п.Африканда

18 октября - 13.00

Передвижная детская библиотека приедет к обучающимся общеобразовательной школы в посёлок Африканду. Сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки подготовили для детей театрально-игровое представление по книге Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» и виртуальное путешествие по Мурманской области, посвящённое юбилею Кольского края.

На театрально-игровом мероприятии участники познакомятся с биографией и творчеством писателя Э. Успенского. Затем они отправятся в путешествие в деревню Простоквашино, чтобы встретиться с котом Матроскиным, непослушным галчонком и почтальоном Печкиным. Ребята помогут героям книги получить посылку для дяди Федора, для чего им нужно будет пройти эстафету, ответить на вопросы викторины, собрать объявление и нарисовать портрет кота Матроскина.

В ходе виртуального путешествия участники вспомнят города и населённые пункты Заполярья, побывают на загадочных озерах Сейдозеро и Могильное, назовут заповедники Кольского полуострова и познакомятся с птицами и животными нашего края, которые занесены в Красную книгу. Мальчишки и девчонки узнают о самых больших реках, озёрах и водопадах, а также о коренных жителях Кольского полуострова.

В завершение мероприятия юные северяне полистают рукописные книги о Кольском крае.

п.Африканда, ул. Мира, 6.

г.Апатиты

18 и 19 октября - 11.00

Книжная завалинка Цикл «Раскрытые в детстве страницы» «Аленький цветочек» С. Аксакова.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

18 октября - 12.00

Молодёжные дебаты «Право на раздельное обучение мальчиков и девочек». г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

18 октября - 13.00

Игра-путешествие «В городе дорожных наук».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

18 октября - 13.00

Литературный час. «Приключения деревянного человечка».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК «ЦБС Городская библиотека № 1».

18 октября - 17.00

Презентация выставки воспоминания «Юность комсомольская моя».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

18 октября - 14.15

Экскурсия для студентов АПК «Добро пожаловать в Дом Книги!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

18 октября - 15.00

Познавательный лекторий «Эскиз». Видеоэкскурсия «Русский музей», Ч. 1.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 октября - 15.00

Презентация рукописных книг и награждение участников фестиваля «К 10-летию Храма».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 октября - 19.00

Ток – шоу «Большие разборки в маленьком городе». Тема – «Когда лето позади: тёплые воспоминания или пора исправлять ошибки?»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 октября - 15.00

Киновстреча, посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «И.С. Тургенев в кино». В программе: экранизации произведений И.С. Тургенева -Роман Серов о творческой жизни актеров Ирины Купченко и Леонида Кулагина. Просмотр художественного фильма «Дворянское гнездо».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

20 октября - 14.00

Историко-краеведческие Гладинские чтения. Тема чтений 2018 года - «История и развитие кинематографа на Мурмане». Спикер - Дмитрий Ермолаев, историк, писатель, журналист (г.Мурманск). В программе чтений состоится презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино» и автограф-сессия.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 октября - 16.00

Научно-популярный лекторий под эгидой главы г.Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

21 октября - 15.00

День семейного отдыха.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

21 октября - 13.00

Семейный выходной. «Секреты красоты» - «Украшение для волос»: семейный мастер-класс. Приглашает клуб «Модное рукоделие», мастер Анастасия Бушманова - «10 идей плетения кос»: мастер-класс по плетению косичек (студенты АПК парикмахерское дело).

«Лицо с обложки» (практические советы по уходу за лицом в осенне-зимний период; тест на определение возраста кожи). Консультант по красоте компании Мэри Кей Зинаида Ковалева.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

21 октября - 14.00

Встреча клуба российско-финляндской дружбы «Наапурит».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

21 октября - 15.00

Открытие профильной смены социально-гуманитарного направления Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в Апатитах.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

21 октября - 15.00

«Бабушкины сказки»: чтение книги Маури Куннас «Домовые», подвижные игры, мастер - класс по изготовлению оберега для дома – подковы.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

21 октября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

21 октября - 15.00 и 18.00

Познавательно-развлекательная программа для детей и их родителей. Народные игры, хороводы, мастер-классы. Молодёжная вечерка.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП МСЦ.

21 октября - 17.00

Цикл «Живая музыка». Концерт классической, старинной и современной музыки «Два рояля». Выступают учащиеся и педагоги ДМШ им. Буркова г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мурманск

18 октября - 16.30

Брифинг для журналистов, посвященный премьере спектакля областного драматического театра «Месяц в деревне». На вопросы журналистов ответят режиссер-постановщик спектакля Станислав Васильев, директор театра Татьяна Вешнякова, а также артисты, задействованные в спектакле. Спектакль приурочен к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

18 октября – 17.00

Показ спектакля «Месяц в деревне» для представителей СМИ.

г.Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 октября - 17.00

Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

20 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

21 октября - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

21 октября - 19.00

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 октября – 18.00

«Гроза». 16+

21 октября – 11.00

«Кот в сапогах». 6+

21 октября – 18.00

«Валентинов день». 16+

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».