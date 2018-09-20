Афиша
г.Кировск
20 сентября - 19 ноября
В Кировском историко-краеведческом музее открывается выставка «Пернатые соседи», предоставленная Мурманским областным краеведческим музеем. Цель выставки – наглядный рассказ об основных этапах жизни птиц в весенний сезон года: миграции, брачное поведение, строительство гнезд, откладка яиц и выведение птенцов.
Посетителям будут представлены фотографии птиц, обитающих в Мурманской области, а также таксидермические скульптуры птиц, хранящиеся в фондах Кировского историко-краеведческого музея.
г.Кировск, мкрн. Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей (работает все дни недели с 10.00 до 17.30, кроме понедельника и последней пятницы месяца).
г.Апатиты
19 сентября - 10.30
Экскурсия для первоклассников МБОУ СОШ № 7 «Добро пожаловать в Дом Книги!»
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».
19 и 21 сентября – 11.00
Цикл «Раскрытые в детстве страницы» «Винни пух и все-все-все» Бориса Заходера.
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».
20 и 21 сентября - 10.30
Экскурсия для дошкольников д/с № 59 «Медвежонок» - «Добро пожаловать в Дом Книги!».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».
20 сентября - 14.00
Встреча жителей города со специалистами социальной службы «Сияние».
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС Городская библиотека № 1».
22 сентября - 14.00, 15.00 и 16.00
Компьютерная мастерская «Мозаика».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».
22 сентября - 15.00
День семейного отдыха «Тайна заколдованного леса».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».
23 сентября - 15.00
Семейный выходной «Капустные посиделки».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».
23 сентября - 15.00
Семейный выходной «Культ-поход в библиотеку».
г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».
23 сентября - 13.00
Семейный выходной «Сентябрь – бабье лето».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».
23 сентября - 15.00
Семейные выходные в библиотеке «Воскресный Кот».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».
г.Мурманск
20 сентября - 11.30
Встреча «Читай и выздоравливай» вместе с автором детских книг». С маленькими пациентами встретится автор детских сказочных книг Анастасия Строкина. Она расскажет о своих волшебных героях, подарит ребятам свои новые книги, помогающие скорейшему выздоровлению детей.
г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница, актовый зал.
20 сентября – 13.00
Мурманская областная детско-юношеская библиотека вновь приглашает своих читателей на творческую встречу с молодой, талантливой писательницей Анастасией Строкиной.
Анастасия Строкина - популярная детская писательница, поэт, переводчик. Финалист премии им. В. Крапивина на лучшее произведение для детей, лауреат различных литературных конкурсов и фестивалей. Родилась в 1984 году в поселке Луостари Печенгского района Мурманской области.
Как известно, книга начинается с писателя. Его фантазия заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать, думать. Очень хорошо, когда есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком, который умеет оживлять свои мысли и мечты. У юных читателей, пришедших на встречу в актовый зал библиотеки, будет возможность в доброжелательной обстановке услышать историю создания произведений, задать вопросы писательнице, начиная с её детства и заканчивая творческими планами на будущее.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.
20 сентября - 18.00
Демонстрация фильма «Казаки». Показ проводится в рамках видеоабонемента «190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого. Экранизация произведений писателя». СССР, 1961. Реж.: В. Пронин. В главных ролях: Л. Губанов, З. Кириенко, Б. Андреев. Продолжительность 1 час 37 минут.
г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.
22 сентября – 14.00
В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится уникальный концерт дружбы и взаимопонимания «Вдоль по морю». В концерте примут участие ансамбль «Беломорье» и хоры «Nattmål» и «UNTAK» из Норвегии.
Творчество «Беломорья» хорошо знакомо мурманскому зрителю - протяжные поморские песни, песни духовного содержания, авторские песни, произведения устного народного творчества.
Хор «Nattmål» был основан в 2010 году. В его репертуаре композиции различных музыкальных жанров на норвежском, английском, саамском и русском языках. Хор «Унтак» – это смешанный хор из коммун Нессебю (Nesseby) и Тана (Tana), (Финнмарк) основан в 1991 году. Участники хора исполняют светские и церковные композиции на саамском, норвежском, финском, шведском и русском языках. Вход свободный.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.
23 сентября - 14.00
Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».
г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (по 30 сентября); «Брось мышку - возьми книжку!» (по 30 сентября); «Моя Вообразилия». Книжная выставка к 100-летию со дня рождения Бориса Заходера (по 30 сентября).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
В связи с подготовкой к самому масштабному мероприятию в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области - выставке «Российский Север» - все три отдела художественного музея будут закрыты для посещения с 12 по 20 сентября, кроме показов видеоабонементов.
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «На Севере диком» (до 14 ноября).
23 сентября - 14.00
Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».
ДК Железнодорожников
(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)
В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.
Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.
Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет)
21 пятница - 16.30
Т. Волынкина «Маша и медведь».
22 суббота - 10.00
Т. Волынкина «Маша и медведь».
22 суббота - 17.00
В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».
23 воскресенье - 10.00
В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».
23 воскресенье - 17.00
Н. Гернет «Полянка».
28 пятница - 16.30
С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».
29 суббота - 10.00
С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»
29 суббота - 17.00
Н. Гернет «Полянка».
30 воскресенье - 10.00
Н. Гернет «Полянка».
30 воскресенье - 17.00
С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
15 суббота - 12.00 и 14.30
В. Синакевич «Гадкий утёнок».
16 воскресенье - 12.00 и 14.30
Т. Эгнер «Кариус и Бактериус».
22 суббота - 12.00 и 14.30
Д. Биссет «Все кувырком».
23 воскресенье - 12.00 и 14.30
П. Асбьерсен, Й. Му «Королевские зайцы».
29 суббота - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов «Колобок».
30 воскресенье - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).
22 сентября – 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.
23 сентября – 17.00
Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.
29 сентября – 17.00
Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.
30 сентября – 18.00
Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
21 сентября – 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.
22 сентября – 12.00
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.
22 сентября – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
23 сентября – 12.00
«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.
23 сентября – 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
26 сентября – 19.00
«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+
27 сентября – 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+
27 сентября – 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
28 сентября – 13.00
пгт.Мурмаши
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
28 сентября – 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
29 сентября – 19.00
пгт.Мурмаши
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+
29 сентября – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
30 сентября – 12.00
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.
30 сентября –19.00
«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: Продолжает работу выставка живописи Всеволода Кузнецова «Времена года» (по 20 сентября).
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».