г.Кировск

17 октября - 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, на центральной площади города.

п.Ревда

17 октября – 15.00

В культурно-спортивном центре Ревды пройдёт традиционная областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».

Молодёжная акция «Живи ярко!» проводится с 2015 года на территории муниципальных образований Мурманской области. Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек и формирование положительного отношения к здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи, информирование о различных формах участия в общественной жизни региона и проявления социальной активности. Акция включает в себя дискуссии, ток-шоу, тренинги, мастер-классы на самые актуальные молодежные темы, выступления творческих коллективов, конкурсы, квест-игры, флеш-мобы, спортивные соревнования, творческие мастерские.

В этом году акция посвящена 80-летию со Дня образования Мурманской области и пройдёт под девизом «Мурманская область – регион возможностей». Представители активной молодёжи Заполярья расскажут о перспективах и возможностях региона для молодых людей, о том, как можно себя реализовать и проявить, чем заняться в свободное время, независимо, где ты живешь, в центре или на окраине, в маленьком поселке или городе. В числе участников команды акции успешные и талантливые ребята, достигшие высоких побед и результатов в различных областях: спорте, культуре, науке, общественной жизни.

п.Ревда, ул. Металлургов, 5. Культурно-спортивный центр.

г.Полярный

17 октября – 11.00

В Городском историко-краеведческом музее города Полярный начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Арктика – история освоения, природа, перспективы развития».

Выставка познакомит посетителей с Арктикой – одним из самых труднодоступных и загадочных регионов нашей планеты. На 8 планшетах представлена информация о природе Арктике – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. Посетители смогут узнать о длинном и трудном пути освоения Арктики, который прошло человечество. Гости музея смогут оценить вклад России, традиционного лидера в арктических широтах, в изучение этого региона. Отдельное внимание выставка уделяет положению Арктике на рубеже XX-XXI веков и дальнейшим перспективам развития Севера.

На выставке будут представлены редкие фотографии и плакаты из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Выставка работает до 6 ноября.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей города Полярный.

г.Мурманск

16 октября - 13.30

В рамках библиотечного мероприятия «Мурманский драмтеатр. Закулисье», посвящённого началу 80-го юбилейного театрального сезона читатели встретятся с артистами и руководителем литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной драматический театр – одно из старейших учреждений культуры нашего региона. В этом году он открывает юбилейный театральный сезон, а в следующем встретит своё 80-летие. В преддверии праздничной даты сотрудники библиотеки предлагают вспомнить прошлое театра, а также подумать о том, что ждёт его в будущем.

г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 9. Информационный интеллект-центр (ИИЦ), филиал № 1.

17 октября – 11.00

В Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей, приуроченный 92-летию культурного учреждения.

Мурманский областной краеведческий музей - старейший музей области - занимается комплектованием, хранением, популяризацией памятников истории и культуры Мурманской области. Работа по созданию музея в Мурманске началась в первой половине 1920-х гг. 17 октября 1926 года музей открыл свою экспозицию для посетителей. Эта дата и стала официальным днем рождения Мурманского областного краеведческого музея. На момент создания музейное собрание насчитывало 500 предметов, библиотека – более 800 книг.

В этот день для мурманчан и гостей города будут бесплатно работать стационарные экспозиции музея, рассказывающие об истории и природе края, и временные выставки.

XII выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» посвящена 80-летнему юбилею Мурманской области. Мурманский областной краеведческий музей стал одной из площадок реализации художественного проекта. Посетители увидят более 100 живописных и графических работ, созданных за последние 5 лет художниками Северо-Запада России: республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и городов Санкт-Петербурга и Калининграда.

Выставка «На Севере диком» рассказывает о научно-исследовательских экспедициях Кольского Севера 1894–1895 гг. Посетители увидят фотоснимки, которые были сделаны в ходе путешествия известного российского художника К. А. Коровина и использованы им при написании картин и декоративных панно, оформлявших павильон «Крайний Север» XIV Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде и Русский павильон Всемирной выставки 1900 года в Париже. Также на выставке представлено литературное наследие – рассказы и воспоминания о его жизни и работе на Мурманском берегу.

На выставке «Древние остроги Арктики» посетители познакомятся с историей трех расположенных за Полярным кругом городов – Пустозерска, Колы и Мангазеи, – которые являлись центрами освоения северных территорий России XV–XVII в. На выставке представлены бытовые предметы жителей Колы XIX – начала XX в. Материалы археологических экспедиций, датированные XVI – началом XX в., характеризуют различные стороны культуры жителей Пустозерска – занятия, одежду, религию, повседневную жизнь. Это более трехсот предметов от обуви и орудий охоты до шахматных фигур и украшений.

Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем (г. Мурманск), Историко-культурным и ландшафтным музеем-заповедником «Пустозерск» (г. Нарьян-Мар), Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И.С. Шемановского (г. Салехард).

Вход свободный.

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

17 октября

День открытых дверей, приуроченный 92-летию культурного учреждения.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

16 октября - 1 ноября

Все желающие могут принять участие в фотоконкурсе «Я в библиотеке», который проводится в рамках празднования 50-летия библиотеки.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ

Для зрителей старше 12 лет

16 октября - 18.00

Т. Волынкина. «Горькая память войны».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 октября - 19.00

Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+

21 октября - 17.00

Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

20 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

21 октября - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

21 октября - 19.00

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 октября – 18.00

«Гроза». 16+

21 октября – 11.00

«Кот в сапогах». 6+

21 октября – 18.00

«Валентинов день». 16+

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».