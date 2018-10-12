г.Кировск

17 октября - 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, на центральной площади города.

п.Междуречье

12 октября – 16.00

Областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».

п.Междуречье, Дом культуры.

ЗАТО г.Островной

12 октября – 15.00

Тематическая беседа «Опасности интернета – правда или ложь» в рамках Всероссийского урока безопасности.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Мурманск

12 октября – 12.00

Торжественное открытие фестиваля музеев Северо-Запада. Масштабное мероприятие состоится в Мурманске во второй раз и объединит музеи Мурманска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Калининграда, Пскова, Ивангорода, Великого Новгорода, Белозерска, Сыктывкара и Нарьян-Мара.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, III этаж.

12 октября – 13.00

Творческая встреча с ученым-фольклористом Сергеем Старостиным. Встреча состоится в рамках фестиваля музеев Северо-Запада. Со вступительным словом выступит Дмитрий Мильков – основатель и президент Ассоциации «Центр развития творческих индустрий» (г. Санкт-Петербург). На встрече Сергей Старостин будет размышлять о современном языке, русском наследии, национальных традициях и задачах современного государства.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, I этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения.

12 октября – 13.00

Презентация книги Ильи Виноградова «Я – Большая». Строчки для дочки. Подойдут и сыночку». Ученики мурманских школ № 21 и № 43 познакомятся с автором детских стихов, послушают стихи в исполнении дочери поэта Рады Виноградовой. Самых активных участников ждут сюрпризы от автора.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, мультимедийный зал.

12 октября – 15.00

Ежегодная традиционная церемония посвящения в студенты и курсанты Мурманского государственного технического университета.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

12 октября – 18.00

Показ фильма в рамках видеоабонемента «200 лет со дня рождения И.С. Тургенева. Экранизация произведений писателя». Зрители увидят фильм «Дворянское гнездо».

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

12 октября - 12.00

Открытие Фестиваля музеев Северо-Запада.

12 октября - 13.00

В рамках Фестиваля музеев Северо-Запада состоится творческая встреча с ученым-фольклористом Сергеем Старостиным;

17 октября

День открытых дверей, приуроченный 92-летию культурного учреждения.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

12 октября - 13.00

Презентация книги Ильи Виноградова «Я - большая! Строчки для дочки. Подойдут и сыночку»;

15 октября

Стартует VIII Областной конкурс чтецов, который приурочен к 50-летнему юбилею библиотеки;

15 октября - 1 ноября

Все желающие могут принять участие в фотоконкурсе «Я в библиотеке», который проводится в рамках празднования 50-летия библиотеки.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

12 октября - 16.30

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ

Для самых маленьких (2-4 лет)

13 октября - 10.00

В. Сутеев.«Кто сказал «Мяу!» ?».

13 октября - 17.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...».

14 октября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

14 октября - 17.00

С. Красковская. «Гуси - лебеди».

15 октября - 17.00

В. Костин. «Когда родился Дед Мороз...».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

13 октября - 12.00

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

13 октября - 15.00

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

14 октября - 12.00

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

14 октября - 15.00

С. Дорожко. «Невезучая курица».

15 октября - 10.30

П. Асбьерсен. «На восток от солнца, на запад от луны».

Для зрителей старше 12 лет

16 октября - 18.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

13 октября - 18.00

Дуэт Консоли и Мацца. Фабрицио Консоли - гитара, вокал (Италия) и

Якопо Маца - фортепиано. 12+

14 октября - 17.00

«Прогулка по Италии». «Мурманск-классик-квинтет»: солист — Алексей Балашов (гобой), г.Москва. 12+

17 октября - 19.00

Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+

21 октября - 17.00

Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 октября - 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

12 октября - 19.00

г.Оленегорск

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

13 октября - 19.00

«Хитроумная влюбленная». Лопе де Вега. Озорная комедия в двух действиях 12+

13 октября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

14 октября - 19.00

«Палата бизнес-класса». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

14 октября - 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

19 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

20 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

21 октября - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

21 октября - 19.00

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 октября – 18.00

«Гроза». 16+

21 октября – 11.00

«Кот в сапогах». 6+

21 октября – 18.00

«Валентинов день». 16+

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».