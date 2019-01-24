г.Кандалакша

Центральная библиотека

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 51)

Работает выставка новых книг «Новогодний книгопад». 18+

МБУ «Музей истории города Кандалакша»

(г.Кандалакша, ул. Первомайская, 40)

Выставка «Первозданная Россия». В экспозиции представлены крупноформатные фотографии дикой природы, включающие в себя яркие портреты диких зверей и птиц, выразительные пейзажи. Работы выполнены лучшими фактографами-натуралистами. Вход свободный. 0+

Передвижная выставка «Советско-финляндская война 1939-1940 гг.» из фондов Мурманского областного краеведческого музея. Выставка представляет информационные планшеты, посвященные советско-финляндской войне 1939-1940 годов, которая более полувека официально в нашей стране была намеренно предана забвению. На выставке экспонируются фотографии из фондов Мурманского областного краеведческого музея, Военно-морского музея Северного флота, музея Пограничного Управления ФСБ России по Мурманской области. 12+

п.Никель

до 28 февраля

В Историко-краеведческом музее Печенгского района работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

Выставка продлится до 28 февраля.

Печенгский район, п.Никель, ул. Печенгская, 1а. Историко-краеведческом музее Печенгского района.

г.Ковдор

Работа выставок в районном краеведческом музее Ковдора. Для посетителей работают выставка декоративно-прикладного творчества Алины Беловой, выставка, приуроченная к 100-летию комсомола, «Не расстанусь с комсомолом»; выставки к 30-летию Ковдорского районного краеведческого музея «Листая памяти страницы» и «Ты помнишь, как все начиналось»; выставка предметов времён советской эпохи «Сделано в СССР».

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Районный краеведческий музей.

г.Кировск

24 января -28 февраля

В выставочном зале Дворца культуры представлена выставка дамских сумочек. В основе экспозиции – сумки и кошельки от советских до современных моделей, изящные и элегантные, фантазийные и удобные. Дамская сумочка – не просто аксессуар, это один из самых необходимых и важных предметов для женщины, она отражает характер, вкус и настроение своей обладательницы. У истинных модниц сумочка есть к каждой паре туфель. Одна только беда - мода на дамские сумочки весьма быстротечна. Но есть такие сумки, которые будут актуальны всегда! Увидеть эти сумки можно будет на выставке. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

до 14 февраля

Открывается уникальная выставка подводной фотографии и водолазного оборудования, представленная знаменитым дайвером и мировым рекордсменом Александром Губиным.

Фотографии дадут зрителям уникальную возможность познакомиться с подводным миром морей, естественных и искусственных водоемов России.

Представленная коллекция водолазного оборудования, отображает основные этапы развития водолазного дела в России за последние 100 лет и демонстрирует образцы современного снаряжения. Среди экспонатов – артефакты, поднятые со дна моря, профессиональная литература и настоящее водолазное снаряжение разных лет.

Выставка предполагает наличие интерактивной зоны, где посетители смогут сфотографироваться с экспонатами и даже примерить некоторые из них.

Уникальную экспозицию можно будет посетить до 14 февраля. 0+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

25 января - 10.30

Состоится торжественное награждение участников и победителей межмуниципального фестиваля воспитанников дошкольных образовательных организаций «Как прекрасен этот мир», который проходил с сентября 2018 по январь 2019.

На сцене ЦДТ «Хибины» будут награждены победители и участники следующих этапов фестиваля: муниципальный конкурс детского рисунка «Волшебные ручки»; муниципальный вокально-инструментальный конкурс «Семь нот»; муниципальный праздник танца «Первые шаги»; дистанционный конкурс детского творчества «Новогодняя игрушка»; дистанционный конкурс методических разработок. Вход свободный.

г.Кировск,просп.Ленина, 5. ЦДТ «Хибины».

25 января – 13.00

Пройдёт праздник, посвященный Дню студента. Организаторы подготовили увлекательную программу – «Кино-shoT». Это развлекательная киновикторина для тех, кто любит кино. Команды ждут интересные, нескучные вопросы, веселые конкурсы и подарки. Вход по приглашениям (для молодёжи Кировского филиала МАГУ). 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, фойе.

26 января – 22.00

Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на ночную дискотеку. В программе только лучшие современные хиты и любимые композиции прошлых лет. 18+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

26 января - 13.30

Пройдут IV областные Рубцовские чтения. В программе: выступления мурманских писателей и литературоведов, презентация новой книги заместителя председателя вологодского Союза писателей-краеведов Л.Н. Вересова «Творчество Н. М. Рубцова в свете статистики». О хибинской странице книги жизни поэта расскажут его однокурсники по техникуму. Приглашаем всех любителей поэзии на встречу с удивительным миром Н.М. Рубцова. 12+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры.

