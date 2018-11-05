Афиша
г.Кандалакша
6 ноября - 16.00
1/8 финала XI регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». Участники – команды города Полярные Зори, Ловозерского, Терского, Кандалакшского и Ковдорского районов.
г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 1а. Дворец культуры «Металлург».
6 ноября - 17.00
Час профориентации в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Метеор». Специалисты познакомят ребят с профессией психолога.
г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».
г.Апатиты
5-8 ноября - 11.00
Кукольный театр «Библиоша» городской детско-юношеской библиотеки приглашает ребят и родителей на спектакль О.В. Емельяновой «Маша и Медведь» (0+). Олеся Владимировна – талантливый педагог, сценарист, автор сказок, песен и пьес для детей. В основе пьесы лежит русская народная сказка «Маша и Медведь», но в ней столько искрометного юмора, что ее с удовольствием посмотрят и дети и взрослые.
г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.
17 ноября – 12.00
Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Серия заданий по рисунку графическими материалами в 1 классе ДПОП Живопись (8 лет)».
Мастер-класс демонстрационного характера-представление методического и практического опыта по данной теме, направлен на повышение интереса педагогов к диферинциированному подходу с учащимися.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19. МБУДО ДШИ г.Апатиты.
г.Мурманск
5 ноября - 11.00
Акция «От древней Руси до новой России!». Мероприятие посвящено Дню народного единства. Посетители библиотеки совершат экскурс в историческое прошлое России и поговорят об истории праздника.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, зал электронных ресурсов.
5 ноября - 15.00
Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «Природа Мурманской области».
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения.
5 ноября - 16.00
Демонстрация учебных интерактивных программ. Состоится показ учебной программы «История Мурманска».
г.Мурманск, просп. Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, региональный детско-юношеский центр краеведения.
5 ноября - 17.00
Концерт «Шубертиада» ансамбля «Серенада». Ансамбль «Серенада» – самый молодой коллектив филармонии, его первый концерт состоялся в ноябре прошлого года. В нынешнем сезоне в составе ансамбля с успехом дебютировал скрипач Артур Клочков – выпускник Мурманского колледжа искусств, лауреат международных и всероссийских конкурсов.
г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, музыкальная гостиная.
25 ноября
В рамках IV Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», состоится презентация переиздания книги «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ля̅йнэ».
Сказки, собранные в книге, записаны саамским писателем и педагогом Павлом Юрьевым со слов пожилых саамских оленеводов, охотников и рыбаков.
Литературное произведение издано на русском и саамском языках. Дополнением к новому изданию станет аудио диск, на котором саамские сказки и предания, представленные в книге, записаны в исполнении саамских общественных деятелей.
В рамках презентации Лариса Авдеева, дочь автора произведения, расскажет о жизни и творчестве своего отца и его работе над книгой.
г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной (до 22 ноября).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
7 ноября – 19.00
Театрализованный концерт «Дворец зажигает огни». 6+
8 ноября – 19.00
Спектакль «Шикарная свадьба». Комедия. 16+
ДК Железнодорожников
(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)
В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.
Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.
Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); «Северные узоры» (до 30 ноября).
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
Для самых маленьких (2-4 лет)
9 ноября - 16.30
С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»
10 ноября - 10.00
С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»
10 ноября - 17.00
С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
11 ноября - 10.00
С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».
11 ноября - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
16 ноября - 16.30
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
17 ноября - 10.00
С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».
17 ноября - 17.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
18 ноября - 10.00
Т. Волынкина. «Маша и медведь».
18 ноября - 17.00
С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».
23 ноября - 16.30
Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
24 ноября - 10.00
Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».
24 ноября - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
25 ноября - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
25 ноября - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
Для тех кто постарше (от 5 лет)
10 ноября - 12.00 и 14.30
К. Чуковский. «Бармалей».
11 ноября - 12.00 и 14.30
Г. Сапгир и С. Прокофьева. «Три медведя».
17 ноября - 12.00 и 14.30
Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».
18 ноября - 12.00 и 14.30
П. Васильев. «Гадкий утёнок».
24 ноября - 12.00 и 14.30
Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
25 ноября - 12.00 и 14.30
Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
5 ноября - 17.00
«Шубертиада». Музыкальная гостиная.
Исполнители. Артур Клочков — скрипка, Андрей Скороходов — гитара, Марина Письменская — альт, ведущий — Андрей Бобров.
7 ноября - 19.00
«Песни Белого моря» - российско-норвежский проект.
Проект, имеющий в своей основе песенный фольклорный материал северных областей России и Норвегии. Проект, отличающийся жанровым непостоянством и стилистическим разнообразием. Проект, стихийный и порывистый, как северный ветер, искренний и живой, как и люди, живущие на снежном краю земли. Проект, объединивший людей, независимо от страны проживания и языкового различия.
В рамках концертного тура музыканты приедут в Мурманск, Архангельск и Кировск. В программе звучат народные песни Русского Севера (Мурманская область, Терский берег Белого моря), а также песни Северной Норвегии и Швеции.
14 ноября - 19.00
«Осенние песни».
16 и 17 ноября - 19.00
«Три века Русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.
В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.
Спектакль-дивертисмент «Три века Русского балета» покоряет совершенно новым направлением — русско-классической танцевальной лексикой.
Звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов. П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С. С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.
17 ноября - 14.00 и 16.30
Детский балет «Стойкий оловянный солдатик». По сказке Г.Х. Андерсена.
Когда дети засыпают, игрушки начинают жить своей жизнью. В своих чувствах и поступках они так похожи на людей. Трогательная история любви игрушечного Солдатика с благородным и отважным сердцем к прекрасной Балерине, любви, которая выдержала все испытания, прошла сквозь огонь, хорошо знакома нам с детства. Но теперь эта добрая сказка, наполненная чудесной музыкой Штрауса и пленительной красотой классического балета, зазвучит совсем иначе. В спектакле множество неожиданных поворотов, остроумных и весёлых сцен, забавных персонажей, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и свою особенную историю. В радостном искреннем исполнении артистов игрушки и предметы действительно оживают.
17 ноября - 19.00
«Три века русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.
Гала- концерт «Три века Русского балета» - звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов.
П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.
В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.
18 ноября - 17.00
Абонемент «На джазовой волне». Винсент ХЭРРИНГ / Vincent HERRING & трио Даниила Крамера.
В программе: популярные и авторские джазовые произведения. Винсент Хэрринг — знаменитый американский хард- и пост-боп саксофонист и флейтист. Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в Соединенных Штатах и Европе, в котором Винсент Хэрринг не принимал бы участия. Музыкант записал 19 альбомов как солист и принимал участие в записи более 200 альбомов в качестве одного из участников.
24 ноября - 17.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Андрей Рейн (г.Москва); солисты: Глеб Степанов – виолончель (г.Москва) и Ксения Вохмянина – фортепиано (Украина/Сингапур).
В программе — С. Рахманинов, Р. Шуман, Р. Вагнер, А.Скрябин.
28 ноября - 19.00
Вацлав Голонка – орган (Польша).
Вацлав Голонка окончил Академию музыки в Кракове и Hochschle f? r Musik в Вене. Он является лауреатом органных конкурсов в Праге (II премия), Нюрнберге (III премия) и Претории (1 премия).
Выступал в Азии, Южной Африке, Намибии, США и многих европейских странах.
Вацлав Голонка является основателем ансамбля «Musica Antiqua Polonia», исполняющим в основном раннюю польскую музыку XVII и XVIII веков. С этим ансамблем он выступал в Польше и Чехии.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
7 ноября - 19.00
«ЦИЛИНДР». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+
8 ноября - 19.00
«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
г.Апатиты
9 ноября - 18.00
«О ТОМ, КАК ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ ЖЕНИТЬСЯ СОБРАЛСЯ, А ИВАН-ПОЖАРНЫЙ ЕМУ ПОМЕШАЛ» А. Расев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях 6+
9 ноября - 19.00
«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА». А. Коровкин. Комедия в двух действиях 16+
10 ноября - 19.00
«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+
11 ноября - 12.00
«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А.Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
11 ноября - 19.00
«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. ПРЕМЬЕРА. 12+
14 ноября - 13.30
«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
14 ноября - 19.00
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена.18+
15 ноября - 19.00
«ДВОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ ТЕКИЛЫ». Комедия (г.Москва). 16+
16 ноября - 19.00
«МИМОЛЁТОМ». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+
17 ноября - 12.00
«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
17 ноября - 19.00
«...БУДЕМ ЖИТЬ КАК БОГИ?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
18 ноября - 12.00
«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+
18 ноября - 19.00
«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. 12+
21 ноября - 19.00
«ТУШЬ, ВАРЕНЬЕ, ПТЕРОДАКТИЛЬ». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. 18+
22 ноября - 19.00
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». П.И. Чайковский. Русский национальный классический балет. 0+
23 ноября - 19.00
«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
24 ноября - 19.00
«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+
25 ноября - 12.00
«ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
25 ноября - 19.00
«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ2. Л.Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М.Мишина.16+
27 ноября - 19.00
«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+
28 ноября - 19.00
«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+
29 ноября - 19.00
«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+
30 ноября - 19.00
«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. 16+
30 ноября - 19.00
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ». Г. Слуцки. Комедия. 16+
1 декабря - 12.00
«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+
1 декабря - 19.00
«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+
2 декабря - 12.00
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+
2 декабря - 19.00
«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+
4 декабря - 19.00
«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (г.Москва). 18+
5 декабря - 19.00
«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+
г.Полярные Зори
6 декабря - 19.00
«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+
6 декабря - 19.00
«КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
10 ноября - 18.00
«Гроза».
17 ноября - 18.00
«Фантазии Фарятьева».
18 ноября - 11.00
«Морозко».
25 ноября - 11.00
«Аленький цветочек».
26 декабря - 11.00
«Волшебное зеркало».
26 декабря - 14.00
«Волшебное зеркало».
27 декабря - 11.00
«Волшебное зеркало».
27 декабря - 14.00
«Волшебное зеркало».
28 декабря - 11.00.
«Волшебное зеркало».
28 декабря - 14.00
«Волшебное зеркало».
29 декабря - 11.00
«Волшебное зеркало».
29 декабря - 14.00
«Волшебное зеркало».
30 декабря - 11.00
«Волшебное зеркало».
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».