г.Кировск

17 октября - 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, на центральной площади города.

г.Мурманск

9 октября - 10.00

Всероссийский день чтения в областной детско-юношеской библиотеке. Для самых маленьких посетителей библиотеки состоятся театрализованный час чтения, литературно-игровое занятие, мастер-класс для маленьких поэтов и другие мероприятия. Посетителям школьного возраста библиотекари предложат поучаствовать в построении книжной пирамиды, мини-викторине, читательских акциях. Особое внимание будет уделено детям с проблемами здоровья – состоится презентация специализированного книжного комплекта «Гимн России в детских рисунках» для незрячих и слабовидящих детей, который дает возможность читать пальчиками, рисовать, фантазировать.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

9 октября - 18.00

Кинопоказы в рамках Дней французского кино. Кинопросмотры организованы по инициативе Французского института в Санкт-Петербурге. Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами. Мурманские зрители смогут увидеть сюжеты из жизни сегодняшней Франции и оценить тонкий французский юмор. Состоится показ драмы «Карниз Кеннеди» (14+).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

10 октября в 18.00

Кинопоказы в рамках Дней французского кино. Кинопросмотры организованы по инициативе Французского института в Санкт-Петербурге. Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами. Мурманские зрители смогут увидеть сюжеты из жизни сегодняшней Франции и оценить тонкий французский юмор. Состоится показ документального фильма «Swagger» (14+).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

11 октября - 18.00

Кинопоказы в рамках Дней французского кино. Кинопросмотры организованы по инициативе Французского института в Санкт-Петербурге. Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами. Мурманские зрители смогут увидеть сюжеты из жизни сегодняшней Франции и оценить тонкий французский юмор. Состоится показ драмы-биографии «Барбара» (18+).

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

9 октября - 18.00

В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: драма «Карниз Кеннеди» (16+).

10 октября - 18.00

В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: документальный фильм « Swagger » (16+).

11 октября - 18.00

В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: драма-биография «Барбара» (16+).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

10 октября - 19.00

Концерт Евгения Дятлова (16+).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

12 октября - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ

Для самых маленьких (2-4 лет)

13 октября - 10.00

В. Сутеев.«Кто сказал «Мяу!» ?».

13 октября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

14 октября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

14 октября - 17.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

15 октября - 17.00

В. Костин. «Когда родился Дед Мороз...».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

13 октября - 12.00

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

13 октября - 15.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

14 октября - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

14 октября - 15.00

С. Дорожко. «Невезучая курица».

15 октября - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Для зрителей старше 12 лет

16 октября - 18.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 октября - 18.00

Дуэт Консоли и Мацца. Фабрицио Консоли - гитара, вокал (Италия) и

Якопо Маца - фортепиано. 12+

14 октября - 17.00

«Прогулка по Италии». «Мурманск-классик-квинтет»: солист — Алексей Балашов (гобой), г.Москва. 12+

17 октября - 19.00

Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+

21 октября - 17.00

Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

10 октября - 19.00

«Телефон доверия». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена. 18+

11 октября - 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

11 октября - 19.00

«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+

12 октября - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

12 октября - 19.00

г.Оленегорск

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

13 октября - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега. Озорная комедия в двух действиях 12+

13 октября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

14 октября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

19 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

20 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

21 октября - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

21 октября - 19.00

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 и 14 октября – 18.00

«Пигмалион». Роман-фантазия в 2-х частях. Открытие 84-го театрального сезона! ПРЕМЬЕРА. Б. Шоу. 16+

20 октября – 18.00

«Гроза». 16+

21 октября – 11.00

«Кот в сапогах». 6+

21 октября – 18.00

«Валентинов день». 16+

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».