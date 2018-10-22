с.Ловозеро

1-2 декабря

В Ловозерском районном национальном культурном центре состоится Фестиваль детского саамского творчества «Чуввесь тастэнч» / «Яркая звёздочка». Фестиваль проводится с целью сохранения культурных традиций коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов, воспитания у молодого поколения национальной идентичности и уважительного отношения к культуре и искусству саамского народа.

В рамках мероприятия запланированы фестиваль детского художественного творчества «Самь еллем – налль вигк» («Сила саамских традиций»), выставка рисунков «Мунн самь нарэд» («Мой народ – саами»), конкурс сочинений «Мэнн мунн теда самь нарэд баяс» («Что я знаю о саами»), выставка работ учащихся Детской школы искусств села Ловозеро.

К участию приглашаются: в фестивале детского художественного творчества - дети в возрасте от 8 до 18 лет; в конкурсе сочинений - учащиеся 1-11 классов; в гала-концерте фестиваля - творческие коллективы, солисты в возрасте от 3 до 18 лет (исполнители саамского фольклора, литературных и музыкальных произведений саамских авторов или исполнители других жанров, использующие элементы саамской культуры).

с.Ловозеро, ул. Советская, 8.

г.Мурманск

22 октября – 17.30

Мурманская областная научная библиотека продолжает цикл публичных чтений «Гражданская война и Север», организуемых отделением Российского исторического общества в Мурманске.

В Мурманской областной научной библиотеке пройдут публичные чтения Российского исторического общества «Социалистическое правительство Северной Области Н.В. Чайковского». Очередную лекцию прочтёт кандидат исторических наук Дмитрий Тучков. Тема лекции – «Социалистическое правительство Северной Области Николая Васильевича Чайковского».

Исследователь расскажет об организационных принципах формирования Правительства Северной Области. Рассмотрит взаимодействие власти с союзниками, военными, народными массами, общественными организациями и местной элитой.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

22 октября – 18.30

В Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке пройдёт презентация книги Миски Рантанена.

Мероприятие проходит в рамках недели культуры «Финская осень в Мурманске», которую проводит Мурманское отделение Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге при поддержке Комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Миска Рантанен (р.1967) - писатель и журналист из Финляндии. На встрече с читателями он представит свою книгу, которая поможет снять накопившиеся за день тревоги, расслабиться, улучшить настроение, обрести душевный покой с помощью подручных средств. Для постижения философии «калсарикянни» понадобятся диван, горячительные напитки и приятное занятие. В стремительном ритме современной жизни калсарикянни самый легкий и приятный способ привести нервы в порядок.

Не стоит относиться к советам в этой книге серьезно, скорее всего, это просто веселый учебник и пародия на серьезные сочинения о том, как добиться счастья по-скандинавски.

Встреча с писателем будет проходить на финском языке с последовательным переводом на русский. На мероприятие приглашаются студенты, преподаватели, любители финской литературы и все желающие. Читатели смогут задать Миске Рантанену вопросы и получить советы по борьбе со стрессом.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Краеведческие издания в помощь учебе» (до 20 октября); «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября); «Победная осень 1944 года». Выставка изданий к 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (до 14 ноября); «Слышать ветер, рисуя траву» (до 30 октября); «На вершине рейтинга» (до 30 октября); «Рыцари яростных атак» к 80-летию со дня рождения В. П. Крапивина (по 31 октября).

22 октября - 17.30

Лекция «Социалистическое правительство Северной области Н. В. Чайковского»: публичные чтения Российского исторического общества (12+);

22 октября - 18.30

Презентация книги Миски Рантанена в рамках недели культуры «Финская осень в Мурманске» (18+).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 октября - 19.00

Спектакль «Часы с кукушкой». 16+.

24 октября - 19.00

Программа «Владимир Кузьмин. Лучшее» (16+).

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днём рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

23 октября - 18.00

Во Всероссийском виртуальном концертном зале программа «Калейдоскоп вальса» Национального филармонического оркестра России. Дирижер - Алексей Верещагин. 12+.

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 октября - 18.00

гп. Умба

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

24 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Цвет Севера» (до 20 октября).

23 октября

Открывается выставка работ преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».