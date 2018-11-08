г.Кировск

9 ноября - 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится мероприятие, посвященное 135-летию со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана - выдающегося учёного и геолога, под руководством которого в Хибинах были открыты месторождения апатито-нефелиновых руд, имеющих огромное значение для нашего региона, страны и всего мира.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

10 ноября - 13.00

Начинает свою работу Клуб любителей комнатных растений «Flowers-клуб». Он объединит не только цветоводов-любителей, но и энтузиастов приусадебного хозяйства. Заседания планируется проводить ежемесячно - это будут различные по форме мероприятия: знакомство с фондом библиотеки по тематике, встречи со специалистами Полярно-альпийского ботанического сада, круглые столы, беседы, обзоры, обмен посадочным материалом и опытом по выращиванию цветов, мастер-классы. Членом Клуба может стать любой житель города, интересующийся цветоводством и садоводством.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

10 ноября – 11.00

Состоятся открытые межмуниципальные состязания по робототехнике и легоконструированию. Поединок пройдет в трёх категориях: «Легофантазии»; WeDo Сумо; «Робосумо».

Соревнования состоятся на базе муниципального координационного центра по научно-техническому творчеству МАОДО ЦДТ «Хибины».

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

10 ноября – 14.00-16.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает юных жителей города и их родителей на бесплатное мероприятие «Суббота в музее». В программе: сеанс мультфильмов и мастер-класс, посвящённые Дню сотрудников МВД.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

10 ноября – 15.00

В Центре детского творчества «Хибины» состоится ежегодный муниципальный конкурс песен из мультфильмов и кинофильмов «Звуковая дорожка-2018». Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных категориях: «Киноэстрада» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов производства СССР, России и иностранные песни); «Сольное пение» в трёх возрастных категориях 7-9, 10-13 и 14-18 лет; «Ансамбль» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов производства СССР, России и иностранные песни): 2 и более участников.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. Центр детского творчества «Хибины».

11 ноября - 12.00

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького станет специальной площадкой проведения ежегодного Международного географического диктанта Русского географического общества. РГО проводит это мероприятие по инициативе Президента РФ Владимира Путина уже в четвертый раз, чтобы объединить всех интересующихся географией, экологией, историей и культурой России. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

23 ноября - 10.30

В актовом зале ЦДТ «Хибины» состоится Межмуниципального праздника танца «Первые шаги». Праздник состоится. В празднике принимают участие танцевальные коллективы, группы, дуэты, солисты дошкольных образовательных организаций. Номинации праздника: «Народный танец» (историко-бытовой, характерный, сюжетный); «Детский танец» (коммуникативный, игровой, классический по программе детского сада, спортивный, бальный); «Современный танец» (спортивно-танцевальная композиция).

г.Кировск, просп.Ленина, 5. Центр детского творчества «Хибины».

г.Апатиты

8 ноября - 11.00

Кукольный театр «Библиоша» городской детско-юношеской библиотеки приглашает ребят и родителей на спектакль О.В. Емельяновой «Маша и Медведь» (0+). Олеся Владимировна – талантливый педагог, сценарист, автор сказок, песен и пьес для детей. В основе пьесы лежит русская народная сказка «Маша и Медведь», но в ней столько искрометного юмора, что ее с удовольствием посмотрят и дети и взрослые.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

8 ноября - 11.00

Познавательная игра «Внимание, дорога!».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

8 ноября - 11.00

10 ноября - 18.00

Проект «ЛитКвартет». Мелодекламация «Звучит сказочная тундра». Читаем саамские сказки «Семилетний стрелок из лука» в обработке Евгении Пации, музыкальное сопровождение – Валерий Садов, чтецы – Елена Ходотова, Елена Левицкая, Ирина Иванова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

8 ноября - 12.00

Литературное занятие «В поэтической стране Ирины Токмаковой» (проект «Подружись с книгой»)

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

8 ноября - 16.00

Торжественное открытие «Библиопродлёнки». В программе: презентация проекта «Библиопродленка», выступление танцевальных коллективов «Вечное движение» и «Экшен», занятие в арт-студии «Библиопродленки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

9 ноября - 11.00

Игра - путешествие «Дорога туда и обратно с Бильбо» (по книге Р. Толкиена).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

9 ноября - 15.00

Конференция «Изменения климата». Апатитский экологический центр «Гея» продолжает серию конференций и семинаров «Энергия и климат». На конференции выступят ученые Кольского научного центра РАН: Демин Валерий Иванович, научный сотрудник лаборатории атмосферы Арктики Полярного геофизического института, расскажет об изменении климата на территории Мурманской области с начала XIX века; Денисов Дмитрий Борисович, руководитель лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера (ИПЭС), продолжит тему климата и сделает сообщение о реконструкции климата на Кольском полуострове в период отсутствия инструментальных измерений; Боровичев Евгений Александрович, заместитель директора по науке ИПЭС поделится научными данными о взаимосвязи биоты и климата; Ключникова Елена Михайловна, заведующая сектором международных связей ИПЭС, расскажет о политических процессах за период от Киото до Парижа.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 ноября - 16.00

Про финансовую грамотность. Встреча со специалистом Сбербанка, который расскажет о возможностях услуги «Сбербанк Онлайн».

