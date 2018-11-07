г.Кандалакша

7 ноября - 17.00

Конкурс рисунков, посвященный Дню народного единства, в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Мечта».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

г.Апатиты

7 ноября - 10.30

Экскурсия для школьников «Добро пожаловать в Дом Книги!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

7 ноября - 11.00

Литературное занятие. «Поэтическая веселинка Михаила Яснова»."

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК «ЦБС Городская детско-юношеская библиотека».

7 ноября - 12.00

9 ноября - 11.00

Кукольный театр «Библиоша» городской детско-юношеской библиотеки приглашает ребят и родителей на спектакль О.В. Емельяновой «Маша и Медведь» (0+). Олеся Владимировна – талантливый педагог, сценарист, автор сказок, песен и пьес для детей. В основе пьесы лежит русская народная сказка «Маша и Медведь», но в ней столько искрометного юмора, что ее с удовольствием посмотрят и дети и взрослые.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

8 ноября - 11.00

Познавательная игра «Внимание, дорога!».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

17 ноября – 12.00

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Серия заданий по рисунку графическими материалами в 1 классе ДПОП Живопись (8 лет)».

Мастер-класс демонстрационного характера-представление методического и практического опыта по данной теме, направлен на повышение интереса педагогов к диферинциированному подходу с учащимися.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19. МБУДО ДШИ г.Апатиты.

г.Оленегорск-2

7 ноября - 9.00

Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского сада №154 Минобороны РФ в Оленегорске-2. Дошкольники посетят мероприятия, которые подготовили сотрудники Отдела библиотечного обслуживания дошкольников Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Сначала ребята отправятся в «Путешествие по городу Вежливоград». Вместе с принцем Этикетом малыши побывают в музее Вежливых обычаев, на улице Приветливой, жители которой никогда не забывают здороваться друг с другом. Потом дошколята окажутся на Удивительном проспекте; на «Аллее игр» обязательно поиграют, а на площади пословиц узнают, «что такое хорошо, и что такое плохо». После тупика Вредных советов, в конце путешествия, дошколята побывают в переулке Хороших поступков и вспомнят «волшебные» слова.

На другом мероприятии ребята вместе с библиотекарем выяснят, что «Есть много профессий хороших и разных». Какую из них выбрать для себя в будущем? Отвечая на эти вопросы, дошколята узнают, что у них есть еще время узнать, какие бывают профессии и выбрать из них ту, которая будет по душе. Малыши совершат путешествие по известным книжкам и вспомнят, какие были профессии у любимых книжных героев, какие инструменты помогают им в выполнении их мастерства, заглянут в кладовку мастеров, где хранятся инструменты, которые необходимы нашим книжным героям разных специальностей. Дошколята узнают, что все профессии важны и нужны, нет ненужных профессий. Но самое главное: каждый мастер должен делать свое дело хорошо и качественно.

г.Оленегорск-2, ул. Октябрьская, 3. Детский сад № 154.

г.Кола

7 ноября - 16.00

1/8 финала XI регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». Участники – команды Мурманска, Видяево, Североморска, Кольского района.

В этом году фестиваль пройдёт по новому алгоритму. Впервые в нем примут участие сборные муниципальных образований – творческие команды молодых исполнителей представят пять номеров в различных жанрах. Формированием команд занимались молодежные советы по реализации государственной молодежной политики либо специально созданные молодежные оргкомитеты. Принцип формирования определялся оргкомитетами в каждом муниципалитете.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр культуры.

п.Минькино

8 ноября – 15.00

Передвижная выставка Мурманской областной научной библиотеки «Книги. Время. Люди» будет работать в посёлке Минькино Кольского района. Передвижная выставка посвящена 80-летию Мурманской области и 80-летию Мурманской областной научной библиотеки. В рамках работы передвижной выставки жителям поселка Минькино будет представлена уникальная возможность познакомиться с ценными и редкими изданиями из фонда библиотеки, посвященными истории изучения и освоения Кольского Севера.

