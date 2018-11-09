г.Кировск

9 ноября - 15.00

В Кировском историко-краеведческом музее состоится мероприятие, посвященное 135-летию со дня рождения Александра Евгеньевича Ферсмана - выдающегося учёного и геолога, под руководством которого в Хибинах были открыты месторождения апатито-нефелиновых руд, имеющих огромное значение для нашего региона, страны и всего мира.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

10 ноября - 13.00

Начинает свою работу Клуб любителей комнатных растений «Flowers-клуб». Он объединит не только цветоводов-любителей, но и энтузиастов приусадебного хозяйства. Заседания планируется проводить ежемесячно - это будут различные по форме мероприятия: знакомство с фондом библиотеки по тематике, встречи со специалистами Полярно-альпийского ботанического сада, круглые столы, беседы, обзоры, обмен посадочным материалом и опытом по выращиванию цветов, мастер-классы. Членом Клуба может стать любой житель города, интересующийся цветоводством и садоводством.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

10 ноября – 11.00

Состоятся открытые межмуниципальные состязания по робототехнике и легоконструированию. Поединок пройдет в трёх категориях: «Легофантазии»; WeDo Сумо; «Робосумо».

Соревнования состоятся на базе муниципального координационного центра по научно-техническому творчеству МАОДО ЦДТ «Хибины».

г.Кировск, ул. Дзержинского, 9а. Клуб «Юный техник».

10 ноября – 14.00-16.00

Кировский историко-краеведческий музей приглашает юных жителей города и их родителей на бесплатное мероприятие «Суббота в музее». В программе: сеанс мультфильмов и мастер-класс, посвящённые Дню сотрудников МВД.

г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9. Кировский историко-краеведческий музей.

10 ноября – 15.00

В Центре детского творчества «Хибины» состоится ежегодный муниципальный конкурс песен из мультфильмов и кинофильмов «Звуковая дорожка-2018». Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных категориях: «Киноэстрада» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов производства СССР, России и иностранные песни); «Сольное пение» в трёх возрастных категориях 7-9, 10-13 и 14-18 лет; «Ансамбль» (песни из мультфильмов, сказок и кинофильмов производства СССР, России и иностранные песни): 2 и более участников.

г.Кировск, просп.Ленина, 5. Центр детского творчества «Хибины».

11 ноября - 12.00

Читальный зал центральной городской библиотеки им. А.М. Горького станет специальной площадкой проведения ежегодного Международного географического диктанта Русского географического общества. РГО проводит это мероприятие по инициативе Президента РФ Владимира Путина уже в четвертый раз, чтобы объединить всех интересующихся географией, экологией, историей и культурой России. Задания этого года будут отличаться от заданий предыдущих лет – вопросы станут менее сложными, отчасти рассчитанными на сообразительность, умение мыслить логически. Интеллектуальное соревнование будет похоже на викторину, а не на экзаменационный тест.

г.Кировск, просп. Ленина, 15. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького.

23 ноября - 10.30

В актовом зале ЦДТ «Хибины» состоится Межмуниципального праздника танца «Первые шаги». Праздник состоится. В празднике принимают участие танцевальные коллективы, группы, дуэты, солисты дошкольных образовательных организаций. Номинации праздника: «Народный танец» (историко-бытовой, характерный, сюжетный); «Детский танец» (коммуникативный, игровой, классический по программе детского сада, спортивный, бальный); «Современный танец» (спортивно-танцевальная композиция).

г.Кировск, просп.Ленина, 5. Центр детского творчества «Хибины».

г.Апатиты

9 ноября - 11.00

Игра - путешествие «Дорога туда и обратно с Бильбо» (по книге Р. Толкиена).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

9 ноября - 15.00

Конференция «Изменения климата». Апатитский экологический центр «Гея» продолжает серию конференций и семинаров «Энергия и климат». На конференции выступят ученые Кольского научного центра РАН: Демин Валерий Иванович, научный сотрудник лаборатории атмосферы Арктики Полярного геофизического института, расскажет об изменении климата на территории Мурманской области с начала XIX века; Денисов Дмитрий Борисович, руководитель лаборатории водных экосистем Института проблем промышленной экологии Севера (ИПЭС), продолжит тему климата и сделает сообщение о реконструкции климата на Кольском полуострове в период отсутствия инструментальных измерений; Боровичев Евгений Александрович, заместитель директора по науке ИПЭС поделится научными данными о взаимосвязи биоты и климата; Ключникова Елена Михайловна, заведующая сектором международных связей ИПЭС, расскажет о политических процессах за период от Киото до Парижа.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 ноября - 16.00

Про финансовую грамотность. Встреча со специалистом Сбербанка, который расскажет о возможностях услуги «Сбербанк Онлайн».

