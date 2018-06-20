г.Апатиты

20 июня - 10.30, 11.15 и 12.00

Летние чтения. Киноутренник «Сказки Беатрикс Поттер».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 июня - 11.00

Игра-викторина «Наш футбольный алфавит», посвящённая Всемирному дню детского футбола (19.06)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

20 июня - 12.00

Обзор-презентация «Летом некогда скучать, будем книжки мы читать!» г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

20 июня - 15.00

Летняя игротека «Читаем и играем».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

20 июня - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа». Пархоменко О. «Лёшка и его друзья». Поделка из цветного картона «Поделка для друга».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

21 июня - 10.30 и 11.15

Летние чтения. Час информации «Кто живёт в Вообразилии ?!» - к 100-летию Б. Заходера .

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

21 июня - 11.00

Беседа-викторина по правилам дорожного движения «Разноцветный постовой».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

21 июня - 15.00

Церемония чествования выпускников 11-х классов, награжденных медалью «За особые успехи в учении».

г.Апатиты, пл.Ленина, 1. Большой зал администрации муниципалитета.

21 июня - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка» - книги о животных серии «Занимательная зоология» - С. Юрский «Я кот», А. Макаревич «Я змея», А. Максимов «Я лев».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

21 июня - 15.00

Громкие чтения «Лавочка - читалочка»

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС Городская библиотека № 1».

21 июня – 15.00

«Лавочка - читалочка». «Затейники и фантазеры» Н. Носова.

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

22 июня - 4.00 и 12.00

Общегородская акция «Свеча памяти» и торжественный митинг, посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

г.Апатиты, ул. Ленина, 40. Площадь Ленина.

22 июня - 10.30 и 11.15

Летние чтения. Киноутренник «Сказки Беатрикс Поттер».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

22 июня - 11.00 и 12.00

День памяти «Отчизне – жить и жизни – быть!». Час мужества «22 июня, ровно в 4 часа…».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

22 июня - 15.00

Лавочка – читалочка «Приглашаем вас на бал!». Э. Бесков «Праздник цветов».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

22 июня - 15.00

Лавочка-читалочка «Вместе с вами почитаем, вместе дружно поиграем». Алексей Шевченко «Самый загорелый щенок» (рисуем лето на асфальте).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

23 июня - 10.30

Летние чтения. Урок безопасности «Григорий Остер предупреждает!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

23 июня - 16.00

Эко-викторина «Кто в лесу живет, и что в лесу растёт». Клуб «Общение».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС Городская библиотека № 1».

23 июня - 19.00

Выпускной вечер 11-х классов.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

24 июня – 11.00

День молодёжи. Программа праздника: 11.00 - соревнования по стритболу (Универсальная спортивная площадка МАУ СШ «Олимп», ул. Фестивальная, 21); 13.00 - соревнования по скейтбордингу и показательные выступления. Создание интерактивного 3D арт-объекта с участием художников граффити. Уличные дворовые игры. Игра «Энкаунтер». Сопровождение мероприятия выступлением рок-групп (гг. Мурманск, Апатиты) на площадке ГТО МАУ СШ «Олимп», ул. Фестивальная, 21. 14.00 - творческая площадка Молодёжного совета г.Апатиты: буккросинг и настольные игры; «Фотосушка»; акустические выступления музыкантов; караоке-сквер (сквер у городской библиотеки им. Л.А. Гладиной, ул. Ленина, 24а). 14.00 - начало работы организаций торговли и общественного питания. Площадка уличных активностей Молодёжной организации АО «Апатит». Развлекательная площадка для детей на площадь у здания МАУ АГДК, ул. Ленина, 24. 15.00 - праздничный концерт на площадь у здания МАУ АГДК, ул. Ленина, 24.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 21; ул.Ленина, 24а; ул.Ленина, 24.

ЗАТО Островной

20 июня - 11.00

Литературный урок ко Дню памяти и скорби в Библиотечном объединении ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Библиотечное объединение.

