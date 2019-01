г.Кандалакша

12 января - 20.00

Вечер отдыха для молодёжи «Весь мир - театр!». 18+

г.Кандалакша, Кировская аллея, 1а. МБУ «ДК «Металлург».

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

нп.Белое Море

12 января - 20.00

Танцевально-развлекательная программа «Танцевальная разминка». 18+

нп. Белое Море, 6. Сельский Дом культуры.

с.Лувеньга

12 января - 15.00

Мастер-класс по прикладному творчеству для детей «Снеговик - наш верный друг». 6+

с.Лувеньга, пл.Мира, 12а. Сельский Дом культуры.

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

12 января – 19.00

В Кировском Дворце культуры состоится концерт рок-группы «Walking Hawking». Out from the Earth - программа собранная и песен из альбома «One» и разбавленная новыми космическими рапсодиями. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

15 января-28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры будет представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

16 января - 18.00

Театрально-магический концерт учебных объединений «Школа магии» и театра-студии «Вдохновение». 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

18 января – 18.00

Кировский Дворец культуры приглашает поклонников классической музыки на концерт 18 января. Выпускники Королевского колледжа музыки Диана Галахова и Григ Кучук, выпускник Московской консерватории им. Чайковского Геннадий Ишкулов, исполнят музыкальные творения от известных маэстро прошлого. В сегодняшнем мире, классика все же имеет свое прочное место. Ведь произведения классиков – это их позыв в вечность, будущим поколениям, чтобы мы смогли правильно оценить их мысли и желания. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18 января – 18.00

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, Советская ул., 9)

12 января – 14.00-14.30

Музей приглашает детей и их родителей на бесплатное мероприятие «Суббота в музее». В программе - показ мультфильмов. 7+

12 января – 14.30-16.00

Музей приглашает детей и их родителей на бесплатное мероприятие «Суббота в музее». В программе - мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров. (7+)

до 20 января

В музее работает выставка фарфоровых кукол из частной коллекции «Малыши для души».

до 30 января

Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

22-28 января

В школах города Кировска будет проведено памятное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное сотрудниками музея для учащихся старших классов.

г.Апатиты

12 января - 13.00

Клуб «Хорошие фильмы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

12 января - 14.00

Цикл «Встречи в провинции». Презентация книги В. Петровой (г. Кировск) «Арктическая одиссея. Дневники творческой командировки».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

12 января - 15.00

Презентация выставки – витрины «Слышу сердцем - вижу душой!» (пластилиновая живопись С. Зонова).

г.Апатиты, ул. Пушкина,4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

12 января - 17.00

Заключительный концерт фестиваля детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

12 января - 22.00

Дискотека для взрослых.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

13 января - 15.00

Народное гулянье «Скоморошьи забавы».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Площадь перед МАУ АГДК.

13 января - 18.00

Концерт группы «F.B.S. BAND». Фьюжн, джаз, соул.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Оленегорск

11 января - 17.00

Состоится церемония открытия III фестиваля новогодней сказки «Морозко» – новогодние представления покажут творческие коллективы из разных городов Мурманской области. В этом году мероприятие посвящено Году театра в России, 70-летию Оленегорска и 55-летию фильма «Морозко». Напомним, зимние сцены знаменитой киносказки, на которой выросло не одно поколение россиян, были сняты именно в Оленегорске.

Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа.

г.Оленегорск, центральная площадь города.

11 января - 17.40

Будет дан старт забега Дедов Морозов «От ёлки к ёлке».

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры.

11 января - 20.00

Все желающие смогут принять участие в массовом катании на коньках.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец.

13 января - 19.00

Церемония закрытия III фестиваля новогодней сказки «Морозко».

г.Оленегорск, ул. Мира, 38а. Дворец культуры.

ЗАТО г.Североморск

12 января - 15.00

Отборочный тур на конкурс «Мини-мисс-2019». 6+

ЗАТО г.Североморск, ул.Северная, 31. ДК «Строитель».

г.Мурманск

11 января - 11.00

Выставка «Дары музею. 2018 год».В экспозиции представлена живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из собрания Мурманского областного художественного музея. Выставка продлится до 3 февраля.

г.Мурманск, ул. Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

11 января - 12.45

Традиционная акция «Первый рассвет» (0+). Светило, вид которого северяне забыли за полярную ночь, появится всего на 14 минут.

г.Мурманск, Солнечная горка около комплекса «Кречет».

