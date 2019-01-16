г.Кандалакша

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

16 января-28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры будет представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

16 января - 18.00

Театрально-магический концерт учебных объединений «Школа магии» и театра-студии «Вдохновение». 16+

г.Кировск, просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

18 января – 18.00

Кировский Дворец культуры приглашает поклонников классической музыки на концерт 18 января. Выпускники Королевского колледжа музыки Диана Галахова и Григ Кучук, выпускник Московской консерватории им. Чайковского Геннадий Ишкулов, исполнят музыкальные творения от известных маэстро прошлого. В сегодняшнем мире, классика все же имеет свое прочное место. Ведь произведения классиков – это их позыв в вечность, будущим поколениям, чтобы мы смогли правильно оценить их мысли и желания. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18 января – 18.00

Выпускники Королевского колледжа музыки Диана Галахова и Григ Кучук, выпускник Московской консерватории им. Чайковского Геннадий Ишкулов исполнят музыкальные творения от известных маэстро прошлого.

В сегодняшнем мире, классика все же имеет свое прочное место. Ведь произведения классиков – это их позыв в вечность, будущим поколениям, чтобы мы, кто как раз и является этим будущим поколением, смогли правильно оценить их мысли и желания. Именно настоящая классика поможет находиться в состоянии спокойствия. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, Советская ул., 9)

до 20 января

В музее работает выставка фарфоровых кукол из частной коллекции «Малыши для души».

до 30 января

Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

22-28 января

В школах города Кировска будет проведено памятное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное сотрудниками музея для учащихся старших классов.

г.Апатиты

16 января - 10.00

Экскурсия для школьников «Добро пожаловать в Дом Книги!».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

16 января - 11.00

Театрализованная экскурсия «Путешествие по БиблиоОстрову».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

16 января - 14.00

Концерт «Рождественские встречи». Праздничная программа с участием людей с ограниченными возможностями здоровья и воспитанников «Воскресной школы» Храма Новых мучеников и исповедников Российских.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

17 января - 13.00

Фестиваль короткометражных фильмов «Экранизации».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

17 января - 13.00

Библиотечный урок по произведению Г. Спирина «Марфа» - программа «Время читать».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

17 января - 13.00

Литературная игра «За пером Жар-птицы».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

17 января - 13.40

Квест-игра «Путешествие в город профессий».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

18 января - 14.00

Урок безопасности с МЧС «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

18 января - 19.00

Ток – шоу «Большие разборки в маленьком городе» Тема – «ЗОЖ: грани разумного». Ведущие – Анастасия и Сергей Данилины.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 января - 15.00

Школа диабета. Тема: «Сахарный диабет: причины, клиническая характеристика».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

19 января - 17.00

Проект «ЛитКвартет». Мелодекламация «Сказка в коляске по Белому морю плывёт». Читаем сказки Степана Писахова. Музыкальное сопровождение – Ольга Тимкина, гусли, балалайка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 января - 18.00

Концерт классической музыки. На сцене Апатитского ДК - Диана Галахова (стипендиат компании «Фосагро», выпускница Королевского колледжа (г.Лондон, Великобритания), выпускница университета музыки и искусства (Австрия); Геннадий Ишкулов (г. Москва, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского); Григ Кучук (г.Лондон, Лауреат многочисленных национальных и международных конкурсов, стипендиат Королевской академии музыки (Великобритания), выпускник Королевского колледжа музыки). В программе: произведения Ф. Шуберта, Ф Шопена, М. Равеля, Л. В. Бетховена.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. АУ АГДК.

20 января - 11.00

Третий тур IX синхронного чемпионата «Южный ветер» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

20 января - 13.00

Фантастический семейный выходной «Тайны книжной планеты».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

20 января - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». «Украшение из галстука».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 января - 13.30

Семейный выходной «Зимняя сказка».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

20 января - 14.00

Воробьиная дискотека. Театрализованная танцевальная программа для детей до 7 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. АУ АГДК.

20 января - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Левушка» (картон, макароны). По книге Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

20 января - 15.00

Встреча-путешествие «Путешествуем по миру с книгой: Финляндия».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 января - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 января - 18.00

Вечер фокусов и магии. «Магическое шоу» Выступает иллюзионист Jason.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мурманск

16 января – 11.00

Начнёт работу выставка «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально-значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть».

