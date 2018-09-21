г.Кандалакша

21 сентября - 20.00

Концерт Марины Киреевой (бывшей солистки группы «Kraski») в клубе-ресторане «Канда» (21+)

г.Кандалакша, ул. Первомайская, 54.

г.Кировск

21 сентября - 19 ноября

В Кировском историко-краеведческом музее открывается выставка «Пернатые соседи», предоставленная Мурманским областным краеведческим музеем. Цель выставки – наглядный рассказ об основных этапах жизни птиц в весенний сезон года: миграции, брачное поведение, строительство гнезд, откладка яиц и выведение птенцов.

Посетителям будут представлены фотографии птиц, обитающих в Мурманской области, а также таксидермические скульптуры птиц, хранящиеся в фондах Кировского историко-краеведческого музея.

г.Кировск, мкрн. Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей (работает все дни недели с 10.00 до 17.30, кроме понедельника и последней пятницы месяца).

г.Апатиты

21 сентября - 10.30

Экскурсия для дошкольников д/с № 59 «Медвежонок» - «Добро пожаловать в Дом Книги!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

21 сентября – 11.00

Цикл «Раскрытые в детстве страницы» «Винни пух и все-все-все» Бориса Заходера.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

22 сентября - 14.00, 15.00 и 16.00

Компьютерная мастерская «Мозаика».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

22 сентября - 15.00

День семейного отдыха «Тайна заколдованного леса».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».

23 сентября - 15.00

Семейный выходной «Капустные посиделки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

23 сентября - 15.00

Семейный выходной «Культ-поход в библиотеку».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

23 сентября - 13.00

Семейный выходной «Сентябрь – бабье лето».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

23 сентября - 15.00

Семейные выходные в библиотеке «Воскресный Кот».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мончегорск

22 сентября - 11.00

Ярмарка, посвященная Дню города.

г.Мончегорск, площадь Революции.

22 сентября - 12.00

Мероприятия, посвященные Дню города.

г.Мончегорск, площадь Революции.

22 сентября - 13.00

Исторический квест «В поисках тундры».

г.Мончегорск, площадь Революции.

г.Оленегорск

21 сентября - 12.00

Встреча с писателями «О новых книгах из первых уст: детские писатели в Оленегорске». Мурманскую область посетят директор Центра поддержки отечественной словесности Георгий Урушадзе, давно и плодотворно работающий в необычном проекте «Книгуру», и писательница Анастасия Строкина. Гости привезут пять новых книг молодых авторов – победителей восьмого сезона проекта «Книгуру», проведут мастер-классы. Встречи пройдут с третьеклассниками школ Оленегорска.

г.Оленегорск, просп. Ленинградский, 7. Центральная детская библиотека.

22 сентября - 14.00

Экологический квест «Чистые игры».

г.Оленегорск, сквер Иванова.

пгт.Умба

21 сентября - 15.00

Встреча с детской писательницей и иллюстратором Екатериной Панфиловой (Мурманск). Презентация книги Екатерины Панфиловой «Ашуни: сказка с рябиновой ветки».

пгт.Умба, Детская библиотека.

21 сентября - 18.00

Торжественный концерт, посвящённый дню Умбы. В программе: награждение Почётными грамотами и Благодарственными письмами; чествование семейных пар – юбиляров 2018 г .; концертная программа.

пгт.Умба, Дом культуры.

ЗАТО г.Североморск

22 сентября - 10.00, 12.00 и 18.00

Выступление цирка «Меланж». (0+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

26 сентября - 19.00

Спектакль «Бесконечное начало». (16+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

пгт.Мурмаши

25 сентября в 19.00

Спектакль по пьесе Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь». (18+)

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

21 сентября - 11.00

Областной семинар «Особенности вокальной механики. Основные приемы вокала и способы их реализации». Семинар проводится для руководителей вокально-хоровых коллективов.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, III этаж, голубая гостиная.

21 сентября – 12.00-17.00

22 сентября отмечает свой день рождения одна из старейших транспортных компаний России – ОАО «Мурманское морское пароходство», начавшая свою деятельность ровно 79 лет назад.

По случаю дня рождения компании 21 сентября музей истории приглашает горожан и гостей Мурманска на бесплатное посещение выставки. Для всех пришедших будут организованы экскурсии. В настоящее время в музее открыты четыре зала: «История развития ледокольного и транспортного флота»; «Корабли и люди атомного флота»; Диорама «Освоение Северного морского пути»; «Танкеры».

На постоянно действующей выставке «От «Ермака» до атомных ледоколов» представлены фотоматериалы, модели ледоколов и транспортных судов пароходства. В музее собрана уникальная коллекция микромоделей. Самая маленькая модель из этой выставки длиной всего 14 сантиметров - это модель парохода «Вологда».

В музее есть большая экспозиция, посвященная полярным конвоям, представлены макеты судов, перевозивших грузы для фронта из стран антигитлеровской коалиции в порты Мурманск и Архангельск, личные вещи, документы участников этих огненных рейсов. Несколько лет подряд музей становился местом встречи участников конвоев не только из России, но из иностранных государств.

