г.Кандалакша

6 июля - 12.00

Познавательно-игровое занятие «Знаешь ли ты сказки». Выезд передвижной детской библиотеки в Мурманский областной загородный оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг». Ребята узнают, что такое сказки, как они назывались в стародавние времена, как раньше называли сказочников, ответят на вопросы из русских народных сказок, вспомнят сказочных друзей и волшебные сказочные предметы. В музыкальном конкурсе дети назовут сказочных исполнителей песен и примут участие в литературно-числовой викторине.

нп.Белое Море, Палкина Губа. Мурманский областной загородный оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг».

г.Гаджиево

6 июля - 15.30

Акция, посвященная Дню семьи, любви и верности, «Ромашка - символ любви, семьи и верности».

г.Гаджиево, площадь им. Л.А. Матушкина.

8 июля - 11.00

Беседа-портрет, посвященная 90-летию В. Пикуля, «История в зеркале романа».

г.Гаджиево, ул.Гаджиева, 40. Центр творчества и досуга.

нп. Оленья Губа

6 июля - 18.00

Конкурсная развлекательная программа, посвященная Дню любви, семьи и верности, «Под семейным зонтиком».

нп. Оленья Губа, ул. Строителей, 36а. Культурно-молодёжный центр.

ЗАТО Видяево

6 июня - 12.00

Познавательное мероприятие «История традиций и обрядов праздника Ивана Купалы» в ЗАТО Видяево. Мероприятие приурочено к народному празднику и пройдет в формате фольклорных посиделок.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 5. Дом офицеров, III этаж, экспозиция «Изба народного быта».

6 июня - 17.00

Тематический вечер отдыха «Семейный городок» ко Дню семьи, любви и верности.

ЗАТО Видяево, ул. Центральная, 3.

г.Мурманск

6 июля - 11.00

Праздник «День семьи, любви и верности». Посетители прослушают лекцию о святых Петре и Февронии Муромских, посмотрят тематический мультфильм и примут участие в увлекательном мастер-классе по изготовлению оберега для детей из ткани «Зайчик на пальчик».

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6 июля - 11.00

Открытие выставки «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи». В экспозиции представлены предметы из частных коллекций северян. Выставка продлится до 9 сентября.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Культурно-выставочный центр Русского музея, II этаж.

6 июля - 11.00

Торжественное открытие выставки «Славься, мой любимый край, мое Заполярье». Выставка приурочена к 80-летию Мурманской области. Она объединяет живописные полотна, графические листы и произведения декоративно-прикладного искусства, посвященные Кольскому Заполярью.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

6-8 июля - 12.00

Рыбный фестиваль «Дары моря», приуроченный к профессиональному празднику - Дню рыбака. В дни фестиваля мурманчан и гостей города ждет насыщенная программа с проведением тест-драйвов спецтехники, мастер-классов по приготовлению блюд, вязанию морских узлов и др. В программе фестиваля - выступление коллективов авторской песни, фотовыставка, викторины, конкурсы. Участники ярмарки предложат широкий ассортимент рыбы и морепродуктов как мурманского производства, так и других регионов, дегустации рыбных блюд и деликатесов. Для любителей активного отдыха - рыболовный инвентарь, снаряжение, экипировка, автомобили повышенной проходимости.

г.Мурманск, Кольский просп., 51. Площадка «МурманЭКСПО».

6 июля - 18.00

Состоится показ фильма «Серафина из Санлиса». Часть 1 (Бельгия - Франция, 2008 г.). (16+). В основу сюжета легла биография наивной французской художницы Серафины Луи. Режиссер Мартин Прово.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

8 июля – 14.00

День рыбака. Начнут работу интерактивные площадки, будут организованы байк-шоу и выставка автотехники. Одним из ключевых событий празднования станет традиционное чествование лучших представителей отрасли. В концертной программе праздника - шоу Игоря Портного с фрагментами из известных мюзиклов и выступление Вадима Самойлова, одного из основателей рок-группы «Агата Кристи».

