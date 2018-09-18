Афиша
г.Мурманск
18 сентября – 11.00
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке ребят из Коррекционной школы № 1 ожидает увлекательное путешествие в волшебную страну, созданную великим французским сказочником Шарлем Перро.
Дети встретятся с Красной Шапочкой, Котом в сапогах, Золушкой, Рике Хохолком и другими героями сказок известного писателя.
На занятии ребята узнают интересные факты биографии великого сказочника, вспомнят его сказки, поучаствуют в викторине по произведениям Шарля Перро, а также посмотрят мультфильм «Дюймовочка».
г.Мурманск, ул. Бурова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
19 сентября - 15.00
Состоится встреча, посвященная легендарному воинскому соединению - Полярной дивизии. Участники встречи вспомнят историю Полярной стрелковой дивизии, судьбы ее бойцов и командиров, события осени 1941 года на мурманском направлении.
г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека.
23 сентября - 14.00
Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».
г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (по 30 сентября); «Брось мышку - возьми книжку!» (по 30 сентября); «Моя Вообразилия». Книжная выставка к 100-летию со дня рождения Бориса Заходера (по 30 сентября).
19 сентября - 15.00
Состоится встреча, посвященная легендарному воинскому соединению - Полярной дивизии. Участники встречи вспомнят историю Полярной стрелковой дивизии, судьбы ее бойцов и командиров, события осени 1941 года на мурманском направлении.
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В связи с подготовкой к самому масштабному мероприятию в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области - выставке «Российский Север» - все три отдела художественного музея будут закрыты для посещения с 12 по 20 сентября, кроме показов видеоабонементов.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Мурманская область: история и современность» (по 15 сентября); «История судебной системы на Мурмане» (по 17 сентября); «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «На Севере диком» (до 14 ноября).
23 сентября - 14.00
Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
ДК Железнодорожников
(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)
В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.
Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.
Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года); фотоконкурс «Бэтмен в библиотеке» (по 16 сентября).
18 сентября – 11.00
В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке ребят из Коррекционной школы № 1 ожидает увлекательное путешествие в волшебную страну, созданную великим французским сказочником Шарлем Перро.
Дети встретятся с Красной Шапочкой, Котом в сапогах, Золушкой, Рике Хохолком и другими героями сказок известного писателя.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет)
21 пятница - 16.30
Т. Волынкина «Маша и медведь».
22 суббота - 10.00
Т. Волынкина «Маша и медведь».
22 суббота - 17.00
В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».
23 воскресенье - 10.00
В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».
23 воскресенье - 17.00
Н. Гернет «Полянка».
28 пятница - 16.30
С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».
29 суббота - 10.00
С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»
29 суббота - 17.00
Н. Гернет «Полянка».
30 воскресенье - 10.00
Н. Гернет «Полянка».
30 воскресенье - 17.00
С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
15 суббота - 12.00 и 14.30
В. Синакевич «Гадкий утёнок».
16 воскресенье - 12.00 и 14.30
Т. Эгнер «Кариус и Бактериус».
22 суббота - 12.00 и 14.30
Д. Биссет «Все кувырком».
23 воскресенье - 12.00 и 14.30
П. Асбьерсен, Й. Му «Королевские зайцы».
29 суббота - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов «Колобок».
30 воскресенье - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).
22 сентября – 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.
23 сентября – 17.00
Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.
29 сентября – 17.00
Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.
30 сентября – 18.00
Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
21 сентября – 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.
22 сентября – 12.00
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.
22 сентября – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
23 сентября – 12.00
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.
23 сентября – 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
26 сентября – 19.00
«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+
27 сентября – 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+
27 сентября – 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
28 сентября – 13.00
пгт.Мурмаши
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
28 сентября – 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
29 сентября – 19.00
пгт.Мурмаши
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+
29 сентября – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
30 сентября – 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.
30 сентября –19.00
«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: Продолжает работу выставка живописи Всеволода Кузнецова «Времена года» (по 20 сентября).
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».