ЗАТО Видяево

20 июня - 11.00

Познавательная игра «Безопасное лето». Мероприятие для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Видяевец» состоится в рамках профилактической операции «Подросток».

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3. Центр культуры и досуга.

пгт.Кильдинстрой

23 июня - 11.00

Развлекательная программа для школьников «Семь золушек». Ребята из летнего лагеря при Кадетской школе города Мурманска совершат экскурсию по выставке «Мир кукол в мире людей», посмотрят познавательный фильм, примут участие в тематической викторине и мастер-классе. Программа состоится для ребят из Кильдинской средней школы.

пгт.Кильдинстрой, ул.Набережная, 11. Кильдинская средняя школа.

г.Мурманск

20 июня - 11.00

Познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь при мурманском лицее № 2. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский кружок.

20 июня – 11.00

Пройдёт развлекательная программа «Просто танцуй!». Мальчишки и девчонки, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской средней общеобразовательной школе № 22, примут участие в танцевальном батле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.

21 июня в 11:00 программа пройдет для ребят из мурманской кадетской школы.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

20 июня - 17.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки «Предвечных роз простая красота». Гости музея увидят цветы в графике российских художников середины XX века из собрания московского коллекционера Владимира Беликова.

Владимир Беликов – профессор, доктор технических наук, академик Академии проблем качества (Россия), академик, член Президиума IAP (USA). Специалист в области анализа и синтеза информационно-управляющих комплексов. Участник работ по реализации государственных программ создания высокоэффективных авиационных и ракетно-космических систем. Автор более 200 научных трудов, 4 книг. Директор по качеству и сертификации авиастроительного холдинга. Профессор Академии рынка труда и информационных технологий. Эксперт (аудитор) высшей квалификационной категории ряда российских систем сертификации. Председатель Государственной аттестационной комиссии Московского государственного гуманитарно-экономического института (прикладная математика, кибернетика). Председатель секции кибернетики Центрального Дома ученых РАН.

Сфера любительских увлечений: библиофилия, коллекционирование станковой и книжной графики. Материалы о коллекции и выставках публиковались в художественных и библиофильских изданиях (альбомы, книги, каталоги и др.), периодической печати (свыше 400 публикаций). Автор статей о коллекционировании, художниках-графиках, выставках, докладов на международных и всероссийских конференциях и семинарах, выступлений на радио и телевидении. Издано около 30 каталогов выставок, которые находятся в нескольких крупнейших музеях, галереях и библиотеках мира. Ряд работ из коллекции передан в дар российским музеям и галереям. Член Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов. Соучредитель и член Совета Общенационального общества любителей экслибриса и графики. Живет и работает в Москве.

В экспозиции будет представлено 55 работ. Выставка будет работать до 9 сентября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

20 июня - 17.00

Открытие выставки «Дети и война». Посетители выставки, приуроченной ко Дню памяти и скорби, увидят фотографии, плакаты и документы, рассказывающие о тяготах тыловой работы, детской беспризорности и других явлениях суровых лет войны. Выставка продлится до 21 августа.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, II этаж.

20 июня - 18.00

Демонстрация фильма в рамках авторской передачи почётного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители увидят фильм «Галантные игры. Французская гравюра эпохи Рококо из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 июня – 11.00

Пройдёт развлекательная программа «Просто танцуй!». Ребят из мурманской кадетской школы примут участие в танцевальном батле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

23 июня - 10.00 и в 12.00

Познавательная программа «В гостях у природы» для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь в мурманской гимназии № 9. Дети узнают об особенностях жизни различных видов рыб, понаблюдают за сухопутной среднеазиатской и красноухой черепахами, белкой дегу, экзотической шпорцевой лягушкой. Ребята увидят волнистых попугайчиков, экзотических амадинов, забавнейших африканских попугаев-неразлучников, а также корелл, канареек, лесных птиц, разговорчивого попугая жако и крупного попугая ара. В зимнем саду мальчишки и девчонки познакомятся с коллекцией тропических и субтропических растений.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, юннатский кружок.

