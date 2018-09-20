г.Кировск

20 сентября - 19 ноября

В Кировском историко-краеведческом музее открывается выставка «Пернатые соседи», предоставленная Мурманским областным краеведческим музеем. Цель выставки – наглядный рассказ об основных этапах жизни птиц в весенний сезон года: миграции, брачное поведение, строительство гнезд, откладка яиц и выведение птенцов.

Посетителям будут представлены фотографии птиц, обитающих в Мурманской области, а также таксидермические скульптуры птиц, хранящиеся в фондах Кировского историко-краеведческого музея.

г.Кировск, мкрн. Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей (работает все дни недели с 10.00 до 17.30, кроме понедельника и последней пятницы месяца).

г.Апатиты

19 сентября - 10.30

Экскурсия для первоклассников МБОУ СОШ № 7 «Добро пожаловать в Дом Книги!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 и 21 сентября – 11.00

Цикл «Раскрытые в детстве страницы» «Винни пух и все-все-все» Бориса Заходера.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

20 и 21 сентября - 10.30

Экскурсия для дошкольников д/с № 59 «Медвежонок» - «Добро пожаловать в Дом Книги!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 сентября - 14.00

Встреча жителей города со специалистами социальной службы «Сияние».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС Городская библиотека № 1».

22 сентября - 14.00, 15.00 и 16.00

Компьютерная мастерская «Мозаика».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

22 сентября - 15.00

День семейного отдыха «Тайна заколдованного леса».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

23 сентября - 15.00

Семейный выходной «Капустные посиделки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

23 сентября - 15.00

Семейный выходной «Культ-поход в библиотеку».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

23 сентября - 13.00

Семейный выходной «Сентябрь – бабье лето».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

23 сентября - 15.00

Семейные выходные в библиотеке «Воскресный Кот».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мурманск

20 сентября - 11.30

Встреча «Читай и выздоравливай» вместе с автором детских книг». С маленькими пациентами встретится автор детских сказочных книг Анастасия Строкина. Она расскажет о своих волшебных героях, подарит ребятам свои новые книги, помогающие скорейшему выздоровлению детей.

г.Мурманск, ул. Свердлова, 18. Мурманская детская клиническая больница, актовый зал.

20 сентября – 13.00

Мурманская областная детско-юношеская библиотека вновь приглашает своих читателей на творческую встречу с молодой, талантливой писательницей Анастасией Строкиной.

Анастасия Строкина - популярная детская писательница, поэт, переводчик. Финалист премии им. В. Крапивина на лучшее произведение для детей, лауреат различных литературных конкурсов и фестивалей. Родилась в 1984 году в поселке Луостари Печенгского района Мурманской области.

Как известно, книга начинается с писателя. Его фантазия заставляет нас грустить, радоваться, рассуждать, думать. Очень хорошо, когда есть возможность встретиться с писателем, познакомиться с человеком, который умеет оживлять свои мысли и мечты. У юных читателей, пришедших на встречу в актовый зал библиотеки, будет возможность в доброжелательной обстановке услышать историю создания произведений, задать вопросы писательнице, начиная с её детства и заканчивая творческими планами на будущее.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

20 сентября - 18.00

Демонстрация фильма «Казаки». Показ проводится в рамках видеоабонемента «190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого. Экранизация произведений писателя». СССР, 1961. Реж.: В. Пронин. В главных ролях: Л. Губанов, З. Кириенко, Б. Андреев. Продолжительность 1 час 37 минут.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

22 сентября – 14.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится уникальный концерт дружбы и взаимопонимания «Вдоль по морю». В концерте примут участие ансамбль «Беломорье» и хоры «Nattmål» и «UNTAK» из Норвегии.

Творчество «Беломорья» хорошо знакомо мурманскому зрителю - протяжные поморские песни, песни духовного содержания, авторские песни, произведения устного народного творчества.

Хор «Nattmål» был основан в 2010 году. В его репертуаре композиции различных музыкальных жанров на норвежском, английском, саамском и русском языках. Хор «Унтак» – это смешанный хор из коммун Нессебю (Nesseby) и Тана (Tana), (Финнмарк) основан в 1991 году. Участники хора исполняют светские и церковные композиции на саамском, норвежском, финском, шведском и русском языках. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (по 30 сентября); «Брось мышку - возьми книжку!» (по 30 сентября); «Моя Вообразилия». Книжная выставка к 100-летию со дня рождения Бориса Заходера (по 30 сентября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В связи с подготовкой к самому масштабному мероприятию в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области - выставке «Российский Север» - все три отдела художественного музея будут закрыты для посещения с 12 по 20 сентября, кроме показов видеоабонементов.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка члена фотостудии «Имандра» Александра Пантюшина. Выставка под названием «Сегодня» включает в себя 40 фотографий, отражающих увиденный через призму камеры окружающий мир, отдельные его мгновения, людей со своими интересами, характерами и увлечениями; фотовыставка Павла Алексеева «Вчера. Сегодня. Завтра».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

21 пятница - 16.30

Т. Волынкина «Маша и медведь».

22 суббота - 10.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

22 суббота - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».

23 воскресенье - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».

23 воскресенье - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

28 пятница - 16.30

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

29 суббота - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»

29 суббота - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

30 воскресенье - 10.00

Н. Гернет «Полянка».

30 воскресенье - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

15 суббота - 12.00 и 14.30

В. Синакевич «Гадкий утёнок».

16 воскресенье - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер «Кариус и Бактериус».

22 суббота - 12.00 и 14.30

Д. Биссет «Все кувырком».

23 воскресенье - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен, Й. Му «Королевские зайцы».

29 суббота - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Колобок».

30 воскресенье - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 сентября – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше, Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+ ПРЕМЬЕРА. Открытие 80-го сезона.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: Продолжает работу выставка живописи Всеволода Кузнецова «Времена года» (по 20 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».