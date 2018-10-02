г.Апатиты

4 октября - 10.00

Всероссийский экономический диктант в библиотеке-музее им. Гладиной.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».

г.Полярный

3 ноября

На базе Городского центра культуры «Север» города Полярный состоится VI открытый фестиваль национальных культур «Край морошковый».

Мероприятие проводится в целях сохранения, развития и популяризации традиций народов, проживающих на территории Мурманской области, укрепления межнациональных отношений, утверждения толерантности и взаимного уважения между народами.

В программе фестиваля запланированы выступления творческих коллективов и сольных исполнителей, выставка декоративно-прикладного творчества и блюд национальной кухни.

К участию приглашаются творческие фольклорные коллективы, объединения и группы различных направлений, коллективы национально-культурных объединений, представители национальных диаспор, проживающих в Мурманской области.

Заявки на участие подаются по следующим направлениям: хореография (народный танец, фольклорно-этнографический танец, стилизованный народный танец), вокал (народное пение, фольклорное пение, стилизованная народная песня), театральное творчество (обряды, гулянья, фрагменты постановок сказок, мифов, легенд), инструментальное исполнительство на народных инструментах (произведения, основанные на народном фольклорном материалах), народные промыслы (индивидуальные и коллективные работы, игрушка, роспись, куклы в национальных костюмах, предметы домашнего обихода, рукоделие и т.д), национальная кухня (национальное блюдо).

г.Полярный, ул.Гаджиева, 3. ГЦК «Север».

г.Мурманск

3 октября – 11.00

Пройдёт познавательный час с медиапрезентацией для учащихся Мурманской коррекционной школы № 1. На занятии ребята познакомятся с историей родного города, увидят редкие фотографии как довоенного Мурманска, так и времен Великой Отечественной войны. Также у юных читателей будет возможность увидеть незнакомые знакомые места.

Занятие пройдёт с элементами английского языка.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, сектор литературы на иностранных языках.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Брось мышку - возьми книжку!» (до 30 сентября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Куклы и праздники Японии» (до 28 сентября); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

5 октября - 16.30

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

6 октября - 10.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

6 октября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 октября - 10.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

7 октября - 17.00

С. Харламов. «Золушка».

12 октября - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Гастроли Академического театра драмы (г.Сыктывкар)

6 октября - 12.00 и 15.00

С. Козлов. «Трям! Здравствуйте!»

7 октября - 12.00 и 15.00

О. Генри. «Вождь краснокожих».

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ

Для самых маленьких (2-4 лет)

13 октября - 10.00

В. Сутеев.«Кто сказал «Мяу!» ?».

13 октября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

14 октября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

14 октября - 17.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

15 октября - 17.00

В. Костин. «Когда родился Дед Мороз...».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

13 октября - 12.00

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

13 октября - 15.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

14 октября - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

14 октября - 15.00

С. Дорожко. «Невезучая курица».

15 октября - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Для зрителей старше 12 лет

16 октября - 18.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

6 октября - 17.00

«По струнам и клавишам». Абонемент «Магия органа». Алексей Соколов (гитара), Юлия Рогачевская (клавесин, орган, фортепиано). 12+

7 октября - 17.00

Стив Вашингтон (вокал, США) и трио Сергея Васильева. Абонемент «На джазовой волне». 12+

13 октября - 18.00

Дуэт Консоли и Мацца. Фабрицио Консоли - гитара, вокал (Италия) и

Якопо Маца - фортепиано. 12+

14 октября - 17.00

«Прогулка по Италии». «Мурманск-классик-квинтет»: солист — Алексей Балашов (гобой), г.Москва. 12+

17 октября - 19.00

Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+

21 октября - 17.00

Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

3 октября - 19.00

«Мимолётом». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена.

18+

3 октября - 19.00

«А вы все трое - мой отец?!». Комедия. 12+

4 октября - 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

5 октября - 18.00

ЗАТО г.Заозёрск

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

5 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

6 октября - 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

6 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

7 октября - 12.00

«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

7 октября - 19.00

«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+

10 октября - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

11 октября - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

11 октября - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

12 октября - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

12 октября - 19.00

г.Оленегорск

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

13 октября - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега. Озорная комедия в двух действиях 12+

13 октября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

14 октября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

19 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

20 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

21 октября - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

21 октября - 19.00

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

4 октября – 18.30

«Слон». 16+

5 октября – 18.30

«Женитьба». 16+

13 и 14 октября – 18.00

«Пигмалион». Роман-фантазия в 2-х частях. Открытие 84-го театрального сезона! ПРЕМЬЕРА. Б. Шоу. 16+

20 октября – 18.00

«Гроза». 16+

21 октября – 11.00

«Кот в сапогах». 6+

21 октября – 18.00

«Валентинов день». 16+

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: персональная фотовыставка Михаила Кадашникова «Рефлексия светотени» (до 28 сентября); выставка саамских декоративно-прикладных изделий Антона Шумилова «Ловозерская тундра» (до 28 сентября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».