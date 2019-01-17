г.Кандалакша

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

17 января-28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры будет представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18 января – 18.00

Кировский Дворец культуры приглашает поклонников классической музыки на концерт 18 января. Выпускники Королевского колледжа музыки Диана Галахова и Григ Кучук, выпускник Московской консерватории им. Чайковского Геннадий Ишкулов, исполнят музыкальные творения от известных маэстро прошлого. В сегодняшнем мире, классика все же имеет свое прочное место. Ведь произведения классиков – это их позыв в вечность, будущим поколениям, чтобы мы смогли правильно оценить их мысли и желания. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

18 января – 18.00

Выпускники Королевского колледжа музыки Диана Галахова и Григ Кучук, выпускник Московской консерватории им. Чайковского Геннадий Ишкулов исполнят музыкальные творения от известных маэстро прошлого.

В сегодняшнем мире, классика все же имеет свое прочное место. Ведь произведения классиков – это их позыв в вечность, будущим поколениям, чтобы мы, кто как раз и является этим будущим поколением, смогли правильно оценить их мысли и желания. Именно настоящая классика поможет находиться в состоянии спокойствия. Вход свободный. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, малый зал.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, Советская ул., 9)

до 20 января

В музее работает выставка фарфоровых кукол из частной коллекции «Малыши для души».

до 30 января

Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

22-28 января

В школах города Кировска будет проведено памятное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное сотрудниками музея для учащихся старших классов.

г.Апатиты

17 января - 13.00

Фестиваль короткометражных фильмов «Экранизации».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

17 января - 13.00

Библиотечный урок по произведению Г. Спирина «Марфа» - программа «Время читать».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

17 января - 13.00

Литературная игра «За пером Жар-птицы».

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 8. МБУК ЦБС «Городская библиотека № 1».

17 января - 13.40

Квест-игра «Путешествие в город профессий».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

18 января - 14.00

Урок безопасности с МЧС «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

18 января - 19.00

Ток – шоу «Большие разборки в маленьком городе» Тема – «ЗОЖ: грани разумного». Ведущие – Анастасия и Сергей Данилины.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 января - 15.00

Школа диабета. Тема: «Сахарный диабет: причины, клиническая характеристика».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

19 января - 17.00

Проект «ЛитКвартет». Мелодекламация «Сказка в коляске по Белому морю плывёт». Читаем сказки Степана Писахова. Музыкальное сопровождение – Ольга Тимкина, гусли, балалайка.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

19 января - 18.00

Концерт классической музыки. На сцене Апатитского ДК - Диана Галахова (стипендиат компании «Фосагро», выпускница Королевского колледжа (г.Лондон, Великобритания), выпускница университета музыки и искусства (Австрия); Геннадий Ишкулов (г. Москва, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского); Григ Кучук (г.Лондон, Лауреат многочисленных национальных и международных конкурсов, стипендиат Королевской академии музыки (Великобритания), выпускник Королевского колледжа музыки). В программе: произведения Ф. Шуберта, Ф Шопена, М. Равеля, Л. В. Бетховена.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. АУ АГДК.

20 января - 11.00

Третий тур IX синхронного чемпионата «Южный ветер» по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

г.Апатиты, ул.Фестивальная, 15а. Дом детского творчества.

20 января - 13.00

Фантастический семейный выходной «Тайны книжной планеты».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

20 января - 13.00

Клуб «Модное рукоделие». «Украшение из галстука».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 января - 13.30

Семейный выходной «Зимняя сказка».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

20 января - 14.00

Воробьиная дискотека. Театрализованная танцевальная программа для детей до 7 лет.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. АУ АГДК.

20 января - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Левушка» (картон, макароны). По книге Мишель Кнудсен «Лев в библиотеке».

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

20 января - 15.00

Встреча-путешествие «Путешествуем по миру с книгой: Финляндия».

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

20 января - 15.00

Лекторий «Край, в котором я живу!»