г.Мурманск, ул. Володарского, 6. Музей Мурманского морского пароходства, 3-й этаж.

21 сентября - 16.00

Комсомольское собрание. Комсомольское собрание, приуроченное к 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи, проводится для ветеранов комсомола и представителей молодежных организаций города и области. Перед участниками собрания выступят бывшие секретари комитетов комсомола с короткими сообщениями, раскрывающими роль ВЛКСМ в жизни Заполярья.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

21 сентября – 17.00

В главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север».

«Российский Север» — это самое масштабное мероприятие в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области, поэтому площадками для него станут главное здание Мурманского областного художественного музея, отдел «Культурно-выставочный центр Русского музея», отдел народного искусства и ремесел, а также помещения Мурманской областной научной библиотеки и Мурманского областного краеведческого музея.

В выставке примут участие мастера изобразительного и декоративно –прикладного искусства республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и городов Санкт-Петербурга и Калининграда. Всего в Мурманске экспонируется более 1500 новых произведений, созданных за последние пять лет художниками Северо-Запада России, их представили около 600 авторов.

Организаторы выставки: Правительство Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области, Государственное областное автономное учреждение «Мурманский областной художественный музей», Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России», Мурманское областное общественное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России».

Традиционно в рамках выставки 22 сентября 2018 года состоится научно-практическая конференция «Современное изобразительное искусство Северо-Запада России» и круглый стол.

Выставка сопровождается изданием информационного буклета, сборника материалов конференции и альбома–каталога.

Мурманск второй раз принимает данную выставку. В 1989 году она называлась «Художники Севера-7» и положила начало деятельности сначала выставочному залу, а через месяц, в январе 1990 года, Мурманскому областному художественному музею.

Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» будет работать до 18 ноября.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 сентября - 18.00

Демонстрация фильма «Накануне». Показ проводится в рамках видеоабонемента «200 лет со дня рождения И.С. Тургенева. Экранизация произведений писателя». СССР, Болгария. 1959. Реж.: В. Петров. В главных ролях: Л. Кабакчиев, Б. Ливанов, И. Милопольская. Продолжительность 1 час 23 минуты.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

21 сентября - 19.00

Открытие 80-го юбилейного театрального сезона: премьера спектакля «Эти свободные бабочки». Спектакль «Эти свободные бабочки» поставил по пьесе Леонарда Герше режиссер из Санкт-Петербурга Алексей Серов. В спектакле заняты: заслуженная артистка России Елена Царева; артисты – Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Андрей Белянцев, Андрей Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

22 сентября - 10.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится очередное занятие творческого объединения «Экзерсис» для руководителей хореографических коллективов города Мурманска и Мурманской области.

Занятие на тему: «Место крупных хореографических форм в репертуаре хореографического коллектива. Актуальные проблемы композиции и драматургии танца» проведет ведущий специалист по хореографии отдела народного творчества областной Кировки, отличник просвещения РФ – Выдрин Виктор Борисович.

Для участников встречи проведут лекционно-практические занятия на темы: «Драматургия номера, как проявление авторской концепции и жанра», «Значение структуры в композиции танца» на примерах постановок участников 1-го Всероссийского конкурса артистов балета в Москве 2017 года. А также лекционно-практического занятие по теме «Специфические ошибки при использовании различных методик построения урока танца» и видео просмотр лучших номеров коллективов, участников 8-го областного открытого конкурса танцев народов России «Душа России» в г. Мурманске.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

22 сентября – 14.00

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится уникальный концерт дружбы и взаимопонимания «Вдоль по морю». В концерте примут участие ансамбль «Беломорье» и хоры «Nattmål» и «UNTAK» из Норвегии.

Творчество «Беломорья» хорошо знакомо мурманскому зрителю - протяжные поморские песни, песни духовного содержания, авторские песни, произведения устного народного творчества.

Хор «Nattmål» был основан в 2010 году. В его репертуаре композиции различных музыкальных жанров на норвежском, английском, саамском и русском языках. Хор «Унтак» – это смешанный хор из коммун Нессебю (Nesseby) и Тана (Tana), (Финнмарк) основан в 1991 году. Участники хора исполняют светские и церковные композиции на саамском, норвежском, финском, шведском и русском языках. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, голубая гостиная.

23 сентября - 11.00

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех любителей домашних комнатных растений на ежегодную выставку «Осенние фантазии».

На выставке мурманчане и гости города смогут узнать, как в условиях полярной ночи создать дома прекрасный, дивный сад, как правильно ухаживать за домашним зеленым другом.

Каждый год любительское объединение коллекционеров-цветоводов «Многоцветие Севера» радует северян красотой и многоликостью фиалок, стрептокарпусов, адениумов, бегоний, пеларгоний, фуксий, колеусов и других своих восхитительных жителей комнатных садов.

Выставка будет работать всего один день. Успей налюбоваться яркими красками зеленого царства цветов. У всех гостей областной Кировки будет возможность узнать о работе любительского объединения «Многоцветие Севера» и может стать его участником.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, танцевальный зал.

