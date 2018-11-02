г.Апатиты

2 ноября - 10.00

Библиотека имени Л.А. Гладиной приглашает принять участие во всероссийской акция «Большой этнографический диктант». Это культурно-просветительское мероприятие позволит каждому оценить уровень этнографической грамотности, знаний о народах, проживающих в России.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

2-8 ноября - 11.00

Кукольный театр «Библиоша» городской детско-юношеской библиотеки приглашает ребят и родителей на спектакль О.В. Емельяновой «Маша и Медведь» (0+). Олеся Владимировна – талантливый педагог, сценарист, автор сказок, песен и пьес для детей. В основе пьесы лежит русская народная сказка «Маша и Медведь», но в ней столько искрометного юмора, что ее с удовольствием посмотрят и дети и взрослые.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

2 ноября - 11.30

Урок истории «Живи и славься, Русь святая!» (День народного единства).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

2 ноября - 14.00

Интерактивный урок толерантности «У нас единая планета, у нас единая страна».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

3 ноября - 14.00

Молодёжная ролевая игра «Пиратский остров».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

3 ноября - 15.00

В городской детско-юношеской библиотеке (ул.Дзержинского, д. 53) ребят познакомят с замечательной книгой «Сказки доброты», а затем предложат нарисовать животное, которое существует на самом деле или только в воображении!

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

3 ноября - 17.00

Музыкальный вечер фортепианной и скрипичной музыки «Юрий Кругликов и друзья приглашают…».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

3 ноября - 18.00

Квартирник.

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 23. МБУМП МСЦ.

4 ноября - 15.00

На сцене Дворца культуры состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов города, а также торжественные проводы в Российскую армию молодых апатитчан. На сцену поднимутся призывники, чтобы послушать напутственные слова старших товарищей, родителей. В концерте прозвучат русские, татарские, казачьи, абхазские песни, зрители увидят украинский, ирландский, испанский танцы. После концерта в танцевальном зале всех желающих пригласят на танцпол.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

4 ноября - 15.00

Праздничная программа «Пока мы едины – мы непобедимы», посвященная Дню народного единства (совместно с АНО «Культурные традиции»).

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. МАУ АГДК.

5 ноября - 18.00

Концерт членов жюри IV Международного фестиваля-конкурса «Волшебство звука». На апатитской сцене: Дмитрий Онищенко - Лауреат международного конкурса им. П.И. Чайковского, лауреат международных конкурсов (фортепиано); Мария Смердова - Президент международного проекта «Великие имена искусства», лауреат международных конкурсов (фортепиано), Иосиф Пуриц - лауреат международных конкурсов (баян); Мария Теплякова - солистка оркестра МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов (альт); Иван Иванов - лауреат международных конкурсов (скрипка).

Цена билета 300 рублей.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

17 ноября – 12.00

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Серия заданий по рисунку графическими материалами в 1 классе ДПОП Живопись (8 лет)».

Мастер-класс демонстрационного характера-представление методического и практического опыта по данной теме, направлен на повышение интереса педагогов к диферинциированному подходу с учащимися.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19. МБУДО ДШИ г.Апатиты.

с.Ловозеро

2 декабря

В Ловозерском районном национальном культурном центре проходит Фестиваль детского саамского творчества «Чуввесь тастэнч» / «Яркая звёздочка». Фестиваль проводится с целью сохранения культурных традиций коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов, воспитания у молодого поколения национальной идентичности и уважительного отношения к культуре и искусству саамского народа.

В рамках мероприятия запланированы фестиваль детского художественного творчества «Самь еллем – налль вигк» («Сила саамских традиций»), выставка рисунков «Мунн самь нарэд» («Мой народ – саами»), конкурс сочинений «Мэнн мунн теда самь нарэд баяс» («Что я знаю о саами»), выставка работ учащихся Детской школы искусств села Ловозеро.

К участию приглашаются: в фестивале детского художественного творчества - дети в возрасте от 8 до 18 лет; в конкурсе сочинений - учащиеся 1-11 классов; в гала-концерте фестиваля - творческие коллективы, солисты в возрасте от 3 до 18 лет (исполнители саамского фольклора, литературных и музыкальных произведений саамских авторов или исполнители других жанров, использующие элементы саамской культуры).

с.Ловозеро, ул. Советская, 8.

г.Полярный

2 ноября - 11.00

Передвижная выставка «Мурман многонациональный» в Полярном. Во временной экспозиции представлены цветные фотографии, рассказывающие о деятельности национально-культурных объединений в 2014-2016 годах. Выставка продлится до 27 ноября.

г.Полярный, ул. Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей Полярного.

