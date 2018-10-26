с.Ловозеро

1-2 декабря

В Ловозерском районном национальном культурном центре состоится Фестиваль детского саамского творчества «Чуввесь тастэнч» / «Яркая звёздочка». Фестиваль проводится с целью сохранения культурных традиций коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов, воспитания у молодого поколения национальной идентичности и уважительного отношения к культуре и искусству саамского народа.

В рамках мероприятия запланированы фестиваль детского художественного творчества «Самь еллем – налль вигк» («Сила саамских традиций»), выставка рисунков «Мунн самь нарэд» («Мой народ – саами»), конкурс сочинений «Мэнн мунн теда самь нарэд баяс» («Что я знаю о саами»), выставка работ учащихся Детской школы искусств села Ловозеро.

К участию приглашаются: в фестивале детского художественного творчества - дети в возрасте от 8 до 18 лет; в конкурсе сочинений - учащиеся 1-11 классов; в гала-концерте фестиваля - творческие коллективы, солисты в возрасте от 3 до 18 лет (исполнители саамского фольклора, литературных и музыкальных произведений саамских авторов или исполнители других жанров, использующие элементы саамской культуры).

с.Ловозеро, ул. Советская, 8.

г.Апатиты

26 октября - 13.00

Памятная акция, посвященная Защитникам Советского Заполярья.

г.Апатиты, площадь Ленина.

26 октября - 15.00

Историко-краеведческий урок для школьников «Комсомол на Мурмане».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

26 октября - 15.00

Урок для обучающихся общеобразовательных школ к юбилею ВЛКСМ.

г.Апатиты, школы города.

26 октября - 19.30

Цикл «Все музы в гости к нам!». Концерт «Капля мёда». Юрий Хабаров (г. Санкт-Петербург).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

27 октября

Открывается городская выставка «Природа. Фантазия. Творчество». Будет открыта до 10 ноября.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

27 октября - 15.00

К 80-летию Мурманской области. Краеведческий урок по книге Ирины Ядринцевой для детей, отдыхающих в профилактории «Изовела».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

27 октября - 15.00

Встреча-путешествие «С книгой по миру: Япония».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

27 октября - 17.00

Программа для ветеранов комсомола.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Выставочный зал МАУ «АГДК».

27 октября - 18.00

Музыкальный спектакль «Призрак оперы» (Санкт-Петербургская оперетта).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Выставочный зал МАУ «АГДК».

27 октября - 18.00

Концерт музыкального Клуба «ДИВА» «Вспомните ребята…» (к 100-летию ВЛКСМ).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

28 октября - 12.00-16.00

«Осенний арт – базар». Крафтовая ярмарка мастеров нашего города, на которой вы можете прибрести сувенирную продукцию, изделия ручной работы, посетить мастер-классы.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

28 октября - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин» приглашает на встречу «Ягода малина: сорта, особенности выращивания и ухода»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

28 октября - 13.00

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Выставочный зал МАУ «АГДК».

28 октября - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Лесное озеро»,поделка из природных материалов по книге Элены Быстрицкой «Волшебная лестница», рассказ «Хандра, или Почему водоросли зелёные».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

28 октября - 15.00

Литературно-музыкальный вечер «Давайте споем!», посвященный Булату Окуджаве.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

28 октября - 16.00

Праздничный вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «АГДК».

г.Мончегорск

26 октября - 10.30

Гастроли Мурманского областного театра кукол в Оленегорске. Юные зрители увидят спектакль «Колобок». В спектакле заняты Денис Савельев, Татьяна Смирнова, Валерия Мальцева, Мария Богданова.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Центр культуры.

г.Мурманск

26 октября - 15.00

Мурманская областная научная библиотека приглашает на презентацию первого тома книги «Очерки истории становления и развития Судебной системы на Кольском Севере». Авторы издания – творческий коллектив в составе Александра Ковалева, Юлии Бардилевой и Сергея Седых.

В презентации примут участие представители судейского сообщества Мурманской области и Управления Судебного департамента в Мурманской области.

В 2014 году судебной реформе в России исполнилось 150- лет. За это время отечественная система правосудия проделала долгий и сложный путь: менялся государственный строй, организационная система и названия судов. Однако роль судьи оставалась всегда неизменной: вершить правосудие по закону и по совести.

