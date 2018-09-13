г.Кировск

13 сентября

В Кировской городской детско-юношеской библиотеке (объявлена «Библиотечная амнистия». Сотрудники библиотеки поздравляют детей и родителей с началом нового учебного года и приглашают всех, кто когда-либо взял книги и не вернул их в назначенный срок, воспользоваться возможностью и возвратить их в библиотеку. В эти дни штрафы за несвоевременный возврат литературы взиматься не будут.

г.Кировск, ул.Кондрикова, 3а и ул.Хибиногорская, 36. Информация централизованной библиотечной системы г.Кировска.

г.Апатиты

13 сентября - 16.00

Школа безопасности «Один дома и на улице».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

13 сентября - 18.30

Открытый киноклуб «Artic House». В Молодёжном социальном центре состоится показ и обсуждение комедийной криминальной драмы Ганса Петтера Моланда «Довольно добрый человек». Вход свободный.

Ульрик, отсидевший больше двенадцати лет за убийство любовника жены, выходит на свободу. Выйдя из тюрьмы, он хочет вернуться в семью, но бывшая жена не жаждет восстановления отношений. Взрослый сын обзавёлся собственной семьёй и скрывает от жены, что его отец сидел в тюрьме. Лучший друг-гангстер находит ему «уютное местечко» у знакомой, устраивает на работу в автосервис и ждёт от него выполнения его долга — замочить парня, который его заложил. Сложные отношения сразу с двумя женщинами — квартирной хозяйкой и коллегой в автосервисе, а также давление дружка-гангстера доставляют немало хлопот и заставляют о многом задуматься. Ульрик — добрый человек, но останется ли он добрым до конца?

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. Муниципальное бюджетное учреждение молодёжной политики «Молодёжный социальный центр».

14 сентября - 11.30

Программа «КЛЮЧ». Час чтения: рассказы В. Осеевой (школа № 3, 2 кл.).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

15 сентября - 14.00-15.00

Компьютерная мастерская «Мозаика».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

16 сентября - 15.00

День открытых дверей во Дворце культуры.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «АГДК».

16 сентября - 15.00

Во Дворце культуры начнётся ежегодное традиционное мероприятие – День открытых дверей. В танцевальном зале пройдёт представление всех творческих коллективов, после которого руководители кружков, студий и ансамблей встретятся с желающими заниматься художественной самодеятельностью, ответят на вопросы, проведут экскурсии по учебным классам и репетиционным залам.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

16 сентября – 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей и их родителей на занятие в литературно-творческую мастерскую «ДеТвоРа». Вас ждёт знакомство с книгой Дарьи Варденбург «Таня, выдра и компания» и мастер-класс по созданию поделки «Ежик» из семечек.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

ЗАТО Видяево

13 сентября - 15.00-18.00

Культурно-просветительский проект «День с музеем». Мероприятие проводится в рамках празднования 80-летия Мурманской области. В его рамках будут демонстрироваться учебные интерактивные программы Мурманского областного краеведческого музея «Природа Мурманской области» и «История Кольского края», состоятся тематические мастер-классы по изготовлению магнита «Совята», календаря по военно-морской тематике и экскурсии по выставке «Археология Кольского Севера».

ЗАТО Видяево, ул.Заречная, 60.

г.Мурманск

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Модные картинки». На выставке представлены постеры гравированных и лито-графированных иллюстраций старинных журналов мод (по 10 сентября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: выставка произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Цветы к юбилею» (по 9 сентября); в рамках цикла выставок «С днем рождения, художник!» - выставка графики Никиты Ковалева (по 9 сентября); «Театр» - в экспозиции представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям, выполненные художниками драмтеатра и театра Северного флота (по 9 сентября); «Славься, мой любимый край, мое Заполярье» (по 9 сентября); «История России в лицах» (по 9 сентября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «История судебной системы на Мурмане» (по 17 сентября); «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «Куклы и праздники Японии» (по 28 сентября); «На Севере диком». Конец XIX - начало ХХ века был временем всеобщего увлечения Арктикой. На Русский Север направляются многочисленные научные экспедиции, туда едут писатели и художники.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

15 сентября – 17.00

«Jazz in the big world ...Звуки, которые потрясли мир». В проекте участвуют звёзды российского джаза. Концертный зал.

16 сентября – 17.00

«Диалог через столетия». Абонемент «Магия органа». Трио гобоя, фагота и органа. Концертный зал.

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

14 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

15 сентября – 18.00

г.Заполярный

«Ох уж эта Анна!». М. Камолетти, Комедия в 2-х действиях. 18+

15 сентября – 19.00

«Бешеные деньги». А. Островский. Комедия одержимости. 12+

Гастроли Московского академического театра им. Вл. Маяковского МОДКиНТ им. С.М Кирова.

21 сентября – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: Продолжает работу выставка живописи Всеволода Кузнецова «Времена года» (по 20 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».