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

9 ноября - 18.00

Спектакль Мурманского областного драматического театра «О том, как Змей Горыныч хотел жениться, а Иван-пожарный ему помешал».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

9 ноября - 19.00

К 200-летию И.С. Тургенева. Вечер романса «Позвольте, я в любви Вам объяснюсь…». Исполнители – Лариса Владимирова и Лидия Лапина.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

10 ноября - 11.00

VIII Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

10 ноября - 14.00

Презентация книги Лерия Александровича Казакова «Северные древесные растения-целители».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

10 ноября - 16.00

Книжный клуб «На Пушкина» Центральной городской библиотеки приглашает на встречу «Что такое современная литература?».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

10 ноября - 16.00

Библиотечные посиделки «Бабушкины сказки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

10 ноября - 18.00

Новый проект «ЛитКвартет» в библиотеке. Это - мелодекламация «Звучит сказочная тундра». Библиотекари будут читать саамские сказки «Семилетний стрелок из лука» в обработке Евгении Пации. Музыкальное сопровождение – Валерий Садов. Чтецы – Елена Ходотова, Елена Левицкая, Ирина Иванова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11 ноября - 12.00

Просветительская акция «Географический диктант».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11ноября - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин» приглашает на встречу с Е.И. Копеиной – младшим научным сотрудником ПАБСИ. Тема встречи – «Флора: местные виды. Растения распространенные на территории Мурманской области».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября - 13.00

Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К. приглашает в клуб любителей кино «Хорошие фильмы» на фильм «Угрюм-река» - экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова, 1968 год, Свердловская киностудия.

Режиссёр Ярополк Лапшин. В ролях: Афанасий Кочетков, Виктор Чекмарёв, Георгий Епифанцев, Людмила Чурсина и др. Действия разворачиваются в конце XIX - начале XX века вокруг семьи Громовых. Данила Громов занимался разбоем и на этом разбогател. Умирая, он передал деньги своему сыну, открыв их происхождение. Сын, Пётр Громов, вложил деньги в предпринимательство и воспитал в своём сыне Прохоре достойного наследника. Прохор Громов оказался человеком целеустремлённым с сильным характером, что привело его к вершине богатства и власти в сибирском крае. Однако зло, содеянное Данилой, казалось, преследует всю семью во всех поколениях.

Вход свободный. 12+.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

11 ноября - 15.00

Открытие выставки «Кукольная свадьба». Автор выставки Коровашкова Н.А., руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11 ноября - 15.00

Концерт В. Леонова, который состоится в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» под эгидой движения «Детям России образование, здоровье и духовность». Концерт - это подарок жителям Кольского края от ветеранов войны в Афганистане, ветеранов локальных войн, жителей нашего города с активной жизненной позицией, родительского комитета военно-патриотического клуба «Лидер», тех людей, кому не безразличны нравственное и гражданское воспитание подрастающего поколения.

Вход свободный. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

11 ноября - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки «Кукольная свадьба». Автор выставки Надежда Александровна Коровашкова - руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября в 16.00

Состоится презентация книги стихов Вадимира Трусова (г.Мончегорск) «В судьбу сплетаются слова…». Вадимир Трусов, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова, победитель и призер Международных конкурсов патриотической песни, представит вниманию читателей свой новый поэтический сборник и исполнит песни, на свои стихи.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

17 ноября – 12.00

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Серия заданий по рисунку графическими материалами в 1 классе ДПОП Живопись (8 лет)».

Мастер-класс демонстрационного характера-представление методического и практического опыта по данной теме, направлен на повышение интереса педагогов к диферинциированному подходу с учащимися.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19. МБУДО ДШИ г.Апатиты.

г.Мончегорск

8 ноября - 16.00

1/8 финала XI регионального фестиваля поддержки и развития молодёжного творчества «Трасса». Участники – команды Кировска, Апатитов, Мончегорска, Оленегорска.

В этом году фестиваль пройдёт по новому алгоритму. Впервые в нем примут участие сборные муниципальных образований – творческие команды молодых исполнителей представят пять номеров в различных жанрах. Формированием команд занимались молодёжные советы по реализации государственной молодежной политики либо специально созданные молодежные оргкомитеты. Принцип формирования определялся оргкомитетами в каждом муниципалитете.

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Городской центр культуры.

ЗАТО г.Островной

8 ноября - 12.00

Историческая фотовыставка «Легендарный парад 1941 года» в Библиотечном объединении ЗАТО г.Островной. Выставка посвящена 77-й годовщине военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2.