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

9 ноября - 19.00

К 200-летию И.С. Тургенева. Вечер романса «Позвольте, я в любви Вам объяснюсь…». Исполнители – Лариса Владимирова и Лидия Лапина.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

9 ноября - 19.00

Выездной спектакль Мурманского областного драматического театра в Апатитах. Юные зрители увидят спектакль «О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал». Режиссер-постановщик – Никита Ковалев. В спектакле заняты артисты Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Наталья Боброва, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков, Ксения Ширина, Андрей Шпеко.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

10 ноября - 11.00

VIII Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

10 ноября - 14.00

Презентация книги Лерия Александровича Казакова «Северные древесные растения-целители».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

10 ноября - 16.00

Книжный клуб «На Пушкина» Центральной городской библиотеки приглашает на встречу «Что такое современная литература?».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

10 ноября - 16.00

Библиотечные посиделки «Бабушкины сказки».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК «ЦБС Библиотека семейного чтения».

10 ноября - 18.00

Новый проект «ЛитКвартет» в библиотеке. Это - мелодекламация «Звучит сказочная тундра». Библиотекари будут читать саамские сказки «Семилетний стрелок из лука» в обработке Евгении Пации. Музыкальное сопровождение – Валерий Садов. Чтецы – Елена Ходотова, Елена Левицкая, Ирина Иванова.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11 ноября - 12.00

Просветительская акция «Географический диктант».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11ноября - 12.00

Клуб «Цветоводы Хибин» приглашает на встречу с Е.И. Копеиной – младшим научным сотрудником ПАБСИ. Тема встречи – «Флора: местные виды. Растения распространенные на территории Мурманской области».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября - 13.00

Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К. приглашает в клуб любителей кино «Хорошие фильмы» на фильм «Угрюм-река» - экранизацию одноимённого романа Вячеслава Шишкова, 1968 год, Свердловская киностудия.

Режиссёр Ярополк Лапшин. В ролях: Афанасий Кочетков, Виктор Чекмарёв, Георгий Епифанцев, Людмила Чурсина и др. Действия разворачиваются в конце XIX - начале XX века вокруг семьи Громовых. Данила Громов занимался разбоем и на этом разбогател. Умирая, он передал деньги своему сыну, открыв их происхождение. Сын, Пётр Громов, вложил деньги в предпринимательство и воспитал в своём сыне Прохоре достойного наследника. Прохор Громов оказался человеком целеустремлённым с сильным характером, что привело его к вершине богатства и власти в сибирском крае. Однако зло, содеянное Данилой, казалось, преследует всю семью во всех поколениях.

Вход свободный. 12+.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

11 ноября - 15.00

Открытие выставки «Кукольная свадьба». Автор выставки Коровашкова Н.А., руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья»

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

11 ноября - 15.00

Концерт В. Леонова, который состоится в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» под эгидой движения «Детям России образование, здоровье и духовность». Концерт - это подарок жителям Кольского края от ветеранов войны в Афганистане, ветеранов локальных войн, жителей нашего города с активной жизненной позицией, родительского комитета военно-патриотического клуба «Лидер», тех людей, кому не безразличны нравственное и гражданское воспитание подрастающего поколения.

Вход свободный. 12+

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

11 ноября - 15.00

Центральная городская библиотека приглашает на открытие выставки «Кукольная свадьба». Автор выставки Надежда Александровна Коровашкова - руководитель студии декоративно-прикладного творчества «Иван да Марья».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК «ЦБС Центральная городская библиотека».

11 ноября в 16.00

Состоится презентация книги стихов Вадимира Трусова (г.Мончегорск) «В судьбу сплетаются слова…». Вадимир Трусов, член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н.С. Лескова, победитель и призер Международных конкурсов патриотической песни, представит вниманию читателей свой новый поэтический сборник и исполнит песни, на свои стихи.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК «ЦБС Библиотека имени Л.А. Гладиной».

