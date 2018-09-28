г.Кандалакша

30 сентября - 16.00

Концерт «Не финал» Наталии Кудринской и Дарьи Садовской во Дворце культуры «Металлург».

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

1 октября - 18.00

Выступление пермского передвижного цирка «Меланж» во Дворце культуры «Металлург» (0+).

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

г.Кировск

29 сентября - 20.00

Игра в «Мафию» в кафе-баре «В своей тарелке».

г.Кировск, ул.Мира, 10а. Кафе-бар «В своей тарелке».

30 сентября - 15.00

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека в городском Дворце культуры.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

1 октября - 16.00

Игра-викторина «Назад в СССР» (18+) в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького.

г.Кировск, просп.Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

г.Апатиты

28 сентября - 14.00

Интерактивная программа по историко-краеведческой экспозиции. Проводится в рамках празднования Дня пожилого человека.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ «АГДК».

28 сентября - 15.00

Летняя мастерская «Наши руки не для скуки». Объёмная открытка «Зонтик».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

28 сентября - 15.00

Традиционный праздник «День первокурсника» в филиале Мурманского арктического университета.

г.Апатиты, ул. Лесная, 29. Филиал МАГУ.

28 сентября - 17.00

Презентация детской творческой студии «Сказки на песке».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

29 сентября - 12.00

«Виниловая барахолка» в библиотеке-музее им. Гладиной.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

29 сентября - 12.00

Лекция « Многообразие графических техник» (лектор - Е.М.Бушманова). Проводится в рамках выставки «Среда обитания. Животные Кольского Заполярья».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Выставочный зал МАУ «АГДК».

29 сентября - 12.00

«Виниловая барахолка – 6».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

29 сентября - 16.00

Развлекательно-интеллектуальная игра «Угадай мелодию».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

29 сентября - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК».

30 сентября - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТвоРа». Дональд Биссет «Носорог и добрая фея» (поделка «Носорог»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

30 сентября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Поэтами воспетый край».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

30 сентября - 15.00

Мастерская Домовёнка «Чудо ручки – чудо штучки» - «Поздравительная открытка ко Дню учителя».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

30 сентября - 15.00

Праздничная программа «Какого цвета осень?», посвященная Дню пожилого человека

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МАУ «АГДК».

29 сентября – 10.00

В Апатитах традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция пройдёт в форме пешего похода в Хибинские горы (район водопадов и озера Купель, г.Алявумчорр, общая протяженность маршрута около 15 километров ) и будет носить название «Большой Поход в Хибины».

Благодаря поддержке Кировского филиала АО «Апатит» запланированный поход может стать самым и многочисленным в новейшей истории Хибин – для доставки групп к месту старта маршрута выделено два больших комфортабельных автобуса.

В горах участников группы будут сопровождать опытные гиды единственного в Апатитах туроператора «Дикие и свободные». С собой необходимо взять минимальный набор продуктов и питья, дождевик и дополнительные тёплые вещи. Форма одежды – спортивная, обязательна удобная и надёжная обувь.

В соответствии с тематикой, выбранной в 2018 году Всемирной организацией туризма, поход пройдёт под девизом «Цифровые трансформации – в туризм» и мы планируем масштабные интернет-трансляции со всех основных точек маршрута.

Заявки на участие можно подавать по телефонам: 81555-74095, 89633582727

Наш адрес для личного визита: г.Апатиты, ул. Ленина, 3 (гостиница «Аметист») e-mail: apatityTIC@gmail.com

г.Апатиты пл. Ленина. Сбор у здания кинотеатра «Полярный».

4 октября - 10.00

Всероссийский экономический диктант в библиотеке-музее им. Гладиной.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

г.Мончегорск

30 сентября - 12.00

Концерт «Закружилась в вальсе осень» в городском Центре культуры.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 30. Мончегорский Городской центр культуры.

г.Полярный

3 ноября

На базе Городского центра культуры «Север» города Полярный состоится VI открытый фестиваль национальных культур «Край морошковый».

Мероприятие проводится в целях сохранения, развития и популяризации традиций народов, проживающих на территории Мурманской области, укрепления межнациональных отношений, утверждения толерантности и взаимного уважения между народами.

В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов и сольных исполнителей, выставка декоративно-прикладного творчества и блюд национальной кухни.

К участию приглашаются творческие фольклорные коллективы, объединения и группы различных направлений, коллективы национально-культурных объединений, представители национальных диаспор, проживающих в Мурманской области.