п.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

7 и 8 ноября - 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке пройдёт областной марафон педагогического опыта «Сильный духом Заполярный край» 2018 года. Марафон пройдёт в рамках памятной даты – 80-летие Мурманской области.

Заявки на участие в марафоне подали более 110 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги дополнительного образования детей.

В течение 2-х дней, в различных секциях, педагоги представят собственный опыт по повышению у детей интереса к историческому и социально-культурному опыту развития Мурманской области посредством использования современных эффективных форм и приемов работы с воспитанниками. Участники марафона расскажут о реализации регионального содержания образования на различных занятиях, в мероприятиях, авторских программах, интересных проектах, проведенных конкурсах и праздниках в условиях дошкольных и общеобразовательных организаций, в учреждениях дополнительного образования детей, на основе социально-педагогического партнерства; представят рукописные книги и другие детские творческие работы.

Главный библиотекарь Отдела краеведческой литературы МОДЮБ познакомит педагогов с новым электронным пособием библиотеки «Страна под названием Север…».

Специалисты Отдела педагогического общения проведут консультации, познакомят участников марафона с услугами отдела и библиотеки в целом.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, мультимедийный зал, отдел педагогического общения.

7 ноября - 10.30

Познавательный час для детей «России верные сыны».

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

7 ноября - 12.30

В Мурманской областной научной библиотеке состоится занятие по финансовой грамотности «Современные банковские технологии для бизнеса».

В областной научной библиотеке продолжаются занятия по финансовой грамотности для студентов высших и средних специальных учебных заведений. Они организованы совместно с Центральным Банком России. Основная идея проекта - формирование ответственного отношения к финансовым средствам.

Уже состоялись занятия, посвященные пластиковым картам, страховым продуктам, инвестициям на финансовом рынке, кредитам и займам.

На очередной встрече студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманской академии экономики и управления, а также колледжа экономики, управления, права и информационных технологий будут изучать современные банковские технология для бизнеса. Специалист Северо-Западного управления Центрального банка России расскажет о финансовых инновациях, которые затрагивают все сферы обслуживания клиентов, причем речь пойдет как о розничном бизнесе, работающем с физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, так и о секторе предприятий малого и среднего бизнеса, а также о работе с крупными корпоративными клиентами - юридическими лицами и бюджетными организациями.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная универсальная научная библиотека, III этаж, Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

7 ноября - 19.00

Мурманская областная филармония представит проект «Песни Белого моря», объединяющий творчество артистов России и Норвегии.

Проект начался в 2009 году, когда три российских музыканта - Екатерина Ефремова, Пётр Макаров и Евгений Попов, а также норвежская кларнетистка Анна Роструп решили обратиться к песенной культуре Норвегии и России, как к объединяющему началу. В продолжение этой идеи возник проект «Сердешные песни», основу которого составили русские и норвежские песни. «Песни Белого моря» – это продолжение проекта «Сердешные песни». Ансамбль был расширен новыми музыкантами, теперь артисты делают акцент на фольклорные традиции своих стран и пытаются понять, как долгая холодная зима, полярная ночь и радость первых лучей Солнца воплотились в песнях народа северных областей Норвегии и России. В рамках концертного тура музыканты приедут в Мурманск, Архангельск и Кировск. Первое выступление состоится в Мурманской областной филармонии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

7 ноября - 19.00

Мурманский областной дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова отмечает свой день рождения! «Кировка» приглашает всех мурманчан и гостей города на театрализованный концерт «дворец зажигает огни».

Вот уже 86 лет дворец культуры является одним из ведущих культурных центров Кольского полуострова. Он радует мурманчан и гостей города концертами, праздниками, творческими новинками. Мы по праву можем гордиться достижениями наших коллективов, ставших признанными лидерами в различных жанрах самодеятельного творчества и достойно представляющих мурманскую область на международных и всероссийских фестивалях и конкурсах. И на этот раз творческие коллективы не оставят равнодушными зрителей!