27 января – 15.00

Фестиваль восточного танца «Шелковый путь». По традиции в конце января Кировский Дворец культуры объединит танцовщиц из разных городов Мурманской области, чтобы показать зрителю свое мастерство владения телом и прекрасные мгновения завораживающего восточного танца.

В танцевальном шоу примут участие 120 исполнительниц от совсем юных любителей до опытных профессионалов. Среди них самодеятельные коллективы и признанные мастера из Кировска, Апатитов, а также Мурманска, Мончегорска, Североморска, Оленегорска. В программе фестиваля более 30 номеров в разных направлениях и стилях восточных танцев: классический и осовремененный танец, арабский, индийский и даже цыганский фольклор, трайбл, беллидэнс и др.

Зрителей ждет полтора часа яркой и потрясающей воображение восточной сказки, рассказанной языком тела, жестов, переданной неописуемой красотой костюмов, света и музыки. 6+

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской Дворец культуры, большой зал.

Кировский историко-краеведческий музей

(г.Кировск, м/н Кукисвумчорр, ул. Советская, 9)

Открыта выставка работ фотохудожника Сергея Александровича Хитрова «Ей имя - женщина». На выставке представлены портреты женщин, запечатленных на рабочих местах. Все представительницы прекрасного пола – жительницы Кировска и Апатитов. 0+

23-28 января

В школах города Кировска будет проведено памятное мероприятие, посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда, подготовленное сотрудниками музея для учащихся старших классов.

до 30 января

Открыта выставка «Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли», посвященная 100-летию со дня образования ВЛКСМ.

с 5 февраля

В музее будет работать выставка «Мы с честью выполнили долг», посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана. На ней представлены фотографии и документы, переданные в музей участниками боевых действий. В них отражены официальные факты, а также повседневная жизнь солдат, запечатленная на фотографиях. 12+

Центральная городская библиотека им. А. М. Горького

(г.Кировск, просп. Ленина, 15)

Открылась третья персональная художественная выставка Елены Проценко «Магия карандашей». Автор – девушка с ограниченными физическими возможностями. Все её работы выполнены с помощью ног, так как вскоре после рождение девочке поставили диагноз: детский церебральный паралич. На выставке представлены более 20 новых работ – это портреты и анималистическая живопись. Все работы выполнены художественными цветными карандашами. Познакомиться с творчеством необычайно талантливой художницы можно до конца февраля.

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Книжная выставка «Писатель - фронтовик», которая знакомит с жизнью творчеством писателя, киносценариста, общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Александровича Гранина.

Жизнь и творческий путь Гранина - это целая эпоха в истории нашей страны, на его книгах выросло не одно поколение. Он писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном творчестве - все это было его темой, его окружением, его друзьями; важной темой для писателя была и война. На выставке представлены произведения, написанные в разные годы. Познакомиться с выставкой можно до 24 февраля. 12+.

Городская детско-юношеская библиотека-филиал № 1

(г.Кировск, ул. Кондрикова, 3а)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Снежная мелодия». На выставке представлены 12 работ учащихся художественного отделения в технике «гуашь».

Городская библиотека-филиал № 2

(г.Кировск, ул. Кирова, 17)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «Чародейка зима». На выставке представлены 17 работ учащихся художественного отделения.

Детская школа искусств им. А. С. Розанова»

(г.Кировск, ул. Хибиногорская, 29)

по 28 февраля

Работает выставка детского художественного творчества «В гости к зимушке-зиме». На выставке экспонируется 21 работа учащихся художественного отделения, выполненные в разных техниках.

нп.Титан

25 января- 19.00

Танцевальный вечер «Вы не в танцах», посвященный Дню студента. В Доме культуры нп.Титан для молодёжи от 15 лет состоится танцевальный вечер с игровой программой «Вы не в танцах», посвященный Дню студента.

