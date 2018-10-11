Афиша
г.Кировск
17 октября - 19.00
Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.
г.Кировск, на центральной площади города.
г.Мурманск
11 октября - 15.30
Всероссийская акция «День в музее для российских кадет» в Мурманском областном краеведческом музее. В музее пройдут познавательные мероприятия патриотического характера: экскурсии, демонстрация учебных интерактивных программ. Члены группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» расскажут ребятам о событиях Великой Отечественной войны на Мурмане. Кадеты смогут самостоятельно изучить униформу, снаряжение, обмундирование советских воинов.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж, экспозиция «Мурманская область в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
11 октября - 16.00
Занятие мастерской «Чудесный сундучок» в областной детско-юношеской библиотеке. На первом в этом году занятии ребята в возрасте от 7 до 14 лет познакомятся с одним из новых веяний рукоделия – ниткографией. Это особая техника рисования картин нитками и пряжей.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, I этаж, отдел искусства и творчества.
11 октября - 18.00
Кинопоказы в рамках Дней французского кино. Кинопросмотры организованы по инициативе Французского института в Санкт-Петербурге. Все фильмы будут показаны на французском языке с русскими субтитрами. Мурманские зрители смогут увидеть сюжеты из жизни сегодняшней Франции и оценить тонкий французский юмор. Состоится показ драмы-биографии «Барбара» (18+).
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).
11 октября - 18.00
В конференц-зале пройдут кинопоказы в рамках Дней французского кино: драма-биография «Барбара» (16+).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).
ДК Железнодорожников
(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)
В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.
Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.
Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет)
12 октября - 16.30
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
26 октября - 16.30
К. Чуковский. «Телефон».
27 октября - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
27 октября - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
28 октября - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
28 октября - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
27 октября - 12.00 и 14.30
С. Харламов. «Кариус и Бактериус».
28 октября - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ
Для самых маленьких (2-4 лет)
13 октября - 10.00
В. Сутеев.«Кто сказал «Мяу!» ?».
13 октября - 17.00
С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».
14 октября - 10.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
14 октября - 17.00
С. Красковская. «Гуси - лебеди».
15 октября - 17.00
В. Костин. «Когда родился Дед Мороз...».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
13 октября - 12.00
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
13 октября - 15.00
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
14 октября - 12.00
Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
14 октября - 15.00
С. Дорожко. «Невезучая курица».
15 октября - 10.30
П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».
Для зрителей старше 12 лет
16 октября - 18.00
Т. Волынкина. «Горькая память войны».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
13 октября - 18.00
Дуэт Консоли и Мацца. Фабрицио Консоли - гитара, вокал (Италия) и
Якопо Маца - фортепиано. 12+
14 октября - 17.00
«Прогулка по Италии». «Мурманск-классик-квинтет»: солист — Алексей Балашов (гобой), г.Москва. 12+
17 октября - 19.00
Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+
21 октября - 17.00
Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+
28 октября - 15.00
«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
11 октября - 19.00
«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+
11 октября - 19.00
«Тушь, варенье, птеродактиль». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. Малая сцена. 18+
12 октября - 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+
12 октября - 19.00
г.Оленегорск
«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
13 октября - 19.00
«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега. Озорная комедия в двух действиях 12+
13 октября - 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
14 октября - 19.00
«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
14 октября - 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
19 октября - 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+
20 октября - 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+
21 октября - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
21 октября - 19.00
«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
24 октября - 18.00
гп. Умба
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
24 октября - 19.00
«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+
25 октября - 12.30
г.Кандалакша
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
25 октября - 19.00
«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+
25 октября - 19.00
г.Кандалакша
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+
26 октября - 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+
27 октября - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+
27 октября - 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
28 октября - 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
28 октября - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+
30 октября - 19.00
«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+
31 октября - 19.00
«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+
31 октября - 19.00
«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+
1 ноября - 19.00
«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+
2 ноября - 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+
2 ноября - 19.00
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
20 октября – 18.00
«Гроза». 16+
21 октября – 11.00
«Кот в сапогах». 6+
21 октября – 18.00
«Валентинов день». 16+
27 октября – 18.00
«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+
28 октября – 11.00
«Кошкин дом». 6+
28 октября – 18.00
«Кто-то должен уйти...». 16+
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».