Все эти годы «Кировка» является неотъемлемой частью жизни мурманчан и жителей области. Она с гордостью выполняет свою главную задачу – сохранение и развитие культурно-исторического наследия.

Дворец культуры распахнет свои двери для всех мурманчан и гостей нашего города. Лучшие коллективы областной «Кировки» подарят вам яркое необычное представление, море танцевальных, вокальных и цирковых номеров, хорошее настроение, позитивные эмоции, радость и улыбки!

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

25 ноября

В рамках IV Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», состоится презентация переиздания книги «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ля̅йнэ».

Сказки, собранные в книге, записаны саамским писателем и педагогом Павлом Юрьевым со слов пожилых саамских оленеводов, охотников и рыбаков.

Литературное произведение издано на русском и саамском языках. Дополнением к новому изданию станет аудио диск, на котором саамские сказки и предания, представленные в книге, записаны в исполнении саамских общественных деятелей.

В рамках презентации Лариса Авдеева, дочь автора произведения, расскажет о жизни и творчестве своего отца и его работе над книгой.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной (до 22 ноября).

7 ноября - 12.30

Занятие по финансовой грамотности «Современные банковские технологии для бизнеса». Занятия по финансовой грамотности для студентов высших и средних специальных учебных заведений организованы совместно с Центральным Банком России. Основная идея проекта – формирование ответственного отношения к финансовым средствам. На очередной встрече студенты Мурманского арктического государственного университета, Мурманской академии экономики и управления, а также колледжа экономики, управления, права и информационных технологий узнают о современных банковских технологиях для бизнеса.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

7 ноября – 19.00

Театрализованный концерт «Дворец зажигает огни». Концерт приурочен к 86-летию областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. 6+

8 ноября – 19.00

Спектакль «Шикарная свадьба». Комедия. 16+

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); «Северные узоры» (до 30 ноября).

7 и 8 ноября - 10.00

Областной марафон педагогического опыта «Сильный духом Заполярный край». Марафон педагогического опыта посвящен 80-летию Мурманской области. В течение двух дней педагоги региона представят собственный опыт по повышению у детей интереса к историческому и социально-культурному опыту развития Мурманской области с помощью современных эффективных форм и приемов.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

9 ноября - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 17.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 10.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 ноября - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

23 ноября - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

10 ноября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

11 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир и С. Прокофьева. «Три медведя».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

25 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

7 ноября - 19.00

«Песни Белого моря» - российско-норвежский проект.

Проект, имеющий в своей основе песенный фольклорный материал северных областей России и Норвегии. Проект, отличающийся жанровым непостоянством и стилистическим разнообразием. Проект, стихийный и порывистый, как северный ветер, искренний и живой, как и люди, живущие на снежном краю земли. Проект, объединивший людей, независимо от страны проживания и языкового различия.

В рамках концертного тура музыканты приедут в Мурманск, Архангельск и Кировск. В программе звучат народные песни Русского Севера (Мурманская область, Терский берег Белого моря), а также песни Северной Норвегии и Швеции.

14 ноября - 19.00

«Осенние песни».

16 и 17 ноября - 19.00

«Три века Русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

Спектакль-дивертисмент «Три века Русского балета» покоряет совершенно новым направлением — русско-классической танцевальной лексикой.

Звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов. П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С. С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

17 ноября - 14.00 и 16.30

Детский балет «Стойкий оловянный солдатик». По сказке Г.Х. Андерсена.

Когда дети засыпают, игрушки начинают жить своей жизнью. В своих чувствах и поступках они так похожи на людей. Трогательная история любви игрушечного Солдатика с благородным и отважным сердцем к прекрасной Балерине, любви, которая выдержала все испытания, прошла сквозь огонь, хорошо знакома нам с детства. Но теперь эта добрая сказка, наполненная чудесной музыкой Штрауса и пленительной красотой классического балета, зазвучит совсем иначе. В спектакле множество неожиданных поворотов, остроумных и весёлых сцен, забавных персонажей, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и свою особенную историю. В радостном искреннем исполнении артистов игрушки и предметы действительно оживают.