17 ноября – 12.00

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Серия заданий по рисунку графическими материалами в 1 классе ДПОП Живопись (8 лет)».

Мастер-класс демонстрационного характера-представление методического и практического опыта по данной теме, направлен на повышение интереса педагогов к диферинциированному подходу с учащимися.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19. МБУДО ДШИ г.Апатиты.

г.Оленегорск

9 ноября - 18.00

Торжественный концерт, посвящённый Дню сотрудников органов внутренних дел России, в Оленегорске.

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры.

ЗАТО г.Островной

9 ноября - 12.00

Выставка «Иван Тургенев – писатель на все времена…» в Библиотечном объединении ЗАТО г.Островной. Выставка посвящена 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева.

ЗАТО г.Островной, ул. Бессонова, 2.

г.Мурманск

9 ноября – 12.00-18.00

VIII Всероссийский фестиваль «Наука 0+» в Мурманской области. В 12.00 состоится открытие интерактивной выставки «Время героев. Дорогами арктических открытий». Выставка будет работать 9 ноября - с 12.00 до 18.00, 10 ноября - с 10.00 до 16.00.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 ноября – 16.00

Торжественное открытие VIII Всероссийского фестиваля «Наука 0+» в Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

9 ноября – 18.00

Состоится концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано, посвящённый творчеству великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова.

Тематические концерты, посвященные творчеству одного композитора, являются традиционными для студентов и преподавателей фортепианного отделения колледжа.

Сергей Васильевич Рахманинов был не только композитором, но и прекрасным пианистом, вследствие чего исполнение произведений автора представляет определённую трудность для будущих профессионалов.

В программе концерта прозвучат Музыкальные моменты, Прелюдии, Этюды-картины, пьесы из ранних сочинений композитора, а также впервые в Мурманске прозвучит транскрипция вокального сочинения Рахманинова «Не верь мне, друг!» в исполнении студента 4 курса Ярослава Шевага (класс Н.Ф. Лагутиной).

Концерт проводится в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 60-летию колледжа, рассчитан на широкую аудиторию любителей фортепианной музыки, а также на учащихся и преподавателей детских музыкальных и школ искусств города.

Продолжительность концерта – 1 час 15 минут, вход свободный.

г.Мурманск, ул. Воровского, 14. Мурманский колледж искусств, малый зал.

9 ноября - 19.00

Творческий вечер заслуженного артиста России Даниила Спиваковского в Мурманской областной филармонии.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония, музыкальная гостиная.

25 ноября

В рамках IV Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», состоится презентация переиздания книги «Богатырь Ляйне. Тоавас Олма Ля̅йнэ».

Сказки, собранные в книге, записаны саамским писателем и педагогом Павлом Юрьевым со слов пожилых саамских оленеводов, охотников и рыбаков.

Литературное произведение издано на русском и саамском языках. Дополнением к новому изданию станет аудио диск, на котором саамские сказки и предания, представленные в книге, записаны в исполнении саамских общественных деятелей.

В рамках презентации Лариса Авдеева, дочь автора произведения, расскажет о жизни и творчестве своего отца и его работе над книгой.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Победная осень 1944 года» (до 14 ноября); выставка «Содружество цветов и цвета» двух авторов - Натальи Ермаковой и Татьяны Трыханкиной (до 22 ноября).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Российский Север» (до 18 ноября); «Русская живопись XIX века» (до 18 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Древние остроги Арктики» (до 4 декабря); «Из глубины веков» (до конца года); «На Севере диком» (до 14 ноября).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

9-10 ноября – 12.00-18.00

Пройдёт VIII Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+.

В программе Фестиваля ожидаются интерактивные выставки, презентации научных достижений в различных сферах жизни и производства, современных наукоемких технологий, ориентированной прежде всего на детскую и молодежную аудиторию с профориентационными целями.

В рамках фестиваля Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Археология Кольского Севера», рассказывающую об археологическом прошлом Мурманской области, о важнейших археологических памятниках Кольского Севера и археологах, исследовавших регион.

Гости мероприятия примут участие в музейном занятии «Древними тропами Кольского Севера», смогут почувствовать себя археологами и создать копии петроглифов, перенеся наскальные изображения на бумагу, используя традиционные полевые методики работы с наскальными изображениями.