23 июня - 15.00

В Мурманске состоится общегородской праздник «Паруса надежды». Впервые на территории обновленной набережной Семёновского озера для мурманских выпускников будет организовано яркое водное шоу и концертная программа.

Помимо незабываемого представления молодёжь заполярной столицы ждёт множество сюрпризов. Завершится летняя феерия красочным фейерверком и дискотекой.

г.Мурманск, Семёновское озеро, набережная.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Русскому Слову посвящается» (по 28 июня); «В волшебной пушкинской стране» (по 29 июня); «Не отнимай у себя завтра» (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей» (по 29 июня); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); выставка живописи Елены Паршенковой «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей». Выставка изданий к юбилеям Джорджа Оруэлла и Эриха Марии Ремарка (по 29 июня); книжная выставка «Мои географические открытия» (по 29 июня 2019 года); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Фотоботаника» (по 20 июня); «Внутри себя я в Питере» (до 30 июня); «Чудеса науки», две научных выставки в одной (до 31 декабря).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «История России в лицах» (по 9 сентября); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); «Друзья человека» (по 24 июня); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Русский Север» (по 19 августа).

20 июня - 11.00

Выставка графики Веры Борисовой, посвященная 65-летию художника. Посетители увидят две работы художника из собрания музея. Выставка продлится до 8 августа.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (до 12 августа); «Памяти Станислава Наумовича Дащинского» (по 20 июня); «Берегите женщин!» Фотовыставка мурманского фотографа Алексея Щукина (по 29 августа); «Мурманская область на керамике» (по 30 июня); «В мире балета» (по 11 июля); «Театр на краю земли» (по 6 июля).

20 июня - 17.00

Состоится открытие выставки «Дети и война», приуроченной ко Дню памяти и скорби.

24 и 30 июня

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

20 июня - 11.00

Развлекательная программа «Просто танцуй!». Мальчишки и девчонки, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 22, примут участие в танцевальном батле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.

21 июня - 11.00

Развлекательная программа «Просто танцуй!». Ребята из мурманской кадетской школы примут участие в танцевальном батле среди средних и старших отрядов. С помощью современной компьютерной программы «Just Dance» дети смогут показать свои танцевальные способности, научиться новым движениям и танцам.

20-27 июня

Проходит акция «Один день на новом месте». В рамках акции молодым жителям региона предоставляется возможность посетить в течение одного дня учреждения, предприятия, органы власти и другие организации в качестве стажера, практиканта.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ», фотовыставки Александра Говорова (до 12 августа); «Скульптура» (по 31 декабря).

20 июня - 17.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки «Предвечных роз простая красота». Гости музея увидят цветы в графике российских художников середины XX века из собрания московского коллекционера Владимира Беликова. В экспозиции будет представлено 55 работ. Выставка будет работать до 9 сентября.

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

23 июня – 18.00

«Такая долгая война».

24 июня – 11.00

«Аленький цветочек».

24 июня – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!»

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

20 июня – 11.30

«Чудеса на змеином болоте». Музыкальная сказка в двух действиях. Ю. Ким. 6+

20 июня – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

21 июня – 19.00

«Одноклассники». Драматическая история в двух действиях. Ю.Поляков. 16+

22 июня – 19.00

«Эти свободные бабочки». Закрытие 79-го театрального сезона. ПРЕМЬЕРА. 18+

23 июня – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 июня – 19.00

«Сочельник в Мнхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Лоскутные истории» Татьяны Шмидт: к 60-летию автора; «Уно Ульберг - архитектор Карелии».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет):

23 июня - 12.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

24 июня - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

24 июня - 12.00

А. Усачев. «Летающий диван»

В дни школьных каникул:

23 июня - 10.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).