17 ноября - 19.00

«Три века русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

Гала- концерт «Три века Русского балета» - звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов.

П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

18 ноября - 17.00

Абонемент «На джазовой волне». Винсент ХЭРРИНГ / Vincent HERRING & трио Даниила Крамера.

В программе: популярные и авторские джазовые произведения. Винсент Хэрринг — знаменитый американский хард- и пост-боп саксофонист и флейтист. Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в Соединенных Штатах и Европе, в котором Винсент Хэрринг не принимал бы участия. Музыкант записал 19 альбомов как солист и принимал участие в записи более 200 альбомов в качестве одного из участников.

24 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Андрей Рейн (г.Москва); солисты: Глеб Степанов – виолончель (г.Москва) и Ксения Вохмянина – фортепиано (Украина/Сингапур).

В программе — С. Рахманинов, Р. Шуман, Р. Вагнер, А.Скрябин.

28 ноября - 19.00

Вацлав Голонка – орган (Польша).

Вацлав Голонка окончил Академию музыки в Кракове и Hochschle f? r Musik в Вене. Он является лауреатом органных конкурсов в Праге (II премия), Нюрнберге (III премия) и Претории (1 премия).

Выступал в Азии, Южной Африке, Намибии, США и многих европейских странах.

Вацлав Голонка является основателем ансамбля «Musica Antiqua Polonia», исполняющим в основном раннюю польскую музыку XVII и XVIII веков. С этим ансамблем он выступал в Польше и Чехии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

7 ноября - 19.00

«ЦИЛИНДР». Эдуардо Де Филиппо. Комедия. Малая сцена. 16+

8 ноября - 19.00

«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

г.Апатиты

9 ноября - 18.00

«О ТОМ, КАК ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ ЖЕНИТЬСЯ СОБРАЛСЯ, А ИВАН-ПОЖАРНЫЙ ЕМУ ПОМЕШАЛ» А. Расев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

9 ноября - 19.00

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА». А. Коровкин. Комедия в двух действиях 16+

10 ноября - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

11 ноября - 12.00

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А.Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

11 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. ПРЕМЬЕРА. 12+

14 ноября - 13.30

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

14 ноября - 19.00

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена.18+

15 ноября - 19.00

«ДВОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ ТЕКИЛЫ». Комедия (г.Москва). 16+

16 ноября - 19.00

«МИМОЛЁТОМ». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

17 ноября - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

17 ноября - 19.00

«...БУДЕМ ЖИТЬ КАК БОГИ?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 ноября - 12.00

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

18 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. 12+

21 ноября - 19.00

«ТУШЬ, ВАРЕНЬЕ, ПТЕРОДАКТИЛЬ». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. 18+

22 ноября - 19.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». П.И. Чайковский. Русский национальный классический балет. 0+

23 ноября - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 ноября - 19.00

«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 ноября - 12.00

«ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 ноября - 19.00

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ2. Л.Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М.Мишина.16+

27 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

28 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

29 ноября - 19.00

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

30 ноября - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. 16+

30 ноября - 19.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ». Г. Слуцки. Комедия. 16+

1 декабря - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

1 декабря - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

2 декабря - 12.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

2 декабря - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

4 декабря - 19.00

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (г.Москва). 18+

5 декабря - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

г.Полярные Зори

6 декабря - 19.00

«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

6 декабря - 19.00

«КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 ноября - 18.00

«Гроза».

17 ноября - 18.00

«Фантазии Фарятьева».

18 ноября - 11.00

«Морозко».

25 ноября - 11.00

«Аленький цветочек».

26 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

26 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 11.00.

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

30 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».