г.Мурманск

2 ноября - 12.00

Праздник «Мы – Россия» в областной детско-юношеской библиотеке. На сцене выступят участники хореографического коллектива «Акварель», прозвучат русские народные песни и песни на национальных языках народов России в исполнении юных артистов. Зрители познакомятся с историей государственного праздника и посмотрят познавательную мультимедийную презентацию. На мероприятие приглашаются все посетители библиотеки.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, мультимедийный зал.

2 ноября - 12.30

Патриотическая акция «Единство России – в силе народа». Накануне Дня народного единства студенты Мурманского колледжа экономики и информационных технологий посмотрят мультимедийную презентацию и познакомятся с историей государственного праздника.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, отдел электронных ресурсов.

2 ноября - 18.00

Концерт «Небесный диалог» оркестра «Баренц-камерата». В программе концерта оркестровые шедевры И.С. Баха и Г.Ф. Генделя, дирижёр Андрей Скороходов. Солируют Екатерина Усатенко (флейта) и Марина Бабкина (сопрано).

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

2 ноября - 19.00

Выступление «Трио из Андалузии». В этом сезоне обновлённый состав трио Оскара Гузмана представит новую программу «Фестиваль фламенко из Андалузии».

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

3 ноября – 13.00

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Резьба по гипсу. Рельеф».

Мастер-класс будет проходить совместно «дети-преподаватели». Педагогам наравне с учащимися, будет предложено поучаствовать в практической деятельности, создать собственное изделие. По желанию, преподаватель может помогать своим ученикам или быть просто наблюдателем.

Проведут мастер-класс преподаватели МБОУДО «ДШИ № 1» г.Мурманска -Костелова Анна Витальевна и Тихомирова Оксана Юрьевна.

г.Мурманск, ул.Баумана,42. МБОУДО «ДШИ № 1»г.Мурманска.

25 ноября

В рамках IV Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», состоится презентация переиздания книги «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ля̅йнэ».

Сказки, собранные в книге, записаны саамским писателем и педагогом Павлом Юрьевым со слов пожилых саамских оленеводов, охотников и рыбаков.

Литературное произведение издано на русском и саамском языках. Дополнением к новому изданию станет аудио диск, на котором саамские сказки и предания, представленные в книге, записаны в исполнении саамских общественных деятелей.

В рамках презентации Лариса Авдеева, дочь автора произведения, расскажет о жизни и творчестве своего отца и его работе над книгой.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); «Исполненный любви и благодарности взор…» (до 4 ноября); выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной (до 22 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

2-4 ноября

Международный фестиваль хореографического искусства «Полярный круг».

Что такое «Полярный круг»? Многим он представляется как далекая граница, за которой находятся вечно снежные суровые края. Для мурманчан же - это Международный фестиваль хореографического искусства - праздник, который кружит в танце талантливые коллективы из регионов России и стран Баренцева Евро-Арктического региона.

В этом году фестиваль посвящён 200-летию со дня рождения балетмейстера М.И. Петипа.

3 ноября - 11.00-19.00

Пройдут конкурсные просмотры участников фестиваля в категории «Class». Свою программу представят победители в категории «Evolution», а также 16 коллективов из Архангельска, Кирова, Москвы, Перми, Санкт – Петербурга, Твери, Мурманска, Владимирской области и Республики Коми. Все они имеют звания народных/образцовых самодеятельных коллективов, являются обладателями звания Гран-при, Лауреатов I, II, III степеней, завоеванных в течение 2017-2018 годов на различных конкурсах и проектах Всероссийского и Международного статуса.

4 ноября

В рамках фестиваля в категории «Professional» свою программу представят профессиональные коллективы: театр танца «Стелларис» (г. Хаммерфест, Королевство Норвегия), Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (г. Петрозаводск, Республика Карелия).

4 ноября – 11.00

Мурманчан и гостей столицы Заполярья ждёт показ спектакля «Однажды» театра танца «Стелларис» и Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».

4 ноября – 12.00

Начнётся Dance-performance «Choice is» фантазии на тему сказки Ганса Христиана Андерсена «Русалочка» (коллектив «M'art Dance project», г. Архангельск, Россия).

4 ноября – 12.45

Хореографическая зарисовка «Посвящение М. Петипа», которую представит театр балета из города Киров.

4 ноября – 15.00

В рамках фестиваля пройдёт праздничный концерт, посвященный Дню народного единства, а завершится все большим Гала-концертом и награждением победителей.

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); «Северные узоры» (до 30 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

3 ноября - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

3 ноября - 17.00

К. Чуковский. «Телефон».

4 ноября - 10.00

К. Чуковский. «Телефон».

4 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

9 ноября - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 17.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 10.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 ноября - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

23 ноября - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех кто постарше (от 5 лет)

3 ноября - 12.00 и 14.30

С. Михалков. «Три поросёнка».

4 ноября - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Все кувырком».

