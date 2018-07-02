г.Мурманск

2 июля - 11.00

Игровая программа для школьников «За один день лета – вокруг света». В мероприятии примут участие ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь при мурманской школе № 11.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, фестивальный зал.

5-8 июля - 12.00

Рыбный фестиваль «Дары моря», приуроченный к профессиональному празднику - Дню рыбака. В дни фестиваля мурманчан и гостей города ждет насыщенная программа с проведением тест-драйвов спецтехники, мастер-классов по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и др. В программе фестиваля - выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы. Участники ярмарки предложат широкий ассортимент рыбы и морепродуктов как мурманского производства, так и других регионов, дегустации рыбных блюд и деликатесов. Для любителей активного отдыха - рыболовный инвентарь, снаряжение, экипировка, автомобили повышенной проходимости.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Площадка «МурманЭКСПО».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Весь мир человеческих чувств». Выставка изданий к 175-летию Эдварда Грига (по 30 августа); «Жанровый портрет как зеркало души», фотовыставка Светланы Мамакиной (по 30 августа); «Сонеты Солнца», выставка живописи Елены Паршенковой (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Наш праздник», фотовыставка Александра Говорова (до 30 августа).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); выставка постеров «Русская гвардия и война 1812 года» из собрания ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (до 3 августа); выставка графики Веры Борисовой (по 8 августа); «История России в лицах» (по 9 сентября); «Русский Север» (по 19 августа).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Театр на краю земли» (по 6 июля); «В мире балета» (по 11 июля); «История пограничной охраны Заполярья» (по 12 августа); «Дети и война» (по 21 августа); «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: фотовыставки Александра Говорова «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ» (до 12 августа); «Предвечных роз простая красота» (до 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

15 сентября – 18.00

г.Заполярный

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, Комедия в 2-х действиях. 18+

15 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

21 сентября – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Взгляд души» (до 30 июня); «Текстуризм» (по 6 июля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».