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

20 января - 18.00

Вечер фокусов и магии. «Магическое шоу» Выступает иллюзионист Jason.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

г.Мурманск

17 января – 11.00

Начнёт работу выставка «Клубу «Художественная роспись» - 20 лет».

Клуб «Художественная роспись» основан на базе отдела народного искусства и ремесел Мурманского областного художественного музея. Руководитель – Трыханкина Татьяна Григорьевна. Клуб насчитывает 20 человек различного возраста и различных профессий, объединённых любовью к народному искусству. Члены клуба занимаются изучением народных росписей: истории возникновения, композиции, цветового решения. Клуб активно участвует в городских, областных выставках, ярмарках. Выставка будет работать до 17 февраля.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

17 января - 14.00

Состоится видеоконференция «Литмост». Встреча с Дианой Машковой.

Видеоконференция организована в рамках Всероссийского проекта издательства ЭКСМО «ЛитМост». Это серия встреч с самыми популярными российскими авторами, которые проходят в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.

На видеоконференции писатель Диана Машкова представит документальный роман «Меня зовут Гоша. История сироты». Книга создана совместно с приемным сыном Георгием. Этот роман является автобиографией подростка. Участники видеоконференции встретятся с Дианой Машковой в режиме реального времени и смогут задать ей вопросы.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

17 января – 17.00

Состоится открытие фотовыставки из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященной 75-летию полного снятия блокады Ленинграда.

Блокада Ленинграда – одна из величайших гуманитарных трагедий периода II Мировой войны. Память о блокаде Ленинграда – важнейшая часть гражданского самосознания жителей Санкт-Петербурга: гибель более миллиона человек оставила след в семейной истории многих сегодняшних петербуржцев.

Сегодня фотографии блокадного города являются важнейшими свидетельствами трагедии. В экспозиции посетители музея увидят постеры с фотографиями А.И. Бродского, Г.Ф. Коновалова, Б.П. Кудоярова, Б.С. Лосина, Р.А. Мазелева и других военных фотокорреспондентов.

Выставка «Жизнь блокадного города» ориентирована на различную возрастную аудиторию, направлена на воспитание чувства патриотизма, культурно-нравственное развитие подрастающего поколения и популяризацию культурных ценностей. Выставка будет работать до 3 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, II этаж, Культурно-выставочный центр Русского музея.

17 января – 18.00

Состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино. Видеопоказы организованы Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании «CANON». В рамках акции в пятый раз по всей стране будут демонстрироваться различные тематические короткометражные программы.

Программа «Звёзды в коротком метре» представит 5 фильмов:

«Нет», реж. Иван Петухов. Молодой мужчина делает предложение любимой девушке и получает неожиданный отказ. Несостоявшиеся жених и невеста остаются вместе еще на несколько часов, пытаясь разобраться в случившемся, но, главное, в самих себе.

«Взятка», реж. Алексей Харитонов. Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело… о взятке. Но события разворачиваются непредсказуемо.

«На чужбине», реж. Михаил Черных. Русский помещик завтракает в компании француза, который давно живет в доме помещика. Он постоянно слушает речи барина о величии всего русского и никчемности Франции. Оскорбленный француз порывается уехать из России, но могут ли на самом деле герои друг без друга?

«Кастинг», реж. Влада Макейчик. Амбициозная мать приводит дочь на кинопробы, чтобы реализовать свою мечту. Девочка мечтает совсем о другом. Конфликт приводит к неожиданной для обеих развязке.

«Рикошет», реж. Тимур Джураев. Остросюжетный боевик о молодом агенте ФСБ, о похищении креста, о попытке уйти от киллеров и парочке клоунов-гастролёров, которые спутывают все карты.

Продолжительность программы 71 мин, 16+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

17 января в 19.00

Состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда «Ленинградцы – дети мои». Исполнитель - Народная артистка РФ Светлана Крючкова.

