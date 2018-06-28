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Мурманская область. Арктика28.06.18 08:00

Афиша

г.Апатиты

28 июня - 11.00

Обзор-презентация «Летом некогда скучать, будем книжки мы читать!». г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

28 июня - 15.00

Уличные чтения «Лавочка-читалочка» - серия книг про слона Элмера Д. Макки.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

29 июня - 15.00

Литературный пикник «Наш любимый юбиляр - Борис Владимирович Заходер»

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

29 июня - 15.00

Лавочка – читалочка. Музыкальная книга. Н. Дашевская «Вивальди. Времена года».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

30 июня - 16.00

Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

30 июня - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «АГДК».

г.Мончегорск

30 июня - 15.00-18.00

Мончегорцы приглашаются в городской парк им. С. Бровцева, где будет работать эстрадная площадка «На пикник всей семьей». Мероприятие начнётся с интерактивной программы для детей «Посиделки на новый лад». Далее гостей ждёт шоу-программа центра йоги и танца «Йога - Арт» и студии «Воздух», а в завершении присутствующие увидят фешн - шоу «Дискотека».

г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.

30 июня - 17.00

Кукольный спектакль «Непослушные малыши».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Мурманск

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Весь мир человеческих чувств». Выставка изданий к 175-летию Эдварда Грига (по 30 августа); «Новая жизнь на краю океана». Книжно-иллюстративная выставка к 495-летию образования Териберки (по 30 июня); «Наш праздник», фотовыставка Александра Говорова (по 30 августа); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей» (по 29 июня); «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «В волшебной пушкинской стране» (по 29 июня); «Не отнимай у себя завтра» (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей» (по 29 июня); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Русскому Слову посвящается» (по 28 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Внутри себя я в Питере» (по 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: ХII областная выставка детского рисунка «В мире красок»;  выставка графики Веры Борисовой, посвященная 65-летию художника (по 8 августа); «История России в лицах» (по 9 сентября); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Русский Север» (по 19 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дети и война» (по 21 августа); «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (по 12 августа); «В мире балета» (по 11 июля); «Театр на краю земли» (по 6 июля).

30 июня

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Предвечных роз простая красота», гости музея увидят цветы в графике российских художников середины ХХ века из собрания московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова (до 9 сентября); фотовыставки Александра Говорова «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ» (до 12 августа); «Скульптура» (по 31 декабря).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая  Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды  российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Акриловое ассорти». Выставка Марины Буровой (г.Мончегорск) (по 29 июня); «Взгляд души». Выставка живописи Оксаны Свинар (по 30 июня); «Текстуризм». Персональная выставка живописи Ильи Байдака (по 6 июля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу выставки: «Север - наш дом» (до конца октября); выставка-просмотр «ПЕДАГОГИКА ЛЕТА» (до конца июля).

Комментарии

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Последние комментарии

Местный
28.06.18 10:19
Круто! Молодцы североморцы!
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Кристина
28.06.18 09:35
Как я понял из правительственных сообщений, то новый закон не будет возбранять будущим пенсионерам раньше уходить на пенсию, но они будут и получать социальную пенсию или в размере заработанной за э
Комментарий к новости:Региональные депутаты ратуют за сохранение права на досрочное назначение пенсии жителям Крайнего Севера
Артем
28.06.18 09:30
Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
Комментарий к новости:«Русская треска» нацелилась на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью
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