г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

6 июня -18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «Судьба художника в кинематографе». Зрители старше 16 лет посмотрят первую часть фильма «Серафина из Санлиса», в основу которого легла биография французской художницы Серафины Луи.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Юнга в жизни, адмирал в литературе». Выставка изданий к 90-летию со дня рождения Валентина Пикуля (по 30 августа); «Голоса Страны восходящего солнца». Выставка японской художественной литературы (по 30 августа); «Край морошковый». Экспозиция включает в себя издания КНЦ РАН, Арктического государственного университета, альбомы, программы международного кинофестиваля «Северный характер», поэзию авторов Кольского Севера, биобиблиографические указатели Надежды Большаковой и Михаила Орешеты (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей». Выставка изданий, посвященная юбилеям Валентина Пикуля и Эмили Бронте (по 30 июля); «Город Чудаковск». Выставка изданий, посвященная 60-летию со дня рождения Андрея Усачева (по 30 июля); «Гениальные творцы». Выставка изданий из цикла «ЖЗЛ-85 лет» (по 30 августа); «Модные картинки». На выставке представлены постеры гравированных и литографированных иллюстраций старинных журналов мод (по 10 сентября); «Весь мир человеческих чувств» (по 30 августа); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Наш праздник» (по 30 августа).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русская гвардия и война 1812 года» (по 3 августа); графика Веры Борисовой (по 8 августа); «История России в лицах» (по 9 сентября); «Русский Север» (по 19 августа); «Глиптика: искусство резьбы по камню» (по 8 июля); «Театр».

6 июля - 11.00

В Культурно-выставочном центре Русского музея откроется выставка «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (до 9 сентября).

6 июля - 11.00

Праздник «День семьи, любви и верности» в Мурманском областном художественном музее. Посетители прослушают лекцию о святых Петре и Февронии Муромских, посмотрят тематический мультфильм и примут участие в увлекательном мастер-классе.

6 июля - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Славься, мой любимый край, мое Заполярье» (до 9 сентября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Театр на краю земли» (по 6 июля); «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (по 12 августа); «Дети и война» (по 21 августа); «В мире балета» (по 11 июля); «Берегите женщин!» (по 29 августа).

7 июля - 13.00

День семейного отдыха «Обитатели морских глубин». В преддверии праздника рыбаков в музее пройдет экскурсия по экспозиции «Моря, омывающие Кольский полуостров». Посетители узнают, какие живые организмы населяют Баренцево и Белое моря, какие виды промысловых рыб обитают в северных морях. Занятие завершится мастер-классом «Рыбка» в технике конструирования.

7 и 8 июля - 14.00

Покажут фильм «История Кольского края».

7 и 8 июля - 15.00

Покажут фильм «История освоения и развития Арктики».

8 июля - 11.00

День семейного отдыха «Ромашка Победы», посвященный Дню семьи, любви и верности (экспозиция «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»). На занятии юные посетители узнают об истории всероссийского праздника. Дети услышат историю о покровителях семьи и брака - святых Петра и Февронии, являющихся образцом идеальных семейных отношений. В музее будет проведен мастер-класс «Ромашка Победы», на котором ребята прочитают письма с фронта и на фронт родным и близким. Письма-треугольники являются уникальными документами, которые хранятся в фондах и отображают историю семьи в истории войны.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

7 июля - 14.00

Состоится областной праздник «Вместе и навсегда», посвященный Дню семьи, любви и верности (Фестивальный зал). Центральным событием станет чествование семей золотых и серебряных юбиляров Мурманской области, а также награждение общероссийской общественной наградой - медалью «За любовь и верность». Участники мероприятия - семьи, прожившие в браке более 25 и 50 лет, молодожены и почетные гости праздника. В концертной программе прозвучат песни в исполнении студии эстрадной песни «Вернисаж», ансамбль бального танца «Ювента» станцует вальс, а в тематической подборке Андрея Щербакова зрители услышат песни о любви, семье и верности.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка-просмотр «Педагогика лета» (до конца июля); «Север - наш дом» (до конца октября).

6 июля - 12.00

Библиотека приглашает читателей принять участие в медиавикторине, посвященной Дню семьи, любви и верности. Символом праздника считается ромашка. Приняв участие в мастер-классе, ребята создадут поздравительные открытки с изображением этих цветов, которые смогут подарить своим любимым и близким.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ» (по 12 августа); «В мире красок» (по 9 сентября).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

15 сентября – 18.00

г.Заполярный

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, Комедия в 2-х действиях. 18+

15 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

21 сентября – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Три желания». Живопись, графика, вышивка, гобелен Марины Ширяевой, Людмилы Виноградовой и Наталии Мациной (до 30 июля); «Летний калейдоскоп». Выставка живописи и графики (до 1 августа); «Текстуризм» (по 6 июля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».