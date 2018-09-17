г.Мурманск

18 сентября – 11.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке ребят из Коррекционной школы № 1 ожидает увлекательное путешествие в волшебную страну, созданную великим французским сказочником Шарлем Перро.

Дети встретятся с Красной Шапочкой, Котом в сапогах, Золушкой, Рике Хохолком и другими героями сказок известного писателя.

На занятии ребята узнают интересные факты биографии великого сказочника, вспомнят его сказки, поучаствуют в викторине по произведениям Шарля Перро, а также посмотрят мультфильм «Дюймовочка».

г.Мурманск, ул. Бурова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

19 сентября - 15.00

Состоится встреча, посвященная легендарному воинскому соединению - Полярной дивизии. Участники встречи вспомнят историю Полярной стрелковой дивизии, судьбы ее бойцов и командиров, события осени 1941 года на мурманском направлении.

г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (по 30 сентября); «Брось мышку - возьми книжку!» (по 30 сентября); «Моя Вообразилия». Книжная выставка к 100-летию со дня рождения Бориса Заходера (по 30 сентября).

19 сентября - 15.00

Состоится встреча, посвященная легендарному воинскому соединению - Полярной дивизии. Участники встречи вспомнят историю Полярной стрелковой дивизии, судьбы ее бойцов и командиров, события осени 1941 года на мурманском направлении.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В связи с подготовкой к самому масштабному мероприятию в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области - выставке «Российский Север» - все три отдела художественного музея будут закрыты для посещения с 12 по 20 сентября, кроме показов видеоабонементов.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История судебной системы на Мурмане» (по 17 сентября); «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года); фотоконкурс «Бэтмен в библиотеке» (по 16 сентября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

21 пятница - 16.30

Т. Волынкина «Маша и медведь».

22 суббота - 10.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

22 суббота - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».

23 воскресенье - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».

23 воскресенье - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

28 пятница - 16.30

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

29 суббота - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»

29 суббота - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

30 воскресенье - 10.00

Н. Гернет «Полянка».

30 воскресенье - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

15 суббота - 12.00 и 14.30

В. Синакевич «Гадкий утёнок».

16 воскресенье - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер «Кариус и Бактериус».

22 суббота - 12.00 и 14.30

Д. Биссет «Все кувырком».

23 воскресенье - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен, Й. Му «Королевские зайцы».

29 суббота - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Колобок».

30 воскресенье - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 сентября – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: Продолжает работу выставка живописи Всеволода Кузнецова «Времена года» (по 20 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».