10 ноября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

11 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир и С. Прокофьева. «Три медведя».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

25 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Для любого возраста

4 ноября - 18.30

Бадри Цаава. «Волшебное иллюзионное шоу».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

3 ноября - 14.00

«В мире Я происхожу!» Абонемент «Большая музыка для детей». Ансамбль «Легкие люди».

4 ноября - 17.00

«Classy Jazz» под управлением Олега Матвеева и Юлия Иконникова (орган). Программа «Сокровища кельтов». Олег Матвеев (саксофон, кларнет, шотландская волынка, ирландский вистл), Анна Левковцева (фортепиано), Роман Могучев (бас-гитара), Виталий Кондаков (ударные ин-ты, г.Мурманск), Юлия Иконникова — орган.

Блестящее мастерство и вдохновенные импровизации музыкантов группы Олега Матвеева «Classy Jazz», мощь и величие классического органа в исполнении Юлии Иконниковой (орган) в новой редакции программы «Сокровища кельтов».

5 ноября - 17.00

«Шубертиада». Музыкальная гостиная.

Исполнители. Артур Клочков — скрипка, Андрей Скороходов — гитара, Марина Письменская — альт, ведущий — Андрей Бобров.

7 ноября - 19.00

«Песни Белого моря» - российско-норвежский проект.

Проект, имеющий в своей основе песенный фольклорный материал северных областей России и Норвегии. Проект, отличающийся жанровым непостоянством и стилистическим разнообразием. Проект, стихийный и порывистый, как северный ветер, искренний и живой, как и люди, живущие на снежном краю земли. Проект, объединивший людей, независимо от страны проживания и языкового различия.

В рамках концертного тура музыканты приедут в Мурманск, Архангельск и Кировск. В программе звучат народные песни Русского Севера (Мурманская область, Терский берег Белого моря), а также песни Северной Норвегии и Швеции.

14 ноября - 19.00

«Осенние песни».

16 и 17 ноября - 19.00

«Три века Русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

Спектакль-дивертисмент «Три века Русского балета» покоряет совершенно новым направлением — русско-классической танцевальной лексикой.

Звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов. П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С. С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

17 ноября - 14.00 и 16.30

Детский балет «Стойкий оловянный солдатик». По сказке Г.Х. Андерсена.

Когда дети засыпают, игрушки начинают жить своей жизнью. В своих чувствах и поступках они так похожи на людей. Трогательная история любви игрушечного Солдатика с благородным и отважным сердцем к прекрасной Балерине, любви, которая выдержала все испытания, прошла сквозь огонь, хорошо знакома нам с детства. Но теперь эта добрая сказка, наполненная чудесной музыкой Штрауса и пленительной красотой классического балета, зазвучит совсем иначе. В спектакле множество неожиданных поворотов, остроумных и весёлых сцен, забавных персонажей, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и свою особенную историю. В радостном искреннем исполнении артистов игрушки и предметы действительно оживают.

17 ноября - 19.00

«Три века русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

Гала- концерт «Три века Русского балета» - звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов.

П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

18 ноября - 17.00

Абонемент «На джазовой волне». Винсент ХЭРРИНГ / Vincent HERRING & трио Даниила Крамера.

В программе: популярные и авторские джазовые произведения. Винсент Хэрринг — знаменитый американский хард- и пост-боп саксофонист и флейтист. Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в Соединенных Штатах и Европе, в котором Винсент Хэрринг не принимал бы участия. Музыкант записал 19 альбомов как солист и принимал участие в записи более 200 альбомов в качестве одного из участников.

24 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Андрей Рейн (г.Москва); солисты: Глеб Степанов – виолончель (г.Москва) и Ксения Вохмянина – фортепиано (Украина/Сингапур).

В программе — С. Рахманинов, Р. Шуман, Р. Вагнер, А.Скрябин.

28 ноября - 19.00

Вацлав Голонка – орган (Польша).

Вацлав Голонка окончил Академию музыки в Кракове и Hochschle f? r Musik в Вене. Он является лауреатом органных конкурсов в Праге (II премия), Нюрнберге (III премия) и Претории (1 премия).

Выступал в Азии, Южной Африке, Намибии, США и многих европейских странах.

Вацлав Голонка является основателем ансамбля «Musica Antiqua Polonia», исполняющим в основном раннюю польскую музыку XVII и XVIII веков. С этим ансамблем он выступал в Польше и Чехии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

2 ноября - 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

2 ноября - 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

3 ноября - 18.00

«Домовой».

4 ноября - 18.00

«Такая долгая война».

10 ноября - 18.00

«Гроза».

17 ноября - 18.00

«Фантазии Фарятьева».

18 ноября - 11.00

«Морозко».

25 ноября - 11.00

«Аленький цветочек».

26 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

26 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 11.00.

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

30 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».