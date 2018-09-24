г.Апатиты

29 сентября – 10.00

В Апатитах традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция пройдёт в форме пешего похода в Хибинские горы (район водопадов и озера Купель, г.Алявумчорр, общая протяженность маршрута около 15 километров ) и будет носить название «Большой Поход в Хибины».

Благодаря поддержке Кировского филиала АО «Апатит» запланированный поход может стать самым и многочисленным в новейшей истории Хибин – для доставки групп к месту старта маршрута выделено два больших комфортабельных автобуса.

В горах участников группы будут сопровождать опытные гиды единственного в Апатитах туроператора «Дикие и свободные». С собой необходимо взять минимальный набор продуктов и питья, дождевик и дополнительные тёплые вещи. Форма одежды – спортивная, обязательна удобная и надёжная обувь.

В соответствии с тематикой, выбранной в 2018 году Всемирной организацией туризма, поход пройдёт под девизом «Цифровые трансформации – в туризм» и мы планируем масштабные интернет-трансляции со всех основных точек маршрута.

Заявки на участие можно подавать по телефонам: 81555-74095, 89633582727

Наш адрес для личного визита: г.Апатиты, ул. Ленина, 3 (гостиница «Аметист») e-mail: apatityTIC@gmail.com

г.Апатиты пл. Ленина. Сбор у здания кинотеатра «Полярный».

пгт.Туманный

24 сентября - 9.00

Выезд передвижной детской библиотеки в пгт.Туманный. Для учащихся школы подготовлены литературно-познавательная игра «Снова в школу мы идем» и занимательный час «Самые великие тайны земли». Учащиеся начальных классов совершат необыкновенное путешествие в Страну знаний. Они узнают, как учились и чем жили их сверстники много лет назад, побывают в школах разных стран мира. Старшеклассники узнают о самых таинственных местах нашей планеты.

пгт.Туманный, ул. Энергетиков 2а. Туманненская основная общеобразовательная школа.

ЗАТО г.Североморск

26 сентября - 19.00

Спектакль «Бесконечное начало». (16+)

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

пгт.Мурмаши

25 сентября в 19.00

Спектакль по пьесе Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь». (18+)

пгт.Мурмаши, улица Энергетиков, 1. ДК «Энергетик».

г.Мурманск

24 сентября - 10.00

Начало работы выставки «На журнальной орбите». В рамках Недели периодики начнет работу выставка «На журнальной орбите», ориентированная на читателей разных возрастных групп. Сотрудники библиотеки расскажут посетителям о самых интересных периодических изданиях из фонда библиотеки, помогут сориентироваться и выбрать журнал в соответствии со своими увлечениями. Всех посетителей выставки ждет сюрприз – специально оформленная ретрозона, на которой будут представлены периодические издания начала 20 века из фондов книгохранения. Выставка продолжит свою работу до 30 сентября.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, отдел электронных ресурсов.

24 сентября -11.00

Мини-выставка «Пусть всегда будет Мурманск!». На выставке будут представлены памятные книжные издания об истории Мурманска, сувенирные настольные медали, выпущенные к 100-летию города. Посетители увидят сувениры: юбилейную серебряную монету «100-летие основания Мурманска» номиналом 3 рубля 2016 года выпуска, настенную сувенирную тарелку «Мурманску 100 лет» производства Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге 2016 года и другие уникальные экспонаты. В дополнение к выставке гости музея могут увидеть награды города-героя Мурманска и «Меч Победы», представленные в зале «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.». Выставка работает до 14 октября.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж.

24 сентября - 14.30

Слайд-путешествие «Всему начало здесь, в краю моем родном…». Читатели старшего поколения из Мурманского дома-интерната для престарелых и инвалидов и социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов совершат виртуальную экскурсию по родному краю, познакомятся с историей городов и поселений Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Старостина, 106. Мурманский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Брось мышку - возьми книжку!» (до 30 сентября); «Сделай правильный выбор» (до 30 сентября); «Северный характер» (до 30 сентября); «Замечательные путешественники и мечтатели» (до 30 сентября); «Моя Вообразилия» (до 30 сентября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

26 сентября - 19.00

Концерт Олега Митяева «Незабываемое». 12+

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября); семейная викторина-путешествие «Мы живем в России» (до 28 сентября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

28 сентября - 16.30

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

29 сентября - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»

29 сентября - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

30 сентября - 10.00

Н. Гернет «Полянка».

30 сентября - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

29 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Колобок».

30 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная. 12+

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал. 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 сентября – 19.00

«Цилиндр». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

27 сентября – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

27 сентября – 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: персональная фотовыставка Михаила Кадашникова «Рефлексия светотени» (до 28 сентября); выставка саамских декоративно-прикладных изделий Антона Шумилова «Ловозерская тундра» (до 28 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

«Rock-n-Roll music bar»

(г.Мурманск, просп. Ленина, 11)

25 сентября - 19.00

Концерт российской синти-поп-группы «Электрофорез». 18+

Ледовый дворец спорта

(г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 2а. Телефон 45-18-12)

25 сентября - 19.00

Группа «Би-2» презентует песни из нового альбома «Горизонт событий», не забывая при этом о своих главных хитах. 18+