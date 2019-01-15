г.Кандалакша

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

п.Спутник

15 января - 10.00

Передвижная детская библиотека побывает в гостях у воспитанников детского сада № 13 Минобороны РФ в населенном пункте Спутник. Дошкольники посетят мероприятия, которые подготовили сотрудники отдела искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Ребятам будет показано театрализованное представление «Приключения Зимушки-зимы». Не оставят равнодушными дошколят приключения главной героини Зимушки-зимы и ее друзей - театральных кукол Маши и всезнающей Вороны.

п.Спутник, улица Новая, 1. Детский сад № 13.

г.Кировск

15 января-28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры будет представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

16 января - 18.00

Театрально-магический концерт учебных объединений «Школа магии» и театра-студии «Вдохновение». 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

18 января – 18.00

Кировский Дворец культуры приглашает поклонников классической музыки на концерт 18 января. Выпускники Королевского колледжа музыки Диана Галахова и Григ Кучук, выпускник Московской консерватории им. Чайковского Геннадий Ишкулов, исполнят музыкальные творения от известных маэстро прошлого. В сегодняшнем мире, классика все же имеет свое прочное место. Ведь произведения классиков – это их позыв в вечность, будущим поколениям, чтобы мы смогли правильно оценить их мысли и желания. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18 января – 18.00

Выпускники Королевского колледжа музыки Диана Галахова и Григ Кучук, выпускник Московской консерватории им. Чайковского Геннадий Ишкулов исполнят музыкальные творения от известных маэстро прошлого.

В сегодняшнем мире, классика все же имеет свое прочное место. Ведь произведения классиков – это их позыв в вечность, будущим поколениям, чтобы мы, кто как раз и является этим будущим поколением, смогли правильно оценить их мысли и желания. Именно настоящая классика поможет находиться в состоянии спокойствия. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, Советская ул., 9)

до 20 января

В музее работает выставка фарфоровых кукол из частной коллекции «Малыши для души».

до 30 января

Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

22-28 января

В школах города Кировска будет проведено памятное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное сотрудниками музея для учащихся старших классов.

г.Мурманск

16 декабря - 15.00

Состоится концерт «От «Вернисажа» с любовью…» студии эстрадной песни «Вернисаж». Участники коллектива надеются подарить предпраздничное новогоднее настроение своим друзьям и тем, кто только хочет познакомиться с творчеством артистов. В концертной программе прозвучат полюбившиеся зрителям песни «Лететь», «Кажется» и другие, а также новые композиции в исполнении солистов и ансамбля.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

18 января - 18.00

Состоится 2 конкурсный этап 2 сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». В нём примут участие 19 конкурсантов, которые прошли отборочный тур и успешно справились с первым конкурсным заданием. Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Задание ко 2 этапу: исполнить композицию в определенном жанре. Жанр определялся путем жеребьевки. Всего будет представлено 5 жанров: романс, джаз/блюз, фолк, поп, рок.

г.Мурманска, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции «Зимняя сказка» (до 24 января).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ангелы» (до 20 января); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мамонтёнок Дима» (до 20 февраля).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Открыта выставка: «Глазами северян», выставка работ фотостудии «Мурманск» (до 15 декабря).

16 декабря - 15.00

Состоится концерт «От «Вернисажа» с любовью…» студии эстрадной песни «Вернисаж». Участники коллектива надеются подарить предпраздничное новогоднее настроение своим друзьям и тем, кто только хочет познакомиться с творчеством артистов.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «С Рождеством!» (до 31 января).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

19 января - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?»

19 января - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 января - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 января - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

25 января - 16.30

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

19 января - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

20 января - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Все кувырком».

26 января - 12.00 и 14.30

К. Чуковский «Бармалей».

27 января - 12.00 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Арктический портал» (до 21 января); «Виктор Конецкий. Путь к причалу» (до 21 января).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 января - 19.44

«Ленинградцы - дети мои!..». Народная артистка РФ С. Крючкова. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда.

20 января - 17.00

«Ещё не вечер!». Сольная программа Александра Лелькова.

26 января - 17.00

«Джаз и опера». Chiara Osella и трио Accordi Disaccordi, Италия.

27 января - 17.00

«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

16 января – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

17 января – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

18 января – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

19 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 января – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 января – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 января – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

23 января – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена 12+

24 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

25 января – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 января – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

26 января – 19.00

п.Мурмаши

«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

26 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+

30 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

31 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

1 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 января - 18.00

«Кто-то должен уйти...». 12+

20 января - 11.00

«Кошкин дом». 0+

20 января - 18.00

«Фантазии Фарятьева». 12+

26 января - 18.00

«Гроза». 18+

27 января - 11.00

«Аленький цветочек». 6+

27 января - 18.00

«Домовой». 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: выставка авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); выставка живописи Ирины Строевой (ЗАТО г. Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».