г.Апатиты

19 октября - 11.00

Книжная завалинка Цикл «Раскрытые в детстве страницы» «Аленький цветочек» С. Аксакова.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

19 октября - 15.00

Презентация рукописных книг и награждение участников фестиваля «К 10-летию Храма».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 октября - 19.00

Ток – шоу «Большие разборки в маленьком городе». Тема – «Когда лето позади: тёплые воспоминания или пора исправлять ошибки?»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 октября - 15.00

Киновстреча, посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева «И.С. Тургенев в кино». В программе: экранизации произведений И.С. Тургенева -Роман Серов о творческой жизни актеров Ирины Купченко и Леонида Кулагина. Просмотр художественного фильма «Дворянское гнездо».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

20 октября - 14.00

Историко-краеведческие Гладинские чтения. Тема чтений 2018 года - «История и развитие кинематографа на Мурмане». Спикер - Дмитрий Ермолаев, историк, писатель, журналист (г.Мурманск). В программе чтений состоится презентация книги Дмитрия Ермолаева «Мурманское кино» и автограф-сессия.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 октября - 16.00

Научно-популярный лекторий под эгидой главы г.Апатиты.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

21 октября - 15.00

День семейного отдыха.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

21 октября - 13.00

Семейный выходной. «Секреты красоты» - «Украшение для волос»: семейный мастер-класс. Приглашает клуб «Модное рукоделие», мастер Анастасия Бушманова - «10 идей плетения кос»: мастер-класс по плетению косичек (студенты АПК парикмахерское дело).

«Лицо с обложки» (практические советы по уходу за лицом в осенне-зимний период; тест на определение возраста кожи). Консультант по красоте компании Мэри Кей Зинаида Ковалева.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

21 октября - 14.00

Встреча клуба российско-финляндской дружбы «Наапурит».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

21 октября - 15.00

Открытие профильной смены социально-гуманитарного направления Регионального образовательного центра поддержки одаренных детей в Апатитах.

г.Апатиты, ул. Сосновая, 21. МБОУ СОШ № 7.

21 октября - 15.00

«Бабушкины сказки»: чтение книги Маури Куннас «Домовые», подвижные игры, мастер - класс по изготовлению оберега для дома – подковы.

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

21 октября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

21 октября - 15.00 и 18.00

Познавательно-развлекательная программа для детей и их родителей. Народные игры, хороводы, мастер-классы. Молодёжная вечерка.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП МСЦ.

21 октября - 17.00

Цикл «Живая музыка». Концерт классической, старинной и современной музыки «Два рояля». Выступают учащиеся и педагоги ДМШ им. Буркова г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мурманск

19 октября - 19.00

Премьера спектакля областного драматического театра «Месяц в деревне». Спектакль «Месяц в деревне» поставил режиссер Станислав Васильев к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева.

В спектакле заняты заслуженный артист России Сергей Гронский; артисты Наталья Волкова, Алексей Воронин, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Юрий Луговых, Лев Мальцев, Наталья Молчанова, Владимир Равданович, Галина Серегина, Елена Головина, Олеся Трум, Алексей Худяков, Ксения Ширина, Оксана Шпеко, Андрей Шпеко.

Мурманск, просп. Кольский, 131а. Мурманский областной драматический театр.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «Пусть всегда будет Мурманск!» (до 14 октября); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжают работу: фотовыставка Николая Смоляка «Мир детства» (до 10 октября).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днем рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

21 октября - 17.00

Мурманский Филармонический оркестр. Дирижёр - Игорь Манашеров (г.Москва), солисты - Петр и Мария Макаровы (фортепиано). 12+

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

20 октября - 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. ПРЕМЬЕРА. 12+

21 октября - 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

21 октября - 19.00

«..Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 октября – 18.00

«Гроза». 16+

21 октября – 11.00

«Кот в сапогах». 6+

21 октября – 18.00

«Валентинов день». 16+

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».