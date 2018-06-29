г.Кандалакша

29 июня - 17.30

Праздник «Нескучное лето». В рамках празднования Дня молодёжи в 18.00 - «Ха-Ха Старты» среди молодёжных команд города (игровые и развлекательные площадки), в 19.00 - фестиваль красок «Яркая Кандалакша» (зажигательная концертная программа, призы, розыгрыши и т. д.).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

30 июня - 12.00

Фестиваль исторических реконструкций «Гандвиг».

г.Кандалакша, мыс Монастырский Наволок.

30 июня - 13.00-1.00

День открытых дверей! Все желающие могут подняться на сопку Волосяная, зайти в гости в Дубльдом, посмотреть, что, где и как, и понять, хочется ли здесь когда-нибудь заночевать.

г.Кандалакша, сопка Волосяная.

г.Полярные Зори

30 июня – 10.00

День города. В 10.00 - карнавальное шествие, в 14.00 - торжественное открытие праздника, в 15.30 - гала-концерт победителей конкурса художественной самодеятельности, в 17.00 - концерт с участием рок-групп «Devotees» (г.Полярные Зори), «Tropicana» (г.Мурманск), группы «PitCH» (г.Санкт-Петербург), Ольги Гусевой (дуэт «Детали Тайм», г.Москва), в 19.00 - рок-группа «Мураками» (Казань), в 20.00 - концерт Ани Лорак, в 21.00 - DJ Цветкоff (г.Санкт-Петербург). А также на площадках «Наш парк» и «Хоккейная площадка» будут проходить развлекательные программы.

г.Полярные Зори, центральная площадь.

г.Кировск

30 июня - 14.15

Кировский городской Дворец культуры приглашает детей и взрослых - хозяев кошек и собак - принять участие в конкурсе среди домашних питомцев «Хвостатые модники». Нарядите своего домашнего любимца в оригинальный костюм и выиграйте приз! Оцениваются оригинальность идеи, качество исполнения костюма, эстетичность и сложность.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

30 июня - 14.00-19.00

В рамках празднования Дня молодёжи: разные конкурсы, лазертаг, мастер-классы, аттракционы для детей, танцевальные батлы, веселые мыльные пузыри, концертная программа.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, театральный дворик.

г.Апатиты

29 июня - 15.00

Литературный пикник «Наш любимый юбиляр - Борис Владимирович Заходер»

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

29 июня - 15.00

Лавочка – читалочка. Музыкальная книга. Н. Дашевская «Вивальди. Времена года».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

29 июня - 19.30

Закрытие сезона в театре-студии «Диалог» (16+). Приглашаем на открытую читку пьесы Л. Филатова «Сказ про Федота-Стрельца, удалого молодца».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

30 июня - 16.00

Летние чтения. Слайд – рассказ «Народов много – страна одна!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

30 июня - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «АГДК».

г.Мончегорск

30 июня - 15.00-18.00

Мончегорцы приглашаются в городской парк им. С. Бровцева, где будет работать эстрадная площадка «На пикник всей семьей». Мероприятие начнётся с интерактивной программы для детей «Посиделки на новый лад». Далее гостей ждёт шоу-программа центра йоги и танца «Йога - Арт» и студии «Воздух», а в завершении присутствующие увидят фешн - шоу «Дискотека».

г.Мончегорск, городской парк им. С. Бровцева.

30 июня - 15.00

Акция «Воздушная суббота». Шоу воздушных гимнастов, выставка прикладного творчества, духовой оркестр.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

30 июня - 17.00

Кукольный спектакль «Непослушные малыши».

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

с.Териберка

1 июля - 10.00 до 21.00

II областной фестиваль «На краю света». В программе фестиваля мастер-классы, концертная программа и фотосессия.

с.Териберка, ул. Первой Пятилетки, 14. Териберский ДК.

г.Гаджиево

1 июля - 15.00

Познавательно-игровой час, посвященный Всемирному дню шоколада, «Ах, этот шоколад!»

г.Гаджиево, ул.Ленина, 39. Городская детская библиотека.

г.Полярный

29 июня - 10.30

Игровая программа с просмотром м/ф «Колобанга» для детей.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Снежногорск

29 июня - 11.00

Путешествие в мир искусства «Великий волшебник театр».