11 января - 17.00

Торжественное открытие 43-й выставки любительского изобразительного и декоративно прикладного искусства Мурманской области. На выставке будут представлены работы, выполненные в различных техниках: роспись по ткани, лоскутное шитье, валяние из шерсти, вязание крючком и спицами, бисероплетение, русская вышивка, вышивка лентами, резьба по дереву и кости и других. Выставка продлится до 3 февраля.

г.Мурманск, ул. Книповича, 23а. Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел.

12 января - 13.00

Состоится концерт «От Рождества и до Крещения». Артисты ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» подготовили для мурманчан праздничную программу с весёлыми песнями, колядками и забавами. В этот день в гости во Дворец культуры придут ансамбль народной песни «Русские потешки» из Дома культуры Ленинского округа г. Мурманска и ансамбль народной песни «Веснянка» из посёлка Мурмаши!

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (Клуб Моряков), малый зал.

12 января – 14.00

Состоятся мероприятия в рамках акции «В Новый год всей семей в музей». Все желающие приглашаются посетить экскурсию по выставке «В блеске елочных огней». Посетители узнают, какие тайны скрывает елочная игрушка, и увидят около 200 новогодних украшений второй половины XX века из фондов Мурманского областного краеведческого музея: картонажные игрушки, украшение из папье-маше, стеклянные шары и многие другие. Гости познакомятся с традициями празднования Нового года в Западной Европе и историей праздника в нашей стране. В ходе экскурсии взрослые и дети смогут узнать, когда и в какой стране появилась традиция наряжать елку, когда эта традиция появилась в России, чем знаменит город Клин и что такое «дрезденский картонаж».

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, IV этаж, большой выставочный зал.

12 января – 15.00

Состоится показ советских новогодних мультфильмов, которые напомнят о любимом празднике.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей, Региональный детско-юношеский центр краеведения.

13 января - 14.00

Состоится концерт «Рождественские встречи». «Рождественские встречи» - это традиционные концерт – поздравление, в котором принимают участие фольклорный ансамбль «Беломорье», хор ветеранов «Встреча друзей» и хор украинской песни «Джерела».

На встрече прозвучат поморские песни, колядки, украинские щедрiвки, рождественские песнопения, стихи о Новом годе с пожеланиями добра, счастья, и хорошего настроения.

г.Мурманск, ул. Карла Маркса, 1. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (Клуб Моряков).

13 января - 14.00

16 декабря - 15.00

Состоится концерт «От «Вернисажа» с любовью…» студии эстрадной песни «Вернисаж». Участники коллектива надеются подарить предпраздничное новогоднее настроение своим друзьям и тем, кто только хочет познакомиться с творчеством артистов. В концертной программе прозвучат полюбившиеся зрителям песни «Лететь», «Кажется» и другие, а также новые композиции в исполнении солистов и ансамбля.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции «Зимняя сказка» (до 24 января).

12 января - 14.00

«Уральский волшебник»: литературно-музыкальный вечер, посвященный 140-летию со дня рождения Павла Бажова. 18+

12 января - 15.00

Презентация книги Ивана Чернышова «Работа над ошибками». 16+

13 января - 12.00

Встреча с автором оздоровительной системы Чжун Хэ мастером Ван Лином. На встрече Ван Лин расскажет о своей авторской системе и продемонстрирует некоторые элементы упражнений. 12+

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Живопись Г. Д. Жолнина (1939 - 1999)» (до 13 января); «Красота в глазах смотрящего» (до 13 января); «Воротник» из цикла выставок «Простые вещи» (до 13 января); «Ангелы» (до 20 января); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля).

11 января - 11.00

Открывается выставка «Дары музею. 2018 год». В экспозиции будет представлена живопись, графика и декоративно-прикладное искусство из собрания музея (до 3 февраля).

11 января - 13.00

Отдел народного искусства и ремесел приглашает учащихся кружков, объединений, студий культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования детей Мурманской области на областной фольклорный детский праздник «Рождественские посиделки» (6+). В программе праздника: игровая программа «Святочные посиделки. От Рождества до Крещения»; конкурсы для детей и родителей; выставка детского художественного творчества; мастер-классы.

11 января - 17.00

В отделе народного искусства и ремесел открытие 43-й областной выставки любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области. На выставке будут представлены работы, выполненные в различных техниках: роспись по ткани, лоскутное шитье, валяние из шерсти, вязание крючком и спицами, бисероплетение, русская вышивка, вышивка лентами, резьба по дереву и кости и других (до 3 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «В блеске ёлочных огней» (до 13 января); «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля).