Зрителям будет предложено познакомиться с обычаями празднования Татьяниного дня, нарисовать портрет Татьяны, проверить свою смекалку в блицтурнире. Кроме этого в программе много шуток, смеха и, конечно, танцев. В этот вечер Татьянам вход свободный. 15+

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

нп.Коашва

25 января – 17.00

Развлекательная программа «Мама, папа, я – дружная семья». Дом культуры нп. Коашва приглашает в родителей с детьми на развлекательную программу «Мама, папа, я – дружная семья». Для участников подготовлены спортивные состязания, увлекательные игры и конкурсы. Вход свободный. 0+

нп.Коашва, 2. Дом культуры нп. Коашва.

г.Апатиты

24 января - 13.00

Тематический урок в рамках программы «Исторический календарь: 75-лет освобождения Ленинграда от фашистской блокады» (отмечается 27 января).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. МАУ АГДК, выставочный зал.

24 января - 19.00

Спектакль - антреприза «Что творят мужчины» с участием Сергея Астахова. Странный, загадочный и волшебный мир театра. Как рождаются спектакли? Как репетируют актеры? О чем они в тайне мечтают и чего хотят? На все эти вопросы вы найдете ответы в комедии «Что творят мужчины?» Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году прямо на сцене театра. Через неделю премьера, но написанная автором пьеса никак не принимается новым редактором, который ничего не понимает в театре, потому что он бывший моряк и видит театр по-своему! Он убежден, что в ней не хватает огонька и революционного духа и хочет сделать ее серьезнее, как того требует новая власть. Но вот парадокс, чем больше своих поправок вносит редактор, тем смешнее и смешнее становится пьеса! Время идет - день премьеры неумолимо приближается, а разрешения на постановку все нет и нет! На какие актерские хитрости пойдёт автор, чтобы протолкнуть свое творение? Как выкрутится из сложной ситуации и что он придумает?

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

25 января - 14.00

Студенческий праздник «Татьянин день».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

25 января - 14.00

«Куда пойти учиться?». Состоится встреча для выпускников этого года с нынешними студентами, которые приехали на каникулы из разных городов – Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска, Петрозаводска, Апатиты и готовы рассказать об учёбе.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

25 января - 16.00

Мастер-класс по скандинавской ходьбе «Движение – это жизнь».

г.Апатиты, ул. Кирова, 15. МБУК ЦБС «Библиотека семейного чтения».

25 января - 19.00

«Песни нашего двора» Концерт музыкального клуба «ДИВА».

Приглашают всех желающих на концерт «Песни нашего двора», в котором будут звучать популярные эстрадные песни.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

26 января - 13.00–16.00

Мастер-класс для населения. Изготовление текстильной куколки «Ангел».

г.Апатиты, ул. Московская, 15. МБУМП «МСЦ», ОЭР «Ковчег».

26 января - 14.00-16.00

«Путь в профессию» - День профориентации в библиотеке. Специалисты Кольского медицинского колледжа, Апатитского политехнического колледжа и филиала МАГУ в г. Кировск (Хибинского технического колледжа) подробно расскажут всё, что необходимо знать абитуриенту: краткую историю учебного заведения, предлагаемые профессии и специальности, правила приёма.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

26 января - 15.00

Состоится первая встреча арт-студии «Манга». Диана Волненко любит рисовать, увлечена «манга» и предлагает всем любителям этого искусства встречаться в библиотеке. На первой встрече Диана расскажет об этом удивительном и интересном виде искусства, покажет свои работы, научит создавать комиксы.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

26 января - 18.00

Фестиваль короткометражных фильмов «Звёзды в кино».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

26 января - 18.00

Татьянин день или День российского студента. Приглашаются и старшеклассники, чтобы оценить перспективу предстоящего студенчества. В фойе и рядом находящихся кабинетах будут работать интерактивные площадки и мастер-классы на самые разнообразные темы: реклама образовательных организаций, здоровый образ жизни, физкультура и спорт, туризм, творчество и искусство, краеведение, организация развлечений. Традиционно пройдет конкурс на звание «Супер-студент». Учебные заведения покажут свои «визитные карточки», а молодёжные творческие коллективы подготовят концерт. Закончится вечер зажигательной дискотекой. Цена билета 50 руб. Татьянам – вход свободный (по предъявлению документа, удостоверяющего личность).

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Муниципальное автономное учреждение «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.».

26 января - 19.00

Интерактивная молодёжная программа «Татьянин день».

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

27 января - 12.00

«Цветоводы Хибин». «В преддверии весны…» - готовим комнатные растения к весне.

