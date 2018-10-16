Афиша
г.Кировск
17 октября - 19.00
Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.
г.Кировск, на центральной площади города.
п.Ревда
17 октября – 15.00
В культурно-спортивном центре Ревды пройдёт традиционная областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».
Молодёжная акция «Живи ярко!» проводится с 2015 года на территории муниципальных образований Мурманской области. Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек и формирование положительного отношения к здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи, информирование о различных формах участия в общественной жизни региона и проявления социальной активности. Акция включает в себя дискуссии, ток-шоу, тренинги, мастер-классы на самые актуальные молодежные темы, выступления творческих коллективов, конкурсы, квест-игры, флеш-мобы, спортивные соревнования, творческие мастерские.
В этом году акция посвящена 80-летию со Дня образования Мурманской области и пройдёт под девизом «Мурманская область – регион возможностей». Представители активной молодёжи Заполярья расскажут о перспективах и возможностях региона для молодых людей, о том, как можно себя реализовать и проявить, чем заняться в свободное время, независимо, где ты живешь, в центре или на окраине, в маленьком поселке или городе. В числе участников команды акции успешные и талантливые ребята, достигшие высоких побед и результатов в различных областях: спорте, культуре, науке, общественной жизни.
п.Ревда, ул. Металлургов, 5. Культурно-спортивный центр.
г.Полярный
17 октября – 11.00
В Городском историко-краеведческом музее города Полярный начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Арктика – история освоения, природа, перспективы развития».
Выставка познакомит посетителей с Арктикой – одним из самых труднодоступных и загадочных регионов нашей планеты. На 8 планшетах представлена информация о природе Арктике – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. Посетители смогут узнать о длинном и трудном пути освоения Арктики, который прошло человечество. Гости музея смогут оценить вклад России, традиционного лидера в арктических широтах, в изучение этого региона. Отдельное внимание выставка уделяет положению Арктике на рубеже XX-XXI веков и дальнейшим перспективам развития Севера.
На выставке будут представлены редкие фотографии и плакаты из фондов Мурманского областного краеведческого музея.
Выставка работает до 6 ноября.
г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей города Полярный.
г.Мурманск
16 октября - 13.30
В рамках библиотечного мероприятия «Мурманский драмтеатр. Закулисье», посвящённого началу 80-го юбилейного театрального сезона читатели встретятся с артистами и руководителем литературно-драматургической части Мурманского областного драматического театра.
Мурманский областной драматический театр – одно из старейших учреждений культуры нашего региона. В этом году он открывает юбилейный театральный сезон, а в следующем встретит своё 80-летие. В преддверии праздничной даты сотрудники библиотеки предлагают вспомнить прошлое театра, а также подумать о том, что ждёт его в будущем.
г.Мурманск, ул. Зои Космодемьянской, 9. Информационный интеллект-центр (ИИЦ), филиал № 1.
17 октября – 11.00
В Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей, приуроченный 92-летию культурного учреждения.
Мурманский областной краеведческий музей - старейший музей области - занимается комплектованием, хранением, популяризацией памятников истории и культуры Мурманской области. Работа по созданию музея в Мурманске началась в первой половине 1920-х гг. 17 октября 1926 года музей открыл свою экспозицию для посетителей. Эта дата и стала официальным днем рождения Мурманского областного краеведческого музея. На момент создания музейное собрание насчитывало 500 предметов, библиотека – более 800 книг.
В этот день для мурманчан и гостей города будут бесплатно работать стационарные экспозиции музея, рассказывающие об истории и природе края, и временные выставки.
XII выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север» посвящена 80-летнему юбилею Мурманской области. Мурманский областной краеведческий музей стал одной из площадок реализации художественного проекта. Посетители увидят более 100 живописных и графических работ, созданных за последние 5 лет художниками Северо-Запада России: республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Кировской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и городов Санкт-Петербурга и Калининграда.
Выставка «На Севере диком» рассказывает о научно-исследовательских экспедициях Кольского Севера 1894–1895 гг. Посетители увидят фотоснимки, которые были сделаны в ходе путешествия известного российского художника К. А. Коровина и использованы им при написании картин и декоративных панно, оформлявших павильон «Крайний Север» XIV Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде и Русский павильон Всемирной выставки 1900 года в Париже. Также на выставке представлено литературное наследие – рассказы и воспоминания о его жизни и работе на Мурманском берегу.
На выставке «Древние остроги Арктики» посетители познакомятся с историей трех расположенных за Полярным кругом городов – Пустозерска, Колы и Мангазеи, – которые являлись центрами освоения северных территорий России XV–XVII в. На выставке представлены бытовые предметы жителей Колы XIX – начала XX в. Материалы археологических экспедиций, датированные XVI – началом XX в., характеризуют различные стороны культуры жителей Пустозерска – занятия, одежду, религию, повседневную жизнь. Это более трехсот предметов от обуви и орудий охоты до шахматных фигур и украшений.
Выставка организована Мурманским областным краеведческим музеем (г. Мурманск), Историко-культурным и ландшафтным музеем-заповедником «Пустозерск» (г. Нарьян-Мар), Ямало-Ненецким окружным музейно-выставочным комплексом имени И.С. Шемановского (г. Салехард).
Вход свободный.
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).
17 октября
День открытых дверей, приуроченный 92-летию культурного учреждения.
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).
ДК Железнодорожников
(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)
В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.
Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.
Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).
16 октября - 1 ноября
Все желающие могут принять участие в фотоконкурсе «Я в библиотеке», который проводится в рамках празднования 50-летия библиотеки.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет)
26 октября - 16.30
К. Чуковский. «Телефон».
27 октября - 10.00
К. Чуковский. «Телефон».
27 октября - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
28 октября - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
28 октября - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
Для тех, кто постарше (от 5 лет)
27 октября - 12.00 и 14.30
С. Харламов. «Кариус и Бактериус».
28 октября - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Колобок».
ЮБИЛЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ
Для зрителей старше 12 лет
16 октября - 18.00
Т. Волынкина. «Горькая память войны».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
17 октября - 19.00
Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+
21 октября - 17.00
Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+
28 октября - 15.00
«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
19 октября - 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+
20 октября - 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+
21 октября - 12.00
«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
21 октября - 19.00
«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
24 октября - 18.00
гп. Умба
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
24 октября - 19.00
«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+
25 октября - 12.30
г.Кандалакша
«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
25 октября - 19.00
«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+
25 октября - 19.00
г.Кандалакша
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+
26 октября - 19.00
«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+
27 октября - 12.00
«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+
27 октября - 19.00
«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
28 октября - 12.00
«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
28 октября - 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+
30 октября - 19.00
«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+
31 октября - 19.00
«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+
31 октября - 19.00
«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+
1 ноября - 19.00
«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+
2 ноября - 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+
2 ноября - 19.00
Малая сцена
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
20 октября – 18.00
«Гроза». 16+
21 октября – 11.00
«Кот в сапогах». 6+
21 октября – 18.00
«Валентинов день». 16+
27 октября – 18.00
«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+
28 октября – 11.00
«Кошкин дом». 6+
28 октября – 18.00
«Кто-то должен уйти...». 16+
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».