п.Минькино

8 ноября – 15.00

Передвижная выставка Мурманской областной научной библиотеки «Книги. Время. Люди» будет работать в посёлке Минькино Кольского района. Передвижная выставка посвящена 80-летию Мурманской области и 80-летию Мурманской областной научной библиотеки. В рамках работы передвижной выставки жителям поселка Минькино будет представлена уникальная возможность познакомиться с ценными и редкими изданиями из фонда библиотеки, посвященными истории изучения и освоения Кольского Севера.

п.Минькино, 135. Минькинская коррекционная школа-интернат.

г.Мурманск

8 ноября - 10.00

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке проходит областной марафон педагогического опыта «Сильный духом Заполярный край» 2018 года. Марафон пройдёт в рамках памятной даты – 80-летие Мурманской области.

Заявки на участие в марафоне подали более 110 педагогов Мурманска и области: воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций, учителя начальных классов и учителя-предметники общеобразовательных учреждений, педагоги дополнительного образования детей.

В течение 2-х дней, в различных секциях, педагоги представят собственный опыт по повышению у детей интереса к историческому и социально-культурному опыту развития Мурманской области посредством использования современных эффективных форм и приемов работы с воспитанниками. Участники марафона расскажут о реализации регионального содержания образования на различных занятиях, в мероприятиях, авторских программах, интересных проектах, проведенных конкурсах и праздниках в условиях дошкольных и общеобразовательных организаций, в учреждениях дополнительного образования детей, на основе социально-педагогического партнерства; представят рукописные книги и другие детские творческие работы.

Главный библиотекарь Отдела краеведческой литературы МОДЮБ познакомит педагогов с новым электронным пособием библиотеки «Страна под названием Север…».

Специалисты Отдела педагогического общения проведут консультации, познакомят участников марафона с услугами отдела и библиотеки в целом.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, мультимедийный зал, отдел педагогического общения.

8 ноября - 18.00

Студенческий интеллектуальный конкурс «Физквиз» в рамках анонсирующих мероприятий Центральной региональной площадки VIII Всероссийского фестиваля науки «Наука 0+».

г.Мурманск, ул. Книповича, 17. Клуб «Ледокол».

9 ноября – 18.00

Состоится концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано, посвящённый творчеству великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.

Тематические концерты, посвященные творчеству одного композитора, являются традиционными для студентов и преподавателей фортепианного отделения колледжа.

Сергей Васильевич Рахманинов был не только композитором, но и прекрасным пианистом, вследствие чего исполнение произведений автора представляет определённую трудность для будущих профессионалов.

В программе концерта прозвучат Музыкальные моменты, Прелюдии, Этюды-картины, пьесы из ранних сочинений композитора, а также впервые в Мурманске прозвучит транскрипция вокального сочинения Рахманинова «Не верь мне, друг!» в исполнении студента 4 курса Ярослава Шевага (класс Н.Ф. Лагутиной).

Концерт проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию колледжа, рассчитан на широкую аудиторию любителей фортепианной музыки, а также на учащихся и преподавателей детских музыкальных и школ искусств города.

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут, вход свободный.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

25 ноября

В рамках IV Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», состоится презентация переиздания книги «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ля̅йнэ».

Сказки, собранные в книге, записаны саамским писателем и педагогом Павлом Юрьевым со слов пожилых саамских оленеводов, охотников и рыбаков.

Литературное произведение издано на русском и саамском языках. Дополнением к новому изданию станет аудио диск, на котором саамские сказки и предания, представленные в книге, записаны в исполнении саамских общественных деятелей.

В рамках презентации Лариса Авдеева, дочь автора произведения, расскажет о жизни и творчестве своего отца и его работе над книгой.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной (до 22 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

8 ноября – 19.00

Спектакль «Шикарная свадьба». Комедия. 16+

9-10 ноября

Пройдёт VIII Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+.

В программе Фестиваля ожидаются интерактивные выставки, презентации научных достижений в различных сферах жизни и производства, современных наукоемких технологий, ориентированной прежде всего на детскую и молодежную аудиторию с профориентационными целями.

В рамках фестиваля Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Археология Кольского Севера», рассказывающую об археологическом прошлом Мурманской области, о важнейших археологических памятниках Кольского Севера и археологах, исследовавших регион.

Гости мероприятия примут участие в музейном занятии «Древними тропами Кольского Севера», смогут почувствовать себя археологами и создать копии петроглифов, перенеся наскальные изображения на бумагу, используя традиционные полевые методики работы с наскальными изображениями.

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); «Северные узоры» (до 30 ноября).