Клуб «Цветоводы Хибин» центральной городской библиотеки приглашает на встречу «В преддверии весны…». Специалист Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина КНЦ РАН расскажет об основных правилах и нюансах ухода за комнатными растениями после зимнего периода и подготовки их к теплому сезону; подскажет, как создать оптимальные условия для выхода цветов из состояния покоя и запуска периода активного роста.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

27 января - 13.00

Мастерская арт – терапии «ПоZнание».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

27 января - 13.00

Конкурс танцев «Хибинский вальс» - традиционное ежегодное мероприятие, собирающее в Апатитском Дворце культуры танцевальные дуэты со всей Мурманской области. На паркете танцевального зала пройдут соревнования в стандартной и латино-американской программах. Цена билета 150 руб.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. МАУ АГДК.

27 января - 15.00

Университет «Активное долголетие». «Антистрессовое рисование».

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. МБУК ЦБС «Библиотека имени Л.А. Гладиной».

27 января - 15.00

Литературно-творческая мастерская «ДеТВоРА». Мастер-класс «Такие разные кошки» - картон, нитки (по книге Натальи Преображенской «Мы-кошки»).

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. МБУК ЦБС «Городская детско-юношеская библиотека».

28 января - 16.00

Новый проект «12 месяцев для чтения». Январь - месяц фантастики. В центральной библиотеке состоится встреча с писателем-фантастом Николаем Чепуриным. Николай пишет книги в жанре научной фантастики. Его любимые писатели - Джон Рональд Руэл Толкин, Джоан Роулинг, братья Стругацкие, Анджей Сапковский, Мария Семенова, Виктор Пелевин, Михаил Булгаков. Для читателей 28 января автор представит свою новую книгу.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

31 января - 16.00

«Из первых рук»: «Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам». Состоится встреча с представителями социальных служб города на тему: «Предоставление мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам». Специалисты Апатитского межрайонного Центра социальной поддержки населения, Фонда социального страхования и Пенсионного фонда расскажут о мерах социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов в 2019 году и проведут индивидуальное консультирование.

г.Апатиты, ул. Пушкина, 4. МБУК ЦБС «Центральная городская библиотека».

г.Мончегорск

до 27 февраля

В Музее истории города Мончегорска работает передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Здравствуй, папка! Ты опять мне снился». Письма ленинградских ребят».

Выставка, посвященная 75-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады, знакомит с почтовыми карточками, открытками, письмами детей периода Великой Отечественной войны.

Детские письма представляют документальное свидетельство ужаса, пережитого детьми в годы войны. Голод, холод, обстрелы, воздушные тревоги дети переносили все это наравне со взрослыми, причем делали это с достоинством. Поражает мужество и спокойствие детей, огромное желание защитить своих родных, помочь им. В каждой строчке письма сквозит неугасаемая надежда на скорую встречу, воссоединение с семьей.

В основе выставки уникальные материалы Историко-литературного музея «Вася Теркин» г. Санкт-Петербурга, предоставленные директором Вячеславом Леонидовичем Кокиным. Из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея представлены документы и репродукции ленинградского художника Алексея Федоровича Пахомова.

г.Мончегорск, ул. Царевского, 2. Музей истории города Мончегорска.

г.Снежногорск

24 января - 18.30

Концерт «Ваш подвиг не забыт» в детской музыкальной школе Снежногорска. Мероприятие посвящено 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.

г.Снежногорск, ул. Бирюкова, 3.

г.Мурманск

24 января – 10.00

Состоятся традиционные Краеведческие премьеры. Библиотека проводит их уже более 20 лет. Это очень востребованная форма работы, так как книги писателей-земляков неизменно вызывают широкий интерес общественности.

На данном мероприятии будет представлен весь краеведческий блок литературы, поступившей в библиотеку в 2018 году – своего рода итог литературно-издательской деятельности в регионе за год.

Наряду с маститыми писателями – Дмитрием Коржовым, Надеждой Большаковой, молодыми писателями, участников события познакомят с новыми литературными именами и их первыми книгами.

Гостями и участниками «премьер» будут издатели, деловые партнеры библиотеки, библиотекари детских и школьных библиотек Мурманска, представители общественности, руководители учреждений, СМИ. В частности, министр экономического развития Мурманской области Елена Михайловна Тихонова представит социальный проект – книгу для дошкольников, младших школьников, семейного чтения «Азбука Мурманской области». Издание в доступной форме для этой категории читателей расскажет об особенностях жизни в арктическом регионе, природных богатствах края. Эти знания, безусловно, будут необходимы в учебной деятельности. А помогут рассказать о ней обучающиеся 2 класса гимназии № 5 г .Мурманска.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, мультимедийный зал.

