Афиша
нп.Зареченск
4 октября - 13.00
Культурно-просветительский проект «День с музеем». Жители и гости Зареченска смогут принять участие в мастер-классах и музейных занятиях. На музейном занятии «Многообразие животного и растительного мира» ребята посмотрят учебную программу «Природа Мурманской области» и примут участие в мастер-классе «Лисичка» по созданию поделки из вторсырья. Школьники смогут увидеть виртуальную экскурсию «Саамы – коренные жители нашего края» и поучаствовать в тематическом мастер-классе «Саамский узор». Для взрослых посетителей подготовлена демонстрация учебной программы «История Кольского края» и мастер-класс «Поморский оберег».
нп.Зареченск, ул. Княжегубская, 5. Школа № 11.
г.Апатиты
4 октября - 9.00
Проведение Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях.
г.Апатиты. Школы.
4 октября - 10.00
Всероссийский экономический диктант «Сильная экономика – процветающая Россия!» в библиотеке-музее им. Гладиной.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».
4 октября - 10.30
«Жила-была сказка», группа дневного пребывания детей-инвалидов.
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС Городская библиотека № 1».
4 октября - 13.00
Урок краеведения «Край, в котором я живу».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».
5 октября - 15.00
Церемония чествования педагогических работников в связи с празднованием Дня воспитателя и Дня учителя.
г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.
5 октября - 15.00
Мастерская «Наши руки не для скуки» Мастер-класс «Лисёнок на полянке».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».
5 октября - 19.00
Цикл «Хибинская галерея». Концерт Юрия Загитова (г.Кировск) «Мои любимые песни». 18+
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».
6 октября - 11.00
XXV городская научно-практическая конференция молодёжи и школьников «Шаг в будущее».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 34. Школа № 15.
6 октября - 15.00
Осенний флешмоб.
г.Апатиты, площадь Геологов, Памятный знак.
6 октября - 15.00
Концерт ко Дню пожилого человека «В нашем сердце молодость поёт». Музыкальными номерами порадует гостей библиотеки школа эстрадного вокала «Краски» (руководитель С.А. Резвикова) и младшая группа студии «Модус» Дома детского творчества (руководитель Е.Г. Горюнова).
г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».
6 октября - 14.00, 15.00 и 16.00
Творческая мастерская «Мозаика».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».
6 октября - 17.00
Ко Дню пожилого человека. Концерт молодёжного хора «Victoria» - «Нам рано жить воспоминаниями».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».
7 октября - 13.00
Игровая развлекательная программа для жителей микрорайона «Осень с пользой».
г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Дом детского творчества, площадка ДДТ.
7 октября - 13.00
Театрализованный праздник, выставка рисунков «Наши любимые бабушки!»
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».
7 октября - 13.00
Состоится праздник для детей и родителей «Осень с пользой».
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Площадка ДДТ-2.
7 октября - 14.00
Воробьиная дискотека «День улыбки». Всемирный день улыбки ведет свою историю с 1999 года, это совсем юный праздник, отмечают его 5 октября. У истоков Дня улыбки стоит американский художник Харви Бэлли – автор знаменитого смайлика. Улыбка – эмоциональное оружие. Она заряжает позитивом и владельца, и окружающих, поднимая настроение и увеличивая продолжительность жизни. Мы пригласим всех желающих улыбаться вместе с нами! Мы постараемся создать много поводов для самых искренних, радостных и доброжелательных улыбок! В танцевальном зале Дворца культуры Вас встретят веселые маски и герои из сказки, юные артисты и удалые клоуны. В программе: представление цирка «Улыбка» и Воробьиная дискотека.
Цена билета 50 руб.
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».
7 октября - 15.00
Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА».
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».
7 октября - 15.00
Литературно-музыкальный вечер «Осень… Красивая осень!». Открытие ЛИТО сезона.
г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».
7 октября - 15.00
День пожилого человека «Ваше здоровье в ваших руках».
г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».
7 октября - 15.00
Лекторий «Край, в котором я живу!»
г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Городская библиотека им. Л.А. Гладиной».
7 октября - 16.30
Клуб «Хорошие фильмы».
г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ «АГДК».
гп.Никель
4 октября - 11.30
открытие выставки «Мурманская область: история и современность». Выставка, которая открывается в рамках VIII Дней российско-норвежского приграничного сотрудничества, расскажет об истории становления нашего региона. Выставка работает 4-5 октября.
гп.Никель, просп. Гвардейский, 43. Визит-центр заповедника «Пасвик».
4 октября - 14.00
Открытие выставки «Торговля на Севере». Представлены документы Мурманского областного краеведческого музея, отражающие историю внутренней и внешней торговли на Кольском Севере в XVIII – нач. XX вв. и рассказывающие о знаменитом «поморском торге». Выставка работает до 5 ноября.
гп.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческий музей Печенгского района.
ЗАТО г.Островной
4 октября - 11.00
Конкурс плакатов к Всемирному дню защиты животных «Мой ласковый, пушистый друг…».
ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2.
г.Мурманск
4 октября - 13.00
Вечер-встреча «Любимый сердцем город». Читателей библиотеки ждет встреча с сотрудниками областного краеведческого музея, которые расскажут об интересных событиях нашего города, оставивших заметный след в истории столицы Заполярья. Гости вечера прочитают стихи поэтов, жизнь которых неразрывно связана с Мурманском, а в творческой галерее библиотеки состоится открытие фотовыставки Александры Задернюк «Осенний Мурманск».
г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).
ДК Железнодорожников
(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)
В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.
Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.
Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Север - наш дом» (до конца октября); «Территория счастливого детства» (до конца года); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет)
5 октября - 16.30
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
6 октября - 10.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
6 октября - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
7 октября - 10.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
7 октября - 17.00
С. Харламов. «Золушка».
12 октября - 16.30
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
26 октября - 16.30
К. Чуковский. «Телефон».
27 октября - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
27 октября - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
28 октября - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
28 октября - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
27 октября - 12.00 и 14.30
С. Харламов. «Кариус и Бактериус».
28 октября - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
Гастроли Академического театра драмы (г.Сыктывкар)
6 октября - 12.00 и 15.00
С. Козлов. «Трям! Здравствуйте!»
7 октября - 12.00 и 15.00
О. Генри. «Вождь краснокожих».
ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ
Для самых маленьких (2-4 лет)
13 октября - 10.00
В. Сутеев.«Кто сказал «Мяу!» ?».
13 октября - 17.00
С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».
14 октября - 10.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
14 октября - 17.00
С. Красковская. «Гуси - лебеди».
15 октября - 17.00
В. Костин. «Когда родился Дед Мороз...».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
13 октября - 12.00
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
13 октября - 15.00
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
14 октября - 12.00
Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
14 октября - 15.00
С. Дорожко. «Невезучая курица».
15 октября - 10.30
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
Для зрителей старше 12 лет
16 октября - 18.00
Т. Волынкина. «Горькая память войны».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
6 октября - 17.00
«По струнам и клавишам». Абонемент «Магия органа». Алексей Соколов (гитара), Юлия Рогачевская (клавесин, орган, фортепиано). 12+
7 октября - 17.00
Стив Вашингтон (вокал, США) и трио Сергея Васильева. Абонемент «На джазовой волне». 12+
13 октября - 18.00
Дуэт Консоли и Мацца. Фабрицио Консоли - гитара, вокал (Италия) и
Якопо Маца - фортепиано. 12+
14 октября - 17.00
«Прогулка по Италии». «Мурманск-классик-квинтет»: солист — Алексей Балашов (гобой), г.Москва. 12+
17 октября - 19.00
Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+
21 октября - 17.00
Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+
28 октября - 15.00
«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
4 октября - 19.00
«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+
5 октября - 18.00
ЗАТО г.Заозёрск
«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
5 октября - 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+
6 октября - 19.00
«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+
6 октября - 19.00
«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+
7 октября - 12.00
«О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». А. Рассев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
7 октября - 19.00
«Одноклассники». Ю. Поляков. Драматическая история в двух действиях. 16+
10 октября - 19.00
«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+
11 октября - 19.00
«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+
11 октября - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+
12 октября - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+
12 октября - 19.00
г.Оленегорск
«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
13 октября - 19.00
«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега. Озорная комедия в двух действиях 12+
13 октября - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
14 октября - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
14 октября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
19 октября - 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+
20 октября - 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+
21 октября - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
21 октября - 19.00
«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
24 октября - 18.00
гп. Умба
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
24 октября - 19.00
«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+
25 октября - 12.30
г.Кандалакша
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
25 октября - 19.00
«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+
25 октября - 19.00
г.Кандалакша
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+
26 октября - 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+
27 октября - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+
27 октября - 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
28 октября - 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
28 октября - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+
30 октября - 19.00
«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+
31 октября - 19.00
«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+
31 октября - 19.00
«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+
1 ноября - 19.00
«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+
2 ноября - 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+
2 ноября - 19.00
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
4 октября – 18.30
«Слон». 16+
5 октября – 18.30
«Женитьба». 16+
13 и 14 октября – 18.00
«Пигмалион». Роман-фантазия в 2-х частях. Открытие 84-го театрального сезона! ПРЕМЬЕРА. Б. Шоу. 16+
20 октября – 18.00
«Гроза». 16+
21 октября – 11.00
«Кот в сапогах». 6+
21 октября – 18.00
«Валентинов день». 16+
27 октября – 18.00
«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+
28 октября – 11.00
«Кошкин дом». 6+
28 октября – 18.00
«Кто-то должен уйти...». 16+
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон (до 9 сентября).
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: персональная фотовыставка Михаила Кадашникова «Рефлексия светотени» (до 28 сентября); выставка саамских декоративно-прикладных изделий Антона Шумилова «Ловозерская тундра» (до 28 сентября).
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».