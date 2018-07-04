г.Мончегорск

4 июля - 10.00

Передвижная выставка «Притяжение Севера». Выставка расскажет о наиболее значимых аспектах становления и развития Мурманской области. Посетителям будут представлены информационные планшеты, посвящённые особенностям географии, туристического потенциала, геологии, растительного и животного мира, национального состава Мурманской области. Выставка продлится до 26 июля.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Мурманск

4 июля - 18.00

Демонстрация фильма в рамках авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители посмотрят фильм «Выставка «Рубенс, Ван Дейк, Йорданс...». Шедевры фламандской живописи из собраний Князя Лихтенштейнского».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

5 июля - 16.00

Начнёт работу выставка «Театр». Посетители увидят произведения живописи, графики, скульптуры из собрания музея. В экспозиции будут представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям, выполненные художниками Мурманского областного драматического театра и Драматического театра Северного флота.

Гостям вечера о своих работах, представленных на выставке, расскажут Раиса Чебатурина – главный художник Драматического театра Северного флота, член Союза художников России, лауреат Государственной премии Марийской АССР, заслуженный деятель искусств Марийской АССР, заслуженный художник РФ, и Никита Духно – член Союза художников России, дизайнер, график, живописец.

Также в экспозиции посетители смогут увидеть эскизы Натальи Авдеевой – художника Мурманского областного драматического театра, члена Союза театральных деятелей, члена Союза художников России, заслуженного работника культуры РФ, и Валентина Чудзина (1917–2000) – живописца, художника театра, члена Союза художников России, заслуженного художника РСФСР.

Выставка будет работать до 9 сентября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

5-8 июля - 12.00

Рыбный фестиваль «Дары моря», приуроченный к профессиональному празднику - Дню рыбака. В дни фестиваля мурманчан и гостей города ждет насыщенная программа с проведением тест-драйвов спецтехники, мастер-классов по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и др. В программе фестиваля - выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы. Участники ярмарки предложат широкий ассортимент рыбы и морепродуктов как мурманского производства, так и других регионов, дегустации рыбных блюд и деликатесов. Для любителей активного отдыха - рыболовный инвентарь, снаряжение, экипировка, автомобили повышенной проходимости.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Площадка «МурманЭКСПО».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Весь мир человеческих чувств». Выставка изданий к 175-летию Эдварда Грига (по 30 августа); «Жанровый портрет как зеркало души», фотовыставка Светланы Мамакиной (по 30 августа); «Сонеты Солнца», выставка живописи Елены Паршенковой (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Наш праздник», фотовыставка Александра Говорова (до 30 августа).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Смольный институт благородных девиц» (по 1 июля); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); выставка постеров «Русская гвардия и война 1812 года» из собрания ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» (до 3 августа); выставка графики Веры Борисовой (по 8 августа); «История России в лицах» (по 9 сентября); «Русский Север» (по 19 августа).

5 июля - 16.00

Начнёт работу выставка «Театр». Посетители увидят произведения живописи, графики, скульптуры из собрания музея. В экспозиции будут представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям, выполненные художниками Мурманского областного драматического театра и Драматического театра Северного флота.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Театр на краю земли» (по 6 июля); «В мире балета» (по 11 июля); «История пограничной охраны Заполярья» (по 12 августа); «Дети и война» (по 21 августа); «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: фотовыставки Александра Говорова «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ» (до 12 августа); «Предвечных роз простая красота» (до 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

15 сентября – 18.00

г.Заполярный

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, Комедия в 2-х действиях. 18+

15 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

21 сентября – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Взгляд души» (до 30 июня); «Текстуризм» (по 6 июля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».