24 января – 17.00

Состоится открытая лекция Марины Наумлюк «Университет как модель мира». Лекция посвящена теме высшего образования и образу университета в мировой литературе от античности до наших дней. Лектор – кандидат филологических наук Марина Наумлюк. Вопросы воспитания элиты, соответствия системы высшего образования современному миру ставились еще в произведениях Платона, Рабле, Гёте, Томаса Манна и Гессе.

Отдельный жанр «университетского романа» возникает в середине ХХ века в художественных литературах Великобритании и США, позднее – во Франции. Образ университета рассматривается как своеобразная модель мира, через которую преломляются законы современного развития общества и перспективы будущего.

Университетский роман ХХI века акцентирует внимание на проблемах культуры, морали, мультикультурализма. Мультимедийное сопровождение лекции подготовлено Ольгой Феофановой.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, литературная гостиная, 4-й этаж.

24 января – 18.00

Состоится встреча-диалог с Сашей Уикенден и Надеждой Насыровой «Путешествия и фриланс – ищем баланс». Мурманская областная научная библиотека приглашает на встречу с участниками движения свободных путешественников.

Саша Уикенден – сооснователь движения свободных путешественников «Sunsurfers» - уже 6 лет путешествует по миру нон-стоп. С тех пор посетила более 60 стран на 4 континентах. Надежда Насырова – представитель «Sunsurfers» в Казани. Посетила около 30 стран, в числе которых Филиппины, Иран, Япония, Шри-Ланка, Грузия, Индия, Бали, Вьетнам, Армения.

Свободные путешественники познают разные культуры, общаются с местным населением, участвуют в волонтёрских проектах, работают удалённо и ведут здоровый образ жизни.

Гости Мурманска расскажут: как путешествовать бюджетно: конкретные лайфхаки, личные примеры, полезные советы, приложения для путешественников; как совмещать работу и путешествия; как зарабатывать в путешествии; с чего начать, если вы хотите поменять вашу жизнь.

Приглашаем за вдохновением на открытую встречу движения свободных путешественников. Вход свободный.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21 а. Мурманская областная научная библиотека, конференц-зал, 3-й этаж.

25 января - 17.00

Состоится торжественное открытие выставки «Неграфика - графика» в присутствии автора.

Андрей Владимирович Ветрогонский родился 1 апреля 1956 в Ленинграде. Его отец известный график, Народный художник РСФСР — Владимир Александрович Ветрогонский. Андрей Ветрогонский – младший из трех сыновей Владимира Ветрогонского. В 70-х годах двадцатого века учился в средней художественной школе им. Б.В. Иогансона. В 1981 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, мастерскую станковой графики - профессора Владимира Александровича. Выставка показывает творческий потенциал династии графиков ленинградской школы.

В экспозиции будет представлено более 30 работ автора. Выставка будет работать до 17 марта.

г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Мурманский областной художественный музей, «Культурно-выставочный центр Русского музея».

27 января - 13.00

Пройдёт традиционный праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованное народное гулянье развернётся на площади Пять Углов возле главной городской ёлки. Гостей праздника ждут весёлые игры, интересные конкурсы и яркая концертная программа. Завершится народное гулянье флешмобом.

В связи с праздничными мероприятиями будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, по улице Ленинградской от улицы Воровского до улицы Профсоюзов с 0 до 18 часов 27 января.

г.Мурманск, площадь Пять Углов.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу экспозиции: «Зимняя сказка» (до 24 января); «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год» (до 30 января); «Новогодние занималки» (до 30 января); «В снежном царстве, морозном государстве» (до 30 января); «Секретный кабанчик» (до 30 января); «Многогранный Гранин» (до 28 февраля).

24 января - 17.00

Открытая лекция филолога Марины Наумлюк «Университет как модель мира». Лекция посвящена теме высшего образования и образу университета в мировой литературе от Античности до наших дней.