Актриса, чьи работы в кино и театре дороги миллионам поклонников, с большим успехом выступает с поэтическими вечерами – как в России, так и за рубежом. В Мурманске её выступления о поэтах серебряного века стали важными событиями в культурной жизни города. Для исполнения на вечере, посвященном теме блокады, Светлана Крючкова выбрала тексты самых разных жанров, созданные как поэтами, так и обычными людьми. В единую ткань повествования сложатся оставленные нам как свидетельство тех страшных и героических дней стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула, Михаила Дудина, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманская областная филармония.

18 января - 18.00

Состоится 2 конкурсный этап 2 сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». В нём примут участие 19 конкурсантов, которые прошли отборочный тур и успешно справились с первым конкурсным заданием. Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них есть не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети».

Организатором конкурса является городская молодежная общественная организация «Мурманский трудовой студенческий союз» при поддержке Фонда президентских грантов.

Задание ко 2 этапу: исполнить композицию в определенном жанре. Жанр определялся путем жеребьевки. Всего будет представлено 5 жанров: романс, джаз/блюз, фолк, поп, рок.

г.Мурманска, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

19 января – 17.00

Состоятся видеопоказы в рамках Всероссийской акции День короткометражного кино. Видеопоказы организованы Молодёжным центром Союза кинематографистов России при поддержке Союза кинематографистов России, Роскультцентра, Национального фонда поддержки правообладателей, компании CANON. В рамках акции в пятый раз по всей стране будут демонстрироваться различные тематические короткометражные программы.

Семейная программа «Отцы и дети» представит 5 фильмов:

«Девочка и дерево желаний», реж. Александра Лупашко - сказочная история про Женю, девочку пяти лет, которая отправляется в невероятное путешествие к Дереву желаний, чтобы вернуть внимание родителей.

День рождения, реж. Юлия Сапонова. Спешка, работа, карьера, время, забытые мечты. Когда-нибудь у Веры все будет по-другому. Как найти время в круговороте жизни для близких? Для себя настоящей?

«Новенький», реж. Мария Сопова. Сказочно-абсурдная новогодняя комедия о многодетной семье.

«Тупик», реж. Антон Сазонов. История о кризисе в семейных отношениях.

«Парад планет», реж. Вера Смолина. Анна – уже не молодая одинокая женщина проводит очередные выходные в компании своей матери в одном из подмосковных пансионатов.

Продолжительность программы 88 мин, 14+

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции «Зимняя сказка» (до 24 января).

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Ангелы» (до 20 января); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля); выставка «Швейные машины Зингера» (до 3 февраля).

17 января - 17.00

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» открывается фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города». Она посвящена 75-летию знаменательного события – полного снятия блокады Ленинграда.

В экспозиции посетители музея увидят постеры с фотографиями Александра Бродского, Георгия Коновалова, Бориса Кудоярова, Бориса Лосина, Рафаила Мазелева и других военных фотокорреспондентов. Выставка будет работать до 3 марта.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Мамонтёнок Дима» (до 20 февраля); выставка «Шедевры современного православного искусства России» (до 30 января).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

18 января - 18.00

Состоится 2 конкурсный этап 2 сезона городского вокального конкурса «MurmanVision». Участниками конкурса стала молодёжь города Мурманска в возрасте от 14 до 28 лет, среди них не только любители, но и профессионалы – участники Всероссийского конкурса «Голос. Дети». Всего 19 конкурсантов, которые прошли отборочный тур и успешно справились с первым конкурсным заданием.

Участники конкурса должны исполнить композицию в определенном жанре. Жанр определялся путем жеребьевки. Это может быть романс, джаз/блюз, фолк, поп или рок.

19 января - 17.00

Пройдет концерт «В крови горит огонь желанья!» солистов ансамбля «Орфей».

