г.Кандалакша

25 октября - 12.30

Выездной спектакль областного драматического театра в Кандалакше. Юные зрители увидят музыкальную сказку «Чудеса на Змеином болоте» по пьесе Юлия Кима в постановке Александра Водопьянова. В спектакле заняты заслуженные артисты России Александр Водопьянов, Сергей Гронский; артисты Алексей Воронин, Глеб Глебов, Елена Головина, Юлия Денежкина, Мария Лобова, Наталья Поземина, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина, Оксана Шпеко, Андрей Шпеко.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».

25 октября - 19.00

Выездной спектакль областного драматического театра в Кандалакше. Зрители увидят комедийный детектив «Сочельник в Манхэттене». В спектакле заняты артисты Юлия Денежкина, Глеб Глебов, Алексей Воронин, Ольга Заяц, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».

с.Ловозеро

1-2 декабря

В Ловозерском районном национальном культурном центре состоится Фестиваль детского саамского творчества «Чуввесь тастэнч» / «Яркая звёздочка». Фестиваль проводится с целью сохранения культурных традиций коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов, воспитания у молодого поколения национальной идентичности и уважительного отношения к культуре и искусству саамского народа.

В рамках мероприятия запланированы фестиваль детского художественного творчества «Самь еллем – налль вигк» («Сила саамских традиций»), выставка рисунков «Мунн самь нарэд» («Мой народ – саами»), конкурс сочинений «Мэнн мунн теда самь нарэд баяс» («Что я знаю о саами»), выставка работ учащихся Детской школы искусств села Ловозеро.

К участию приглашаются: в фестивале детского художественного творчества - дети в возрасте от 8 до 18 лет; в конкурсе сочинений - учащиеся 1-11 классов; в гала-концерте фестиваля - творческие коллективы, солисты в возрасте от 3 до 18 лет (исполнители саамского фольклора, литературных и музыкальных произведений саамских авторов или исполнители других жанров, использующие элементы саамской культуры).

с.Ловозеро, ул. Советская, 8.

нп.Африканда

25 октября - 10.00

Гастроли Мурманского областного театра кукол в Оленегорске. Юные зрители увидят спектакль «Колобок». В спектакле заняты Денис Савельев, Татьяна Смирнова, Валерия Мальцева, Мария Богданова.

нп.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.

г.Апатиты

25 октября - 18.00

Гастроли Мурманского областного театра кукол в Оленегорске. Юные зрители увидят спектакль «Колобок». В спектакле заняты Денис Савельев, Татьяна Смирнова, Валерия Мальцева, Мария Богданова.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. ДК имени В.К. Егорова.

г.Мончегорск

25 октября - 10.00

Передвижная выставка «Мурман – берег надежды. История колонизации 1840-1940» в Мончегорске. Выставка основана на исследованиях истории колонизации, изучении средств массовой информации середины XIX – начала XXI вв., семейных историях колонистов. Это рассказ о судьбах семей после революции, во времена «большого террора» и Второй мировой войны, о жизни после войны и после открытия границ в 1990-х. Выставка продлится до 26 ноября.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

25 октября - 10.00

Передвижная выставка «Тропические моллюски» в Мончегорске. На выставке Мурманского областного краеведческого музея будут представлены фотографии раковин тропических моллюсков. Выставка продлится до 26 ноября.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

26 октября - 10.30

Гастроли Мурманского областного театра кукол в Оленегорске. Юные зрители увидят спектакль «Колобок». В спектакле заняты Денис Савельев, Татьяна Смирнова, Валерия Мальцева, Мария Богданова.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Центр культуры.

г.Мурманск

25 октября - 10.00

Занятие клуба школьных библиотекарей «Общение». На первом в новом учебном году занятии состоится презентация проекта «ЛитРес: Школа», в рамках которой библиотекари получат онлайн-консультацию по предоставлению школьникам удаленного доступа к фондам школьных библиотек с мобильного устройства и персонального компьютера. Занятие проведет представитель разработчиков программы Гаяна Демурина.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, мультимедийный зал.

25 октября - 12.30

виртуальный зал Мурманской областной филармонии: выступление пианиста Евгения Кисина на фестивале в Вербье. В программе – сочинения Ф. Шуберта и Ф. Листа.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

25 октября - 14.30

День Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск в областной универсальной научной библиотеке.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, конференц-зал.

26 октября - 15.00

Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию первого тома книги «Очерки истории становления и развития Судебной системы на Кольском Севере». Авторы издания – творческий коллектив в составе Александра Ковалева, Юлии Бардилевой и Сергея Седых.

В презентации примут участие представители судейского сообщества Мурманской области и Управления Судебного департамента в Мурманской области.

В 2014 году судебной реформе в России исполнилось 150 лет. За это время отечественная система правосудия проделала долгий и сложный путь: менялся государственный строй, организационная система и названия судов. Однако роль судьи оставалась всегда неизменной: вершить правосудие по закону и по совести.

На страницах издания широко представлены материалы Государственного архива Мурманской области, являющиеся свидетельством достоверности и объективности приводимых сведений, позволяющие утверждать, что правовые воззрения наших предшественников, их приоритеты не преданы забвению и сегодня. Они по-прежнему являются ориентирами служения правосудию, совершенствования законодательства и реформирования судопроизводства.

На презентации, кроме печатного экземпляра издания, будет представлен цифровой вариант книги, который уже находится в свободном доступе в электронной библиотеке «Кольский Север».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки, 3-й этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Путешествие на диване» (до 30 октября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 30 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября); «Победная осень 1944 года». Выставка изданий к 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (до 14 ноября); «Слышать ветер, рисуя траву» (до 30 октября); «На вершине рейтинга» (до 30 октября); «Рыцари яростных атак» к 80-летию со дня рождения В. П. Крапивина (по 31 октября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

26 октября - 15.00

Торжественное закрытие IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «Север - наш дом» (до конца октября); выставка «Территория счастливого детства» (до конца года); выставка «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); конкурс поздравлений «С днём рождения, библиотека!» (до 1 ноября); конкурс комиксов «Библиотекарь-супергерой» (до 18 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

28 октября - 15.00

«Сказки про маму». Музыкально-литературная композиция с песочной анимацией. 6+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

25 октября - 12.30

г.Кандалакша

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 октября - 19.00

«Фантом. Призрак оперы». Музыкальная фантазия (трагикомедия). 12+

25 октября - 19.00

г.Кандалакша

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».