8 ноября - 10.00

Областной марафон педагогического опыта «Сильный духом Заполярный край». Марафон педагогического опыта посвящен 80-летию Мурманской области. В течение двух дней педагоги региона представят собственный опыт по повышению у детей интереса к историческому и социально-культурному опыту развития Мурманской области с помощью современных эффективных форм и приемов.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

9 ноября - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 17.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 10.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 ноября - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

23 ноября - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

10 ноября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

11 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир и С. Прокофьева. «Три медведя».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

25 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

14 ноября - 19.00

«Осенние песни».

16 и 17 ноября - 19.00

«Три века Русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

Спектакль-дивертисмент «Три века Русского балета» покоряет совершенно новым направлением — русско-классической танцевальной лексикой.

Звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов. П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С. С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

17 ноября - 14.00 и 16.30

Детский балет «Стойкий оловянный солдатик». По сказке Г.Х. Андерсена.

Когда дети засыпают, игрушки начинают жить своей жизнью. В своих чувствах и поступках они так похожи на людей. Трогательная история любви игрушечного Солдатика с благородным и отважным сердцем к прекрасной Балерине, любви, которая выдержала все испытания, прошла сквозь огонь, хорошо знакома нам с детства. Но теперь эта добрая сказка, наполненная чудесной музыкой Штрауса и пленительной красотой классического балета, зазвучит совсем иначе. В спектакле множество неожиданных поворотов, остроумных и весёлых сцен, забавных персонажей, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и свою особенную историю. В радостном искреннем исполнении артистов игрушки и предметы действительно оживают.

17 ноября - 19.00

«Три века русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

Гала- концерт «Три века Русского балета» - звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов.

П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

18 ноября - 17.00

Абонемент «На джазовой волне». Винсент ХЭРРИНГ / Vincent HERRING & трио Даниила Крамера.

В программе: популярные и авторские джазовые произведения. Винсент Хэрринг — знаменитый американский хард- и пост-боп саксофонист и флейтист. Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в Соединенных Штатах и Европе, в котором Винсент Хэрринг не принимал бы участия. Музыкант записал 19 альбомов как солист и принимал участие в записи более 200 альбомов в качестве одного из участников.

24 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Андрей Рейн (г.Москва); солисты: Глеб Степанов – виолончель (г.Москва) и Ксения Вохмянина – фортепиано (Украина/Сингапур).

В программе — С. Рахманинов, Р. Шуман, Р. Вагнер, А.Скрябин.

28 ноября - 19.00

Вацлав Голонка – орган (Польша).

Вацлав Голонка окончил Академию музыки в Кракове и Hochschle f? r Musik в Вене. Он является лауреатом органных конкурсов в Праге (II премия), Нюрнберге (III премия) и Претории (1 премия).

Выступал в Азии, Южной Африке, Намибии, США и многих европейских странах.

Вацлав Голонка является основателем ансамбля «Musica Antiqua Polonia», исполняющим в основном раннюю польскую музыку XVII и XVIII веков. С этим ансамблем он выступал в Польше и Чехии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

г.Апатиты

9 ноября - 18.00

«О ТОМ, КАК ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ ЖЕНИТЬСЯ СОБРАЛСЯ, А ИВАН-ПОЖАРНЫЙ ЕМУ ПОМЕШАЛ» А. Расев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

9 ноября - 19.00

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА». А. Коровкин. Комедия в двух действиях 16+

10 ноября - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

11 ноября - 12.00

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А.Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

11 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. ПРЕМЬЕРА. 12+

14 ноября - 13.30

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

14 ноября - 19.00

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена.18+

15 ноября - 19.00

«ДВОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ ТЕКИЛЫ». Комедия (г.Москва). 16+

16 ноября - 19.00

«МИМОЛЁТОМ». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

17 ноября - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

17 ноября - 19.00

«...БУДЕМ ЖИТЬ КАК БОГИ?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 ноября - 12.00

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

18 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. 12+

21 ноября - 19.00

«ТУШЬ, ВАРЕНЬЕ, ПТЕРОДАКТИЛЬ». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. 18+

22 ноября - 19.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». П.И. Чайковский. Русский национальный классический балет. 0+

23 ноября - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 ноября - 19.00

«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 ноября - 12.00

«ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 ноября - 19.00

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ2. Л.Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М.Мишина.16+

27 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

28 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

29 ноября - 19.00

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

30 ноября - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. 16+

30 ноября - 19.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ». Г. Слуцки. Комедия. 16+

1 декабря - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

1 декабря - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

2 декабря - 12.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

2 декабря - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

4 декабря - 19.00

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (г.Москва). 18+

5 декабря - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

г.Полярные Зори

6 декабря - 19.00

«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

6 декабря - 19.00

«КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 ноября - 18.00

«Гроза».

17 ноября - 18.00

«Фантазии Фарятьева».

18 ноября - 11.00

«Морозко».

25 ноября - 11.00

«Аленький цветочек».

26 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

26 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 11.00.

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

30 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».