ДК Железнодорожников

(г.Мурманск ул. Октябрьская, 13)

В Мурманске в ДК Железнодорожников открывается филиал Детской студии Ансамбля песни и пляски Северного флота. Приглашаются дети от 3 до 16 лет.

Чтобы посещать репетиции, необязательно иметь определенный уровень физической подготовки.

Дети в студии смогут участвовать в соревнованиях, отчётных концертах, выездных мероприятиях и обязательно выступят с профессиональными артистами Ансамбля песни и пляски на одной сцене.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Территория счастливого детства» (до конца года); «Север - наш дом» (до конца октября); «Основному закону Российской Федерации посвящается» (до 28 декабря); «Северные узоры» (до 30 ноября).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

Для самых маленьких (2-4 лет)

9 ноября - 16.30

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 10.00

С. Красковская. «Прилетели гуленьки...»

10 ноября - 17.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 10.00

С. Харламов. По мотивам сказки Ш. Перро «Золушка».

11 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

16 ноября - 16.30

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 10.00

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке».

17 ноября - 17.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 10.00

Т. Волынкина. «Маша и медведь».

18 ноября - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

23 ноября - 16.30

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 10.00

Н. Шувалов. По мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка».

24 ноября - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

25 ноября - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

Для тех, кто постарше (от 5 лет)

10 ноября - 12.00 и 14.30

К. Чуковский. «Бармалей».

11 ноября - 12.00 и 14.30

Г. Сапгир и С. Прокофьева. «Три медведя».

17 ноября - 12.00 и 14.30

Е. Ефремова. «Маленькая дочь Солнца».

18 ноября - 12.00 и 14.30

П. Васильев. «Гадкий утёнок».

24 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шувалов. «Золотой ключик». По мотивам сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».

25 ноября - 12.00 и 14.30

Н. Шмитько по мотивам румынской сказки «Сказки Бабушки Зимы».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

14 ноября - 19.00

«Осенние песни».

16 и 17 ноября - 19.00

«Три века Русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

Спектакль-дивертисмент «Три века Русского балета» покоряет совершенно новым направлением — русско-классической танцевальной лексикой.

Звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов. П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С. С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

17 ноября - 14.00 и 16.30

Детский балет «Стойкий оловянный солдатик». По сказке Г.Х. Андерсена.

Когда дети засыпают, игрушки начинают жить своей жизнью. В своих чувствах и поступках они так похожи на людей. Трогательная история любви игрушечного Солдатика с благородным и отважным сердцем к прекрасной Балерине, любви, которая выдержала все испытания, прошла сквозь огонь, хорошо знакома нам с детства. Но теперь эта добрая сказка, наполненная чудесной музыкой Штрауса и пленительной красотой классического балета, зазвучит совсем иначе. В спектакле множество неожиданных поворотов, остроумных и весёлых сцен, забавных персонажей, каждый из которых имеет свой неповторимый характер и свою особенную историю. В радостном искреннем исполнении артистов игрушки и предметы действительно оживают.

17 ноября - 19.00

«Три века русского балета». Спектакль-дивертисмент. «Три века Русского балета» — спектакль-дивертисмент, представляющий собой единое действие, показывающий все грани Русского балета через временное пространство музыки и хореографии.

Гала- концерт «Три века Русского балета» - звезды лучших московских театров. На музыку великих русских и зарубежных композиторов.

П.И. Чайковского, Л. Ф. Минкуса, Р. К. Щедрина, А. Адана, С.С. Прокофьева, А. Пьяццоллы и других известных композиторов.

В спектакле-дивертисменте зритель снова встретится с любимыми персонажами из таких балетов, как «Дон Кихот», «Кармен», «Жизель», «Лебединое озеро», а также увидит танцы народ мира из разных балетов.

18 ноября - 17.00

Абонемент «На джазовой волне». Винсент ХЭРРИНГ / Vincent HERRING & трио Даниила Крамера.

В программе: популярные и авторские джазовые произведения. Винсент Хэрринг — знаменитый американский хард- и пост-боп саксофонист и флейтист. Наверное, нет ни одного джазового фестиваля в Соединенных Штатах и Европе, в котором Винсент Хэрринг не принимал бы участия. Музыкант записал 19 альбомов как солист и принимал участие в записи более 200 альбомов в качестве одного из участников.

