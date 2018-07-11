г.Мурманск

11 июля – 11.00

Начнёт работу выставка «Копилки» из цикла выставок «Простые вещи».

Наверное, мало найдется людей, у которых дома нет копилки. Одни использую ее по назначению, то есть собирают туда мелкие деньги, другие же используют ее, как элемент декора.

В экспозиции Мурманского областного художественного музея посетители увидят разнообразные копилки из частных коллекций жителей Заполярья, выполненные из различных материалов.

Выставка будет работать до 2 сентября.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

11 июля - 11.00

Открытие выставки «Северный путь». Инсталляция американской художницы Лоурен Хартман посвящена культурным и научно-исследовательским экспедициям в Арктику. Основу экспозиции составляет серия вышивок по шелку. Выставка продлится до 30 июля.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

11 июля - 11.00

Открытие выставки живописи Николая Новикова из цикла «С днем рождения, художник!» Выставка посвящена 85-летию художника. Посетители увидят две работы из собрания музея. Выставка продлится до 29 июля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

11 июля - 11.00

Песенный конкурс для школьников «Музыкальный хит-парад». В мероприятии примут участие ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь на базе мурманской школы № 43.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, малая гостиная.

11 июля -18.00

Показ фильма в рамках авторской передачи почетного президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирины Антоновой «Пятое измерение». Зрители увидят фильм «Оскар Уайльд. Обри Бердслей. Взгляд из России».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Юнга в жизни, адмирал в литературе». Выставка изданий к 90-летию со дня рождения Валентина Пикуля (по 30 августа); «Голоса Страны восходящего солнца». Выставка японской художественной литературы (по 30 августа); «Край морошковый». Экспозиция включает в себя издания КНЦ РАН, Арктического государственного университета, альбомы, программы международного кинофестиваля «Северный характер», поэзию авторов Кольского Севера, биобиблиографические указатели Надежды Большаковой и Михаила Орешеты (по 30 августа); «Листая страницы твои в юбилей». Выставка изданий, посвященная юбилеям Валентина Пикуля и Эмили Бронте (по 30 июля); «Город Чудаковск». Выставка изданий, посвященная 60-летию со дня рождения Андрея Усачева (по 30 июля); «Гениальные творцы». Выставка изданий из цикла «ЖЗЛ-85 лет» (по 30 августа); «Модные картинки». На выставке представлены постеры гравированных и литографированных иллюстраций старинных журналов мод (по 10 сентября); «Весь мир человеческих чувств» (по 30 августа); «Жанровый портрет как зеркало души» (по 30 августа); «Сонеты Солнца» (по 30 августа); «Мир кукол в мире людей» (по 30 августа); «Наш праздник» (по 30 августа).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Русская гвардия и война 1812 года» (по 3 августа); графика Веры Борисовой (по 8 августа); «История России в лицах» (по 9 сентября); «Русский Север» (по 19 августа); «Театр»; «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Славься, мой любимый край, мое Заполярье» (по 9 сентября).

11 июля – 11.00

Начнёт работу выставка «Копилки» из цикла выставок «Простые вещи».

Наверное, мало найдётся людей, у которых дома нет копилки. Одни использую ее по назначению, то есть собирают туда мелкие деньги, другие же используют ее, как элемент декора.

В экспозиции Мурманского областного художественного музея посетители увидят разнообразные копилки из частных коллекций жителей Заполярья, выполненные из различных материалов. Выставка будет работать до 2 сентября.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Театр на краю земли» (по 6 июля); «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История пограничной охраны Заполярья» (по 12 августа); «Дети и война» (по 21 августа); «В мире балета» (по 11 июля); «Берегите женщин!» (по 29 августа).

11 июля – 11.00

Начинает работу первая персональная выставка американской художницы Лоурен Хартман в Мурманске «Северный путь». Лоурен Хартман – художница и педагог из Окленда (Калифорния), получила степень магистра искусств в Сан-Францисском институте искусств. Лоурен Хартман преподает текстиль взрослым и детям, обучает искусству взрослых с особыми потребностями и устраивает мастер-классы, включающие изготовление диорам и артефактов.

Для создания проекта художница провела исследовательскую работу в фондах музея и вместе с российскими кураторами выставки – Екатериной Гусевой и Арсением Жиляевым – отобрала ряд материалов, отсылающих к истории освоения Арктики.

Выставка «Северный путь» («Northern passage») – это художественная инсталляция, которая представит последние культурные и научно-исследовательские экспедиции в Арктику. Выставка посвящена различным экспедициям, изменению арктических рельефов и отображению прекрасной и суровой природы Арктики через художественную интерпретацию. Основу экспозиции составит серия вышивок по шелку, выполненных по фотографиям. В центре внимания Лоурен Хартман – культурные и научно-исследовательские аспекты взаимодействия человека и природы.

На минималистичных панно посетители увидят изображения айсбергов, проходов между льдин, верениц продвигающихся по льду между полыньями людей. При переводе фотоизображений в вышивку благодаря обобщению формы и цвета, отказу от деталей при сохранении небольшого размера работы приобретают декоративность и выглядят необыкновенно изящными.

Представленные на выставке флаги художницы изображают схемы морской навигации, исследования и потенциальные невзгоды, поджидающие мореплавателей.

Выставка работает до 30 июля.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

11 июля - 11.00

Песенный конкурс для школьников «Музыкальный хит-парад». В мероприятии примут участие ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь на базе мурманской школы № 43.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка-просмотр «Педагогика лета» (до конца июля); «Север - наш дом» (до конца октября).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «Планета «А» и «Кольского Севера СКАЗКИ» (по 12 августа); «В мире красок» (по 9 сентября).

5 сентября – 18.30

«Сердешные песни» и «Oppstryk Finnmark» («Выше смычок, Финнмарк!»). К 25-летию Норвежского консульства. Концертный зал.

8 сентября – 19.00

К 125-летию О. Мандельштама. Рассказывает и читает Светлана Крючкова. Гитара - Александр Некрасов. Концертный зал.

9 сентября – 17.00

«Танец огня». Евгений Попов (скрипка), Екатерина Охраминская (виолончель), Петр Макаров (фортепиано) и ведущая Екатерина Ефремова. Камерный зал.

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

14 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

15 сентября – 18.00

г.Заполярный

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, Комедия в 2-х действиях. 18+

15 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

21 сентября – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Дом ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Мы шелками украсим мир». Батик Ольги Правды и Ирины Гарановой. Мурманск».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Три желания». Живопись, графика, вышивка, гобелен Марины Ширяевой, Людмилы Виноградовой и Наталии Мациной (до 30 июля); «Летний калейдоскоп». Выставка живописи и графики (до 1 августа). «СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».