24 января - 18.00

Встреча с участниками движения свободных путешественников Сашей Уикенден и Надеждой Насыровой. Тема встречи «Путешествия и фриланс – ищем баланс».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Швейные машины Зингера» из цикла выставок «Простые вещи» (до 3 марта); 43-я областная выставка любительского изобразительного и декоративно-прикладного искусства Мурманской области (до 3 февраля); «Дары музею. 2018 год» (до 3 февраля); «Клубу «Художественная роспись» 20 лет» (до 17 февраля); «Произведения первобытного искусства» (до 27 января); «Черно-белые миры линогравюры» (до 3 февраля); «Графика Тамары Зуевой» (до 3 февраля); «Русская литература в станковой композиции» (до 24 февраля); выставка живописи и графики Виталия Бубенцова «Далекая, близкая» (до 17 февраля); фотовыставка «Блокада и память о ней» (до 3 марта).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, просп.Ленина, 90. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шедевры современного православного искусства России», подготовленная Благотворительным фондом культурных и социально значимых инициатив имени Святого Праведного воина Феодора Ушакова и Благотворительным фондом «Достойно Есть» (до 30 января); «Мамонтенок Дима» (до 20 февраля); «Произведения первобытного искусства». Выставка из коллекции факсимильных репродукций «Дар Нади Леже» (до 27 января).

Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

23 января - 18.00

Состоится вечер отдыха для людей старшего поколения «Танцплощадка».

На «Танцплощадке» у гостей Дворца есть возможность пообщаться со своими добрыми друзьями, поделиться своими воспоминаниями, поучаствовать в конкурсах и викторинах, а танцевальные мелодии в стиле «ретро» не оставят равнодушными никого. 18+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

Продолжают работу экспозиции: «Merry Christmas!» (до 31 января).

24 января - 10.00

Традиционная встреча «Краеведческие премьеры» в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. На встрече состоится презентация книг писателей Кольского Заполярья, а также детской энциклопедии Кольского Заполярья – Азбуки Мурманской области.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru/)

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (2-4 ЛЕТ)

25 января - 16.30

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 10.00

По мотивам русской народной сказки «Рукавичка».

26 января - 17.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 10.00

Н. Гернет. «Полянка».

27 января - 17.00

По мотивам американской сказки «Пряничный человечек».

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ (ОТ 5 ЛЕТ)

26 января - 12.00 и 14.30

К. Чуковский «Бармалей».

27 января - 12.00 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: фотовыставка из собрания Музея обороны и блокады Ленинграда «Жизнь блокадного города», посвященная 75-летию полного снятия блокады Ленинграда (до 3 марта); выставка «Сказки» - фарфоровая пластика из коллекции мурманчанки Анны Макаровой.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

26 января - 17.00

«Джаз и опера». Chiara Osella и трио Accordi Disaccordi, Италия.

27 января - 17.00

«Песня жаворонка». Цикл «Концерты-встречи». Камерный зал.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

24 января – 19.00

«...Будем жить как боги?..». Ю. Поляков. Мелодрама в 2-х действиях. 16+

25 января – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин. Комедия в двух действиях. 16+

26 января – 12.00

«Гонза и волшебные яблоки». М. Береговая. По мотивам «Озорных сказок» Й. Лады. 6+

26 января – 19.00

п.Мурмаши

«Rоck-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. 12+

26 января – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в 2-х действиях. Малая сцена. 16+

27 января – 12.00

«Осторожно: дети!». А. Богачёва. Мюзикл о правилах дорожного движения для детей. 6+

27 января – 19.00

«Кукла для невесты». А. Коровкин, Комедия в двух действиях. 16+

30 января – 19.00

«Не бросайте пепел на пол». Е. Скороходова. Драма. Малая сцена. 16+

31 января – 19.00

«Том, Дик и Гарри». Р. Куни, М. Куни. Комедия, перевод М. Мишина. 16+

1 февраля – 19.00

«Шесть блюд из одной курицы». Г. Слуцки. Комедия. 16+

2 февраля – 12.00

«Летучий корабль». В. Ткачук. Музыкальная сказка. 6+

2 февраля – 19.00

«Бедность не порок». А. Островский. Комедия в двух действиях. 12+

3 февраля – 12.00

«Зачарованное царство». А. Богачева. Музыкальная сказка в 2-х действиях. 6+

3 февраля – 19.00

«Месяц в деревне». Комедия в двух действиях. И.С. Тургенев. К 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева. 12+

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

26 января - 18.00

«Гроза». 18+

27 января - 11.00

«Аленький цветочек». 6+

27 января - 18.00

«Домовой». 16+

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Работают выставки: авторских украшений Ольги Чеховой «Из бисера цветные украшенья…» (до 5 февраля); живописи Ирины Строевой (ЗАТО г.Североморск) «Про любовь» (до 6 февраля).

«СветОтень»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 23, корп. 19)

Работает выставка работ художников, побывавших в заполярной столице в 2017 году, «Арт-курорт Мурманск».

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фото-материалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».