Ансамбль «Орфей» работает над постановками оперных и опереточных спектаклей, камерных программ. Репертуарная палитра ансамбля обширна и разнообразна. Она включает в себя шедевры оперной классики, старинные романсы и арии, а также произведения советских композиторов-песенников. На концерте «В крови горит огонь желанья!» мурманчане и гости города услышат самые яркие шлягеры советских и зарубежных арий, дуэтов из опер и классических оперетт, романсы, эстрадные, русские и неополитанские народные песни.

20 декабря - 15.00

Состоится концерт «В кругу друзей» ансамбля танца «Сполохи».

Ансамбль «Сполохи» - яркий, интересный коллектив со своими традициями, своим репертуаром. Каждый танец - это полет фантазии, результат творческого поиска руководителя и плодотворной работы всех участников коллектива. Репертуар ансамбля разнообразен, в нем народные, сюжетные танцы, тематические постановки. Каждый год, в конце января, «Сполохи» собирают у себя в гостях, на сцене гостеприимной «Кировки», своих самых близких друзей, чтобы подарить зрителям настоящий праздник народного танца. В уютной и домашней атмосфере Дворца культуры свои творческие номера покажут участники ансамбля танца «Северок» из Мурманска, хореографический коллектив «Калинка» из Оленегорска и хореографический ансамбль «Мастерок» из Североморска.

23 января - 18.00

Состоится вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность пообщаться со своими добрыми друзьями, поделиться своими воспоминаниями, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а танцевальные мелодии в стиле «ретро» не оставят равнодушными никого.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: выставка «С Рождеством!» (до 31 января).

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

19 января - 10.00

В. Сутеев. «Кто сказал: «Мяу?»

19 января - 17.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 января - 10.00

Н. Гернет. «День рождения Петрушки».

20 января - 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

25 января - 16.30

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

19 января - 12.00 и 14.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

20 января - 12.00 и 14.30

Д. Биссет. «Все кувырком».

26 января - 12.00 и 14.30

К. Чуковский «Бармалей».

27 января - 12.00 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Арктический портал» (до 21 января); «Виктор Конецкий. Путь к причалу» (до 21 января).

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

17 января – 19.00

Состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда. В его основе – программа «Ленинградцы – дети мои» в исполнении народной артистки РФ Светланы Крючковой.

Актриса, чьи работы в кино и театре дороги миллионам поклонников, с большим успехом выступает с поэтическими вечерами как в России, так и за рубежом. В Мурманске ее выступления о поэтах серебряного века стали событиями в культурной жизни города. Для исполнения на вечере, посвященном теме блокады, Светлана Крючкова выбрала тексты, созданные поэтами и жителями блокадного города. В единую ткань повествования о тех страшных и героических днях сложатся стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Веры Инбер, Джамбула, Михаила Дудина, а также фрагменты блокадных дневников и песни Клавдии Шульженко.

20 января - 17.00

«Ещё не вечер!». Сольная программа Александра Лелькова.

26 января - 17.00

«Джаз и опера». Chiara Osella и трио Accordi Disaccordi, Италия.

27 января - 17.00

«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 января – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

18 января – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон. Комедия в двух действиях. 16+

19 января – 12.00

«Ищи ветра в поле». В. Лифшиц. Сказка в 2-х действиях. 0+

19 января – 19.00

«Продавец дождя». Р. Нэш. Мелодрама в двух действиях. 16+

20 января – 12.00

«Чудеса на змеином болоте». Ю. Ким. Музыкальная сказка в двух действиях. 6+

20 января – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

23 января – 19.00

«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена 12+

24 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

25 января – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 января – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

26 января – 19.00

п.Мурмаши

«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

26 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+

30 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

31 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

1 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

19 января - 18.00

«Кто-то должен уйти...». 12+

20 января - 11.00

«Кошкин дом». 0+

20 января - 18.00

«Фантазии Фарятьева». 12+

26 января - 18.00

«Гроза». 18+

27 января - 11.00

«Аленький цветочек». 6+

27 января - 18.00

«Домовой». 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: выставка авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); выставка живописи Ирины Строевой (ЗАТО г. Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».