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Брось мышку - возьми книжку!» (до 30 сентября); «Сделай правильный выбор» (до 30 сентября); «Северный характер» (до 30 сентября); «Замечательные путешественники и мечтатели» (до 30 сентября); «Моя Вообразилия» (до 30 сентября).

22 сентября - 15.00

Творческая встреча Сергея Гронского, на которой актер представит мурманчанам сразу три новых поэтических сборника.

23 сентября - 14.00

Третий сезон интеллектуальных игр «Холодные игры» (1/8 финала).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

В связи с подготовкой к самому масштабному мероприятию в рамках программы празднования 80-летия Мурманской области - выставке «Российский Север» - все три отдела художественного музея будут закрыты для посещения с 12 по 20 сентября, кроме показов видеоабонементов.

21 сентября - 11.00

Начало работы выставки «Российский Север» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

21 сентября - 16.00

Комсомольское собрание для ветеранов комсомола и представителей молодёжных организаций города и области, приуроченное к 100-летию ВЛКСМ.

23 сентября - 14.00

Демонстрация учебных интерактивных программ «История Кольского края» и «История освоения и развития Арктики».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

23 сентября - 11.00

Начнёт работу выставка домашних комнатных растений «Осенние фантазии».

22 сентября - 14.00

Концерт «Вдоль по морю», в котором примут участие мурманский ансамбль «Беломорье» и хоры «Nattm» и «UNTAK» из Норвегии.

23 сентября - 15.00

Выступление заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы «Рябиновый Мурманск».

26 сентября - 19.00

Концерт Олега Митяева «Незабываемое».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября); семейная викторина-путешествие «Мы живем в России» (до 28 сентября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

21 пятница - 16.30

Т. Волынкина «Маша и медведь».

22 суббота - 10.00

Т. Волынкина «Маша и медведь».

22 суббота - 17.00

В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».

23 воскресенье - 10.00

В. Сутеев «Кто сказал: «Мяу?».

23 воскресенье - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

28 пятница - 16.30

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

29 суббота - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»

29 суббота - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

30 воскресенье - 10.00

Н. Гернет «Полянка».

30 воскресенье - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

15 суббота - 12.00 и 14.30

В. Синакевич «Гадкий утёнок».

16 воскресенье - 12.00 и 14.30

Т. Эгнер «Кариус и Бактериус».

22 суббота - 12.00 и 14.30

Д. Биссет «Все кувырком».

23 воскресенье - 12.00 и 14.30

П. Асбьерсен, Й. Му «Королевские зайцы».

29 суббота - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Колобок».

30 воскресенье - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

22 сентября – 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер – Роберто Лаборда (Испания-Бразилия). Солист – Артём Дервоед (гитара, г.Москва). Концертный зал.

23 сентября – 17.00

Лауреат международных конкурсов Артем Дервоед (гитара, г.Москва). Музыкальная гостиная.

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная.

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

21 сентября – 19.00

Мурманский областной драматический театр откроет 80-й юбилейный театральный сезон.

Зрители увидят спектакль «Эти свободные бабочки», который поставил по пьесе Леонарда Герше режиссер из С-Петербурга Алексей Серов.

В большом городе встречаются юноша и девушка – Дональд Бейкер и Джил Тэннер. Дональд бежит от чрезмерной опеки матери, уходит из дома, чтобы доказать, что может жить самостоятельно. Он снимает квартирку на последнем этаже, со стенами тонкими, как бумага. А Джил оказывается его соседкой. Дональд из богатой семьи, воспитанный, рассудительный, талантливый. И у него есть мечта – стать настоящим музыкантом.

Джил – эксцентричная, взбалмошная, сегодня ее назвали бы крутой, взрывает привычный уклад жизни юноши. У девушки тоже есть мечта – стать знаменитой актрисой. Такие разные – импульсивная Джил и уравновешенный Дональд интересны друг другу, каждый открывает другому свой мир. Молоды, обаятельны и превыше всего ценят свободу. Встреча Дональда и Джил не была случайной... Они просто необходимы друг другу. За иронией Дональда и беззаботностью Джил – зарождающее серьезное чувство, которое и может дать им свободу, полноту, радость жизни. Все начинается с любви…

В спектакле заняты: заслуженная артистка России Елена Царева; артисты – Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Андрей Белянцев, Андрей Шпеко.

22 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

22 сентября – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

23 сентября – 12.00

«Сказ о полярном дне и полярной ночи». С. Ленина, А. Сонич, фэнтези в 2-х действиях. 6+ К 80-летию Мурманской области. ПРЕМЬЕРА.

23 сентября – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: персональная фотовыставка Михаила Кадашникова «Рефлексия светотени» (до 28 сентября); выставка саамских декоративно-прикладных изделий Антона Шумилова «Ловозерская тундра» (до 28 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

25 сентября - 19.00

Концерт российской синти-поп-группы «Электрофорез». 18+

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

25 сентября - 19.00

Группа «Би-2» презентует песни из нового альбома «Горизонт событий», не забывая при этом о своих главных хитах. 18+