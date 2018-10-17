п.Ревда

17 октября – 15.00

В культурно-спортивном центре Ревды пройдёт традиционная областная молодёжная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».

Молодёжная акция «Живи ярко!» проводится с 2015 года на территории муниципальных образований Мурманской области. Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек и формирование положительного отношения к здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи, информирование о различных формах участия в общественной жизни региона и проявления социальной активности. Акция включает в себя дискуссии, ток-шоу, тренинги, мастер-классы на самые актуальные молодежные темы, выступления творческих коллективов, конкурсы, квест-игры, флеш-мобы, спортивные соревнования, творческие мастерские.

В этом году акция посвящена 80-летию со Дня образования Мурманской области и пройдёт под девизом «Мурманская область – регион возможностей». Представители активной молодёжи Заполярья расскажут о перспективах и возможностях региона для молодых людей, о том, как можно себя реализовать и проявить, чем заняться в свободное время, независимо, где ты живешь, в центре или на окраине, в маленьком поселке или городе. В числе участников команды акции успешные и талантливые ребята, достигшие высоких побед и результатов в различных областях: спорте, культуре, науке, общественной жизни.

п.Ревда, ул. Металлургов, 5. Культурно-спортивный центр.

п.Африканда

18 октября - 13.00

Передвижная детская библиотека приедет к обучающимся общеобразовательной школы в посёлок Африканду. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для детей театрально-игровое представление по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и виртуальное путешествие по Мурманской области, посвящённое юбилею Кольского края.

На театрально-игровом мероприятии участники познакомятся с биографией и творчеством писателя Э. Успенского. Затем они отправятся в путешествие в деревню Простоквашино, чтобы встретиться с котом Матроскиным, непослушным галчонком и почтальоном Печкиным. Ребята помогут героям книги получить посылку для дяди Федора, для чего им нужно будет пройти эстафету, ответить на вопросы викторины, собрать объявление и нарисовать портрет кота Матроскина.

В ходе виртуального путешествия участники вспомнят города и населённые пункты Заполярья, побывают на загадочных озерах Сейдозеро и Могильное, назовут заповедники Кольского полуострова и познакомятся с птицами и животными нашего края, которые занесены в Красную книгу. Мальчишки и девчонки узнают о самых больших реках, озёрах и водопадах, а также о коренных жителях Кольского полуострова.

В завершение мероприятия юные северяне полистают рукописные книги о Кольском крае.

п.Африканда, ул. Мира, 6.

г.Кировск

17 октября - 19.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает неравнодушных граждан принять участие в памятном мероприятии «Шествие со свечами», посвященном 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Цель акции – почтить память кировчан – участников Великой Отечественной войны. Символами памяти станут светодиодные свечи, которые будут вручать горожанам сотрудники музея. Приветствуется наличие собственных свечей.

г.Кировск, на центральной площади города.

г.Апатиты

16 октября - 10.45

Литературное занятие «Путешествие по родному краю с дедушкой Краеведушкой» (Цикл «Вырастай-ка»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

16 октября - 11.00

В дни школьных каникул. Час информации «Планета динозавров».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной.

16 октября - 18.00

Экскурсия для студентов МГТУ «Добро пожаловать в Дом Книги!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной.

17 октября - 11.15

В дни школьных каникул. Час информации «Планета динозавров».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной.

17-19 октября - 11.00

Книжная завалинка Цикл «Раскрытые в детстве страницы» «Аленький цветочек» С. Аксакова.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

г.Полярный

17 октября – 11.00

В Городском историко-краеведческом музее города Полярный начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Арктика – история освоения, природа, перспективы развития».

Выставка познакомит посетителей с Арктикой – одним из самых труднодоступных и загадочных регионов нашей планеты. На 8 планшетах представлена информация о природе Арктике – суровой, но очень хрупкой и уязвимой. Посетители смогут узнать о длинном и трудном пути освоения Арктики, который прошло человечество. Гости музея смогут оценить вклад России, традиционного лидера в арктических широтах, в изучение этого региона. Отдельное внимание выставка уделяет положению Арктике на рубеже XX-XXI веков и дальнейшим перспективам развития Севера.

На выставке будут представлены редкие фотографии и плакаты из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

Выставка работает до 6 ноября.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей города Полярный.

г.Мурманск

17 октября - 11.00

День открытых дверей в Мурманском областном краеведческом музее.

Мероприятие приурочено к 92-летию культурного учреждения. В этот день для мурманчан и гостей города будут бесплатно работать стационарные экспозиции музея, рассказывающие об истории и природе края, временные выставки. Посетители увидят выставку произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север», выставки «На Севере диком» и «Древние остроги Арктики».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

18 октября - 17.00

Состоится пресс-показ спектакля «Месяц в деревне». Перед показом журналисты смогут пообщаться с создателями спектакля. 18 октября в 16.30 состоится брифинг. На вопросы ответит режиссер-постановщик спектакля, Станислав Васильев, директор театра Татьяна Вешнякова, а также артисты, задействованные в спектакле.

Спектакль поставлен режиссёром Станиславом Васильевым к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

В доме Ислаевых появляется новое лицо - Алексей Николаевич Беляев, учитель десятилетнего сына. И с этого момента отлаженная, привычная жизнь семьи и многочисленных домочадцев рушится. Здесь теперь правит только любовь. Наталья Петровна, хозяйка, Верочка, ее воспитанница, влюбляются в молодого учителя. Ракитин, друг дома, давно верный рыцарь Натальи Петровны. «На пороге любви» и другие персонажи действия.

Наталья Петровна мечется… Это сильное неожиданное чувство пугает ее, заставляет мучиться, страдать. В своей любви она безрассудна и эгоистична.

И в этой атмосфере страстей, отчаяния, ревности звучат интонации надежды, ожидания. Это вера Ислаева в возвращение любви жены, благородство, порядочность и преданность Ракитина. И как итог слова Натальи Петровны: «…все вы - прекрасные люди…».

«Месяц в деревне» И. С. Тургенева - о любви, дружбе, чести, совести и долге. Вечная и очень современная история.

В спектакле заняты: заслуженный артист России С. Гронский; артисты- Н. Волкова, А. Воронин, О. Заяц, А. Кинк, Ю. Луговых, Л. Мальцев, Н. Молчанова, В. Равданович, Г. Серегина, Е. Головина, О. Трум, А. Худяков, К. Ширина, О. Шпеко, А. Шпеко.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

17 октября

День открытых дверей, приуроченный 92-летию культурного учреждения.

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 октября - 19.00

Хор Валаамского монастыря. Новая концертная программа «Есенин». 12+

21 октября - 17.00

Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

18 октября - 17.00

Состоится пресс-показ спектакля «Месяц в деревне». Перед показом журналисты смогут пообщаться с создателями спектакля. 18 октября в 16.30 состоится брифинг. На вопросы ответит режиссер-постановщик спектакля, Станислав Васильев, директор театра Татьяна Вешнякова, а также артисты, задействованные в спектакле.

Спектакль поставлен режиссёром Станиславом Васильевым к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева.

19 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

20 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

21 октября - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

21 октября - 19.00

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 октября – 18.00

«Гроза». 16+

21 октября – 11.00

«Кот в сапогах». 6+

21 октября – 18.00

«Валентинов день». 16+

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».