На выставке будут представлены творческие работы из художественной мастерской Ольги Кириной, художественной мастерской Гребенниковых, художественной мастерской Мануйловых, мастерских поселка Мстера, мастерской Голунова В., мастерской семьи Перовых. Верность традициям и канонам, старинные и новые технологии, стилистическое разнообразие и оригинальные интерпретации древних образов отличают работы современных православных мастеров.

Посетители увидят современные иконы из бересты, фарфора, а также панно, церковную утварь, созданные в православных традициях.

Выставка работает до 30 января.

г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Мурманский областной краеведческий музей.

16 января

Начнёт работу выставка «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи». В XIX веке в Россию машинки привозились из-за рубежа и были доступны в основном зажиточным семьям. Приданое в виде швейной машинки «Зингер» делало девушку богатой невестой.

Акционерное общество «Мануфактурная компания Зингер» появилась в 1897 году, но вся продукция ввозилась из-за границы.

В 1900 году в Подольске компания «Зингер» приобрела землю, где был построен завод. Им управлял немец Вальтер Франк Диксон. Инструкция по эксплуатации сначала печаталась на немецком и русском языках, поэтому в народе сложилось мнение, что машинки «Зингер» немецкого производства. В 1902 году была выпущена первая швейная машина «Зингер» в России. А к 1913 их выпускалось около 600 тысяч в год. Существовало 50 отделений, которые продавали продукцию через 2500 магазинов.

В экспозиции гости музея увидят предметы из частных коллекций северян.

Посетить выставку можно до 3 марта.

г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Мурманский областной художественный музей.

16 декабря - 15.00

Состоится концерт «От «Вернисажа» с любовью…» студии эстрадной песни «Вернисаж». Участники коллектива надеются подарить предпраздничное новогоднее настроение своим друзьям и тем, кто только хочет познакомиться с творчеством артистов. В концертной программе прозвучат полюбившиеся зрителям песни «Лететь», «Кажется» и другие, а также новые композиции в исполнении солистов и ансамбля.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

18 января - 18.00

Состоится 2-й конкурсный этап 2 сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». В нём примут участие 19 конкурсантов, которые прошли отборочный тур и успешно справились с первым конкурсным заданием. Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Задание ко 2 этапу: исполнить композицию в определенном жанре. Жанр определялся путем жеребьевки. Всего будет представлено 5 жанров: романс, джаз/блюз, фолк, поп, рок.

г.Мурманска, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

16 января – 18.00

Состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино. Видеопоказы организованы Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании CANON. В рамках акции в пятый раз по всей стране будут демонстрироваться различные тематические короткометражные программы. В Областной научной библиотеке будут показаны 3 программы: 16 января программа «Экранизации» представит 3 фильма:

«Юшка», реж. Лолита Наранович. Ваня рассказывает младшему брату историю из своего детства. Пытаясь раскрыть тайну блаженного помощника кузнеца Юшки, Ваня становится случайным свидетелем его убийства.

«Воротничок», реж. Виктория Рунцова. Молодая девушка покупает крахмальный воротничок, и он начинает управлять жизнью девушки, вопреки её желанию. Героиня оказывается перед выбором: либо подчиниться, либо бороться.

«Послевкусие», реж. Георгий Заозерский. Москва. Ночь с 1946 на 1947 год. Прошедший войну Виктор едет к девушке, чтоб подарить ей подарок и встретить Новый год.

Продолжительность программы 72 мин, 12+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской , 21 а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

16 января – 19.00

Наверное, не найдётся меломана, который бы не любил творчество легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). В эту среду отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» в очередной раз с удовольствием присоединится к этому празднику. Новый сезон 2019 года начинается акустически, однако почти все артисты обещали включить в свой репертуар каверы на песни легендарной рок группы. Немножко почувствовать себя битлами на сцене клуба «Ледокол» смогут Durrell Vælli , Ramy Elhagali, Максим Барабанов и Yarah Brodnikova.

Ведущая Наталья Карча обещает бокал горячего ароматного напитка всем тем, кто соблюдет дрес-код а-ля-битлз.

г.Мурманск, ул.Книповича, 17. Отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори», «Jazz & Blues Cafe».

