Афиша
г.Кандалакша
Центральная библиотека
(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)
Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+
МБУ «Музей истории города Кандалакша»
(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)
Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+
Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+
г.Ковдор
Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».
г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.
г.Полярные Зори
19 января - 12.00
«Новый год в гостях у снежного человека». 0+
г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.
г.Кировск
21 января -28 февраля
В выставочном зале Дворца культуры будет представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+
г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.
Кировский историко-краеведческий музей
(г.Кировск, Советская ул., 9)
22-28 января
В школах города Кировска будет проведено памятное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное сотрудниками музея для учащихся старших классов.
до 30 января
Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.
г.Мурманск
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу экспозиции: «Зимняя сказка» (до 24 января); «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» (до 30 января); «Новогодние занималки» (до 30 января); «В снежном царстве, морозном государстве» (до 30 января); «Секретный кабанчик» (до 30 января); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля).
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля); «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); «Клубу «Художественная роспись» 20 лет» (до 17 февраля); «Ангелы» (до 20 января); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть» (до 30 января); «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля); «Произведения первобытного искусства». Выставка из коллекции факсимильных репродукций «Дар Нади Леже» (до 27 января).
Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
23 января - 18.00
Состоится вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».
На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность пообщаться со своими добрыми друзьями, поделиться своими воспоминаниями, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а танцевальные мелодии в стиле «ретро» не оставят равнодушными никого. 18+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
Продолжают работу экспозиции: «Merry Christmas!» (до 31 января).
22-27 января
В рамках областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ», пройдет региональная литературная акция «Время читать А. Гайдара». 6+
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)
25 января - 16.30
По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».
26 января - 10.00
По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».
26 января - 17.00
Н. Гернет. «Полянка».
27 января - 10.00
Н. Гернет. «Полянка».
27 января - 17.00
По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».
ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)
26 января - 12.00 и 14.30
К. Чуковский «Бармалей».
27 января - 12.00 14.30
Ф. Шевяков. «Саамская сказка».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: «Арктический портал» (до 21 января); «Виктор Конецкий. Путь к причалу» (до 21 января); фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (до 3 марта).
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
26 января - 17.00
«Джаз и опера». Chiara Osella и трио Accordi Disaccordi, Италия.
27 января - 17.00
«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
23 января – 19.00
«Не покидай меня…». А. Дударев. Драматическая баллада. Малая сцена 12+
24 января – 19.00
«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+
25 января – 19.00
«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+
26 января – 12.00
«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+
26 января – 19.00
п.Мурмаши
«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+
26 января – 19.00
«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+
27 января – 12.00
«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+
27 января – 19.00
«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+
30 января – 19.00
«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+
31 января – 19.00
«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+
1 февраля – 19.00
«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+
2 февраля – 12.00
«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+
2 февраля – 19.00
«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+
3 февраля – 12.00
«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+
3 февраля – 19.00
«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
26 января - 18.00
«Гроза». 18+
27 января - 11.00
«Аленький цветочек». 6+
27 января - 18.00
«Домовой». 16+
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Работают выставки: авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); живописи Ирины Строевой (ЗАТО г.Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).
«СветОтень»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)
Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».