - 10.00 и в 12.00
Познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь в мурманской гимназии № 9. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский кружок.
23 июня - 15.00
В Мурманске состоится общегородской праздник «Паруса надежды». Впервые на территории обновленной набережной Семёновского озера для мурманских выпускников будет организовано яркое водное шоу и концертная программа.
Помимо незабываемого представления молодёжь заполярной столицы ждёт множество сюрпризов. Завершится летняя феерия красочным фейерверком и дискотекой.
г.Мурманск, Семёновское озеро, набережная.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается» (по 28 июня); «В волшебной пушкинской стране» (по 29 июня); «Не отнимай у себя завтра» (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей» (по 29 июня); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); выставка живописи Елены Паршенковой «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей». Выставка изданий к юбилеям Джорджа Оруэлла и Эриха Марии Ремарка (по 29 июня); книжная выставка «Мои географические открытия» (по 29 июня 2019 года); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Фотоботаника» (по 20 июня); «Внутри себя я в Питере» (до 30 июня); «Чудеса науки», две научных выставки в одной (до 31 декабря).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «История России в лицах» (по 9 сентября); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); «Друзья человека» (по 24 июня); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Русский Север» (по 19 августа).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (до 12 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Берегите женщин!» Фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина (по 29 августа); «Мурманская область на керамике» (по 30 июня); «В мире балета» (по 11 июля); «Театр на краю земли» (по 6 июля).
20 июня - 17.00
Состоится открытие выставки «Дети и война», приуроченной ко Дню памяти и скорби.
24 и 30 июня
Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
19-27 июня
Проходит акция «Один день на новом месте». В рамках акции молодым жителям региона предоставляется возможность посетить в течение одного дня учреждения, предприятия, органы власти и другие организации в качестве стажера, практиканта.
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ», фотовыставки Александра Говорова (до 12 августа); «Скульптура» (по 31 декабря).
5 сентября – 18.30
«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.
8 сентября – 19.00
К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.
9 сентября – 17.00
«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.
15 сентября – 17.00
«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.
16 сентября – 17.00
«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.
22 сентября – 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.
23 сентября – 17.00
Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.
29 сентября – 17.00
Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.
30 сентября – 18.00
Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
23 июня – 18.00
«Такая долгая война».
24 июня – 11.00
«Аленький цветочек».
24 июня – 18.00
«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»
30 июня – 18.00
«Валентинов день».
1 июля – 18.00
Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
20 июня – 11.30
«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+
20 июня – 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
21 июня – 19.00
«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+
22 июня – 19.00
«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+
23 июня – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
24 июня – 19.00
«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
Дом ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет):
23 июня - 12.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
24 июня - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
24 июня - 12.00
А. Усачев. «Летающий диван»
В дни школьных каникул:
23 июня - 10.30
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).