17 января – 18.00

Состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино. Видеопоказы организованы Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании CANON. В рамках акции в пятый раз по всей стране будут демонстрироваться различные тематические короткометражные программы.

Программа «Звёзды в коротком метре» представит 5 фильмов:

«Нет», реж. Иван Петухов. Молодой мужчина делает предложение любимой девушке и получает неожиданный отказ. Несостоявшиеся жених и невеста остаются вместе еще на несколько часов, пытаясь разобраться в случившемся, но, главное, в самих себе.

«Взятка», реж. Алексей Харитонов. Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо.

«На чужбине», реж. Михаил Черных. Русский помещик завтракает в компании француза, который давно живет в доме помещика. Он постоянно слушает речи барина о величии всего русского и никчемности Франции. Оскорбленный француз порывается уехать из России, но могут ли на самом деле герои друг без друга?

«Кастинг», реж. Влада Макейчик. Амбициозная мать приводит дочь на кинопробы, чтобы реализовать свою мечту. Девочка мечтает совсем о другом. Конфликт приводит к неожиданной для обеих развязке.

«Рикошет», реж. Тимур Джураев. Остросюжетный боевик о молодом агенте ФСБ, о похищении креста, о попытке уйти от киллеров и парочке клоунов-гастролёров, которые спутывают все карты.

Продолжительность программы 71 мин, 16+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской , 21 а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

19 января – 17.00

Состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино. Видеопоказы организованы Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании CANON. В рамках акции в пятый раз по всей стране будут демонстрироваться различные тематические короткометражные программы.

Семейная программа «Отцы и дети» представит 5 фильмов:

«Девочка и дерево желаний», реж. Александра Лупашко - сказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей.

День рождения, реж. Юлия Сапонова. Спешка, работа, карьера, время, забытые мечты. Когда-нибудь у Веры все будет по-другому. Как найти время в круговороте жизни для близких? Для себя настоящей?

«Новенький», реж. Мария Сопова. Сказочно-абсурдная новогодняя комедия о многодетной семье.

«Тупик», реж. Антон Сазонов. История о кризисе в семейных отношениях.

«Парад планет», реж. Вера Смолина. Анна – уже не молодая одинокая женщина проводит очередные выходные в компании своей матери в одном из подмосковных пансионатов.

Продолжительность программы 88 мин, 14+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции «Зимняя сказка» (до 24 января).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ангелы» (до 20 января); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мамонтёнок Дима» (до 20 февраля); выставка «Шедевры современного православного искусства России» (до 30 января).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

16 декабря - 15.00

Состоится концерт «От «Вернисажа» с любовью…» студии эстрадной песни «Вернисаж». Участники коллектива надеются подарить предпраздничное новогоднее настроение своим друзьям и тем, кто только хочет познакомиться с творчеством артистов.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «С Рождеством!» (до 31 января).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

19 января - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?»

19 января - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 января - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 января - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

25 января - 16.30

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

19 января - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

20 января - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Все кувырком».

26 января - 12.00 и 14.30

К. Чуковский «Бармалей».

27 января - 12.00 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Арктический портал» (до 21 января); «Виктор Конецкий. Путь к причалу» (до 21 января).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 января - 19.44

«Ленинградцы - дети мои!..». Народная артистка РФ С. Крючкова. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда.

20 января - 17.00

«Ещё не вечер!». Сольная программа Александра Лелькова.

26 января - 17.00

«Джаз и опера». Chiara Osella и трио Accordi Disaccordi, Италия.

27 января - 17.00

«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

16 января – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

17 января – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

18 января – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

19 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 января – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 января – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 января – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

23 января – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена 12+

24 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

25 января – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 января – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

26 января – 19.00

п.Мурмаши

«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

26 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+

30 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

31 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

1 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 января - 18.00

«Кто-то должен уйти...». 12+

20 января - 11.00

«Кошкин дом». 0+

20 января - 18.00

«Фантазии Фарятьева». 12+

26 января - 18.00

«Гроза». 18+

27 января - 11.00

«Аленький цветочек». 6+

27 января - 18.00

«Домовой». 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: выставка авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); выставка живописи Ирины Строевой (ЗАТО г. Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».