На страницах издания широко представлены материалы Государственного архива Мурманской области, являющиеся свидетельством достоверности и объективности приводимых сведений, позволяющие утверждать, что правовые воззрения наших предшественников, их приоритеты не преданы забвению и сегодня. Они по-прежнему являются ориентирами служения правосудию, совершенствования законодательства и реформирования судопроизводства.

На презентации, кроме печатного экземпляра издания, будет представлен цифровой вариант книги, который уже находится в свободном доступе в электронной библиотеке «Кольский Север».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, Региональный центр Президентской библиотеки.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); «Слышать ветер, рисуя траву» (до 30 октября); «На вершине рейтинга» (до 30 октября); «Рыцари яростных атак» (до 31 октября); «Прогулки по зоопарку» (до 30 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 1 ноября); «Листая страницы в твой юбилей» (до 31 октября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября).

26 октября - 15.00

Презентация книги «Очерки истории становления и развития судебной системы на Кольском Севере». В презентации примут участие представители судейского сообщества Мурманской области и Управления Судебного департамента в Мурманской области. Кроме печатного экземпляра издания будет представлен цифровой вариант книги, который уже находится в свободном доступе в электронной библиотеке «Кольский Север».

27 октября – 14.30-16.15

Познавательная программа «Дни Японии»: «Школа Колумба: путешествие по Японии».

27 октября – 16.30-18.00

Познавательная программа «Дни Японии»: квиз, посвященный Японии (16+).

28 октября - 14.00

Литературно-музыкальный вечер «Комсомол - не просто возраст» (12+).

28 октября - 14.00

Откроется выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной. Выставка будет работать до 22 ноября.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

27 октября - 16.00

Встреча с Анатолием Сергиенко, заслуженным художником России, заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза художников России, живописцем, графиком.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

27 октября – 12.00

Демонстрация учебных интерактивных программ (12+). Состоится показ учебной программы «История Кольского края»

27 октября – 13.00

Демонстрация учебных интерактивных программ (12+). Состоится показ учебной программы «История освоения и развития Арктики».

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

26 октября - 15.00

Торжественное закрытие IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова».

27 октября - 16.00

Творческий вечер «Вот символы, которыми живу» (6+) клуба авторской песни «Пять углов».

27 октября - 17.00

Концерт «Прекрасная пора» (6+) с участием хора украинской песни «Джерела», фольклорного ансамбля «Беломорье» и хора ветеранов «Встреча друзей».

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря).

28 октября - 13.00

В зале новой художественной литературы пройдет встреча любителей зловещих историй «Хеллоуин с книгой» (16+).

28 октября - 14.00

Мастер-класс «Рисуем героев манги и комиксов» (12+).

30 октября

Открывается выставка «Северные узоры». Выставка будет работать до 30 ноября - с 10.00 до 18.00.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

26 октября - 16.30

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

27 октября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

28 октября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

27 октября - 12.00 и 14.30

С. Харламов. «Кариус и Бактериус».

28 октября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Колобок».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

27 октября в 16.00

Концерт «Капля меда» (12+). Автор-исполнитель Юрий Хабаров (С.-Петербург).

27 октября - 18.00

Концерт «Все о любви» (12+). Людмила Лаврентьева (г.Мурманск) сопрано, Вячеслав Хавренок (г.Петрозаводск) баритон, скрипка, и ансамбль русских народных инструментов «Экспромт» (г. Мурманск).

28 октября - 15.00

Композиция с песочной анимацией «Сказки про маму» (6+) в концертном зале. Исполнители: Лилия Чистина - мастер песочной анимации, Екатерина Ефремова - художественное слово и вокал, Евгений Попов - скрипка, Екатерина Охраминская - виолончель, Петр Макаров - фортепиано.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 октября - 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях. Перевод М. Мишина. 16+

27 октября - 12.00

«Иван-царевич и серый волк». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

27 октября - 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

28 октября - 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

28 октября - 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена. К 100-летию ВЛКСМ. 12+

30 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

31 октября - 19.00

«Двое на качелях». У. Гибсон. Мелодрама. Малая сцена. 16+

31 октября - 19.00

«Муж моей жены». Железнодорожная комедия. 16+

1 ноября - 19.00

«Ох уж эта Анна!» М. Камолетти. Комедия в 2-х действиях. 18+

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

Малая сцена

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 октября – 18.00

«Я близко! Я рядом!! Я здесь!!!» 16+

28 октября – 11.00

«Кошкин дом». 6+

28 октября – 18.00

«Кто-то должен уйти...». 16+

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».