Заявки на участие подаются по следующим направлениям: хореография (народный танец, фольклорно-этнографический танец, стилизованный народный танец), вокал (народное пение, фольклорное пение, стилизованная народная песня), театральное творчество (обряды, гулянья, фрагменты постановок сказок, мифов, легенд), инструментальное исполнительство на народных инструментах (произведения, основанные на народном фольклорном материалах), народные промыслы (индивидуальные и коллективные работы, игрушка, роспись, куклы в национальных костюмах, предметы домашнего обихода, рукоделие и т.д), национальная кухня (национальное блюдо).

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Заозёрск

30 сентября - 15.00

Конкурс-парад колясок на площади перед городским Центром культуры и библиотечного обслуживания.

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Центр культуры и библиотечного обслуживания.

г.Кола

28 сентября - 16.00

Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека в районном Центре культуры.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

п.Молочный

30 сентября - 12.00

Конкурс-парад колясок на площади перед ГДК «Гармония».

п.Молочный, площадка перед ГДК «Гармония».

30 сентября - 13.00

Массовые народные гуляния «Я верю. К Молочному причалит теплоход» на площади перед ГДК «Гармония».

п.Молочный, площадка перед ГДК «Гармония».

г.Мурманск

28 сентября - 18.00

Демонстрация фильма «Муму» в рамках видеоабонемента «200 лет со дня рождения И.С. Тургенева. Экранизация произведений писателя». Показ проводится в рамках видеоабонемента «200 лет со дня рождения И.С. Тургенева. Экранизация произведений писателя», СССР, 1959. Реж.: А. Бобровский, Е. Тетерин. В главных ролях: А. Кочетков, Е. Полевицкая Продолжительность 1 час 11 минут.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Брось мышку - возьми книжку!» (до 30 сентября); «Сделай правильный выбор» (до 30 сентября); «Северный характер» (до 30 сентября); «Замечательные путешественники и мечтатели» (до 30 сентября); «Моя Вообразилия» (до 30 сентября).

29 сентября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 95-летию Расула Гамзатова (12+).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

1 октября - 17.00

Презентация романа Владимира Прямицына «Слёзы богов».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

30 сентября - 16.00

Концерт «А у нас во дворе» клуба авторской песни «Пять углов».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «На журнальной орбите» (до 30 сентября); «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября); семейная викторина-путешествие «Мы живём в России» (до 28 сентября).

30 сентября - 12.00

Встреча «Поэтами воспетый край».

30 сентября - 13.00

Встреча «День поэзии Заполярья. Посвящается Николаю Колычеву».

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

28 сентября - 16.30

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

29 сентября - 10.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка»

29 сентября - 17.00

Н. Гернет «Полянка».

30 сентября - 10.00

Н. Гернет «Полянка».

30 сентября - 17.00

С. Харламов «В лесу родилась ёлочка».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

29 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Колобок».

30 сентября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов «Заяц, лиса и петух».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В Культурно-выставочном центре Русского музея продолжают работу экспозиции: «Плакат молодых художников» (по 9 сентября); «Продолжение жеста. Столовые приборы» из цикла выставок «Простые вещи» (по 9 сентября); «Предвечных роз простая красота» (по 9 сентября); «В мире красок» (по 9 сентября).

29 сентября – 17.00

Автор-исполнитель Михаил Щербаков (г.Москва). Музыкальная гостиная. 12+

30 сентября – 18.00

Шоу «Звуки мюзикла». Концертный зал. 12+

1 октября - 19.00

Концерт камерного хора «Amadeus». 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

28 сентября – 13.00

пгт.Мурмаши

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

28 сентября – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

29 сентября – 19.00

пгт.Мурмаши

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. 18+

29 сентября – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

30 сентября – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+ В театр всей семьей.

30 сентября –19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: персональная фотовыставка Михаила Кадашникова «Рефлексия светотени» (до 28 сентября); выставка саамских декоративно-прикладных изделий Антона Шумилова «Ловозерская тундра» (до 28 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Стадион «Строитель»

(г.Мурманск, ул.Воровского, 15а. Телефон 60-02-01)

30 сентября - 20.00

Мурманский фаер-фестиваль-2018 «Free Flame» (0+).

Арктический театр Мурманска

(г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 19)

29 сентября - 17.00

Кастинг на участие в музыкальном спектакле.