24 ноября - 17.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Андрей Рейн (г.Москва); солисты: Глеб Степанов – виолончель (г.Москва) и Ксения Вохмянина – фортепиано (Украина/Сингапур).

В программе — С. Рахманинов, Р. Шуман, Р. Вагнер, А.Скрябин.

28 ноября - 19.00

Вацлав Голонка – орган (Польша).

Вацлав Голонка окончил Академию музыки в Кракове и Hochschle f? r Musik в Вене. Он является лауреатом органных конкурсов в Праге (II премия), Нюрнберге (III премия) и Претории (1 премия).

Выступал в Азии, Южной Африке, Намибии, США и многих европейских странах.

Вацлав Голонка является основателем ансамбля «Musica Antiqua Polonia», исполняющим в основном раннюю польскую музыку XVII и XVIII веков. С этим ансамблем он выступал в Польше и Чехии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

г.Апатиты

9 ноября - 18.00

«О ТОМ, КАК ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ ЖЕНИТЬСЯ СОБРАЛСЯ, А ИВАН-ПОЖАРНЫЙ ЕМУ ПОМЕШАЛ» А. Расев. Весёлая музыкальная сказка в 2-х действиях 6+

9 ноября - 19.00

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА». А. Коровкин. Комедия в двух действиях 16+

10 ноября - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

11 ноября - 12.00

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А.Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

11 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. ПРЕМЬЕРА. 12+

14 ноября - 13.30

«ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРСТВО». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

14 ноября - 19.00

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». М. Чертанов. Добрый анекдот. Малая сцена.18+

15 ноября - 19.00

«ДВОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ ТЕКИЛЫ». Комедия (г.Москва). 16+

16 ноября - 19.00

«МИМОЛЁТОМ». А. Беккер. Мелодрама в двух действиях. Малая сцена. 18+

17 ноября - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

17 ноября - 19.00

«...БУДЕМ ЖИТЬ КАК БОГИ?..» Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

18 ноября - 12.00

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК». Е. Пермяков. Музыкальная сказка. 6+

18 ноября - 19.00

«МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ». К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. 12+

21 ноября - 19.00

«ТУШЬ, ВАРЕНЬЕ, ПТЕРОДАКТИЛЬ». Д. Верясова. Трагикомедия в двух действиях. 18+

22 ноября - 19.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО». П.И. Чайковский. Русский национальный классический балет. 0+

23 ноября - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

24 ноября - 19.00

«ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

25 ноября - 12.00

«ЧУДЕСА НА ЗМЕИНОМ БОЛОТЕ». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

25 ноября - 19.00

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ2. Л.Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М.Мишина.16+

27 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

28 ноября - 19.00

«ВИЗИТ МИЛЛИОНЕРШИ». По мотивам оперетты Ф. Легара «Весёлая вдова». Музыкальная комедия. 12+

29 ноября - 19.00

«БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

30 ноября - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. 16+

30 ноября - 19.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ». Г. Слуцки. Комедия. 16+

1 декабря - 12.00

«ИЩИ ВЕТРА В ПОЛЕ». В.Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

1 декабря - 19.00

«ПРОФИ». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. ПРЕМЬЕРА. Малая сцена. 16+

2 декабря - 12.00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

2 декабря - 19.00

«ЗАГНАННАЯ ЛОШАДЬ». К Международному дню инвалидов. Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

4 декабря - 19.00

«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (г.Москва). 18+

5 декабря - 19.00

«ROCK-N-ROLL НА ЗАКАТЕ». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. 12+

г.Полярные Зори

6 декабря - 19.00

«СОЧЕЛЬНИК В МАНХЭТТЕНЕ». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. 16+

6 декабря - 19.00

«КУКЛА ДЛЯ НЕВЕСТЫ». А. Коровкин. Комедия в двух действиях. 16+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

10 ноября - 18.00

«Гроза».

17 ноября - 18.00

«Фантазии Фарятьева».

18 ноября - 11.00

«Морозко».

25 ноября - 11.00

«Аленький цветочек».

26 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

26 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

27 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 11.00.

«Волшебное зеркало».

28 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

29 декабря - 14.00

«Волшебное зеркало».

30 декабря - 11.00

«Волшебное зеркало».

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работают выставки: «Школа ремёсел приглашает» - своеобразный отчёт за прошедший творческий сезон.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: работы преподавателей МБУДО «Детская художественная школа № 1» посёлка Никель.

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».