12 января - 14.00

Акция «В Новый год всей семьей в музей». Всех желающих приглашают посетить экскурсию по выставке «В блеске елочных огней». Посетители узнают, какие тайны скрывает елочная игрушка, и увидят около 200 новогодних украшений советской эпохи из фондов музея: картонажные игрушки, украшения из папье-маше, стеклянные шары и многие другие. Гости познакомятся с традициями празднования Нового года в Западной Европе и историей праздника в нашей стране.

12 января - 15.00

В региональном детско-юношеском центре краеведения начнётся показ советских новогодних мультфильмов, которые создадут волшебную атмосферу праздника (6+).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка: «Глазами северян», выставка работ фотостудии «Мурманск» (до 15 декабря).

12 января - 13.00

«От Рождества и до Крещения» (6+). Артисты ансамбля народной песни «Горенка» и фольклорного ансамбля «Потешенки» подготовили программу с веселыми песнями, колядками и забавами.

13 января - 14.00

«Рождественские встречи» фольклорного ансамбля «Беломорье», хора ветеранов «Встреча друзей» и хора украинской песни «Джерела» (6+).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «С Рождеством!» (до 31 января).

13 января - 14.00

«Весёлые свинки» (6+). Библиотекарь отдела психологической поддержки читателей проведет творческую мастерскую. Участники будут мастерить символы наступившего года - свинок.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

12 января - 10.00, 15.00 и 17.30

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев «Муха-Цокотуха».

13 января - 10.00, 12.00 и 17.30

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев «Муха-Цокотуха».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

12 января - 12.00

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев «Чудо в перьях».

13 января - 15.00

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев «Чудо в перьях».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «День матери» (до 13 января); ирландского кружева Нины Мурашовой «Времена года» (до 14 января); «Арктический портал» (до 21 января); «Виктор Конецкий. Путь к причалу» (до 21 января).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

12 января - 17.00

«Зимние фантазии в стиле…» (12+). Солисты: Андрей Макаров, Наталья Васильева, Людмила Лаврентьева, Филипп Злотников, Лилия Мифтахова, Полина Бурбан, Евгения Глинястикова, Анастасия Никитина, Николь Бавыкина, Ольга Полигова. Дирижер - Андрей Медведев (г.Санкт-Петербург).

13 января - 17.00

«Свет немеркнущей звезды» (12+). Лауреаты международных конкурсов Евгений Авраменко (орган) и Ксения Авраменко (флейта). Программа концерта: И. С. Бах. Дорийская токката и фуга ре-минор (орган); Фридрих II. Соната ми-минор в 3-х частях (дуэт); Р. Эйленберг. «Катание на петербургских санях» (орган); Н. Огдэн. «Колядки» (орган); В. Попп. Птичья песня (дуэт); Дж. Раттер. Прелюдия и ария из античной сюиты (дуэт); Й. Йонген. Героическая соната (орган); Ж. Бизе-Ф. Борн. Блестящая фантазия на темы из оперы «Кармен» (дуэт); Г. Манчини. Розовая пантера (дуэт).

17 января - 19.44

«Ленинградцы - дети мои!..». Народная артистка РФ С. Крючкова. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда.

20 января - 17.00

«Ещё не вечер!». Сольная программа Александра Лелькова.

26 января - 17.00

«Джаз и опера». Chiara Osella и трио Accordi Disaccordi, Италия.

27 января - 17.00

«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

12 января – 19.00

«Загнанная лошадь». Ф. Саган. Драма в двух действиях. 18+

13 января – 12.00

«Бременские музыканты». Ю. Энтин, В. Ливанов, Г. Гладков. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

13 января – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герше. Комедия о любви в 2-х действиях, перевод М. Мишина. 16+

16 января – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

"Атлантика"

17 января – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

18 января – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

19 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 января – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 января – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 января – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

23 января – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена 12+

24 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

25 января – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 января – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

26 января – 19.00

п.Мурмаши

«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

26 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+

30 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

31 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

1 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

12 января – 18.00

«Шампанского». 12+

13 января - 11.00

«Морозко». 0+

19 января - 18.00

«Кто-то должен уйти...». 12+

20 января - 11.00

«Кошкин дом». 0+

20 января - 18.00

«Фантазии Фарятьева». 12+

26 января - 18.00

«Гроза». 18+

27 января - 11.00

«Аленький цветочек». 6+

27 января - 18.00

«Домовой». 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: «Главное, флористы, сердцем не стареть!..» (до 12 января); выставка авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля).

12 января - 17.00

Открытие выставки живописи Ирины Строевой (ЗАТО г. Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».