г.Снежногорск, ул.Валентина Бирюкова, 7. ГБ «Центр-Книга».

пгт.Мурмаши

30 июня в 15.00

В рамках празднования Дня молодёжи open air «Мурмашинский Арбат». В программе: концерт молодёжных рок-групп, ярмарка прикладного творчества, игровая программа и многое другое.

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. Площадь ДК «Энергетик».

г.Мурманск

29 июня - 18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 16 лет посмотрят фильм «Большие глаза».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

5-8 июля - 12.00

Рыбный фестиваль «Дары моря», приуроченный к профессиональному празднику - Дню рыбака. В дни фестиваля мурманчан и гостей города ждет насыщенная программа с проведением тест-драйвов спецтехники, мастер-классов по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и др. В программе фестиваля - выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы. Участники ярмарки предложат широкий ассортимент рыбы и морепродуктов как мурманского производства, так и других регионов, дегустации рыбных блюд и деликатесов. Для любителей активного отдыха - рыболовный инвентарь, снаряжение, экипировка, автомобили повышенной проходимости.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Площадка «МурманЭКСПО».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Листая страницы твои в юбилей» (по 29 июня); «Мои географические открытия» (по 29 июня); «В волшебной пушкинской стране» (по 29 июня); «Не отнимай у себя завтра» (по 29 июня); «Защитники полярных рубежей» (по 29 июня); «Новая жизнь на краю океана». Книжно-иллюстративная выставка к 495-летию образования Териберки (по 30 июня); «Знаменитые писатели и поэты» (по 30 июня); «Внутри себя я в Питере» (до 30 июня); «В сердцах и книгах - память о войне…» (по 30 июня); «Весь мир человеческих чувств». Выставка изданий к 175-летию Эдварда Грига (по 30 августа); «Жанровый портрет как зеркало души», фотовыставка Светланы Мамакиной (по 30 августа); «Сонеты Солнца», выставка живописи Елены Паршенковой (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Наш праздник», фотовыставка Александра Говорова (до 30 августа).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); выставка постеров «Русская гвардия и война 1812 года» из собрания ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (до 3 августа); выставка графики Веры Борисовой (по 8 августа); «История России в лицах» (по 9 сентября); «Русский Север» (по 19 августа).

29 июня - 18.00

Показ фильма «Большие глаза» (США - Канада, 2014 г.). (16+). Показ проводится в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Режиссер Тим Бертон.

30 июня - 15.00

Мероприятие для детей и их родителей «Июнь - середина пролетья». Вы узнаете о том, что такое набойка по ткани, посмотрите на выставке «Русский Север» женские костюмы Олонецкой, Каргопольской, Архангельской губерний XVIII - середины XIX века, украшенные набойкой, а также примите участие в мастер-классе по декорированию ткани.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Театр на краю земли» (по 6 июля); «В мире балета» (по 11 июля); «История пограничной охраны Заполярья» (по 12 августа); «Дети и война» (по 21 августа); «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября).

30 июня - 14.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края. Состоится показ фильма «Природа Мурманской области».

30 июня - 15.00

Состоятся демонстрации учебных интерактивных программ, в рамках которых посетители смогут узнать о природе и истории Кольского края. Состоится показ- фильма «История Мурманска».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: фотовыставки Александра Говорова «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ» (до 12 августа); «Предвечных роз простая красота» (до 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

30 июня – 18.00

«Валентинов день».

1 июля – 18.00

Закрытие театрального сезона. Спектакль «Шампанского».

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Акриловое ассорти» (до 29 июня); «Взгляд души» (до 30 июня); «Текстуризм» (по 6 июля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

30 июня

Выставка-просмотр «Педагогика лета» (до конца июля).

Выставка «Север - наш дом». На выставке представлены поделки из меха и ткани, рисунки выполнены в разных техниках: гуашь, тушь, графика (до конца октября).

Выставка «Территория счастливого детства». Книги специалистов в области детской педагогики и психологии воспитания подскажут родителям, как вырастить ребенка умным, здоровым и счастливым.

30 июня

Семейная литературная викторина «Мы живем в России». Предлагаем вам совершить виртуальное путешествие и побывать в разных городах нашей необъятной Родины. Экскурсоводами послужат книги, которые станут вашими первыми увлекательными путеводителями по России. Подведение итогов и награждение победителей состоится 7 октября.